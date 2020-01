El alcalde destaca la capacidad de asociaciones como ALTEA para ayudar a las familias almerienses a afrontar dificultades

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la capacidad de asociaciones como ALTEA para ayudar a las familias almerienses a afrontar dificultades. Así lo ha señalado en la inauguración del curso sobre ‘Aplicación en el aula y en el centro del método TEACCH’ para niños con trastorno del espectro autista. Un curso que ha reunido en el Museo de la Guitarra a 120 personas entre padres, terapeutas y docentes, que han seguido con atención la charla impartida por la ponente Rosa Álvarez Pérez, directora técnica de la Federación Autismo Andalucía y especialista en este método de aprendizaje visual.

Junto a Mari Carmen Almagro, presidenta de la asociación almeriense ALTEA, el primer edil ha dado la bienvenida a los asistentes y ha reconocido el esfuerzo de quienes dedican su tiempo a ayudar a los demás. “De quienes se vuelcan en buscar respuestas y hacer más fácil el camino de quienes más lo necesitan”. En este sentido, ha recordado cómo el Ayuntamiento está del lado de quienes ayudan a los demás y, en el caso de ALTEA, “impulsa la promoción de programas de desarrollo personal y social entre personas con trastorno del espectro autista gracias a la firma de un convenio de colaboración que permite crear grupos de ocio y tiempo libre para atender a más de 140 niños, además de desarrollar un proyecto de inclusión de voluntariado en las aulas”.

Y es que, ha insistido Fernández-Pacheco, el objetivo del Ayuntamiento ha de ser el de “garantizar un futuro a todos los niños almerienses, sean cuales sean sus capacidades”. Por eso, ha hecho hincapié en la importancia de contar con “una sociedad informada, formada, tolerante y flexible donde los niños puedan crecer y desarrollarse en igualdad de condiciones”.

Una sociedad que se construye “entre todos” y a la que contribuyen acciones como la que este fin de semana se desarrolla en el Museo de la Guitarra, donde padres, profesores, tutores y otros profesionales de la educación aprenderán herramientas y claves para aplicar en las aulas y hacer más fácil la vida de niños con trastorno del espectro autista.

El alcalde ha inaugurado el curso con palabras de felicitación y enhorabuena a los organizadores y la asociación ALTEA que “atiende con cariño a niños, asesora a padres y hermanos, acompaña en el crecimiento y muchas veces llega a donde no lo hace ninguna administración”. Algo que no quiere decir que éstas no tengan que apoyar, colaborar y contribuir a, entre todos, seguir avanzando en favor de una sociedad más inclusiva. Objetivo claro de Almería, ha subrayado.