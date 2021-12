¿Donde se fueron los H ijos de las F lores?

¿Dónde se quedó la generación del A mor?

L a vida los obligó a bajar a la tierra firme

L os ángeles son siempre jóvenes en su Alma

Si se marchitan las flores, es para reverdecer

P retendían que el bien pod r ía existir sin el mal

¿Donde quedó el alma de los que no se integraron?

Los hijos de las flores envejecieron y se marchitaron

Formentera ha conservado la cultura hippy en España

Con divertidas fiestas de verano llamadas “FlowerPower”

L a nueva generación está retomando el espíritu de los hippies

¿Donde están ahora los hijos de las flores de San Francisco, la generación del amor? Muchos murieron reventados por las drogas. Otros se volvieron hippies marginales, y los más prácticos se integraron en el sistema y se volvieron ejecutivos de corporaciones multinacionales. Originalmente fue un movimiento juvenil que comenzó en EEUU a mediados de la década de 1960 y se extendió a otros países del mundo.

Esto es un resumen de la vida de un buscador espiritual. Recuerdo que leí un libro hippy que me emocionó mucho titulado “Quiero ver la cara de Dios” y el libro “Aquí y ahora” de Ram Dass. También bailé con los Hare Krishna, escuché el concierto de Woodstock, me fascinó el sitar de Ravi Shankar, leí a ‘Siddharta’ de Herman Hesse, viajé a la India tres veces, practiqué Yoga y meditación Zen, seguí una dieta macrobiótica, bailé danzas sufi derviches y aztecas, me convertí al budismo y medité sobre el libro tibetano de los muertos, el Bardo Thodol, pero nunca me gustó fumar. Ahora me considero un filósofo natural, un alquimista y un eremita. Los viejos rockeros nunca mueren.

ESPAÑA

En España, a mediados de los años 60, los hippies llegaron a Formentera, lo que supuso un importante cambio en el estilo de vida de los isleños. En pocos años Formentera se convirtió en una de las etapas obligatorias del verano para los hippies, junto con Ámsterdam, la India y California. Se trataba de estadounidenses que escaparon de Vietnam o del movimiento de los hijos de las flores californianos, ahora arruinados por las drogas. En otros casos, se trataba de viajeros españoles o extranjeros que, una vez visitada la isla, no podían evitar detenerse a vivir allí.

La principal comunidad hippie de Formentera se formó en Es Molí, en La Mola. Allí vivían extranjeros, pero también algunos jóvenes locales, atraídos por la música, el arte y la fiesta. Fue una verdadera revolución para la isla, que supo acoger con los brazos abiertos a estos visitantes excéntricos y el aliento de alegría revolucionaria que trajeron, haciendo que la novedad coexistiera con el estilo de vida relajado y en contacto con la naturaleza que aún distingue a la isla de Formentera.

Las historias de los que vivieron en esa época son realmente divertidas, incluyendo fiestas de luna llena, hogueras en la playa, conciertos de guitarras y tambores o veladas inolvidables en el restaurante Fonda Pepe de la plaza de SantFerran. Se dice que Bob Dylan también se unió a la comuna de Es Molí durante unos meses y que los miembros de Pink Floyd venían de visita con frecuencia; no es ningún secreto además que King Crimson grabó un disco entero en la isla.

Durante las vacaciones en Formentera todavía encontrarán la influencia de este periodo histórico en el mercado hippy de La Mola (miércoles y sábado), que recomendamos tanto para comprar souvenirs como para sumergirse en el ambiente de aquellos años. Entre las calles de Sant Francesc también hay varias tiendas hippies que venden ropa de moda, entre el renacimiento de los años 60 y la bohemia moderna.

Otro signo del legado de los hippies en la isla son las divertidas fiestas de verano llamadas «FlowerPower». Hay tres de ellas cada año. La primera a mediados de junio en La Mola es la más popular; las otras dos son en julio, una en Es Pujols y otra en Sant Francesc. De las tres fiestas recomendamos la que se celebra en El Pilar de La Mola.

https://magazine. formenteravuela.com/es/ eventos-fiestas-2021/la- cultura-hippie-en-formentera- fiestas-flower-power/

EXPERIENCIA ESPIRITUAL

Muchos hippies rechazaron la religión organizada convencional en favor de una experiencia espiritual más personal. El budismo, el hinduismo y el sufismo a menudo resonaron entre los hippies, ya que se los consideraba menos sujetos a reglas y menos propensos a asociarse con el bagaje existente. En la década de 1960, alcanzó su punto máximo el interés occidental en la espiritualidad hindú y el Yoga, dando lugar a un gran número de escuelas neo-hindúes dirigidas específicamente al público occidental.

La fundación del movimiento hippie tiene un precedente histórico que se remonta a los sadhus de la India, los buscadores espirituales que habían renunciado al mundo y a las búsquedas materialistas al tomar sannyas. Incluso la contracultura de los antiguos griegos, adoptada por filósofos como los cínicos y Diógenes de Sinope, también fueron formas tempranas de la cultura hippie. También nombró como influencias notables las enseñanzas religiosas y espirituales de Buda, Hillel el Viejo, Jesús, San Francisco de Asís, Henry David Thoreau, Gandhi y Tolkien.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hippie

EN BUSCA DE DIOS

Según Fernando López Milán, lo hijos de las flores pensaban que podían ver a Dios. Verlo y perderse en su seno como una célula que ya nunca moriría. Se sentían solos, abrumados por la conciencia de ser uno. Perdidos, buscaron por todos los medios: la música, las comunas, ser parte de algo; algo que, absorbiéndolos, los trascendiera.

Sus lecturas iban desde San Francisco de Asís a León Tolstoi, pasando por Henry D. Thoreau y Hermann Hesse. La forma de manifestar sus creencias iba del uso de colores psicodélicos, exóticos, tomados de los pueblos indios, al consumo de enteógenos, bailes y maneras suaves. El movimiento tomó por adeptos no sólo a los jóvenes de la clase media, sino también a los de la clase alta y obrera, así como a un gran número de adultos.

Los hippies simulaban ser misioneros dispuestos a convencer a otros de su verdad y de su vida. Una de sus normas era: «Cambia la mente de toda persona que encuentres. Llévala al amor, a la sinceridad, al placer. Sácala del cementerio de lujo y comodidad.” Su línea de sabiduría oscilaba entre los cristianos puros y los budistas.

BAJANDO A LA TIERRA

Creían en lo Absoluto, y pretendían que el bien podría existir sin el mal, hasta que Charles Manson, del lado oscuro, les demostró que no era posible su utopía. Querían un mundo sin mentiras. Pero los únicos ángeles que había en California, el paraíso, eran los motociclistas autodenominados “Ángeles del Infierno”. Los hijos de las flores envejecieron y se marchitaron. Envejecieron, y sus hijos los rechazaron, como en su tiempo ellos rechazaron a sus padres por borrachos e hipócritas.

El materialismo de la época, llevó a miles de comerciantes a enriquecerse con la imagen de los hippies. Ésto obligó a que el movimiento se disolviera en 1967; los que se negaron a desaparecer, continuaron en la clandestinidad.

Cuando la vida los obligó a bajar a la tierra, los que habían abominado del poder, ejercieron la parte que le correspondía a su generación. Otros, pocos, intentaron mantenerse. Y todavía es posible ver a algunos sobrevivientes de los años 60 que han logrado conservar la apariencia y el gesto de los chicos de esa época, traicionados malamente por la vejez que es la negación de su apariencia angélica. Los ángeles son siempre jóvenes, y las flores si se marchitan, es sólo para reverdecer.

https://www.larepublica.ec/ blog/2021/04/25/los-hijos-de- las-flores/

LA GENERACIÓN DEL AMOR

Según Jorge Alberto Hidalgo Toledo, la subcultura conocida como la generación del amor, y sus miembros los hijos de las flores, fue bautizada por un periodista anónimo del San Francisco Oracle como la generación hippie. Este movimiento fijó sus barreras en el distrito de Haight-Ashbury de San Francisco, y en los bajos fondos del Lower East Side de Nueva York.

Los periódicos hippies vieron su boom cuando el San Francisco Oracle publicó las noticias psicodélicas que The New York Times no consideraba pertinente imprimir. Los editores empezaron a abogar por la supresión de las cárceles, hablaban de astrología y asesoraban con dietas macrobióticas.

Bajo esta lucha, los medios descubrieron el dramatismo y la espectacularidad de la generación del amor. En enero de 1967, la comunidad Hashberry convocó una reunión de tribus en el Golden Gate Park de San Francisco para celebrar el equinoccio de invierno; viéndose representada en su mayoría por periodistas. Los medios exigían un análisis, una crítica y un exterminio de los supuestos “secuestradores de la buena moral”.

Durante la primavera del 67, la prensa publicó la noticia de una invasión hippie programada en San Francisco para el verano. Como último intento de liberación, se llenó un féretro de artefactos hippies y se paseó por los alrededores del Haight para luego ser quemado. Se exorcizaron los demonios del sistema y se proclamó la hermandad de los hombres libres. Fue así como los veteranos abandonaron la ciudad para internarse en las comunas de los cerros de California.

https://hipermediatizacion. blogspot.com/2014/05/de-los- hijos-de-las-flores-la.html

DECADENCIA

¿Dónde están las flores hoy, como cantó Joan Baez? Están en la cuneta junto con todo lo demás en una sociedad sin ley. San Francisco está destruida. En lugar de flores, hay suciedad. Los dueños de las tiendas, los gerentes y los guardias de seguridad permanecen indefensos mientras saquean las tiendas. Un gran número de tiendas de San Francisco han cerrado. Hasta noventa saqueadores descienden a una tienda y la vacían.

Recuerdo a Joan Baez cantando ¿Dónde han ido todas las flores? (Where have all the flowers gone?). «¿Dónde están las flores, las chicas las han arrancado? ¿Dónde están las chicas? Todas se han llevado maridos. ¿Dónde están los hombres? Todos están en el Ejército.» Aquella canción denunciaba la guerra del Vietnam y me hizo llorar de emoción.

La canción, cantada por Scott McKenzie les decía a los oyentes: «Si vas a San Francisco, asegúrate de llevar algunas flores en el pelo», se le atribuye el mérito de haber traído a miles de jóvenes a San Francisco, California, a

fines de la década de 1960.

https://www.youtube.com/watch? v=E8W0P1XqbN4

https://www.youtube.com/watch? v=7I0vkKy504U

https://www.unz.com/ jderbyshire/america-is- becoming-a-lawless-society/

https://www.usatoday.com/ story/news/nation/2021/11/21/ nordstrom-looting-walnut- creek-follows-looting-union- square/8710615002/

