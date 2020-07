Utilizaban el método de la estafa nigeriana, enviando al comprador

un justificante de pago falso

• Cuando recibían el producto, lo revendían rápidamente en tiendas

físicas de compraventa de segunda mano

• Las ganancias acababan en Nigeria, donde la Guardia Civil ha

identificado a 18 personas que hacían de mulas económicas para la

organización

La Guardia Civil, en el marco de la operación

Imopail, ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa

online con 29 detenidos. Se les considera autores de un delito

continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a

organización criminal.

Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la estafa

nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que éste

les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían

justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas,

con aspecto muy similar a las reales.

Para no levantar sospechas, también hacían llegar falsos documentos

de identificación al comprador, y siempre aceptaban el precio del

productor sin negociar.

Una red nacional

Esta organización delictiva contaba con una red de “mulas” informáticas

distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la

operación ha estado dirigida desde las Comandancias de Bizkaia y A

Coruña, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de

10 provincias más.

En concreto, las detenciones han tenido lugar en las provincias de A

Coruña, Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias,

Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

En octubre de 2018 se inició la investigación tras una denuncia

presentada por un vecino de Sada (A Coruña), en la que el denunciante

manifestó que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que tenía

a la venta por internet.

Con esta primera detención del autor, los investigadores pudieron

identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, la

“mulas” informáticas que se organizan en pequeños clanes familiares o

de amigos.

Ellos son los destinatarios que reciben la mercancía de los vendedores y

que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas físicas de

compraventa de segunda mano.

El beneficio obtenido debían repartirlo con su contacto del escalón

superior, enviándole la parte de éste por empresas de servicios

financieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas “mulas”

económicas, y que residían en la ciudad de Ibadán (Nigeria).

Consejos preventivos

Debido a la normalización de internet a la hora de comprar y vender

productos, los estafadores han hecho de la red su lugar de trabajo. Los

internautas debemos estar alerta para no caer en sus engaños. La

Guardia Civil recomienda:

• Desconfiar si la plataforma para establecer el pago cuenta con logos de

la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de cualquier otro Cuerpo de

Seguridad.

• Si es posible, mejor realizar la entrega del artículo que venda en mano.

• Utilizar empresas de transporte oficial del portal de compraventa si la

tiene o en su defecto envío contra rembolso.

• Asegurarse de haber recibido el dinero, y no aceptar retención del

dinero por terceros de confianza, salvo estar totalmente seguro de usar

método o pasarelas de pago con las que trabaje habitualmente y de las

que conoce la metodología de trabajo.

• No realizar pagos directos a teléfonos móviles, o con extracción de

dinero.

• Nunca proporcionar datos personales y bancarios. Conviene recordar

también que, en un pago online, la transferencia bancaria no es un

método seguro.

• No facilitar en ningún caso copia de su DNI para comprar artículos.

• Cuando se pacte la venta, y en especial si el vendedor o comprador

facilita rápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicitar una

conversación telefónica (video llamada) con el vendedor o comprador.

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn