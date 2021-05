Los jugadores, los aficionados y los entrenadores están deseando que los aficionados vuelvan a los estadios, y el propio embajador de Mastercard, José Mourinho, habla de la importancia de tener a estos fans presentes en las gradas en este vídeo .

El 88% de los aficionados españoles creen que reunirse para apoyar a sus equipos les hace ser más optimistas sobre la vida y son, entre los aficionados europeos, los que más echan de menos ir a eventos deportivos, los que más disfrutan debatiendo sobre fútbol con familia y amigos y con la atmósfera previa y los preparativos de un partido.

Este año, Mastercard y la Fundación para la Infancia de la UEFA han seleccionado a varios niños con discapacidad para que sean los habituales “Player Escorts” y conocer virtualmente a los jugadores al llegar al campo.

Mastercard lanza varias experiencias digitales con Clarence Seedorf, Kaká y José Mourinho para que los titulares de tarjetas Mastercard aficionados al fútbol disfruten también desde sus casas.

En vísperas de la final de la Liga de Campeones de la UEFA que se celebrará en Oporto el sábado, 29 de mayo, y para celebrar sus 27 años de asociación a este campeonato, Mastercard ha lanzado su estudio «Football Fandom Study «, que además cuenta con el apoyo del embajador de la marca, José Mourinho. The Special One habla con pasión del importante papel que desempeñan los fans del fútbol en la creación de momentos futbolísticos únicos y de cómo el año pasado nos ha enseñado a no dar nunca por hecho que podremos seguir el deporte en vivo, y asegura: «Creo de verdad en el poder de los aficionados. Incluso utilizo la expresión ‘no apoyan, no empujan. ¡Juegan!’. Y he tenido muchos partidos en los que he sentido que ganábamos porque ellos jugaban«.

Esta afirmación está respaldada por una investigación realizada por Mastercard entre 12.000 forofos al fútbol de toda Europa. Como parte del «Football Fandom Study», los encuestados hablaron de lo que más desean hacer después de la pandemia y del impacto que tienen los fans en los partidos y en ellos mismos.

El estudio pone de manifiesto que los españoles son los europeos que más echan de menos celebrar eventos en vivo (38%) frente, por ejemplo, a los franceses (23%) y son, junto a los ingleses (26%) los que más disfrutan en un evento deportivo.

Los aficionados españoles son, de nuevo, los que consideran que uno de los momentos que más pasión despierta en ellos es debatir con su familia y amigos sobre los partidos (40%) frente a los alemanes que no lo ven tan vital (24%). Igualmente, los fans españoles son los que más emoción encuentran en la atmósfera y los preparativos previos al comienzo del partido (41%) frente a los italianos (28%).

El 87% de los aficionados españoles encuestados cree que la pasión que aportan al juego hace más fuertes a los jugadores. El 88% de los forofos de nuestro país también cree que reunirse para apoyar a sus equipos de fútbol hace que la gente sea más optimista sobre la vida en general y el 59% afirma que pasar por los altibajos emocionales que se producen en cada partido es una buena preparación para afrontar las incertidumbres cotidianas, algo vital en este último año.

Esto lo secunda Mourinho, que cree que los aficionados son la base de las experiencias futbolísticas que no tienen precio. «De los aficionados, esa pasión, ese ruido, esa energía, esa presión. Incluso fuera, incluso… los aficionados de otros clubes, ese antagonismo… por supuesto que los necesitamos”.

Experiencia de pagos sin contacto al entrar y al pagar en el estadio

Unos 12.000 aficionados podrán asistir a la final en el estadio Estádio do Dragão de Oporto, donde se encontrarán con un entorno de pagos contactless o sin contacto. Mastercard ha trabajado intensamente para que la experiencia de ir a un partido siga siendo la misma que antes de la pandemia, mejorando la accesibilidad y permitiendo a los aficionados pagar sin contacto, por lo que cada puesto de venta aceptará pagos contactless de forma segura.

Conectando a los aficionados con experiencias Priceless desde casa

Además de dar facilidades en los pagos a los fans que se acerquen al estadio, Mastercard ha presentado una serie de experiencias digitales para acercar a los aficionados que no tengan esa suerte al terreno juego, desde la comodidad de su casa. Cuatro “Player Escorts” tendrán la oportunidad de conocer virtualmente a algunos de los mejores futbolistas del mundo antes de la final de la UEFA Champions League. Podrán interactuar en directo a través de una pantalla gigante situada en la entrada del estadio, a medida que los jugadores vayan llegando. Esta iniciativa digital se ha organizado en colaboración con la Fundación para la Infancia de la UEFA, que ha seleccionado a niños con discapacidad ingleses. Dos niños de la ciudad de Estambul también podrán disfrutar de esta experiencia virtual Priceless.

Además, Mastercard se ha comprometido a acercar a los aficionados a su pasión por el fútbol a través de su asociación con la Liga de Campeones de la UEFA y ha proporcionado experiencias “Priceless” en todo el mundo. Entre ellas se incluye una fiesta virtual en directo y una entrevista con Clarence Seedorf, cuatro veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y leyenda del fútbol holandés; una fiesta virtual en directo de la previa de la final y una entrevista con Kaká, el legendario centrocampista brasileño del AC Milan y ganador del Balón de Oro. Los titulares de tarjetas Mastercard también podrán participar en una experiencia digital en directo con José Mourinho compartiendo su icónica victoria con el Oporto sobre el Manchester United en 2004, en la que revelará las decisiones y estrategias que llevaron a su equipo a la victoria.

Para Jeannette Liendo, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicación de Mastercard Europa: «La final de la UEFA Champions League es un acontecimiento único para que los aficionados de todo el mundo se reúnan para vivir el deporte rey. A lo largo del año pasado, los forofos del fútbol han animado desde sus casas y han seguido apoyando a sus equipos incondicionalmente. Desde la emoción de un gol hasta la pura alegría de la ocasión, Mastercard se compromete a conectar a la gente con sus puntos de pasión y, para los muy aficionados, sabemos que un balón puede iniciar algo que no tiene precio«.

Mastercard acerca a los aficionados a sus pasiones a través de su plataforma de patrocinio con la UEFA Champions League y esta temporada ofrece experiencias impagables a los aficionados de todo el mundo. Más información en www.priceless.com/UCL

Fin

Notas para el editor

Todas las cifras, a menos que se indique lo contrario, son de 3Gem. El tamaño total de la muestra fue de 12.000 adultos de Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia y Portugal. El trabajo de campo se realizó entre el 13 y el 17 de mayo de 2021. La encuesta se realizó online. Las cifras han sido ponderadas y son representativas de todos los adultos del país (mayores de 18 años).

Acerca de Mastercard

Mastercard es una empresa tecnológica global en el sector de los pagos. Nuestra misión es conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en cualquier lugar, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes seguras, asociaciones y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a las personas, instituciones financieras, gobiernos y empresas a desarrollar su mayor potencial. Nuestro cociente de decencia, o DQ, impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre posibilidades sin precio para todos.

Acerca de Priceless.com

Priceless.com es el portal de experiencias de Mastercard diseñado para inspirar y crear momentos únicos en la vida para compartir con la familia y los amigos en casa, oline y en cualquier lugar. Exclusiva para los titulares de tarjetas Mastercard, su propuesta multicultural única permite a las personas conectar con sus pasiones, alimentar sus deseos de aprendizaje y un lugar de descubrimiento continuos, y les da la oportunidad de regalar experiencias, entrar en sorteos y participar en subastas especiales a beneficio de causas importantes. Inspirados en más de 40 destinos y accesibles desde más de 90 países, los consumidores pueden encontrar experiencias dinámicas, tanto físicas como digitales, en los ámbitos de la gastronomía, los deportes, el arte y la cultura, la música, etc., así como contenidos editoriales personalizados que les permiten iniciar algo que no tiene precio.