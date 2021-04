Se reabre al tráfico el canal de Suez

Desencallan el carguero MV Ever Given, varado en el Canal de Suez desde el martes. Se informa que el portacontenedores, de más de 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora, ya comenzó a navegar por el canal. El enorme portacontenedores, que bloqueaba el Canal de Suez en ambas direcciones tras varar en la zona el martes, ha sido desencallado este lunes.

La nave fue reflotada con éxito a las 04:30 de este 29 de marzo (hora de Egipto), según la compañía Inchcape Shipping. El carguero ya comenzó a navegar por el canal. Sin embargo, aún no está claro cuándo volverá a estar abierta a la navegación esta importante vía marítima. Las autoridades egipcias suspendieron la navegación por el canal de Suez el jueves.

Se reanudó la navegación, con ayuda de prácticos comenzaron maniobras de remolque de caravanas dentro del canal, para que puedan comenzar a liberar el canal de Suez de los barcos atascados. Se necesitarán hasta cuatro días para eliminar el atasco de barcos en la arteria. Egipto exigirá una indemnización al propietario del super-carguero por todas las consecuencias derivadas del encallamiento del barco, y por el uso de todos los remolcadores.

El porta-contenedores Ever Given está siendo trasladado este lunes hacia el área del Gran Lago Amargo y del Pequeño Lago Amargo con ayuda de remolcadores. Tras ser parcialmente reflotado, el carguero ha vuelto a bloquear el canal de Suez durante unos momentos debido a los fuertes vientos, pero los especialistas han logrado moverlo. Una fuente familiarizada con la operación detalló que la parte delantera del barco permaneció a flote en el agua a pesar de su cambio de posición, y que el carguero no ha vuelto a encallar.

INVESTIGACIÓN

Fuerzas del Pentágono se trasladan al Canal de Suez.- La Marina estadounidense anunció que enviará un equipo de evaluación, que se unirá al equipo internacional comprometido con la inspección del gigantesco porta-contenedores. CNN informó el viernes que se esperaba que un equipo de expertos en dragado de la Marina estadounidense llegaría este fin de semana para evaluar la situación.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses están en la región en una “misión de entrenamiento” y ahora el presidente egipcio ha ordenado que se abran los contenedores. El presidente Abdel Fatah al-Sissi, ordenó que se hicieran los preparativos para la descarga de los contenedores de Ever Given, dijo el domingo el jefe de la Autoridad del Canal de Suez.

El teniente general Osama Rabie dijo a la televisión egipcia que los funcionarios se estaban preparando para descargar los contenedores. La descarga de algunos de los 18.000 contenedores del imponente barco requeriría un equipo especial, razón por la cual el presidente autorizó su adquisición incluso mientras continuaba el dragado, dijo Rabie.

Los expertos han advertido que la descarga de contenedores del Ever Given para aligerar la embarcación podría llevar días o incluso semanas, porque hacerlo requiere el uso de grúas extra altas y helicópteros especializados. Tal esfuerzo sería extremadamente costoso y no está claro quién asumiría el gasto.

El sábado, el primer ministro egipcio Mostafa Madbouly expresó su agradecimiento por la oferta de los aliados extranjeros para ayudar a liberar el barco. El esfuerzo de salvamento, dirigido por un equipo egipcio, holandés y alemán y que incluye remolcadores de Italia y de los Países Bajos, se ha convertido en una operación genuinamente internacional, que refleja la industria naviera global y el Ever Given. El barco es propiedad de una empresa japonesa y está operado por una empresa taiwanesa, su tripulación es india y navega bajo bandera panameña.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció este jueves que inició una investigación sobre el encallamiento del buque, que navega bajo bandera de ese país, a fin de determinar las posibles causas.

Según Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, el carguero quedó varado debido a los fuertes vientos que azotaron el área el martes, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. No obstante, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, indicó que las condiciones climáticas no son la única causa posible del encallamiento del carguero, y asegura que la investigación puede revelar otros motivos añadidos, como un error técnico o de la tripulación.

ATASCO

El carguero, de más de 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora, encalló el 23 de marzo, provocando la paralización de la navegación por el Canal de Suez, y un atasco de embarcaciones que transportan todo tipo de productos, desde petróleo y gas hasta alimentos. Según los últimos datos, más de 320 naves se acumularon frente a ambos accesos al canal de Suez esperando para poder pasar por la ruta.

El supercarguero perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, se dirigía desde China a los Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.

Según la empresa Gulf Agency Company (GAC) que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones estaban a la espera de la reapertura del canal en el Gran Largo Amargo, y no menos de trescientos barcos hacían cola en los accesos a la vía marítima.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y constituye una vía de transporte crucial, por la que pasa alrededor del 30% del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12% del comercio global de mercancías. Cada día, por los 190 kilómetros de su cauce transitan un promedio de 50 embarcaciones, muchas de las cuales transportan crudo desde Medio Oriente hacia Europa y América del Norte.

CONSECUENCIAS

El puerto jordano de Aqaba se prepara para una posible congestión tras la reapertura de Suez.- El puerto jordano de Aqaba, en el mar Rojo, ha preparado un plan de contingencia de cara a la llegada de muchos barcos que permanecen a la espera de que el canal de Suez sea desbloqueado, después de que lleven desde el martes sin poder transitar del mar Mediterráneo al mar Rojo.

Una aplicación permite encallar el Ever Given en cualquier rincón del mundo.- Las redes sociales no se hicieron esperar y enseguida comenzaron a aparecer fotografías del carguero en los lugares más insospechados. El pasado domingo, el usuario Garrett Dash Nelson dio a conocer en Twitter una ‘app’ titulada ‘Ever Given en todas partes’ creada por él mismo y que permite colocar al ya famoso carguero en cualquier rincón del mundo, ya sea en medio de una autopista o en la cima de una montaña.

Un camión con un contenedor con el logo de Evergreen bloquea una autopista en China, recreando el atasco del canal de Suez.- Un camión, que llevaba un contenedor con el logotipo de Evergreen, casi bloqueó una carretera cerca de Nanjing, tras un accidente de tráfico la mañana de este sábado. Las imágenes de la congestión, grabadas por una cámara de vigilancia, se volvieron virales y fueron compartidas por muchos usuarios de la red social china Weibo. Los internautas comparan lo sucedido con el atasco del canal de Suez, que tuvo lugar el martes después de que encallara el carguero MV Ever Given. El primer canal en dar esta noticia fue “El Quinto Elemento” de mi amiga Celina.

NOTICIAS BREVES

Explota una refinería de petróleo en la isla de Java (Indonesia).- Una refinería de petróleo acaba de saltar por los aires, dejando las instalaciones completamente envueltas en llamas. Hay cinco personas heridas y cerca de mil evacuados. No se descartan víctimas mortales. De momento, se desconocen las causas del estallido aunque todo indica que lo provocó un rayo.

Un millonario pide aumentar los impuestos a los ricos.- “Un impuesto sobre el patrimonio sería absolutamente justo, no dañaría las operaciones comerciales, y no conduciría a ningún éxodo” de los millonarios, sostiene el empresario danés Djaffar Shalchi, fundador de la red ‘Millonarios por la humanidad’. Este grupo solidario aboga por aumentar los impuestos a las personas ricas para ayudar a resolver los problemas mundiales.

Venta masiva de acciones.- Goldman Sachs y Morgan Stanley vendieron acciones por valor de 19.000 millones de dólares en empresas tecnológicas chinas y estadounidenses. Los operadores ahora se preguntan qué causó el movimiento extrañamente masivo y si continuará la próxima semana.

Tormenta perfecta.- Desde que se declararon en quiebra en 2008, las élites políticas han asegurado un nivel insano de impresión de moneda fiduciaria, además de crear un bloqueo económico global de un año y, junto con una reciente aprobación de un billón de dólares de la Ley de Gastos de Estímulo, se ha creado una tormenta perfecta y un colapso financiero mundial.

La UE presenta un pasaporte sanitario.- El comisario de la Unión Europea encargado de la campaña de vacunación, Thierry Breton, presentó un ‘certificado digital verde’ que permitirá el desplazamiento seguro dentro del territorio comunitario. Estos pasaportes de salud estarán disponibles en la UE en los próximos dos o tres meses en formato digital o en papel, informa el alto funcionario.

