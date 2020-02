“Desdoblar no es utilizar lenguaje inclusivo”

Ha sido una gran alegría comprobar que el cuerpo estudiantil de la UAL tiene presente la necesidad de expresarse correctamente, en términos no sexistas. Así ha quedado patente con un lleno absoluto de la Sala de Grados del Aulario IV durante la primera de las tres jornadas que Susana Guerrero, procedente de la Universidad de Málaga, ha ofrecido, destinada al alumnado. También se dirigirá tanto a PAS como a PDI, pero ha comenzado por los estudiantes, que a petición propia han querido formarse con una especialista, persona referente nacional que “es un lujo para la Universidad de Almería”. Así la ha definido Eva María Díez, la directora de la Unidad de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que a su vez ha destacado precisamente el hecho de que “existe cada vez una mayor demandada por los propios alumnos tanto de formación como de sensibilización en materia de igualdad, y eso es un reto que el vicerrectorado afronta con mucha ilusión”.

En este caso, se trata de un taller de 20 horas, diez de ellas presenciales y otras diez on line, en el que se afrontan los objetivos de la reflexión sobre la importancia de usar un lenguaje igualitario, conocer la legislación al respecto en el ámbito universitario, aprender conceptos básicos sobe el sexismo lingüístico, saber detectarlo en distintos tipos de discursos y practicar estrategias para el uso igualitario del lenguaje. En ese sentido, siendo el programa para estudiantes más apretado, la ponente ha sido mucho más directa, intentando “poner orden y resolver dudas”. Y es que “resulta fundamental esta formación porque el lenguaje inclusivo últimamente, sobre todo en los medios de comunicación, está saliendo bastante disparatado”. Según Susana Guerrero, “si preguntamos a la gente qué entiende por lenguaje inclusivo piensa que es hablar desdoblando todo el tiempo, ‘buenos tardes a todos y a todas, queridos y queridas,’ y eso no es el lenguaje inclusivo, eso es hablar de forma desdoblada, que es otra cosa, ya que el lenguaje inclusivo abarca muchas cosas”.

En concreto, es “el que trate a los hombres y a las mujeres con dignidad en todos los sentidos, en los coloquialismos, en los refranes, en los medios de comunicación… y hay muchas estrategias para evitar el masculino genérico cuando sea ambiguo, que no son las formas desdobladas y que son absolutamente correctas”. Por lo tanto, para Guerrero “la idea es hacerle ver a la gente esto, ya que además hay también ideas confusas, porque la gente piensa que determinados femeninos son actitudes de reclamo feminista, y no, decir ‘médica’ es lo correcto, lo dice la Real Academia Española porque es un sustantivo de dos terminaciones, como lo es ‘técnica’, ‘abogada’, etcétera, por lo tanto, es poner orden en este tipo de cosas y resolver dudas”. Aforo completo de público joven e interesado en sus explicaciones, esta especialista, autora de publicaciones de prestigio en este ámbito aplicado al mundo del deporte o de los medios de comunicación, ha remarcado algo a tener en cuenta: “La gente no tiene conciencia de lo importante que es el lenguaje”.

Abundando sobre ello, ha explicado que “es la herramienta que tenemos para expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros juicios de valor, y además el lenguaje nos ha hecho como personas, porque las personas somos, en gran parte, lo que nos han dicho que somos, con ese lenguaje que recibimos desde pequeñitos al decirnos ‘pórtate como una señorita’ o ‘pórtate como un machote’, lo que condiciona mucho”. Yendo más lejos, “no solo eso, sino la autoestima, si te han dicho que tú vales, si no vales… el lenguaje tiene una importancia enorme y es poder, la gente que domina el lenguaje tiene un plus, no da igual cómo te nombren o que no te nombren, la manera, sabiendo que lo que no se nombra, no existe”. Es por ello que su taller propone primero “reflexionar sobre lo importante que es el lenguaje”. Encantada con el lleno, “me alegra esta alta demanda de este tema porque creo que la gente tiene dudas, dudas sobre la arroba, las técnicas de si la ‘e’, si la ‘x’, si los desdoblamientos… así que yo creo que es el foro ideal para solucionar, desde el punto de vista de la lingüística, qué es correcto, y que además sea inclusivo”, ha dicho.