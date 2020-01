Dos defensores del Patrón Oro viajan a Davos

Dos defensores del patrón oro, Chris Waller y Judy Shelton, acompañarán al presidente Trump al Foro de Davos en Suiza, el próximo martes 21 de enero, ya que Trump acaba de nombrarlos para la Junta de la Reserva Federal. No es casualidad que el mismo martes 21 de enero comience el juicio de ‘impeachment’ en el Senado.

La pregunta del millón es si eso podría ser lo que están a punto de hacer en el foro de Davos, es decir, un regreso al patrón oro, que sería la única solución para evitar que implosionen en febrero los mercados de valores, tal y como se viene anunciando desde distintas fuentes.

El presidente Trump nominó el jueves a Christopher Waller y Judy Shelton para ocupar los dos puestos vacantes en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, según un memorándum de la Casa Blanca divulgado a la prensa el jueves por la noche. Ambas nominaciones se deben confirmar por el Senado.

La candidatura de Judy Shelton inspira una intensa polémica sobre su reputación de “bicho de oro” y de oponerse a las políticas monetarias liberales de la Reserva Federal. En el pasado, ella ha abogado por un regreso al patrón oro. Actualmente es directora para el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Por su parte Chris Waller es actualmente el jefe de investigación de la Reserva Federal de San Luis, y es una designación mucho menos controvertida. Se supone que la Administración se le acercó para que ocupara el puesto en junio.

POLÉMICA

Las nominaciones para ocupar las vacantes en la junta de la Reserva Federal han estado envueltas en la polémica desde el año pasado, cuando Trump nominó a Stephen Moore y Herman Cain para ocupar los puestos, sólo para retirarlos después ante la controversia.

El presidente dio a entender durante sus comentarios en su rueda de prensa sobre el acuerdo comercial, que desearía haber nominado al exgobernador Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal en lugar de a Jerome Powell, a quien Trump ha criticado sin piedad por aumentar las tasas de interés.

Es posible que Trump siga adelante con la nominación de Judy Shelton, que se rumorea que es uno de los principales candidatos para uno de los puestos vacantes de Gobernador de la Reserva Federal. Esto podría asustar a los mercados, dada su larga oposición al tipo de política monetaria que favorece el presidente Trump.

La economía mundial se colapsaría si la ciudad de Londres dejara de lavar dinero. Nicholas Wilson, un denunciante de servicios financieros, que fue despedido por el bufete de abogados británico ‘Weightmans’, después de exponer millones de libras en cargos injustos a clientes, afirma que la City de Londres depende del dinero sucio, y dice que la economía mundial se derrumbaría si la City dejara de lavarlo.

ORDEN DE PAGO

Por otro lado he recibido información personal sobre una orden de pago a tenedores de bonos y divisas la próxima semana, con un anticipo del uno por ciento, en Miami, Zurich y Hong Kong.

El programa de pagos está dirigido en primer lugar a las ‘ballenas’, es decir, a los grandes tenedores de inventarios mayoristas, en segundo lugar a los tenedores privados autorizados, en tercer lugar a la deuda soberana, y en cuarto lugar a la Redención en general.

También he recibido tres nombres propios de los responsables de este programa de pagos. David Ford representa la compra de los Ancianos Chinos, David E. Barchini es el pagador de las ‘ballenas’ y Alberto Murruaga es otro pagador. No tengo modo alguno de comprobar si esta información es precisa, pero es la primera vez que se mencionan nombres y apellidos de personas concretas responsables del programa de pagos.

GUERRA CONTRA EL FBI

Según Sorcha Faal, uno de los acontecimientos más históricos y consecuentes que ha emprendido el presidente Trump desde que asumió el cargo ha sido destruir el poder del FBI aparentemente ilimitado, de lo que nadie puede culparlo, ya que esta agencia de inteligencia nacional y federal de orden público ha librado una guerra implacable para destruir al presidente.

Trump respondió a ello acudiendo a las más de tres mil oficinas de ‘Sheriff’ de todo Estados Unidos con el fin de protegerlas, sobre todo a las que se adhieren a los principios esbozados en el folleto titulado “Sheriff Constitucional: La última esperanza de Estados Unidos”.

Este folleto afirma que los ‘Sheriff’ son la máxima autoridad legal en sus respectivas jurisdicciones, y declara que los ‘Sheriff’ tienen el poder y la responsabilidad absolutos de defender a sus ciudadanos contra todos los enemigos, incluso contra los de su propio Gobierno Federal. Todo ello respaldado por la Ley Constitucional y por los fallos del Tribunal Supremo que confirman el hecho de que “los Sheriff elegidos por el pueblo son los más altos funcionarios de la Ley en el país”.

Se llama “Movimiento del Sheriff Constitucional” y, a medida que crece, aumenta el riesgo de conflicto entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales. Su idea básica es que un Sheriff tiene la máxima autoridad en la aplicación de la Ley en su condado, superando incluso al Gobierno Federal dentro de sus fronteras.

FUERZA ESPACIAL

Esta semana, el General Raymond asumió el cargo de jefe de Operaciones Espaciales de la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que es la séptima rama militar del Pentágono.

La Fuerza Espacial estará compuesta por aproximadamente 16.000 funcionarios, y otro personal de la Fuerza Aérea y el Comando Espacial de los Estados Unidos. De hecho, Raymond es él mismo un comandante tanto del Mando Espacial de la Fuerza Aérea como del Mando Espacial de los EE.UU.

La Administración Trump planea enviar una propuesta legislativa al Congreso, para el año fiscal de 2021, que crearía unidades de la Guardia Nacional y de la Reserva Militar para la Fuerza Espacial. La propuesta busca también consolidar otras organizaciones relacionadas con el espacio en el Gobierno bajo la bandera de la Fuerza Espacial, incluida la Agencia de Desarrollo Espacial.

HUYENDO DEL DÓLAR

En la última cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) los países miembros apoyaron la idea de introducir un sistema de pago común, alternativo al Swift, para realizar pagos en monedas nacionales.

El actual procedimiento para realizar transacciones de comercio exterior a través del ‘Swift’ preocupa a muchos: dado que el ‘Swift’ está controlado por Estados Unidos, el sistema se puede utilizar como herramienta de presión política.

Por ejemplo, Estados Unidos ya ha desconectado a Irán del ‘Swift’, lo que provocó una caída del PIB y de las exportaciones del país, aumentó la inflación, y llevó a una devaluación de la moneda iraní. También, en ocasiones, Washington amenazó a Rusia con desconectarla del ‘Swift’.

China está estudiando el proyecto con gran interés. China no tenía prisa en la desdolarización, ni en la transición hacia sistemas de pago alternativos. Sin embargo, el conflicto comercial con Estados Unidos ha demostrado que es muy arriesgado depender únicamente de la infraestructura financiera estadounidense.

El sistema de pagos propio ‘Cips’ apareció en China ya en 2015. Ahora ya hay más de veinte bancos locales y extranjeros que están conectados a este sistema. Permite realizar pagos transfronterizos directos en yuanes. Rusia tiene una solución parecida, el sistema de transferencia de mensajes financieros. Además, la India está trabajando en un sistema parecido.

DISTURBIOS CIVILES

Según un nuevo estudio, casi el 40% de los países de todo el mundo verán algún tipo de disturbio civil en 2020. La firma de analistas políticos “Verisk Maplecroft” predice que 75 de los 195 países del mundo verán algún tipo de desorden social este año.

Eso es un aumento en los 47 países, aproximadamente una cuarta parte del mundo, que sufrieron disturbios civiles en 2019. El informe predice que es probable que la intensidad de los disturbios sea superior a 2019, debido al peligro de que los manifestantes reciban abusos de derechos humanos por parte de las autoridades, cosa que suele ocurrir con frecuencia.

El estudio nombra a los principales países como Rusia, China, Arabia Saudita, Turquía, Tailandia y Brasil, que probablemente experimentarán algún desorden social importante. El fin de la globalización puede traer consigo una década muy tumultuosa, que hará que se dispare el precio de productos básicos como metales preciosos y bienes raíces.

PÉRDIDA DE EMPLEOS

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los ricos han necesitado a los pobres para hacer el trabajo sucio necesario con el fin de administrar sus negocios y hacerlos aún más ricos. Hoy en día nos gusta llamarnos ‘empleados’, pero en realidad somos sus sirvientes.

Algunos podemos estar mejor o peor pagados que otros, pero la gran mayoría de nosotros estamos quemando nuestros mejores años de la vida sirviendo a sus empresas para que podamos pagar las facturas, y sometidos a una explotación despiadada en muchos casos.

Ese paradigma está cambiando rápidamente, y muchos de los trabajos que los seres humanos están haciendo hoy en día, serán realizados por robots en un futuro no muy lejano. De hecho, ya se ha desplazado a millones de trabajadores humanos, y los expertos advierten que es probable que en los próximos años se acelere considerablemente la pérdida de empleo. La competencia con la tecnología es una de las razones por las cuales el crecimiento salarial se ha estancado en las últimas décadas.

Esto significa que habrá muchas personas que quieran trabajar y no puedan, por lo que se hace necesaria una renta básica universal para que se puedan cubrir las necesidades básicas de todo el mundo. Siempre hay gente que no quiere trabajar por pereza, pero el problema son los que quieren y no pueden, a causa de la mecanización o de su edad. Ya no vale el antiguo dicho bíblico de que “el que no trabaje, que no coma” porque no hay trabajo para todo el mundo.

CAMBIO MUNDIAL

Según Mike Quinsey, viene un gran cambio por delante. Continúa la gran represión de los miembros de los illuminati, y esto requiere un tiempo inevitablemente, ya que están involucrados miles de individuos. No hay una respuesta rápida, ya que los asuntos se deben manejar de acuerdo con la ley de cada país.

Según la Madre Divina, el planeta está a punto de liberar algunas energías antiguas. Según Maha Cohan, aumenta la presión de la Fuente. Hoy se puede observar que más y más personas tienen dificultades con las energías cósmicas que fluyen actualmente. Estas frecuencias altas son una invitación a mover todo lo que aún no está expuesto a la luz.

Durante los últimos meses hemos tenido una cadena de planetas en Capricornio, y aunque esto seguirá vigente todavía durante la era de Acuario en 2020, el movimiento del Sol hacia Acuario ayudará a traer algún alivio de toda la pesada energía terrestre con la que hemos estado trabajando. El Sol permanece en Acuario del 19 de enero al 18 de febrero. O sea, que hemos entrado hoy mismo.

Según el informe KejRaj sobre la era de la luz, la camarilla oscura ha hecho todo lo posible para producir caos a escala mundial, pero ha fracasado. Ahora están haciendo su movimiento final con la esperanza de comenzar otra guerra mundial. Fracasarán una vez más, ya que la energía está en su contra como nunca antes.

La Alianza para la Tierra va a diez pasos por delante. Con cada movimiento que hace la camarilla oscura, tanto más se hunde en el pantano de arenas movedizas. Se está permitiendo que se produzcan conflictos actuales en el plano físico con el fin de liberar densas bolsas de energía negativa. Sin embargo, eso es lo más lejos que llegará. No se permitirán grandes escaladas bélicas. Las amenazas y los rumores de una guerra mundial no son más que eso. E incluso pronto desaparecerán esos rumores.

En este momento hay incluso más seres de luz en sus naves estelares que están llegando a nuestro Sistema Solar para ser testigos cósmicos de este gran cambio terrestre. Así que nuestro enfoque debe ser la Paz y solo la Paz. Se acerca el día rápidamente en el que va a caer con fuerza la oscuridad de una vez por todas. Y este mundo se eleva permanentemente hacia la quinta dimensión.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.