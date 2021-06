Venta masiva de dólares en Rusia

Rusia s ustituye a l dólar por el euro

Esto p uede producir inflación en EE.UU.

Anuncia la desconexión del sistema Swift

La UE cuestiona l a legalidad de este boicot

El bitcóin cae a un mínimo de tres semanas

El acuerdo fiscal del G-7 enfrenta a Europa

Rusia ha acumulado oro para cuarenta años

Rusia se sale del tratado de control de armas

También impone sanciones a nueve canadienses

China construirá 30 laboratorios biológicos más

La Justicia se enfoca en los delincuentes criptográficos

EE.UU. incauta millones pagados a piratas informáticos

Un hombre abofetea al presidente Macron al sur de Francia

La bofetada a Macron evidencia un clima de tensión política

Ya no es derecha contra izquierda, sino élite contra ciudadan ía

El Banco Mundial prevé una recuperación récord de la economía

Cada país se acerca a su reforma económica de un m odo diferente

P iden un enfoque ético para la tecnología de reconocimiento facial

El político holandés Thierry Baudet critica a l Gran Reinicio de Davos

El BBVA eliminará 2.935 puestos de trabajo y cerrará 480 sucursales

El FBI y la Europol tienden una emboscada digital a más de 800 delincuentes

Los paraísos fiscales británicos de “La isla del tesoro” se enfrentan a una tempestad

Rusia se está preparando para su salida del viejo sistema internacional de pagos llamado Swift, que forma parte de los cambios anunciados desde hace tiempo, así como la sustitución del dólar por el euro en Rusia y su salida del tratado de cielos abiertos sobre el control de armas. Biden quiere negociar con Putin desde una posición de fuerza, pero el líder ruso no es alguien que sea fácil de amedrentar, aunque sea prudente y diplomático.

DEFINICIÓN

Se denomina economía de guerra a la que se aplica en periodos de extrema autarquía y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el auto-abastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado. Cada país se acerca a la reforma de su economía de una manera diferente.

La economía de guerra es una situación conflictiva en la que el Gobierno toma el control de la gestión recursos económicos. Todo ello implica medidas como la movilización de la población, el racionamiento, el control de la producción y el auto-abastecimiento. Uno de los grandes temores en la guerra es la hiper-inflación, muy destructiva para la economía de un país. De ahí que haya una gran intervención en política monetaria para controlar un aumento desbocado de los precios.

Rusia es el país más grande del mundo y también una de las economías más fuertes, y siempre ha estado en competencia con Estados Unidos. Rusia es uno de las países integrantes del BRICS; los otros países que la conforman son Brasil, India, Sudáfrica y China. Tal vez no sea la mejor economía del mundo, pero tampoco es la peor, ya que tiene aún mucho potencial y muchos líderes mundiales se han percatado de ello, y por eso es que la han estado sancionado después de la crisis de Crimea, pero aun así. mucho países siguen teniendo relaciones comerciales con Rusia. Las exportaciones españolas han perdido mucho dinero a causa de las sanciones contra Rusia forzadas por la Casa Blanca.

DESCONEXIÓN

Rusia se prepara para una desconexión del sistema Swift.- Rusia se está preparando para sanciones adicionales y se ha iniciado un trabajo serio para abordar la posible desconexión del país de los sistemas de pago internacionales, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, en audiencias parlamentarias en la Duma Estatal. El sábado, la agencia de calificación internacional Moody’s publicó un comunicado en el que admitía el riesgo de desconexión de Rusia del viejo sistema de pago internacional. El tema de una posible desconexión de Rusia del Swift surgió inicialmente en 2014 después de las primeras sanciones contra Rusia.

El Kremlin se está preparando ahora para que Biden separe a Rusia del viejo sistema de pago internacional Swift. En apoyo de esta «economía de guerra», el primer viceprimer ministro Andrei Belousov revela que el gobierno ha gastado un total de 55 mil millones de dólares para apuntalar la economía del país durante la crisis sanitaria.

La semana pasada, el canciller portugués Augusto Santos Silva dijo que la Unión Europea tendría que discutir detenidamente la legalidad de desconectar a Rusia del sistema de pago de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Swift) antes de que se pueda tomar una decisión al respecto.

El director Dimitry Shugaev del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar reveló que la cartera de pedidos de exportación de productos de defensa rusos se mantiene por encima de los 50.000 millones de dólares, y destacó que el sistema de seguridad de cooperación “es uno de los principales indicadores que ofrecen confianza para el futuro a nuestras empresas y a todo el Ejército.”

Por otro lado el primer ministro Mijail Mishustin reveló que el Gobierno planea aumentar gradualmente la participación del país en el mercado mundial de gas natural licuado hasta un 20%, y afirmó que “estamos expandiendo activamente la infraestructura para aumentar las entregas en esta dirección y tomar posiciones firmes allí.”

Por otro lado el director Alexander Kozlov del Ministerio de Recursos Naturales, reveló que Rusia ha acumulado un suministro de oro para cuarenta años, a todo lo cual ahora se ha sumado el Ministerio de Desarrollo Económico, que anuncia que mantendrá las medidas que restringen las exportaciones de alimentos y granos rusos.

CAMBIO DEL DÓLAR AL EURO

Rusia se prepara para trasladar la liquidez de la moneda al euro.- Las autoridades rusas planean cambiar la liquidez de la moneda del país del dólar estadounidense al euro, anunció el lunes el Ministerio de Finanzas del país. «Nuestro objetivo número uno es convertir a Rusia en un país orientado al euro, y así sustituir el dólar por el euro», dijo Dmitry Timofeev, jefe del departamento de control de medidas restrictivas externas del Ministerio de Finanzas de Rusia.

Rusia considera ordenar a las empresas estatales que cambien al euro.- El pasado lunes se produjo una ráfaga de declaraciones en Rusia después de que, a fines de la semana pasada, Putin criticara a Estados Unidos por usar el dólar como herramienta para librar una supuestya «guerra económica y política» dijo en un discurso ante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

En medio de un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la UE, más recientemente en torno al gasoducto Nord Stream 2, Putin también sugirió un escenario más ‘aceptable’ en el que las naciones europeas paguen por el gas ruso en euros, en medio de lo que parece un esfuerzo de desdolarización más amplio, que incluye que el fondo soberano de Rusia decida deshacerse de todos sus dólares y activos denominados en dólares a favor de los denominados en euros o yuanes, o comprar más metales preciosos como el oro.

Y ahora, el ministro de Finanzas de Rusia ha anunciado los preparativos para un estímulo para mover la liquidez de divisas a euros mientras especifica que está considerando ordenar a las empresas estatales que cambien a euros. Además, Moscú dijo que está respondiendo a los pedidos de más sanciones y que se está preparando para una posible desconexión de los sistemas de pago internacionales, es decir, el viejo y caduco sistema Swift.

Sin embargo, un par de horas después, el Ministerio de Finanzas retrocedió algunas de las declaraciones oficiales anteriores más provocativas: «Rusia se basará en los medios económicos para alentar a las empresas a cambiar del dólar al euro y no planea restricciones sobre el uso de la moneda estadounidense», señaló.

INFLACIÓN

La venta masiva del dólar ruso pone de relieve la preocupación por la inflación.- La decisión de Rusia de recortar el dólar estadounidense de su Fondo Nacional de Riqueza revela las crecientes preocupaciones sobre la inflación en Estados Unidos, dijo el director de la consultora de inversiones Navigator Principal Investors, Kyle Shostak.

«La liquidación del dólar ruso también puso de relieve la repentina preocupación creciente sobre la inflación en Estados Unidos», dijo Shostak. “Con tanto dinero de estímulo inyectado en la economía a un nivel histórico récord, casi seis mil millones de dólares desde el comienzo de la crisis, muchos banqueros cuestionan con razón el continuo dominio del dólar. A los inversores les preocupa que la máquina de imprimir dinero provoque inflación en un futuro muy próximo.”

La economía rusa continúa recuperándose.- El producto interno bruto (PIB) de Rusia se expandió un 10,7% interanual en abril, según el Ministerio de Desarrollo Económico, que proyectó un crecimiento del PIB «anormalmente alto» para mayo. Aunque la economía se está recuperando más rápido de lo esperado, tiene más sentido comparar su ritmo con el nivel de 2019, dijo el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshetnikov, al periódico Izvestia. El ministerio prevé un crecimiento económico del 2,9% para este año.

Putin dice que los valores de apoyo a los vulnerables sustentan la civilización rusa.- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado que el amor y el cuidado fraterno por los necesitados son los valores compartidos por los ciudadanos de su país, y son esenciales para mantener la esencia de su cultura y sociedad tradicional. Putin destacó la importancia de ayudar a los vulnerables. “Los valores mismos de la misericordia, el amor al prójimo y el apoyo a los necesitados unen y consolidan toda la historia centenaria de nuestro pueblo. Constituyen la base espiritual de las religiones tradicionales de Rusia”, dijo.

CANCELACIÓN

Putin firma ley que saca a Rusia del tratado de cielos abiertos.- El presidente ruso formaliza la salida de Moscú del pacto antes de la muy esperada cumbre de Ginebra con Joe Biden. Vladimir Putin firmó el lunes una ley que formaliza la salida de Rusia del tratado de control de armas de Cielos Abiertos, un pacto que permitía vuelos de vigilancia desarmados sobre los países miembros. Rusia esperaba que Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden, pudieran discutir el tratado cuando se reúnan a finales de este mes en una cumbre en Ginebra.

Rusia impone sanciones de ojo por ojo a los canadienses.- Moscú dice que las prohibiciones de entrada a nueve canadienses son «medidas de represalia» por las sanciones impuestas a los funcionarios rusos en marzo. Rusia ha anunciado sanciones de ojo por ojo contra nueve altos funcionarios canadienses, incluido el ministro de Justicia, después de medidas parecidas de Canadá por el tratamiento del crítico del Kremlin, Alexey Navalny. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado el lunes que a los nueve canadienses se les había prohibido ingresar a Rusia «durante un periodo indeterminado».

El Banco Mundial prevé una recuperación récord de la economía global este año.- El Banco Mundial revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía global en 2021 al situarla en un 5,6% ó un punto y medio porcentual por encima del pronóstico anterior publicado en enero.

ESTADOS UNIDOS

El bitcóin cae a un mínimo de tres semanas.- Esta criptomoneda cayó a un mínimo de tres semanas el martes en medio de señales de precaución de los inversores institucionales, mientras que el jefe del Servicio de Impuestos Internos (IRS) pidió a los legisladores que otorguen autoridad para establecer reglas más estrictas sobre las transferencias criptográficas.

El bitcóin se hunde un 10%, mientras China y EE.UU. aprietan la soga alrededor de las criptomonedas.- El precio de bitcóin cayó a su nivel más bajo en más de una semana el martes, en medio de la preocupación sobre la política monetaria de EE.UU. y el continuo endurecimiento de la regulación de las criptomonedas en China. Los inversores también están siguiendo la posibilidad de que la Reserva Federal se pueda comenzar a desconectar de su programa de flexibilización cuantitativa que impulsa la liquidez.

Trump llama ‘estafa’ al bitcóin, por competir contra el dólar.- El expresidente calificó el lunes al bitcóin como una probable ‘estafa’ en Fox Busines, y se quejó de que está compitiendo contra el dólar, que quiere que sea la «moneda del mundo». Durante una entrevista en Fox Business, el presentador Stuart Varney le preguntó a Trump qué pensaba sobre la popular criptomoneda y si invertiría en ella. «El bitcóin, parece simplemente una estafa», declaró, y agregó: «No me gusta porque es otra moneda que compite contra el dólar. Quiero que el dólar sea la moneda del mundo. Eso es lo que siempre he dicho.”

Los sitios web vuelven a estar en línea.- Miles de sitios web gubernamentales, de noticias y de redes sociales de todo el mundo volvieron a estar en línea el martes, después de ser afectados por una interrupción generalizada de una hora. vinculada a una empresa de nube con sede en EEUU.

Una contraseña permitió a los piratas informáticos irrumpir en Colonial Pipeline.- El director de Colonial Pipeline dijo a los senadores estadounidenses el martes que los piratas informáticos que lanzaron el ciberataque del mes pasado contra la empresa e interrumpieron el suministro de combustible al sureste del país pudieron ingresar al sistema robando una sola contraseña.

Estados Unidos incauta 2,3 millones de dólares en bitcoins pagados a piratas informáticos por Colonial Pipeline.- El Departamento de Justicia recuperó el lunes unos 2,3 millones de dólares en rescate por criptomonedas pagados por Colonial Pipeline Co, tomando medidas enérgicas contra los piratas informáticos que lanzaron el ciberataque más perturbador registrado hasta ahora.

El Departamento de Justicia se enfoca en los delincuentes criptográficos.- El anuncio del lunes forma parte de una nueva iniciativa del Departamento de Justicia para tomar medidas enérgicas contra todo tipo de delitos cibernéticos federales, incluidas las redes de bots, el lavado de dinero y el “alojamiento a prueba de balas”. La medida elevará la investigación del ransomware al mismo nivel que la del terrorismo .

Investigan los ataques a diplomáticos del ‘síndrome de la Habana’.- Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de todo el Gobierno para llegar al fondo de quién o qué causó los presuntos ataques de radiofrecuencia dirigidos a diplomáticos estadounidenses que dieron lugar a varias enfermedades neurológicas conocidas como «síndrome de La Habana», dijo el martes el secretario de Estado Antony Blinken.

Activistas y grupos tribales preparan protestas por los oleoductos en Minesota.- Activistas y grupos tribales que se oponen al proyecto de Enbridge Energy para sustituir su viejo oleoducto ‘Línea-3’ están planeando grandes protestas en el norte de Minnesota, mientras que la empresa con sede en Canadá se prepara para un impulso final de construcción.

El radar detecta una gigantesca nube de cigarras sobre Maryland.- Billones de cigarras han emergido del suelo en Maryland por primera vez en 17 años. Parece haber tantos en el área metropolitana de Baltimore-Washington que el radar local ha detectado una nube gigantesca de cigarras. Según Lauryn Ricketts de NBC4 en Washington, las imágenes del radar meteorológico detectaron la nube de cigarras. El algoritmo de clasificación de hidrometeoros identifica esto como de naturaleza biológica.

Los inversores piden un enfoque ético para la tecnología de reconocimiento facial.- Un grupo de cincuenta inversores que administran más de cuatro mil millones y medio de dólares en activos está pidiendo a las empresas involucradas en el desarrollo y uso de tecnología de reconocimiento facial, como Amazon y Facebook, que lo hagan de una manera ética.

Investigación en Colombia.- Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron con funcionarios colombianos el lunes antes de una visita de tres días con el fin de recopilar información sobre posibles abusos de derechos durante casi seis semanas de protestas contra el Gobierno.

LIMPIEZA

Operación mundial contra el crimen organizado.- Los teléfonos espía “en los bolsillos traseros de los gánsteres” delatan a cientos a la Policía. Una operación mundial en la que las bandas del crimen organizado vendieron teléfonos encriptados que pudieron vigilar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ha dado lugar a más de 800 detenciones y a la confiscación de drogas, armas, dinero en efectivo y automóviles de lujo, dijeron las autoridades el martes.

El FBI y la Europol tienden una emboscada digital a más de 800 delincuentes en todo el mundo.- Más de ochocientos delincuentes fueron arrestados en una gran peración conjunta de las agencias de inteligencia de EEUU, Países Bajos, Australia y otros dieciseis países. Para su exitoso fin, fueron revisados millones de mensajes encriptados en las redes criminales, según ha revelado la Europol.

«La emboscada digital estuvo encabezada por el FBI y la Europol, y se saldó con 700 registros domiciliarios, más de 800 detenciones y la incautación de más de ocho toneladas de cocaína, 22 toneladas de cannabis y resina de cannabis, dos toneladas de drogas sintéticas, seis toneladas de precursores de drogas sintéticas, 250 armas de fuego, 55 vehículos de lujo y más de 148 millones de dólares en diversas monedas y criptomonedas a nivel mundial», comunicó la policía europea.

EUROPA

Un hombre abofetea al presidente Macron.- Un hombre abofeteó el martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita al departamento de Drome, en el sureste del país europeo, informa Le Figaro. En un vídeo corto grabado por testigos se puede apreciar a un hombre, que al parecer se aproximaba para saludar al mandatario, cuando golpea a Macron con su mano. Justo después, el personal de seguridad del presidente interviene en la situación para detener al atacante.

La bofetada a Macron evidencia el clima de tensión política en Francia.- Podría haberse quedado en lo anecdótico, pero la torta que un espontáneo lanzó este martes al presidente francés, durante un viaje oficial se ha sentido en Francia como la gota de agua de un ambiente de creciente tensión y hostilidad política, auspiciado por el eco de las redes sociales.

El acuerdo fiscal del G-7 enfrenta a Europa.- Un acuerdo mundial sobre el impuesto de sociedades parece que va a llevar a un punto culminante de batalla profunda en la Unión Europea, que enfrenta a Alemania, Francia e Italia contra Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos.

Los países de la UE aprueban el Fondo de Transición Ecológica de 17.500 millones.- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este lunes su visto bueno definitivo al Fondo de Transición Ecológica de 17.500 millones de euros, de los que a España le corresponden cerca de 800 millones.

EE.UU. y la UE se comprometen a poner fin a la guerra arancelaria de 18.000 millones de dólares antes de fin de año.- La decisión de Washington y Bruselas de resolver todas las disputas comerciales pendientes antes de fin de año se produce después de que la Unión Europea decidiera en mayo renunciar al aumento automático de aranceles sobre algunos productos fabricados en Estados Unidos.

El embajador alemán dice que las sanciones de EEUU contra Nord Stream 2 contradicen el derecho internacional.- El primer tramo del gasoducto se completó el viernes, dijo el presidente ruso Putin, ya que el proyecto pudo superar la presión de Washington. El embajador alemán en Rusia, Geza Andreas von Geyr, declaró el sábado que Berlín no cambiará su postura sobre el Nord Stream 2, y también destacó que contradicen el derecho internacional las sanciones contra el gasoducto, introducidas por Washington.

La caída económica de la zona euro fue más leve de lo esperado en el primer trimestre.- La economía de la zona euro se contrajo mucho menos de lo esperado en el primer trimestre del año, según mostraron los datos revisados de la Oficina de Estadísticas de la UE, con una acumulación de inventarios e inversión compensada por la reducción del gasto de los consumidores.

Google afloja el control de su motor de búsqueda en dispositivos Android en Europa.- Google ha cedido a la presión de sus rivales y les permitirá competir de forma gratuita para ser los motores de búsqueda predeterminados en dispositivos Android en Europa, ampliando un compromiso con los reguladores antimonopolio de la UE hace dos años.

Denuncia de conspiración.- El político holandés Thierry Baudet denunció a la Fundación Rockefeller y al Gran Reinicio de Davos. El diputado expuso ante el Parlamento de los Países bajos la trama completa de la operación, describiendo que el documento de la Fundación Rockefeller del año 2010 que ha servido de hoja de ruta para aplicar la conspiración.

Los paraísos fiscales británicos se enfrentan a una tempestad.- La exótica red británica de paraísos fiscales de “La isla del tesoro” (Treasure Island) podría estar enfrentando la mayor amenaza a su existencia medio siglo después de que Estados Unidos y sus aliados se comprometieran a exprimir más impuestos a las grandes y rentables empresas multinacionales.

Un policía se declara culpable en Londres.- El secuestro y asesinato de la mujer de 33 años llamada Sarah Everard conmocionó a todo el Reino Unido y reavivó un debate nacional sobre la inseguridad en las calles londinenses, sobre todo para las mujeres. El policía británico Wayne Couzens, de 48 años, se ha declarado culpable este martes del secuestro y violación de una mujer que se dirigía a su casa en el sur de Londres y cuyo cuerpo hallaron una semana después en un bosque.

El BBVA eliminará 2.935 puestos de trabajo y cerrará 480 sucursales.- El banco español BBVA ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para despedir a 2.935 empleados en España, alrededor del 12,6% de su fuerza laboral bancaria en su mercado nacional, dijeron el martes el banco y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Confirmada la condena por genocidio contra el exjefe militar serbio Ratko Mladic.– Los jueces de crímenes de guerra de las Naciones Unidas confirmaron el martes una condena por genocidio y una cadena perpetua contra el excomandante militar serbio de Bosnia Ratko Mladic, lo que confirma su papel central en las peores atrocidades de Europa desde la segunda guerra mundial.

El presidente del Líbano aprueba un préstamo de combustible para generar electricidad.- El presidente de Líbano, Michel Aoun, aprobó el lunes un préstamo excepcional de hasta doscientos millones de dólares para que la compañía eléctrica estatal importe combustible para la generación antes de que se agoten los suministros, según un comunicado oficial. Todo el mundo sabe que el Estado libanés está en quiebra.

CHINA

Más empresas chinas podrían caer bajo la prohibición de inversión.- La orden del presidente Biden la semana pasada que prohíbe la inversión estadounidense en ciertas empresas chinas es más amplia que una parecida firmada por su antecesor y tiene una barra más baja, lo que facilita la incorporación de más empresas más adelante. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer martes un amplio paquete de leyes destinadas a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china, ya que el Congreso busca cada vez más adoptar una línea dura contra Pekín.

Informe estadounidense concluye que el bicho se pudo filtrar de un laboratorio chino.- Un informe sobre los orígenes del patógeno elaborado por un laboratorio nacional del gobierno estadounidense concluyó que es plausible la hipótesis de una fuga de un laboratorio chino en Wuhan y que merece una mayor investigación, dijo el lunes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el documento clasificado.

China construirá entre 25 y 30 laboratorios biológicos más como en Wuhan.- En los próximos cinco años, el mundo podría ver en funcionamiento casi sesenta laboratorios de virología de nivel 4 de máxima seguridad. La provincia de Guangdong anunció en mayo que planeaba construir entre 25 y 30 laboratorios de bio-seguridad en los próximos cinco años. Las instalaciones se distribuirán por todo el mundo, abarcando 23 países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, India, Gabón y Costa de Marfil.

El actual Instituto de Virología es el centro de una investigación de las autoridades estadounidenses sobre si se podría haber filtrado de su laboratorio. El 75% de estas instalaciones están o se construirán en zonas urbanas, lo que tiene preocupados a expertos de todo el mundo por la posibilidad de más «fugas de laboratorio».

El eclipse solar del 10 será parcial en España, y mayor cuanto más al norte.- El próximo 10 de junio se producirá un eclipse anular de Sol que será completamente visible en el noroeste de Canadá, norte de Groenlandia, parte del océano Ártico y noreste de Rusia, y que en España será parcial y ocultará el 20% del diámetro solar en el noroeste peninsular.

