Todo son buenas noticias para Primaflor-Mondraker-XSauce a la salida de Candeleda, en Ávila, tercera puntuable del Open de España XCO y última prueba antes de viajar a Leogang (Austria) para retomar la Copa del Mundo. Todo el equipo, los cinco tras la reincorporación de última hora de Sara Méndez, cierran con un balance más que satisfactorio unas mangas marcadas por el calor y la exigencia del técnico circuito de Sierra de Gredos.

En categoría femenina, Bec McConnell alcanzó su segundo triunfo consecutivo en el breve lapso entre Copas del Mundo completando una carrera muy cómoda, en la que mantuvo la concentración y el nivel competitivo de inicio a fin.

Más disputada resultó la manga masculina, si bien se resolvió en un mano a mano en las vueltas finales entre Jofre Cullell y Dan McConnell, quien finalmente superaba al catalán en el desenlace para firmar una brillante actuación que le carga de moral antes de la gran cita austriaca. Con su segundo puesto, Cullell afianzaba su liderato sub 23 en el open.

Por último, Francesc Barber sumó un nuevo triunfo tras imponerse también en la cita inaugural de Valladolid. El balear buscará el triplete la próxima semana en Cala Ratjada, aunque tendrá muy complicada la general al no concursar en Sabiñánigo por coincidencia con otras competiciones.

Bec McConnell: «Ha sido un fin de semana increíble, tanto Dan como yo hemos ganado, así que se trata de un domingo perfecto para nosotros. Estoy muy orgullosa de volver a verle compitiendo delante con tanta confianza. Además, ha sido una jornada fantástica para el equipo, con el segundo puesto de Jofre, la victoria de Francesc y el regreso de Sara».

Dan McConnell: «Estoy muy contento por esta victoria. Vengo de un bloque intenso de entrenamientos, afrontando una carrera importante para todos por tratarse del último test antes de regresar a la Copa del Mundo. Siempre es importante competir antes de afrontar una carrera del máximo nivel. Ha sido el primer día de auténtico calor de la temporada y he conseguido rendir a muy buen nivel. Jofre se escapó en la parte inicial de la carrera, pero después conseguí recortar la diferencia sobre un recorrido muy seco en el que me he sentido muy bien las dos últimas vueltas».

Francesc Barber: «Muy contento con la carrera de hoy. He podido llevar un muy buen ritmo vuelta a vuelta y me he encontrado con muy buenas sensaciones. Para la general no sé cuales son las posibilidades del liderato habiendo faltado a Sabiñánigo, pero en Cala Ratjada tendré otra oportunidad para hacerlo bien y mantenerme en esta línea».

Resultados Open de España Candeleda

