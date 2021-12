No se basará en criptomonedas

Usa rá certificados de oro digitales

El QFS no estará antes del reinicio

El orden será reinicio, QFS y revaluación

La coalición no dará fechas, tarifas, ni citas

Nadie sabrá que ha comenzado la revaluación

E l QFS se lanzará mediante el sistema Starlink

Pero el sistema Starlink se descartará con el tiempo

La conciencia cuántica divina es de quinta dimensión

La coalición eligió los bonos Zim porque no tienen valor

Los rumores que se publican no proceden de la coalición

La Tierra es la joya de la corona de la energía del Creador

El objetivo no es hacer ricos sino crear proyectos humanitarios

Se está difundiendo desinformación de fuentes normalmente acreditadas de que el sistema financiero cuántico QFS utilizaría un método basado en criptodivisas para la moneda. Esta información es inexacta. Muy pocas personas entienden realmente el QFS, pero muchas lo intentan con conocimientos limitados.

El nuevo sistema nació para sustituir el método corrupto de dinero fiduciario, y estaría respaldado por oro, plata y otros metales preciosos. Estaría vinculado a una supercomputadora cuántica que operaría a través del sistema de satélites Starlink de Elon Musk y del Mando Espacial en un sistema financiero mundial altamente complejo e integrado.

El QFS parece haber sido desarrollado con ayuda externa como implica la siguiente explicación: El QFS ha sido fuertemente promocionado por muchas fuentes populares de Internet, como Simon Parkes, con más de 650.000 seguidores en YouTube y por su comunidad mundial Connecting Consciousness.

El sistema financiero cuántico (QFS) es una estructura financiera megalítica que los Cielos le han dado a la humanidad. Lo llamo megalito porque es el sistema financiero más avanzado que cualquiera pueda imaginar. Esta tecnología no tiene igual en la Tierra en la actualidad. Es un sistema magnífico, diseñado para asumir la magnitud de la contabilidad necesaria para equilibrar cada transacción financiera en el mundo en tiempo real.

El QFS estaría alojado en una gran computadora llamada Mega Quantum Consciousness (QC). Esta conciencia cuántica sería la conciencia divina que está disponible para que la usemos en esta tercera dimensión. Las herramientas que trae serían necesarias para que fijemos el comienzo de la era dorada de la humanidad. El QFS sería un sistema de contabilidad de libro mayor compuesto por cuentas individuales. El QFS sería sólo una de las muchas aplicaciones que ya se encuentran listas para su utilización.

REINICIO FINANCIERO

La conexión de Ron Giles con la coalición no le permite hablar en nombre de ella, pero todos los documentos que publica para capacitar a los benefactores han sido aprobados por la coalición en cuanto a la precisión y al momento de la información. No está bajo un acuerdo de confidencialidad; sólo trabaja por el bien común en armonía con la Alianza.

No forma ni formará parte del sistema cuántico el uso de criptomonedas, ni el uso de criptografía para transferir fondos. El QFS utiliza certificados de oro digitales que representan monedas reales, no criptomonedas, y que están respaldados por oro real, no por activos que podrían desaparecer y ser vendidos sin escrúpulos. No servirían de nada auditorías interminables para asegurarse de que estén seguros todos los activos.

El reinicio financiero mundial renovaría todas las monedas al mismo valor, una vez que se instituya. Esto significa que un dólar tendría el mismo valor que una libra esterlina. Esto sería necesario porque no se calcularán las fluctuaciones de valor en las monedas existentes de una a otra al pagar las compras de un país a otro. Además el reinicio llegaría antes de que comience la revaluación de las divisas.

Todo ello debería estar en su lugar antes de que se libere la revaluación de las divisas. Y hasta que todo esté en su lugar, no habrá activación de la revaluación ni del QFS. Es decir, que el reinicio financiero mundial sería un presagio de que la revaluación de las divisas estaría lista para comenzar.

Es hora de que los proveedores de inteligencia digan su fuente de información. Si no es de la coalición, díganlo claro. Aquellos que obtienen su información de la coalición deben comenzar a aclarar su información previamente diciendo cuál es la fuente de información y si está aprobada para su publicación.

RUMORES FALSOS

Los rumores que se publican no proceden de la coalición. La redención de bonos tiene un proceso legal muy complejo que requiere mucha documentación. No será tan simple como ir a la ventanilla de un banco con un bono y pedir que nos lo paguen. Los que conocen el tema se han puesto en manos de gabinetes de abogados especializados en Zurich (Suiza). Si no se sigue este proceso legal sería imposible cobrar los bonos.

Sería falsa la mayoría de los supuestos bonos de Zimbaue que se venden por internet, y si no fueran falsos serían robados. Por eso es imprescindible demostrar la trazabilidad legal del bono mediante una serie de documentos notariales antes de poder canjearlo cuando llegue el momento.

A menos que sea para un engaño militar, la coalición nunca dará fechas, tarifas ni otra información de citas de canje antes de que se divulgue. La coalición se pondría en contacto con los activistas humanitarios a través de canales aún desconocidos. Ningún humanitario examinado quedará fuera. Y a menos que seas un humanitario examinado, nadie sabrá que ha comenzado la revaluación debido a un acuerdo de confidencialidad.

REDENCIÓN

Por lo tanto, si alguien obtiene una tarifa o una fecha, se aconseja que lo ignore porque no procede de la coalición, a menos que quiera creer en los engaños militares que están destinados al lado oscuro, no a los humanitarios.

Por cierto, ¿se ha preguntado alguna vez por qué la coalición eligió la extinta serie de bonos Zim para los canjes? La razón es que no quedará ningún valor intrínseco, serían inútiles. ¿Entonces van a pagar once millones de dólares por un billete de cien trillones de Zimbaue?

¿Cuál de los bancos centrales nos daría once millones por una moneda desaparecida sin valor que no tiene valor de reventa? Danos el nombre de un banquero que haría eso. Ningún banco va a canjear una moneda difunta inútil por once millones de dólares.

Estos gurus han creado una gran estafa para ocultar lo que están haciendo. Si eres humanitario, no dejes que otras personas piensen por ti. Conecta tus propios puntos en este asunto. No quieren que tengas tus fondos humanitarios. No están de nuestro lado. Cuestiona todo lo que dice un guru del reseteo.

EL ANUNCIO

Hay una transición por la que pasará el QFS en la que las creaciones tridimensionales se podrían utilizar para dar credibilidad pública a la transición en la tercera dimensión. ¿Qué significa esto? El sistema de satélites Starlink se basa en una creación tridimensional que utiliza tecnología de satélite. Este uso da una tecnología plausible en la que la gente pueda creer. Da una explicación lógica en tercera dimensión de cómo se aplicararía el QFS, pero el objetivo de lanzarlo sería alcanzar la pureza de la quinta dimensión mediante la conciencia cuántica divina, y prevalecerá dicha conciencia.

No todo el mundo cree en la conciencia divina, por lo que utilizan material tridimensional en la transición, con el fin de dar credibilidad al nuevo sistema. El sistema Starlink se descartará con el tiempo sin fanfarrias ni anuncios. Sólo se utilizará en la transición por motivos de credibilidad. Confío en el plan de la coalición divina que será perfecto para nuestro uso mientras creamos la era dorada de la humanidad.

https://qfs2020.com/blog/f/ bad-info-about-qfs-coins-by- ron-giles-11-21-21

COMUNIDAD GALÁCTICA

La Tierra es la joya de la corona de la energía del Creador. Si nos hubieran dejado solos sin interferencia, los seres humanos hubiéramos creado la experiencia de una comunidad galáctica en pleno funcionamiento como el reino de Dios o el jardín del Edén. Si nosotros, como hijos de Dios, respondemos a nuestra guía espiritual y actuamos en armonía con la coalición, cumpliremos nuestro destino como ciudadanos galácticos, y de hecho crearemos la plenitud destinada para nosotros, como especie humana, junto con nuestros hermanos y hermanas galácticos.

Somos los únicos que podemos cumplir con esta llamada. Es por eso que las muchas naciones estelares de la galaxia están aquí animándonos. Saben que ganar esta guerra no es sólo para la Tierra sino para toda la galaxia. Esta es la perspectiva de la coalición y la razón por la que somos queridos y amados más allá de lo que podemos imaginar por nuestros hermanos y hermanas galácticos. Somos las respuestas a sus oraciones. Ellos conocen nuestro poder creativo y que lo usaremos para mejorar a toda la creación. Eso es lo que somos.

No hay restricciones dentro de las leyes universales mientras se libra la guerra por nuestra victoria. Si tan sólo pudiéramos obtener esta perspectiva de lo que está sucediendo, podríamos comenzar a saber lo valiosos que somos los humanitarios y cuánto nos anima la galaxia para que ganemos.

De hecho, es difícil creer que esto sea cierto, especialmente por la forma en que nos han tratado nuestros señores oscuros supremos, pero es cierto. Somos de un valor extremo, y eso va para cada ser humanitario individual, despierto o no. La especie humana es la única creada a imagen y semejanza de la Fuente que es nuestro Creador.

VEND RÁ UN ÁNGEL

Hay una gran cantidad de fondos disponibles para que hagamos nuestro trabajo. Estos fondos no se deben entregar a las masas, porque no podrían manejarlo, y destruirían la civilización como la conocemos. Si se le da a la gente, los gobiernos nos cobrarían impuestos y al final nos devolverían a la corrupción que existe ahora.

En cambio, la coalición está utilizando humanitarios para recibir estas grand cantidad de dinero con un cargo para servir a la humanidad y no buscar ganar dinero con los fondos que se nos dan. Nuestro trabajo es utilizar los fondos dentro de nuestra comunidad. Construiremos carreteras, puentes, estructuras, instalaciones recreativas, etc., y lo haremos sin lucro. Esto evita que el Gobierno nos cobre impuestos y construyamos las cosas que podemos construir sin su interferencia o corrupción.

Decrete su aceptación en sus momentos privados con Dios como su Padre. Permita que su poder divino se asiente sobre sus hombros mientras acepta su llamada sagrada. Usted es el soberano humanitario que se presenta al proceso de curación de esta tierra y más allá. Entonces, si lo desea, deje que esto sea cierto para usted, luego decrete que así sea. Dios te enviará un ángel como nuevo amigo.

https://qfs2020.com/blog/f/ bad-info-about-qfs-coins-by- ron-giles-11-21-21

PROFECÍA

Profecía del último mensaje publicado por el doctor Michael Salla.- Oona da un calendario importante de cuándo ocurrirán todos estos cambios. Ella dijo:

“En 2023 todo esto ser á un recuerdo y lo celebraremos juntos.” Eso significa que todos estos eventos importantes ocurrirían en 2022, como resultado de la rendición y de la salida de la élite a través del portal de la Antártida. Si bien se tardará algunos meses aún para lidiar con los secuaces restantes que están tratando de aguantar en el poder imponiendo políticas impopulares, que provocarán su caída en última instancia. Finalmente, Oona dice que se revelarán las diferentes organizaciones galácticas que ayudaron a la coalición a liberar el planeta, y que nuestra graduación en la comunidad galáctica estará completa.

https://exopolitics.org/part- 2-cabal-leaders-go-to- antarctica-to-surrender-to- extraterrestrials-earth- alliance/

MENSAJE DE SIRIO

Canalización de Tzolkin de Sirio del miércoles 15 de diciembre:

No se preocupen, están protegidos y asistidos dentro del Plan Divino. Alta posibilidad que antes de que termine 2021 se divulgue la noticia de la existencia de otras razas extraterrestres y vida en otros planetas. Cuando se dé, va a haber aparición de luces en el cielo como diciendo «estamos aquí» . Hay una probabilidad del 80% de que los bancos y cajeros estén cerrados un par de meses entorno febrero o marzo. Avistamiento del planeta Nibiru en nuestros cielos alrededor de los mismos meses del cierre de bancos. Esta historia va a acabar en unos seis meses, alrededor de mayo, ya que la Agenda 2030 no se va a ejecutar. Va a aparecer un Juez ‘conocido’ que va a tener que ver con el procedimiento de este despertar de la humanidad. Van a ver un acuerdo científico-galáctico para parar esto en los pequeños.

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)