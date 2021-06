Auge de la criptomonedas respaldadas por oro

Las tres más importantes son Pax, Tether y AABB

Esto se produce a medida que se acelera la inflación

Duda sobre la necesidad de regular las criptomonedas

Cae el precio del oro a medida que se fortalece el dólar

Los bancos podrán tener bitcoins y otras criptomonedas

Francia y Suiza probarán monedas digitales de banco central

El New York Times anuncia el descubrimiento de sandías en Marte

El dólar parece más fuerte ante la caída del euro y la libra esterlina

El banco central de Francia y el de Suiza probarán las monedas digitales

Unas 400.000 personas están sin electricidad en Puerto Rico tras un apagón

El BCE cree que es «demasiado pronto» para retirar medidas de apoyo económico

La señora S ierra cree que veremos un cambio masivo en un plazo de sólo tres meses

Cree que este cambio se ha intentado antes dos veces pero que esta vez se completará

Se ha producido un cambio de mando y control, y está cambiando la narrativa oficial

“No terminarás el año en la misma niebla en la que lo iniciaste” afirma la señora Sierra

Despegan las criptomonedas respaldadas por oro a medida que se acelera la inflación.- A medida que el bitcóin pierde algo de su brillo como supuesto «oro digital», algunos inversores en criptomonedas están viendo valor en los tokens respaldados por la versión física del metal amarillo. La capitalización del mercado total de los tokens respaldados por oro se ha multiplicado por treinta desde principios de 2020, lo que refleja un aumento en la demanda.

En particular, Pax Gold (PAXG) ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses, un token lanzado en septiembre de 2019 por el emisor de monedas estables con sede en Nueva York Paxos bajo el estándar ERC-20 de Ethereum blockchain. Su capitalización de mercado ha superado a la de Tether Gold (XAUT), otra criptomoneda respaldada por oro de Tether, el emisor dominante de monedas estables.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-tokens-off- inflation-accelerates- 202724241.html

Nueva cripto dorada.- La combinación de la liquidez y la descentralización de las criptomonedas con la estabilidad financiera del oro se ha convertido en una realidad a través del token AABB Gold de Asia Broadband, Inc. (OTC: AABB ). La compañía está promocionando que la nueva criptomoneda tiene la calidad de estabilidad de una moneda estable con el precio del token respaldado por un precio al contado mínimo de 0.1 gramos de oro con un valor actual de $ 6.09.

AABBG, que se encuentra en la cadena de bloques Ethereum, estuvo disponible en marzo de 2021, vendiendo más de $ 1 millón en sus primeras dos semanas de lanzamiento. AABBG, respaldado por oro, garantiza la estabilidad de los precios y, como mínimo, una baja volatilidad con el valor basado en la demanda del mercado y en los activos de oro.

https://finance.yahoo.com/ news/3-popular-gold-backed- crypto-133536641.html

Cae el oro a medida que se fortalece el dólar por la visión de la inflación ‘transitoria’.- Los precios del oro cayeron el viernes, afectados por el fortalecimiento del dólar, ya que algunos inversores apostaron a que los recientes picos de los precios al consumidor son temporales. El oro al contado cayó un 1,2% a 1.875,31 dólares la onza a las 2:01 pm EDT (1801 GMT). Los futuros del oro estadounidense cerraron con una caída del 0,9% a 1.879,6 dólares. El índice del dólar ganó un 0,6%, atenuando el atractivo del oro para los inversores con otras monedas.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-reclaims-1-900-oz- 035719490.html

Dudas sobre la necesidad de regular las criptomonedas.- Hester Peirce, uno de los máximos reguladores financieros de Estados Unidos, se ha pronunciado contra el intento de regular las criptomonedas de manera más estricta, porque en caso de hacerlo se correría el riesgo de desanimar a los inversores en su opinión. Cree que se debe llevar el mercado de las criptomonedas de rápido crecimiento más en línea con otros activos financieros.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/06/10/comienzas-las- dudas-de-los-reguladores- financieros-de-eeuu-sobre-la- regulacion-de-las- criptomonedas/

ESTADOS UNIDOS

El dólar parece más fuerte ante la caída del euro y de la libra esterlina.- El euro y la libra cayeron frente al dólar el viernes, ya que los inversores apostaron a que las tasas de interés se mantendrían más bajas durante más tiempo en Europa y Gran Bretaña, mientras miran hacia la reunión de política monetaria estadounidense de la próxima semana. El índice del dólar, que muestra su ganancia semanal más fuerte desde principios de mayo, subió por última vez un 0,57% en el día a 90,5810, mientras que el euro bajó un 0,63% a 1,2099 dólares, camino de su mayor caída semanal desde finales de abril.

https://finance.yahoo.com/ news/dollar-marooned- investors-shrug-off-013324828. html

El índice del dólar bajó levemente el jueves, después de alternar entre pérdidas y ganancias a principios de la sesión, ya que los inversores asimilaron la inflación elevada de Estados Unidos y los comentarios del Banco Central Europeo mientras contemplaban la próxima reunión de la Reserva Federal.

https://finance.yahoo.com/ news/forex-dollar-edges-down- inflation-192543589.html

El balance general de la Reserva Federal supera los ocho billones por primera vez.- El balance de la Reserva Federal ha superado los $ 8 billones por primera vez, después de las amplias medidas que tomó el banco central el año pasado para contener el daño económico de la crisis sanitaria. El balance de la Fed casi se ha duplicado desde marzo de 2020, cuando estalló la crisis. El banco central anunció la semana pasada que comenzaría a vender los bonos corporativos y los bonos negociables en bolsa que compró durante la crisis a través de un vehículo de préstamos de emergencia.

https://finance.yahoo.com/ news/federal-balance-sheet- tops-8t-165851327.html

Los republicanos cuestionan la idea de Biden de impulsar el IRS después de la fuga de datos de multimillonarios.- La explosiva filtración de datos confidenciales del IRS reveló que en algunos años, famosos multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y George Soros no pagaron impuestos sobre la renta. Los miembros republicanos del Comité de Medios y Arbitrios han compartido sus críticas al Servicio de Impuestos Internos y al plan del presidente Biden para impulsar los fondos de la agencia.

https://sputniknews.com/us/ 202106111083129303- republicans-question-bidens- idea-to-boost-irs-after- billionaires-data-leak/

El Pentágono devuelve $ 2 mil millones del muro fronterizo de Trump.- El Departamento de Defensa está redirigiendo $ 2.2 mil millones que la administración Trump le quitó al Ejército para construir un nuevo muro fronterizo y usarlo para otros proyectos de construcción este año, dijo el viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

https://sputniknews.com/us/ 202106111083129844-pentagon- returning-2bln-from-trump- border-wall-to-military- construction-spokesman-says/

Gobernadores de Tejas y Arizona piden a otros estados que envíen policías a la frontera de México.- Los gobernadores de Tejas y Arizona dijeron que es necesario que otros estados desplieguen en la frontera entre Estados Unidos y México a la policía o a las fuerzas de seguridad que tengan disponibles para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza, ya que se están enfrentando un aumento de encuentros con emigrantes en situación ilegal.

https://es.theepochtimes.com/ gobernadores-de-texas-y- arizona-piden-a-estados-que- envien-policias-a-la-frontera- entre-mexico-y-eeuu_848117. html

TENSIÓN MILITAR

Estados Unidos no puede actuar contra los buques de guerra iraníes en el Atlántico.- Estados Unidos solo podrá actuar si estos barcos presentan un peligro inmediato para el país, porque estos barcos poseen inmunidad soberana. Incluso pueden navegar hacia aguas estadounidenses si sus intenciones son inocentes, aunque Washington puede fácilmente ordenarles que se vayan y puede actuar si los iraníes no escuchan.

https://sputniknews.com/us/ 202106111083128384-dont-touch- american-media-explains-why- us-cant-act-against-iranian- warships-in-atlantic/

EE.UU. está alarmado por un avanzado satélite iraní.- El diario The Washington Post afirmó que el Gobierno de su país estaba preocupado por un satélite avanzado iraní con tecnología rusa. El periódico conjeturó que Teherán podría usar con fines militares el satélite civil de observación de la Tierra que adquirió en Rusia. El satélite estaría dotado de una cámara capaz de hacer fotos con una precisión de hasta un metro, lo que permitiría tener bajo el radar a las instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico, las bases militares de Israel y la localización de los soldados estadounidenses en el territorio de Irak. Los iraníes podrían compartir sus imágenes satelitales con el movimiento libanés Hizbulá y los rebeldes hutíes de Yemen.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/the-washington-post- afirma-que-eeuu-esta-alarmado- por-un-avanzado-satelite- irani-1113126024.html

MONEDAS DIGITALES

Los bancos podrán tener bitcoins y otras criptomonedas.- Los bancos podrán mantener bitcóin u otras criptomonedas. Sin embargo, los bancos deberían cumplir con estrictos requisitos de capital antes de poder hacerlo debido a la naturaleza arriesgada de las criptomonedas. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea reveló ayer que los bancos tradicionales podrían tener bitcóin u otras criptomonedas. El comité declaró que el sector bancario se enfrenta a crecientes riesgos de las criptomonedas debido al potencial de lavado de dinero, desafíos de reputación, y la masiva volatilidad de precios de los activos.

https://finance.yahoo.com/ news/banks-now-hold-bitcoin- other-112949172.html

El banco central de Francia y el de Suiza probarán las monedas digitales.- El Banco Nacional Suizo y el Banco de Francia probarán los primeros pagos transfronterizos en moneda digital del banco central europeo, una medida que será la primera para dos de las principales monedas del mundo. El experimento se centrará en el mercado de préstamos mayoristas de banco a banco en lugar de las transacciones públicas diarias, pero será la primera vez que se prueben completamente un euro digital y un franco suizo. La suiza UBS, Credit Suisse y la francesa Natixis están involucradas en el proyecto, junto con el operador de bolsa suizo SIX Digital Exchange, la firma fintech R3 y el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales.

https://finance.yahoo.com/ news/french-swiss-central- banks-trial-110458696.html

No hay peligro para la estabilidad financiera.- Las monedas estables y las monedas digitales del banco central (CBDC) no representan un riesgo inherente para la estabilidad financiera, incluso si desplazan los depósitos bancarios, dijo un director ejecutivo del Banco de Inglaterra (BoE).

https://finance.yahoo.com/ news/stablecoins-cbdcs-don-t- present-133403139.html

Detectan un ‘malware’ en Android que se hace pasar por Minecraft.- Google Play alberga varias aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por una aplicación adicional del juego Minecraft, informaron los expertos de la empresa de seguridad informática Kaspersky Lab. En concreto, se trata de dos aplicaciones complementarias para Minecraft que de vez en cuando muestran anuncios a pantalla completa, incluso cuando estas apps no están siendo utilizadas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/detectan-un-malware- en-android-que-se-hace-pasar- por-minecraft-1113141527.html

EUROPA

Ginebra se blinda para recibir a Biden y a Putin.- Ginebra se preparó para recibir a los presidentes de Estados Unidos y Rusia a través de un dispositivo que le permite blindarse por aire, tierra y lago. Su objetivo es garantizar la seguridad de los mandatarios, de las cientos de personas que forman sus respectivas delegaciones y de los más de tres mil periodistas que anunciaron su llegada para cubrir el evento.

https://es.noticias.yahoo.com/ ginebra-blinda-aire-tierra- lago-151312468.html

Biden y Putin se han reunido ya en Ginebra, en la masión de unos banqueros que financiaron la guerra de independencia americana, según Rafapal.

https://rafapal.com/2021/06/ 11/biden-y-putin-se-reunen-en- ginebra-en-la-mansion-de-unos- banqueros-que-financiaron-la- guerra-de-la-independencia- americana-ummm/

Las bolsas europeas comienzan al alza impulsadas por Wall Street.- Las bolsas europeas han comenzado la última sesión de la semana con ligeras subidas, impulsadas por el cierre de Wall Street.

https://es.noticias.yahoo.com/ bolsas-europeas-comienzan- alza-impulsadas-073038842.html

Wall Street cierra en verde y el S&P 500 marca su segundo récord consecutivo.- Wall Street cerró este viernes en verde y el selectivo S&P 500, uno de sus principales indicadores, marcó su segundo récord consecutivo tras una jornada irregular en la que todavía pesaron los datos económicos de la víspera.

https://es.noticias.yahoo.com/ wall-street-abre-ganancias- dow-135652845.html

El BCE dice que es «demasiado pronto» para retirar medidas de apoyo monetario.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el jueves que era «demasiado pronto» para reducir el apoyo monetario por las consecuencias de la crisis sanitaria, pese a que está cobrando fuerza la recuperación económica. El BCE mantuvo los tipos de interés en mínimos históricos y no hizo ningún ajuste en su plan de compra de bonos de emergencia por valor de 1,85 billones de euros, cuyo objetivo es mantener bajos los costes de los préstamos para estimular el gasto y la inversión.

https://es.noticias.yahoo.com/ bce-demasiado-pronto-retirar- medidas-152436263.html

El BCE eleva el pronóstico de inflación pero se apega al plan de compra de bonos.- El Banco Central Europeo mantendrá el ritmo de sus compras de bonos en las próximas semanas, dijo el jueves, a pesar de aumentar sus pronósticos para el crecimiento y la inflación de la eurozona. El banco central dijo que las compras de bonos bajo el programa de compras de emergencia de 1,85 billones de euros (PEPP), su principal política de lucha contra la crisis, continuarían en los tres meses hasta septiembre a «un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses del año».

https://finance.yahoo.com/m/ 6ee92d2d-fcd2-350c-b844- 34e56c7bbd12/ecb-raises- inflation-forecast.html

El superordenador MeluXina de Luxemburgo está ya operativo.- El ordenador de alto rendimiento de Luxemburgo, MeluXina, se puso en marcha oficialmente el 7 de junio, situando al país en el mapa mundial de las superpotencias informáticas. MeluXina es capaz de ejecutar más de 10 petaflops, el equivalente a 10.000 billones de cálculos por segundo, lo que lo situará entre los 50 mejores superordenadores del mundo. El ordenador funciona con energía verde y está financiado parcialmente por la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea.

https://es.noticias.yahoo.com/ superordenador-meluxina- luxemburgo-operativo- 120100256.html

RUSIA

Rusia sustituye cinco mil millones de dólares de su fondo soberano con yuanes y euros.- El objetivo, anunciado por el Ministerio de Finanzas la semana pasada, es expulsar completamente la moneda estadounidense del Fondo de Bienestar Nacional. Rusia vendió 5.000 millones de dólares en su Fondo de Bienestar Nacional el mes pasado en el marco de su política de desdolarización destinada a reducir su sensibilidad a las sanciones de Washington, según ha comunicado el Ministerio de Finanzas ruso. El fondo soberano alimentado con ingresos petroleros del país convirtió cuatro mil millones de dólares en yuanes y otros mil millones en euros. El Ministerio anunció la semana pasada que reduciría hasta cero todas las reservas de este fondo que se mantienen en la divisa estadounidense en el curso de un mes, lo que supone que aún se debe sustituir aproximadamente 35.000 millones de dólares.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394804-rusia- reemplazar-millones-dolares- fondo-soberano-yuan-euro

Rusia critica la decisión de volar bombarderos nucleares cerca de su frontera.– La embajada de Moscú en Washington advirtió que la presencia de aviones de combate estadounidenses con capacidad nuclear en los recientes ejercicios de la Otan es una escalada seria y podría eclipsar la cumbre entre los líderes de las dos naciones. Respondiendo el viernes a la noticia de que los bombarderos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU. habían sobrevolado el Mar Báltico en varias ocasiones a principios de esta semana, los enviados criticaron las maniobras como «otra provocación». En un comunicado, los funcionarios dijeron que «este ruido de sables está alimentando las tensiones en Europa».

https://www.rt.com/russia/ 526279-us-nuclear-bombers-fly- russian-borders/

La Nasa insta a Rusia a mantener la cooperación en el espacio.- El jefe de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, ha elogiado los beneficios de la asociación histórica de su país con Rusia, que ha permitido que generaciones de astronautas y cosmonautas vayan juntos más allá de la atmósfera terrestre. El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, dijo que la colaboración podría llegar a su fin si Washington no levantaba las sanciones a su programa espacial.

https://www.rt.com/russia/ 526312-nasa-partnership- relations-space/

El Pentágono afirma que la «mayor amenaza» para EE.UU. son Rusia y China después de que Biden dijera que es el cambio climático.- El general Mark Milley afirmó este jueves que Rusia y China representan la «mayor amenaza» para EE.UU., un día después de que el presidente Biden asegurara que los líderes militares de su país le informaron de que el cambio climático estaba en primer lugar.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394807-amenazas- eeuu-rusia-china-cambio- climatico

CHINA

Más provincias chinas prohíben la minería de criptomonedas.- Las autoridades de la provincia de Qinghai, noroeste de China, y un distrito en la vecina Xinjiang, ordenaron el cierre de proyectos de minería de criptomonedas, mientras los gobiernos locales pusieron en práctica el llamado de Pekín para tomar medidas enérgicas contra esta industria.

https://www.reuters.com/ business/more-chinese- provinces-issue-bans- cryptomining-2021-06-11/

China pone su bandera en Marte y publica el primer lote de imágenes.- La Administración Espacial Nacional China (CNSA) ha publicado este viernes el primer lote de imágenes de la superficie de Marte tomadas por su róver Zhurong, de su misión Tianwen-1, que se posó en el planeta rojo el mes pasado. Las fotografías en alta resolución fueron reveladas durante una ceremonia especial en Pekín, y marcan el el éxito de la primera misión de exploración marciana de China.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394825-china- bandera-marte-publica- imagenes-rover

NOTICIAS DIVERSAS

Unas 400.000 personas están sin electricidad en Puerto Rico tras un apagón.- La firma privada Luma Energy, que el 1 de junio comenzó a hacerse cargo de la distribución y transmisión de electricidad en Puerto Rico, anunció que unos 400.00 abonados siguen aún sin luz, después de que se produjera un incendio en una subestación en una localidad próxima a la capital, San Juan, donde ya hay diversos sectores que han recuperado el servicio eléctrico.

https://es.noticias.yahoo.com/ puerto-rico-prev%C3%A9- recuperarse-pronto-020311496. html

Individuos con enfermedades cerebrales no tratadas y no medicadas están detrás de la mayoría de los tiroteos masivos.- Una gran mayoría de los asaltantes detrás de tiroteos masivos han tenido trastornos psiquiátricos no tratados, principalmente esquizofrenia. Tratar a estos pacientes a tiempo podría reducir el riesgo de violencia, sugiere un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

https://www.rt.com/usa/526293- mass-shooting-psychiatric- disorders-study/

Ejército francés mata al comandante de Al-Qaeda acusado del secuestro y asesinato de periodistas en 2013.- Durante su operación en la región africana del Sahel, el ejército francés mató a un comandante de Al-Qaeda que se cree fue responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas franceses en 2013, dijo la ministra de las Fuerzas Armadas, Florence Parly.

https://www.rt.com/news/ 526337-france-sahel-al-qaeda- leader/

El exjefe del Mossad indica que Israel estaba detrás de la explosión de una instalación nuclear iraní.- Hablando después de retirarse la semana pasada, Yossi Cohen utilizó una entrevista para insinuar que Israel estaba detrás de la explosión en una instalación nuclear iraní y del asesinato de uno de sus científicos nucleares, y emitió una advertencia a Teherán.

https://www.rt.com/news/ 526294-ex-mossad-chief-israel- attacks-iran/

El hijo de Gaddafi aspira a concurrir a la Presidencia de Libia, diez años después de que la intervención de la Otan sumiera el país en el caos.- El hijo del exlíder libio Muammar Gaddafi llamado Saif al Islam Gaddafi estaría preparándose para concurrir a la Presidencia de Libia, una década después de que su padre fuera derrocado por insurgentes apoyados por la Otan, hundiendo al país en años de guerra civil.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394820-hijo- gaddafi-aspirar-presidencia- libia

El New York Times anuncia el descubrimiento de sandías en Marte.- Los internautas se quedaron sorprendidos después de que una noticia del New York Times afirmara haberse descubierto “sandías en Marte”. Aunque el medio estadounidense eliminó rápidamente la publicación y lo calificó de error, no impidió el revuelo causado en las redes sociales. El martes por la tarde apareció el artículo en la página web del New York Times. “Las autoridades dicen que el aumento de los extraterrestres de frutas es el culpable del exceso de sandías en el espacio exterior”, decía la noticia, que fue eliminada menos de una hora después. Sin embargo, se indexó en Google News. “El FBI se negó a comentar sobre los informes de sandías lloviendo, pero confirmó que se han interceptado kiwis. Esta historia es terriblemente aburrida. La sandía sabe bien, dice la policía.”

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ new-york-times-anuncia- descubrimiento-sandias-marte/

CAMBIO MASIVO

La señora Sierra cree que veremos un cambio mundial masivo en un plazo de tres meses. Esta afirmación se ha publicado en el Boletín de Stargate basándose en último mensaje de Sophia de The One. Cree que este cambio se ha intentado antes dos veces pero que esta vez se completará.

https://www.sophialove.org/

Ahora mismo están ocurriendo cosas en este planeta que afectan el curso de la especie humana. Estos cambios están ocultos a la vista del público en este momento, pero no siempre lo estarán. Es útil que se entere de estas cosas. A medida que lo haga y procese su significado, tendrá una vista más expandida. Parte del proceso de expansión es esta visión.

Incorporarás una perspectiva más amplia en tu visión y tendrás una comprensión más profunda de cómo encaja tu vida en el esquema más amplio de las cosas. Porque estás aquí con un propósito. Ese propósito es tanto personal como mundial. Una vez que comprendas su verdadera naturaleza, experimentarás un sentido de propósito diferente a cualquier otro que hayas tenido hasta ahora. Te sentirás más completo.

Porque su vida como semilla estelar, trabajador de la luz o narrador de la verdad tiene una fuerza iniciadora para este cambio planetario. Es por ti que esto sucede en absoluto, y debido a tu presencia que ocurre ahora mismo. Se ha intentado antes dos veces. Esta vez, se completará. Viniste con diferentes habilidades y propósitos. En algún nivel, tu participación siempre ha sido parte de tu vida.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/10/stargate- newsletter-massive-change- within-three-months/

También viniste a representar dramas humanos y lecciones, al mismo tiempo que impulsaba una agenda de evolución. Un programa de iluminación. Un proceso que ayudará en la Ascensión de la especie humana. El efecto acumulativo de tus esfuerzos, los esfuerzos de las semillas estelares, los trabajadores de la luz, los que dicen la verdad y los guerreros de la luz, ha producido una ola imparable de limpieza y, en última instancia, nutrición. Es una marea de cambios. Es puro poder.

Lo que esto parece desde una perspectiva terrestre será una ruptura de todo lo que ha mantenido unida a la sociedad matrix. Ha comenzado la transformación, y continúa en serio. Su efecto acumulativo se sentirá masivo e impactante. Estas serán emociones de corta duración para aquellos de ustedes aquí por esto. Se convertirán rápidamente en llamadas a la acción.

Cada uno de ustedes sabrá instintivamente qué acción tomar. No caigas en el miedo. Hay muchos más de los que saben para esta próxima parte. Pronto se activarán. Los eventos, a punto de suceder, y ustedes se encargarán de ello.

CAMBIO DE MANDO

Se ha producido un cambio de mando. Una transferencia, en este ámbito físico, de las maquinaciones de control. La confirmación del mando y control se ha producido en su ejército. Escuchará esto en susurros e informes no confirmados. Cuando lo haga, sepa que se refieren a una verdadera transferencia de control.

Debe desarrollarse ahora de una manera ordenada para que la humanidad sea testigo. Habrá retroceso. Espere malestar y un poco de incomodidad, pero esto no durará mucho. Debes ver el desarrollo de la historia completa; la verdad. Los próximos noventa días serán como ninguno antes de ellos por el efecto comprimido de la alteración global masiva.

La narrativa cambia. La narrativa en torno a la salud, el gobierno, el dinero y el control comienza tu transformación. Esto sucede ya a puerta cerrada. Sin embargo, prepárese para que esas puertas se abran de par en par. No terminarás el año en la misma niebla en la que lo iniciaste.

Hay muchos que están aquí ahora para ayudar. Han quedado atrapados en su vida y no son plenamente conscientes de su propósito para este momento. La mayoría de ellos se activarán, se encenderán y se dirigirán hacia su función planificada. Ellos tomarán su lugar y ayudarán.

LA TRANSFERENCIA SERÁ RÁPIDA

La transferencia será complicada, pero completa y rápida. Éste es un esfuerzo mundial. Sepa que cada empujón interior ahora lo colocará más cerca de donde pretendía. Puede que no parezca tanto exteriormente, pero tengan confianza.

Lo que descubrirás rápidamente es que todos los sistemas están funcionando, y el lugar al que se dirigen es de libertad y paz, prosperidad y alegría. Este es un lugar gobernado por un estado de amor, no por miedo. Éste es el lugar al que estás aquí para marcar el comienzo, dar la bienvenida y disfrutar. Ésta es tu nueva Tierra.

No puede aparecer de ninguna manera que no sea veraz. Sepa que cuando ve o siente falsedades y engaños, está presenciando los últimos suspiros de lo que está dejando atrás. La nueva Tierra llegará con total transparencia, pura y completa. Todo lo que no sea eso, no sobrevivirá, no continuará. No más mentiras. No más engaños.

Estás a punto de comenzar una era con poder y lleno de poder. Un esfuerzo combinado con un solo propósito que es la unidad. Al presenciar las rupturas y los retrocesos en estos tiempos venideros, aférrese al hecho de que todas las falsedades deben caer antes de que se pueda revelar la verdad.

Conocerás la verdad por su frecuencia. Te costará un poco acostumbrarte a ello, porque no has vivido mucho allí. Estás a punto de hacerlo. Verás muchos cambios en los próximos días. Sepan que todos conducen a un lugar que han venido a construir juntos, como Uno. Este es un lugar maravilloso y valdrá la pena cada paso que se dé. Usted no será decepcionado. Eso es todo. Gracias.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/10/stargate- newsletter-massive-change- within-three-months/

