“Recomendaciones para prevenir la obesidad en el ámbito laboral”,estudio elaborado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)

Un estudio elaborado por la SEEDO analiza los hábitos alimentarios de los españoles en el ámbito laboral y realiza recomendaciones para evitar ganar peso en el trabajo, donde pasamos de media 8,5 horas al día.

Los expertos recuerdan la importancia de cuidar nuestros hábitos nutricionalesdurante la jornada laboral en la llamada “nueva normalidad”, tras meses de confinamiento y el periodo de vacaciones de verano.

En cuanto a las bebidas, además del agua, el estudio señala que la cerveza SIN es una alternativa interesante durante la jornada laboral, al ser una bebida fermentada de bajo contenido calórico (22 kcal/100 ml) y con distintos componentes nutricionales.

Trabajos mayoritariamente sedentarios y hábitos alimentarios poco saludables son dos elementos que, según una encuesta elaborada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)[i], representan cómo son nuestras costumbres en el contexto laboral. Este análisis, llevado a cabo a nivel nacional sobre una muestra de 2.000 trabajadores, indica que un 51,7% de los encuestados asegura que su trabajo es básicamente sedentario, “pasando la mayor parte del tiempo sentado y caminando poco”.

Además, demuestra que las personas que afirman tener un trabajo sedentario son las que realizan menos actividad física (un 63% hace deporte menos de dos veces a la semana) y las que califican en mayor medida sus hábitos alimentarios como “algo o nada saludables” (un 76,4%), mientras que tan solo el 23,6% los considera “muy saludables”. Por el contrario, el 82,4% de aquellos que definen su trabajo como activo, además, afirman que sus hábitos son entre “algo y muy saludables”.

“Esta información evidencia que aquellas personas más pasivas y con un estilo de vida más sedentario son las que, además, suelen tener hábitos de alimentación menos saludables y viceversa, por lo que es fundamental que concienciemos a la sociedad sobre la importancia de mantener buenos hábitos a nivel nutricional en el trabajo, donde pasamos gran parte de nuestro día a día”, explica el Dr. Manuel Gargallo, especialista en Endocrinologia y Nutriciondel Hospital Universitario Infanta Leonor y de la Fundación Jiménez Díaz; miembro de la SEEDO.

El experto recuerda, además, los “llamativos” índices de obesidad que tenemos en España y destaca que “está comprobado que es un factor claro de riesgo para determinadas patologías, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras muchas, incluida la Covid19” y subraya que, durante el confinamiento, según datos de la propia SEEDO, un 44% de la población engordó entre uno y tres kilos.“El aumento del teletrabajo, el uso de mascarillas y el distanciamiento social ya son parte de nuestro día a día y claves para cuidar la salud de todos. Pero, además, los hábitos y recomendaciones para cuidar de nuestra salud nutricional y evitar sobrepeso siguen invariables y debemos tenerlos muy en cuenta en este atípico regreso al trabajo”, señala.

Gran parte de nuestro consumo diario de alimentos y bebidas lo realizamos en el entorno laboral

Pasamos una media de 8,5 horas al día en nuestro lugar de trabajo y es en este ámbito donde llevamos a cabo gran parte de nuestro consumo diario de alimentos y bebidas, destacando el hecho de desayunar o tomar café, almorzar, comer o picar algo e incluso merendar, según la citada encuesta. “Los hábitos que tengamos, por tanto, en el contexto laboral, serán determinantes para tener un peso adecuado y una buena salud a nivel nutricional y general”, puntualiza el Dr. Gargallo.

En cuanto a los alimentos que más se consumen durante el horario de trabajo, destacan el café la infusión o el té; seguido de fruta; comida que llevamos desde casa o bocadillos; lácteos o frutos secos; y comida de restaurante o snacks salados. Respecto al tipo de bebidas que se suelen tomar durante la jornada laboral, destaca el agua, seguido del café y los refrescos.

Recomendaciones sencillas y prácticas para evitar ganar peso en la vuelta a la oficina

A raíz de este análisis, un grupo de expertos de la SEEDO, liderado por el Dr. Gargallo, ha elaborado la guía “Recomendaciones para prevenir la Obesidad en el Ámbito Laboral”, un documento que contiene datos y consejos que todos podemos poner en práctica en nuestro regreso al trabajo.

“Para realizar esta recopilación de recomendaciones y consejos hemos tenido en cuenta la importancia del conjunto de hábitos saludables, desde la actividad física, hasta la alimentación y, por supuesto, también el descanso y el bienestar mental de los trabajadores”, sostiene el Dr. Gargallo.

Principales recomendaciones :

Si puedes, ve andando al trabajo o bájate una parada antes en el transporte público

Utiliza las escaleras en lugar del ascensor

Come cereales integrales, fruta, verdura y legumbres

Para el descanso de media mañana, prioriza el consumo de fruta natural o lácteos como el yogur o también frutos secos

Bebe agua. Entre uno y dos litros diarios

La cerveza SIN es una bebida fermentada con muy pocas calorías, así que, si te gusta y te apetece, puede ser una opción interesante para considerar durante la jornada laboral

En la medida de lo posible, evita los turnos de noche

Haz deporte y recuerda siempre el aporte adecuado de líquidos

Duerme las horas necesarias

“Además, no debemos olvidar agregar aspectos que hoy en día son fundamentales en nuestra rutina para cuidar de nuestra salud y la de los que nos rodean: utilizar las mascarillas; lavarse las manos con frecuencia; mantener la distancia social; y cumplir las indicaciones señaladas en cada lugar de trabajo”, precisa el Dr. Gargallo.

La cerveza SIN, una alternativa interesante para el entorno laboral

El documento destaca la importancia de contar una correcta hidratación durante el horario laboral y recalca que el agua debe ser la fuente de hidratación prioritaria y su consumo debe ser de uno a dos litros diarios. Además, señala que existen otras alternativas interesantes, como la cerveza SIN dado su bajo contenido calórico y sus ingredientes y su elaboración en base al proceso de fermentación.

“La cerveza sin alcohol es una bebida fermentada con muy pocas calorías (22 kcal/100ml), así que, si te gusta y te apetece, puede ser una buena opción durante la jornada laboral”, subraya el Dr. Manuel Gargallo. Además, el experto recuerda que esta bebida está compuesta por agua en un 90%.

“La cerveza es una bebida fermentada con una cantidad baja en sodio, con una composición nutricional interesante y con bajo aporte de calorías. Además, tiene efectos positivos en el organismo regulando la flora intestinal y mejorando el control de la glucemia. Incluso podría tener efectos protectores para prevenir la degeneración neuronal y el deterioro de las funciones cerebrales[ii][iii]”, añade.

