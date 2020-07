Arrestadas 25 personas del Tesoro estadounidense

Están acusadas de bloquear la salida del nivel 4-B

Piratearon el sitio web ‘ Safelink’ del Reinicio Financiero

El individuo que causó el sabotaje fue un empleado federal

El vicepresidente Mike Pence ha sustituido ahora a Judy Shelton

Este bloqueo explica los retrasos que se han producido últimamente

“ The Daily Telegraph” denunció la traición de Shelton con antelación

Irán, Líbano y Venezuela entrarán en el QFS el domingo 19 de julio

Un equipo de ocho mil personas ha preparado esto durante diez años

La luz y la oscuridad juegan al ajedrez constantemente en el tablero de la Tierra

Judy Shelton fue destituida y arrestada el lunes 13 de julio, y ahora ha salido de la cárcel con un brazalete electrónico de localización, al igual que otras 25 personas en el Tesoro estadounidense, que habían estado tratando de impedir la salida del nivel 4-B, correspondiente a los tenedores de grupos de Internet registrados, lo que explica los últimos retrasos. El jueves 16 de julio por la mañana se aprobó el nivel 4-B, pero se rompieron los sitios web de enlace seguro, que habían funcionado perfectamente el día anterior, a causa de un nuevo sabotaje informático.

https://fccdl.in/eGK0hRJ50g

He puesto el titular entre interrogantes, debido a que sólo tengo una fuente y media de información, que es el contacto de inteligencia militar de Nick Fleming y el informe de “República Restaurada”, pero espero que en los próximos días salgan más noticias que confirmen esta destitución y arresto de la persona que estaba encargada del reinicio financiero en EEUU, porque esta noticia tiene muchos visos de verosimilitud, ya que al presidente Trump le crecen los traidores por todas partes.

La luz y la oscuridad juegan al ajedrez constantemente en el tablero de la Tierra. La gente que se impacienta no es consciente de los obstáculos tan formidables a los que se enfrenta el equipo del reinicio financiero mundial. Es como pedir a los soldados que aceleren el final de la guerra en medio de una cruenta batalla en la que se están jugando la vida, en una trinchera en donde llueven chuzos de punta y disparan a matar.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 17.html

TRAICIÓN ANUNCIADA

O mejor dicho, podemos afirmar que hay dos fuentes de información, ya que el diario “The Daily Telegraph” ya había anticipado con certeza esta traición en un vídeo titulado “Judy Shelton No está tratando de regresar al patrón oro” cuyo enlace coloco en mi blog:

https://www.dailytelegraph. com.au/news/world/opinion- judy-shelton-is-not-trying-to- bring-back-the-gold-standard/ video/ 1c991c85c75ca1684b7164ab4b4bc6 45

Judy Lynn Shelton fue una asesora económica del presidente Trump, conocida por su defensa del regreso al patrón oro y por sus críticas a la Reserva Federal, por lo que fue atacada muchas veces por los demócratas en el Congreso. Trump anunció el 2 de julio de 2019 que nominaría a Shelton a la Reserva Federal, y su nominación estaba pendiente en el Senado.

El vicepresidente Mike Pence le ha quitado el trabajo a Judy Shelton, tratando de ver cómo pueden continuar las próximas dos semanas para el cambio de divisas y la redención de bonos que terminan el viernes 31 de julio, aunque bien es verdad que Mr. Pence no tiene mucha experiencia en este tipo de asuntos del reseteo.

SABOTAJE

A las seis de la mañana del jueves 16 de julio se suponía que estarían fuera los enlaces seguros, pero no funcionó. La página web de ‘Safelink’ ya había sido pirateada y hubo 404 errores. Además no estaba la página principal del índice. No funcionaba bien la nueva tecnología cuántica de cadena de bloques para la transición al sistema QFS. Ahora mismo están trabajando en resolver los problemas del sitio web.

El jueves 16 de julio, después de acaloradas reuniones secretas durante todo el día en el despacho oval con el presidente Trump, en donde hubo muchos gritos y chillidos, fue arrestado cierto empleado federal por causar los enlaces rotos.

El presidente Trump no salió muy contento de la reunión, sino más bien bastante enojado, y dio su rueda de prensa en donde no estuvo muy amable con los periodistas. Luego regresó muy preocupado al despacho oval y les preguntó cómo se resolvió el problema. Le dijeron que el tipo que causó el problema fue un empleado federal que había sido detenido. Una hora más tarde el Departamento de Defensa confirmó que se habían resuelto los problemas, instigando a Trump a retirar el bloqueo a las 4:40 de la tarde del jueves 16 de julio.

ENOJO CHINO

El embajador chino les había dado hasta el jueves para hacer la liberación, pero estaba preocupado porque no tenía permiso para hacerlo. Sería llamado de vuelta a China si no se producía la liberación del proceso el jueves 16 de julio, y “perdería la cabeza”, porque el gobierno chino no se anda con bromas.

El miércoles 29 de julio estos chinos volverán a China y el 30 de julio estarán en Zimbabue. Estaban tomando todos los bonos Zim que habían recogido en ese momento. Después de esa recogida, el Zim no sería intercambiado ni redimido.

Dado que los bonos de Zimbaue respaldan todo el reinicio financiero mundial, esperaban conseguir que los titulares de Zim entraran en los primeros cuatro días después de la liberación del sitio web seguro que había sido pirateado.

El viernes 31 de julio es la fecha límite para cambiar a una tasa de contrato, y el bono de Zimbaue ya no se podrá comercializar ni redimir después del viernes 31 de julio. El nivel 5, que corresponde al público en general, se supone que se podrá canjear a los nuevos tipos de cambio internacional a partir del lunes 3 de agosto, aunque no sea fiable ninguna fecha concreta.

IRAK

El jueves y hoy viernes se negociaba el dinar en la Bolsa de Valores de Irak, y se mantendrá hasta mañana sábado cuando se espera que Irak tenga nuevas tasas de cambio. El nuevo tipo de cambio del dinar debería estar en el mercado de divisas el domingo 19 de julio por la noche. Irán, Líbano y Venezuela todavía están en el viejo sistema ‘Swift’, aunque estarán en el sistema QFS para el domingo 19 de julio.

En algún momento de la próxima semana Irak anunciaría su soberanía, el dólar fiduciario sería sustituido por un sistema respaldado por oro y activos del nuevo Tesoro en Reno. Los nuevos dólares respaldados por oro y activos, y las monedas de plata recién acuñadas, están en bancos listos para circular y comenzar la liberación de la liquidez, las notificaciones y los intercambios.

Hay un equipo de ocho mil personas que ha preparado este proceso durante diez años de planificación. No ha habido errores que no se hayan corregido, pero EEUU ha estado en la cola de este proceso debido a la interferencia constante de la camarilla oscura y del estado profundo. Son muy peligrosos y cambian sus movimientos todo el tiempo, pero siempre ha habido un movimiento en contra que se planeó con mucha anticipación.

ANTECEDENTES

A partir del martes 14 de julio, comenzaron a desembolsarse los fondos del Bono del Dragón Amarillo en los niveles superiores al nivel 4-B y los Bancos Centrales han procesado 1,2 millones de transacciones en el extranjero.

Otra brecha de seguridad anterior tuvo lugar el lunes 13 de julio, e incluyó el cierre de otro plan criminal del estado profundo para robar las cuentas del nivel cuatro cuando comenzaron las citas de intercambio y redención. Se tardó un día en arreglar este problema y los delincuentes involucrados fueron detenidos y sustituidos.

En la fricción China-Trump ha habido mucho calor, como sugieren los comentarios de Trump en su discurso del martes 14 de julio sobre Hong Kong acerca de la sanción a los políticos comunistas chinos por tratar de anular la autonomía de Hong Kong. Todo estaba siendo resuelto. El presidente Xi presionaba por la liberación en EE.UU. mientras que desafiaba la oposición política interna por hacerlo, que es el estado profundo del Partido Comunista Chino.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 16.html

NOTICIAS BREVES

El jefe del Banco Central de China insta al FMI a soltar efectivo.- La principal autoridad del banco central de China exhortó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a emitir cientos de miles de millones de dólares de liquidez a sus 189 países miembros, mediante una asignación general de Derechos Especiales de Giro, a pesar de las objecciones de Estados Unidos.

Sanción de China a EEUU.- China anunció la decisión de imponer sanciones contra la empresa Lockheed Martin. Se trata de la prohibición del suministro de elementos de tierras raras, en respuesta a las acciones de Washington para suministrar a Taiwán equipos para la actualización de los sistemas de misiles de defensa aérea ‘Patriot’.

China está en una guerra económica relámpago.- El fiscal general William Barr, durante un discurso sobre la política de Pekín, ha declarado este jueves que “China está implicada actualmente en una guerra económica relámpago”, cuyo objetivo es “no sólo unirse a las filas de otras economías industriales avanzadas, sino sustituirlas por completo”.

EE.UU. vuelve a desplegar dos portaviones en el mar de la China Meridional en pleno aumento de la tensión con Pekín.- Los portaviones USS Nimitz y USS Ronald Reagan realizarán maniobras en el mar de la China Meridional por segunda vez en dos semanas.

El dólar contra el yuan y el euro.- El Índice de Dólar Ponderado por el Comercio del Deutsche Bank se desplomó más del 1% en junio, y su debilitamiento amenaza con poner fin a la tendencia alcista que ha experimentado la moneda estadounidense en la última década frente a sus pares: el euro y el yuan, escribe la agencia Bloomberg.

Cuba desgrava el dólar y promueve su uso para rescatar la economía.- Cuba eliminó el gravamen del 10% al dólar y amplió su uso para la venta de algunos alimentos, en momentos en que necesita divisas para enfrentar la crisis generada y el endurecimiento del bloqueo por Washington.

Sube el oro.- El precio del oro subía hoy viernes y se encaminaba a su sexta semana consecutiva de ganancias por el aumento de la crisis, que alimenta la demanda de activos de refugio.

Sube el euro.- El euro se dirigía hoy viernes hacia máximos de cuatro meses, impulsado por la esperanza en que una cumbre de la Unión Europea consiga avances en torno a un fondo de recuperación económica que le ayudará a la salir de la recesión y a profundizar su integración.

Drástica caída del comercio internacional en la UE.- Los primeros cálculos del comercio internacional de bienes señalan que los resultados de la eurozona fueron considerablemente menores que los registrados en mayo de 2019.

Aumenta el paro en Europa.- Durante el primer trimestre de 2020, el desempleo en la Unión Europa (UE) alcanzó la cifra de 3,9 millones de personas. La cifra total de paro en la UE se ubicó en 6,9 millones de personas -tomando en consideración también el trimestre anterior- y otros 3,3 millones quedaron económicamente inactivos.

Sube la bolsa española.- El Ibex toma beneficios pero sube un 1,6% semanal. El principal índice de la bolsa española cerró su mejor actuación semanal en mes y medio, a pesar de tomarse un respiro el viernes, antes del resultado de una importante cumbre europea.

Fuerte caída de las exportaciones españolas.- Las exportaciones españolas de mercancías cayeron un 34,4% en mayo con respecto al mismo mes de 2019, después de haber sufrido en abril un desplome del 39,3%, el mayor de la serie histórica que arranca en 1995.

Encierran a cuatro millones de catalanes.- El gobierno de Cataluña ha recomendado a unos cuatro millones de personas de Barcelona y su área metropolitana, y de las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera, que no salgan de casa, excepto para ir a trabajar y hacer compras imprescindibles.

La lotería de los Pujol.- Los premios de lotería, método clásico de blanqueo de capitales, fue una de las estrategias que supuestamente utilizó la familia Pujol Ferrusola para ocultar parte de la fortuna de la ‘congregación’, denominación que otorgó al clan la matriarca Marta Ferrusola, o “madre superiora”, en el lenguaje cifrado con el que se comunicaba con el gestor de sus cuentas en Andorra.

La justicia europea anula el acuerdo UE-EEUU sobre la transferencia de datos personales.- La justicia europea anuló este jueves el acuerdo sobre transferencia de datos personales entre ambos países, conocido como “Escudo de la Privacidad”, al estimar riesgos para su protección en los programas de vigilancia estadounidenses.

Sancionan al hijo de Daniel Ortega.- Estados Unidos ha sancionando este viernes a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al acusarlo de “desviar fondos de la economía” del país.

México supera a EEUU y a Canadá en calidad automotriz.- En los últimos años, México se ha convertido en un sitio prometedor para la industria automotriz por los bajos costos de producción y una mano de obra barata. Pero ahora parece haber otra razón que hace de este país un destino idóneo para la fabricación de automóviles: su alto nivel de calidad.

Defensa controlará aduanas y puertos en México.- El presidente AMLO notificó al Gabinete de Seguridad que integran entre otros los titulares de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que las aduanas y puertos estén a cargo de integrantes de las Fuerzas Armadas con el fin de evitar el contrabando y el tráfico de drogas.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

