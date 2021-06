La conciencia crea la realidad

Cada uno ve, lo que quiere ver

El observador crea lo observado

Crea estructuras de espacio y tiempo

El universo es una construcción mental

La verdad última de todo es la Vacuidad

La forma es el vacío y el vacío es la forma

El cosmos es inmaterial, mental y espiritual

Todas las cosas carecen de realidad intrínseca

La materia procede de una sustancia primaria

No existe una observación neutra porque el observador crea y modifica lo observado según la física cuántica. A nivel cuántico, se sabe que los factores asociados con la conciencia cambian el comportamiento de la materia, como los fotones, lo que sugiere que la materia en sí misma puede ser una cosa que se percibe conscientemente.

Este principio tira por tierra la hipótesis de supuesta objetividad en la que se basa a la ciencia oficial, puesto que todo tendría una base subjetiva, y cada uno ve lo que quiere ver. Cuesta mucho trabajo comprender este principio porque operamos desde el inconsciente. Si yo quiero crear una cosa y me sale la contraria es por sabotaje de mi propio inconsciente, y sólo los que han hecho un trabajo interno consiguen superar esta contradicción. También es cierto que crear cosas en este mundo denso no sólo requiere concentración mental sino además mucho trabajo duro.

Nosotros, los observadores, seres humanos como usted y yo, somos responsables de cómo la conciencia se transforma en materia física. Además es imposible llegar a ninguna parte si no confías en tí mismo, y la mayor parte de la gente no confía en sí misma ni se molesta en desarrollar esa confianza que conduce al éxito. Las mieles del triunfo sólo están a disposición de los audaces no de los tímidos ni de los pulsilánimes. Por eso para triunfar en la vida en cualquier campo, primero debemos vencernos a nosotros mismos.

NUEVA FÍSICA

«La conciencia crea la realidad», una declaración que ha ganado mucha atención a través de diversos medios de comunicación alternativa en todo el mundo. La conciencia ha sido estudiada por numerosos científicos, sobre todo en su relación con la física cuántica, y la forma en que podría ser correlacionada con la naturaleza de nuestra realidad. ¿Qué es la conciencia? La conciencia incluye una serie de cosas. Es la forma en que percibimos nuestro mundo, nuestros pensamientos, siendo conscientes, nuestras intenciones y mucho más, según Arjun Walia.

Una conclusión fundamental de la nueva física reconoce que el observador crea la realidad. Como observadores, estamos involucrados personalmente con la creación de nuestra propia realidad. Los físicos se ven obligados a admitir que el universo es una construcción mental.

El físico pionero Sir James Jeans escribió: «La corriente del conocimiento se encamina hacia una realidad no mecánica; el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia, deberíamos más bien celebrarla como creador y gobernador del reino de la materia. Acepte esa indiscutible conclusión. El universo es inmaterial, mental y espiritual.»

ESTUDIO

Un estudio escrito de Robert Lanza sugiere que los observadores «son responsables de determinar la realidad física, y que los propios observadores conscientes generan y crean las estructuras del tiempo y del espacio». ¿De dónde procede el mundo físico? La materia en su forma observable más pequeña, los átomos, aparecen y desaparecen todo el tiempo. No es nueva la idea de que la materia física nace de un reino no físico, como el vacío cuántico, o algo más que desconocemos.

El propio Nikola Tesla creía que “toda la materia perceptible procede de una sustancia primaria, o algo tenue más allá de la concepción, llenando todo el espacio, el ‘akasha’ o éter luminífero, sobre el cual actúa el ‘prana’ vivificante o fuerza creativa, llamando a la existencia, en ciclos interminables de todas las cosas y fenómenos.”

Dentro de un siglo, se sabrá bien que el vacío del espacio que llena el universo es en sí mismo el sustrato real del universo; el vacío en estado circulante se convierte en materia; el electrón es la partícula fundamental de la materia, y es un vórtice de vacío con un vacío sin vacío en el centro y es dinámicamente estable; la velocidad de la luz en relación con el vacío es la velocidad máxima que la naturaleza ha proporcionado y es una propiedad inherente del vacío; el vacío es un fluido sutil desconocido en los medios materiales; el vacío no tiene masa, es continuo, no viscoso e incompresible, y es responsable de todas las propiedades de la materia; y ese vacío siempre ha existido y existirá para siempre.

Este campo no físico también podría ser energía oscura. No entendemos por qué existe ni cómo se crea; simplemente sabemos que proporciona una fuerza siempre presente en el espacio-tiempo, lo que hace que se expanda el universo. De hecho, observaciones experimentales recientes de alta precisión indican que la energía oscura podría ser una energía cosmológica del vacío.

CONCEPTO DE VACUIDAD

La vacuidad no es la nada, sino la carencia de existencia inherente. Śūnyatā a menudo traducido como vacuidad, vaciedad o vacío es un concepto budista que tiene múltiples significados. Puede referirse a una comprensión ontológica de la realidad, un estado meditativo, o un análisis fenomenológico de la experiencia.

El vacío es un término esencial en la tradición budista. Cuando se dice vacío, se refiere a la ausencia de algo, por ejemplo, yo estaría vacío de una entidad permanente o sólida, es decir, algo que parecería estar ahí, como un yo sólido. ¿De qué están vacías las cosas? En términos prácticos podemos decir que están vacías de aquello a lo cual tu mente se aferra. Para que la mente se aferre a algo parecería que debería haber algo sólido, para que así se pueda enganchar.

La tradición budista dice que esta sensación de existencia inherente, que es lo que la mente usa para engancharse de algo, es lo que no hay, lo que no existe realmente, es decir aquello que se presenta como permanente, independiente y unitario. Cuando hablamos de vacío, lo que estamos diciendo no es, por supuesto, que las cosas no existan, lo que estamos diciendo es que hay una exageración, una proyección que se está haciendo y eso es lo que no existe.

La verdad última es la vacuidad. La vacuidad no es la nada, sino la carencia de existencia inherente. La mente de auto-aferramiento proyecta de manera errónea una existencia inherente a los fenómenos. Todos los fenómenos aparecen ante nuestra mente como si existieran de forma independiente y, sin darnos cuenta de que esta apariencia es equívoca, asentimos instintivamente a ella y aprehendemos todos los fenómenos como si existieran de forma inherente y verdadera. Ésta es la razón principal por la cual nos hallamos atrapados en el samsara, según Gueshe Kelsang Gyatso.

La vacuidad es un modo de percepción, una forma de ver la experiencia. No agrega nada ni quita nada a los datos de los eventos físicos y mentales. Miras los eventos en la mente y los sentidos sin pensar en si hay algo detrás de ellos. Este modo se denomina vacuidad porque está vacío de las pre-suposiciones que generalmente agregamos a la experiencia para darle sentido: las historias y cosmovisiones que diseñamos para explicar quiénes somos y el mundo en que vivimos.

El vacío o ‘shuniata’ es un tema clave en El Sutra del Corazón, que es habitualmente recitado por los budistas alrededor del mundo. El Sutra declara que los ‘skandhas’ o tendencias físicas del cuerpo, que constituyen nuestra existencia mental y física, son vacíos en su naturaleza o esencia, esto es, vacíos de cualquier naturaleza o esencia. Pero también declara que esta vacuidad es igual a la forma (lo que denota plenitud), en otras palabras, que esto es una vacuidad que al mismo tiempo no es diferente del tipo de realidad que normalmente atribuimos a los eventos; no es un vacío nihilista que socava nuestro mundo, sino un vacío positivo que lo define.

La vacuidad no significa la nada, sino más bien que todas las cosas carecen de realidad intrínseca, de objetividad intrínseca, de identidad intrínseca o de referencia intrínseca. Al carecer de tal esencia estática o substancia, esto no las hace no existir, sino que las hace totalmente relativas. Esta relatividad de todos los fenómenos se contrapone al materialismo, a la noción de que los fenómenos existen por su propio derecho, por sí mismos. Así, la filosofía del Buda es vista como el camino intermedio entre el nihilismo y materialismo.

En el pensamiento oriental el vacío no es un concepto que exprese una visión sombría, melancólica o pesimista de la vida. Al contrario, para los budistas el vacío es la condición de posibilidad de manifestación de todos los entes y del devenir. De ahí que en “El Sutra del Corazón” se afirme que “la forma es el vacío y el vacío es forma”. En efecto, gracias al vacío hay espacio para el movimiento y se rompe la continuidad del ser, interrupción que introduce la multiplicidad de los entes en el seno de la realidad.

