El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado esta mañana en el Consejo de Andaluz de Alcaldes del Partido Popular, que ha estado presidido por el presidente regional y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde ha reivindicado un municipalismo “fuerte y con financiación justa porque somos la primera línea de contención ante el virus”.

Durante el acto, en el que han participado también alcaldes como el de Badalona, Xavier García Albiol, o el de Málaga, Francisco de la Torre, además del consejero de Presidencia de la Junta y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, o la secretaria general del PP andaluz, Loles López, el primer edil almeriense, como presidente además del Consejo Andaluz de Alcaldes del PP, ha insistido en que los ayuntamientos “estamos siendo la primera línea de contención del covid, una tarea en la que hemos contado con el constante respaldo y apoyo de la Junta de Andalucía y en la que hubiéramos avanzado aún más de no haber sufrido la incomparecencia de un Gobierno central que decidió borrarse del problema en el momento más difícil”.

“Pero el trabajo de los alcaldes no es buscar culpables, sino buscar soluciones” -ha señalado-. “Y eso es lo que espera la gente de nosotros: respuestas y no reproches. Si algo ha quedado claro en estos meses tan complicados que estamos viviendo, y que debemos tener presente en el difícil tiempo que se avecina, es que la confrontación y la agenda ideológica ni salvan vidas, ni mantienen los empleos. Por tanto, debemos alejarnos del ruido y acercarnos a las voces de la gente desde la firmeza en la defensa de los derechos y las necesidades de los ayuntamientos”.

Fernández-Pacheco ha recordado que se han unido alcaldes de hasta trece formaciones políticas distintas contra el intento del Gobierno de incautarse de los ahorros municipales y le ha pedido que reflexione “porque hay algo que es evidente: cuando mucha gente muy distinta te dice que te estás equivocando, el que generalmente está equivocado eres tú y no el resto de la gente”.

El alcalde almeriense ha reivindicado un municipalismo “fuerte, respaldado y con una financiación justa” y ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que sus “posiciones autoritarias perjudican claramente a la gente porque comprometen gravemente la capacidad de respuesta de los ayuntamientos”.

A su juicio, no querer escuchar a las entidades locales “ha sido un error del Gobierno. No sentarse a negociar con nosotros no es un desprecio a los alcaldes, ni al PP, sino que es un desprecio a los millones de andaluces que afrontan con incertidumbre el futuro que está marcando la pandemia”, por lo que ha exigido a Pedro Sánchez y a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “un reparto justo de fondos, que no son para los ayuntamientos, ni para los alcaldes, ni para el Partido Popular. Son fondos que deben servir para ayudar a la gente que peor lo está pasando, que por desgracia es ya mucha y que desafortunadamente va a ser mucha más dentro de unas semanas”.

Reclamación al Gobierno

Por su parte, el Presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que los “alcaldes son parte esencial de la lucha contra la pandemia y por ello me sumo a las voces que piden al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación para aportar los recursos necesarios a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis económica y social está suponiendo la pandemia”.

“Si no queremos dejar a nadie atrás en la lucha contra la pandemia necesitamos que los ayuntamientos tengan los máximos recursos. Y eludir esa responsabilidad es eludir que puedan disponer de recursos sociales, económicos y materiales para hacer frente al maldito virus”.

En este mismo acto, el presidente del Comité de Alcaldes del PP y alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha señalado que “los ayuntamientos son la administración más próxima a los ciudadanos y el Gobierno de España les está dando la espalda. Ningún ayuntamiento ha recibido ni un euro de ayuda del Gobierno de España y es inadmisible”, ha censurado.

Por último, el presidente del PP de Málaga y consejero de Presidencia de la Junta, Elias Bendodo, ha indicado que “tenemos un Gobierno en España del que los alcaldes no se pueden fiar porque los ha intentado sisar, han intentado sisar al pueblo, a nuestros vecinos, quitando los ahorros de los ayuntamientos. Y hay que decirle al Gobierno de Pedro Sánchez que los ayuntamientos son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos, por eso hay que dejarles utilizar sus propios ahorros y ayudarles también con al menos 5.000 de los 140.000 millones del fondo de recuperación que tiene que venir de Europa para los gastos extras que están teniendo”.