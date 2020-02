Dolors Montserrat rechaza que la UE recorte los fondos agrícolas y de cohesión

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, se ha opuesto hoy a que la Unión Europea (UE) recorte los presupuestos comunitarios para el periodo 2021 – 2027.

Durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la actual negociación relativa a esos presupuestos, Montserrat ha advertido que “reducir la Política Agrícola Común (PAC), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER) o el Fondo Social Europeo es alejar de la Unión a aquellos que más la necesitan”.

La portavoz popular ha recordado que “los agricultores y los ganaderos españoles sufren por las crecientes exigencias, con una mano se les pide más competitividad, pero con la otra se pretende reducir la financiación que necesitan de la PAC”.

Asimismo, ha añadido, a los jóvenes, un colectivo que en España alcanza una tasa de desempleo del 30%, “se les dice que son el futuro de Europa pero a la vez se pretende reducir el Fondo Social Europeo dedicado a la inserción laboral”.

En cuanto a retos como la agenda digital, la despoblación, la necesidad de fomentar la industria, el apoyo a las pymes y la conectividad de nuestras infraestructuras, ha asegurado Montserrat, “es incoherente pretender dejar a nuestras regiones con menos fondos para su desarrollo”.

Un recorte general de la UE a los fondos estructurales y agrícolas, ha resumido Montserrat, “golpearía especialmente a España”.

Por ello, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez “que no siga de brazos cruzados y que no sea conformista, porque las batallas que no se dan, se pierden, y los gobiernos socialistas nos tienen demasiado acostumbrados a volver a España con las manos vacías”.

Por el contrario, Dolors Montserrat ha garantizado que el PP “va a ser firme, como siempre, en la defensa de los intereses de los sectores productivos y económicos de España, en especial de los que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad: las pymes, los agricultores y los ganaderos, los pescadores, los autónomos y los jóvenes”.