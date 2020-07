El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a la Universidad de Almería (UAL) en la figura de su rector, Carmelo Rodríguez, por la capacidad de adaptación a la realidad post COVID y la puesta en marcha de la XXI edición de los cursos de verano que en esta ocasión serán nueve, se desarrollarán desde este lunes 29 de junio y hasta el 17 de julio y contarán con un centenar de ponentes.

El primer edil ha animado a la institución universitaria a “seguir transmitiendo todo el conocimiento que genera a la sociedad almeriense” en el acto oficial de inauguración de la última edición de los cursos de verano que ha contado con la participación no sólo del rector, sino también de Carmen Salas, directora del curso con el que hoy da comienzo el programa de verano, ‘Gestión de subproductos y restos hortícolas: una circularidad posible’, el director territorial de Almería en Cajamar, Sergio Enrique Ruiz Cervilla, el concejal de Educación y Cultura de Roquetas de Mar, José Salvador Giménez, y el diputado de Presidencia de Diputación Provincial, Fernando Giménez.

Todos han reconocido lo diferente de esta convocatoria de cursos de verano 2020 y han valorado el éxito de participación en la matriculación además de en la preparación y calidad de los ponentes.” Profesores, investigadores, empresarios y artistas que ofrecerán ponencias de altura gracias a las nuevas tecnologías”, ha recordado el rector.

La UAL y la ‘Marca Almería’

Para él ha tenido palabras de agradecimiento y felicitación el alcalde de la capital, que ha subrayado el desafío que ha supuesto el COVID también para la Universidad, que ha sabido encontrar una solución a cada problema en lo que es el ADN de la ‘Marca Almería’. Fernández-Pacheco ha felicitado igualmente a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Roquetas y a Cajamar “por seguir apoyando y colaborando, junto al Ayuntamiento de Almería, la celebración de unos cursos que aportan prestigio y relevancia académica no sólo a la Universidad, sino a toda Almería”. “Siempre digo que del mismo modo que no es posible entender la Almería actual sin contar con el papel de la Universidad, no será posible pensar en la Almería que viene si no es de la mano del centro académico de La Cañada”, ha señalado.

Cursos verano 2020

Los cursos de verano de esta XXI edición son los siguientes: Herramientas para la creatividad fotográfica; Gestión de subproductos y restos hortícolas: una circularidad posible; Nuevas perspectivas en investigación e intervención en salud; IV Taller de cine de verano Filming Almería: El proceso de realización de una película; Bienestar integral en tu vida personal y profesional; La contratación pública estratégica: dificultades, disfunciones y oportunidades; Aplicaciones de las matemáticas a la tecnología; Emprendimiento social: transformando espacios y relaciones; SONANTA 5, ‘master class’ de Tomatito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn