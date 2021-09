El Teatro Cervantes ha acogido un encuentro con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños para concienciar sobre este problema social

La Diputación de Almería ha organizado este lunes una jornada con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños con dos invitadas de excepción: la fiscal delegada de Andalucía de Violencia hacia la Mujer y contra la Discriminación de Género, Flor de Torres Porras, y la directora de cine, Mabel Lozano. Esta iniciativa se ha enmarcado en el VI Plan Estrategia Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Almería para el periodo 2020-24.

La actividad se ha realizado en el Teatro Cervantes y se ha llevado a cabo con el objetivo de concienciar, sensibilizar y abrir un foro de debate para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre esta lacra social. Las invitadas han compartido con el público sus puntos de vista sobre este importante asunto desde la perspectiva de sus ámbitos de trabajo. Además, el público ha podido ver el corto documental de Lozano, ‘Biografía del cadáver de una mujer’, Goya al Mejor Corto Documental en la última edición de estos premios.

La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha señalado que “pretendemos poner de relieve una realidad e invitar a toda la sociedad a reflexionar sobre y que, cada uno desde nuestra posición, mostremos nuestro rechazo y máximo apoyo a las víctimas. Tenemos que decir alto y claro que para conseguir la igualdad real en este siglo XXI tenemos que aspirar a construir una sociedad igualitaria y para ello es fundamental erradicar lacras sociales como la que hoy abordamos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Flor de Torres al afirmar que “no podemos olvidar que la trata es un delito complejo, transnacional, que abarca desde la captación, el traslado y la explotación y debemos tener una concepción integral, no solo en la concepción del delito sino en su persecución. Tenemos incluso que detener a los captores en los países de origen y colaborar a nivel internacional para combatir la trata y las raíces sobre las que se asiente de forma eficaz”.

Por su parte, la cineasta Mabel Lozano, ha apuntado sobre su documental que es, a la vez, “un relato duro y bello. Escuchamos la voz de ese niño que dice: – ¿Por qué me han quitado a mi madre? Es un documental que nos hace reflexionar y que crea lo que queremos, ese proactivismo para pensar que en el siglo XXI no puede existir la esclavitud. Es un problema de toda la sociedad, no solo de las mujeres. El cine es una gran herramienta de transformación social que llega a los jóvenes y despierta este debate”.

El VI Plan Estrategia Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Almería para el periodo 2020-24 de Diputación cuenta con diferentes objetivos: El objetivo específico del Eje 1º: Violencia de Género y Violencia Machistas, consiste en “contribuir a la erradicación de cualquier tipo de violencia de género o machista, sensibilizando a la ciudadanía de la Provincia de Almería” y como medidas para su consecución “realizar campañas de información y sensibilización de violencia de género y trata de mujeres con fines de explotación sexual, atendiendo las características multiculturales de la población almeriense”.