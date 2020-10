Esto está sucediendo con otros muchos canales

Es difícil averiguar el motivo con un canal muy moderado

Asumo el veto con deportividad porque ya estoy acostumbrado

Quizás sea por “ t emas controvertidos o acontecimientos sensibles”

Esto es un paso atrás y será dos pasos adelante con vídeos en inglés

Los problemas no sólo me restan fuerzas sino que me dan más energía

Me mudo a mi segundo canal llamado “Miski Liu Suria” que será bilingüe:

https://www.YouTube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw?view_as= subscriber

“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Me lo estaba oliendo después de la experiencia sufrida por otros muchos canales. YouTube ha desmonetizado mi canal alegando que una parte significativa del mismo no cumple las políticas del programa para ‘Partners’ o socios de YouTube. Puedo volver a solicitar la monetización dentro de un mes, pero antes debo eliminar vídeos supuestamente problemáticos; pero esto no está nada claro porque hay reglas que son difusas.

Esto ha ocurrido después de más de dos años y tras haber superado los 90.000 suscriptores y 759 vídeos. A partir de ahora publicaré mis vídeos en mi segundo canal bilingüe llamado “Miski Liu Suria”, que es mi seudónimo completo, cuyo enlace es el siguiente:

https://www.YouTube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw?view_as= subscriber

No me voy a poner a llorar ni voy a caer en la depresión como les gustaría a los pocos enemigos que tengo, sino que voy a trabajar más duro, duplicando mis vídeos en inglés, a multiplicar mi trabajo, y a tratar de obtener información sobre lo que está ocurriendo porque el conocimiento es el antídoto del oscurecimiento.

No todos los YouTubers pueden hablar, escribir y traducir inglés, y yo voy a aprovechar esa habilidad que tengo desde niño para llegar a más audiencia. Aunque mi inglés está un poco oxidado, puedo hacerme comprender con facilidad. No me voy a cambiar de plataforma porque YouTube sigue siendo la más popular del mundo.

Debo aclarar que no estoy haciendo este trabajo por gusto sino, porque forma parte de mi misión de vida, y también porque forma parte de mi profesión, ya que me ayuda a sobrevivir con una pensión modesta que me quedó por haber estado desempleado los últimos años a pesar de tener cuarenta años de vida laboral.

Un puñado de YouTubers han sufrido la desmonetización de sus canales a lo largo del último año, lo que se traduce en que la plataforma quita a todos sus vídeos la posibilidad de generar ingresos a pesar de seguir estando disponibles para que los usuarios los puedan ver.

A finales de 2019, YouTube España comenzó a censurar comentarios que pudiesen contener palabras malsonantes, fuesen insultos a usuarios o a creadores de contenido o no. Anteriormente, YouTube comenzó a desmonetizar canales que pudiesen contener miniaturas o contenido sexualmente explícito o con apologías o indirectas sexuales, que no es mi caso.

MOTIVOS

Teniendo en cuenta que mi canal ha sido siempre muy moderado y espiritual, cuesta mucho trabajo tratar de averiguar el motivo por el que ha sido desmonetizado. Asumo el veto con deportividad porque ya estoy acostumbrado a encontrar muchos obstáculos en la vida.

Los problemas no sólo me restan fuerza sino que me dan más energía, porque soy muy tenaz. Y además ahora lo voy a hacer bilingüe, es decir, con vídeos en español y en inglés para ampliar mi audiencia. Es decir, un paso atrás y dos adelante.

La ‘resiliencia’ o resistencia que me caracteriza es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, así como la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Algunos me preguntarán de donde saco las fuerzas y yo les respondo que el origen de todo poder procede siempre de la Fuente Original.

Tras revisar la lista de temas que no son adecuados para los anunciantes sólo he encontrado cuatro prohibiciones que se podrían adaptar a mi caso en algún vídeo:

“Temas controvertidos y acontecimientos sensibles.” “Movimientos antivacunación o de negacionismo.” “Tratamientos sin base médica supuestamente destinados a curar enfermedades intratables.” “Contenido que sugiera que determinadas enfermedades graves no existen o son parte de un montaje elaborado.”

TEMAS DIFUSOS

¿Temas controvertidos y acontecimientos sensibles? Estos parámetros son tan difusos que podrían afectar si no a todos a la mayoría de los vídeos presentes en YouTube. Esto está causando gran controversia ya que se han desmonetizado a muchos vídeos.

A pesar de que más tarde, tras una revisión manual del contenido del vídeo, éste sea monetizado de nuevo, una desmonetización errónea siempre trae tras de sí una pérdida de beneficios importante. Cuando un vídeo acaba de salir y está situado en la página de tendencias es cuando más visitas recibe, pero el tiempo que implica una revisión manual para volver a monetizarlo puede ser trágico para las ganancias, ya que conforme pasan las horas el vídeo va perdiendo popularidad.

Esto puede desmotivar claramente a los creadores que dependen de los ingresos de sus vídeos para vivir, desembocando en que algunos cambien el tipo de contenido, manipulen los metadatos para que no les afecten o incluso abandonen la plataforma.

PALABRAS PROHIBIDAS

La llamada desmonetización de YouTube, supone que te anulan el poder generar ingresos publicitarios en algunos de tus vídeos. Esto no es un tema nuevo pero si es cierto que cada vez va a más y está empezando a suceder a más creadores de contenidos.

YouTube trabaja con sistemas de detección automáticos y revisiones manuales, pero parece ser que los algoritmos automáticos escanean el título del vídeo, las etiquetas y descripciones a tiempo real nada más subir tu vídeo, y categoriza las palabras extrayendo las que considera ‘prohibidas’ para monetizar.

El problema de esto es que el uso de ciertas palabras en los vídeos puede dar al algoritmo un contexto erróneo sobre el vídeo, y eso provoca el bloqueo. Para solucionar este problema, hay una herramienta de YouTube como ‘vidIQ’, donde han incluido entre sus funciones la de análisis de palabras conflictivas para detectar antes de publicar un vídeo si potencialmente puedes tener algún problema.

Algunos usuarios de YouTube argumentan que el sistema de desmonetización es demasiado estricto, lo que provoca la desmonetización de cualquier contenido ‘vanguardista’ y, en algunos casos, incluso hace que se elimine el canal de creadores.

RAZONES

Esto puede ser injusto pero es una realidad que esta sucediendo cada vez a más canales pequeños, medianos y grandes, hay casos donde es un vídeo en particular pero incluso algunos casos como el mío donde el canal entero ha sido desmonetizado.

Una de las razones alegadas por YouTube es hacer un espacio más ‘educativo’ evitando cierto tipos de contenidos y conservando un contenido más ‘limpio’, pero esta limpieza está afectando de manera muy grave a muchos creadores de contenidos que vivían de ello y que han hecho una importante inversión en equipo y otras necesidades para su canal de YouTube. Pero esto es algo que no se me hace extraño porque es la manera general de proceder de muchas redes sociales, aprovecharse de los usuarios para crecer y después dejarlos tirados de lado.

YouTube es una gran herramienta, una gran red social, pero no debe olvidar que existen gracias a todas esas personas llamados YouTubers o creadores de contenido, que han dedicado parte de su vida a generar contenidos para ellos.

La plataforma de vídeos compartidos YouTube es el segundo sitio web más popular a partir de 2017. YouTube tiene más de mil millones de usuarios y cada día esos usuarios ven más de mil millones de horas de vídeo. La censura es un hecho, y continúa ocurriendo en muchos países de todo el mundo.

YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir vídeos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como ‘youtubers’. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 y, en octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc.- En España comenzó el 19 de junio de 2007.

A partir de agosto de 2018, el sitio web está clasificado como el segundo sitio más popular del mundo, justo detrás de Google. A partir de mayo de 2019, se suben a YouTube más de quinientas horas de contenido de vídeo cada minuto. Según los ingresos publicitarios trimestrales reportados, se estima que YouTube tiene ingresos anuales de quince mil millones de dólares.

Las personas que deseen y puedan ayudar al mantenimiento de este trabajo pueden enviar una donación a la siguiente dirección:

https://www.paypal.com/donate/ ?token=b2fv9S- 9PVEPScb2CYHKL1fngZNPmmiupmuzs K1QoOltHElgCdoyAf– 1KBqLoUDG8yU9pLmpXkGS0-B& fromUL=true&country.x=ES& locale.x=es_ES

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)