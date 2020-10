Trump desclasifica el ‘Russia-gate’

Demuestra la falsa confabulación de Rusia

También publica los famosos correos de doña Hilaria

Ella autorizó la campaña de difamación contra Trump

John Brennan informó del plan al expresidente Obama

España detiene al famoso fundador del antivirus McAfee

EEUU busca independizarse de China de las tierras raras

El yuan digital supera sus pruebas internas para competir

El oro podría subir hasta los diez mil dólares por onza troy

Etiopía seduce a los inversores con su gran abundancia de oro

El sonar de un barco detecta al famoso monstruo del lago Ness

Hyundai lanzará sus primeros coches voladores para el año 2028

El 2 de octubre de 1968 no se olvida ni se olvidará nunca en México

Por fin el presidente Trump ha autorizado la desclasificación completa sin redacción, ni retoques, ni recortes, de los documentos relacionados con la falsa confabulación de Rusia, y también está desclasificando documentos relacionados con el escándalo de los correos electrónicos de doña Hilaria.

El presidente Trump informó este martes que ha “autorizado por completo la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos” relacionados con las investigaciones federales sobre la falsa injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, así como la investigación del FBI sobre el escándalo sobre el uso de un servidor de correo electrónico privado por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

“He autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el mayor crimen político en la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia. Asimismo, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. ¡Sin redacciones!” ‘Tuiteó’ presidente el martes por la noche.

“Toda la información sobre el escándalo del engaño sobre Rusia fue desclasificada por mí hace mucho tiempo. Lamentablemente para nuestro país, la gente ha actuado con mucha lentitud, sobre todo porque es quizás el mayor crimen político de la historia de nuestro país. ¡A actuar!”, escribió el mandatario en otro ‘tuit’.

La fracasada investigación fue conocida como ‘Russia-gate’ y denunciada en repetidas ocasiones por Trump como un engaño y una caza de brujas. El exfiscal especial Robert Mueller dio por finalizada en marzo de 2019 la investigación ‘Russia-gate’, sin poder encontrar pruebas de ninguna interferencia por parte de Moscú en las presidenciales de 2016.

En marzo del 2015 se supo que doña Hilaria había utilizado una cuenta de correo electrónico privada durante los años en que encabezó la Secretaría de Estado, una práctica que se considera una violación de la política del Departamento de Estado. Su correspondencia hizo públicas varias informaciones clasificadas y personales de la ex-líder demócrata. Una parte de estos correos ha sido publicada por el propio Departamento de Estado y otra por ‘WikiLeaks’.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/369059-trump- autorizar-desclasificacion- documentos-rusia-clinton

Los ‘tuits’ del presidente se producen después de que el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, desclasificara documentos que revelaban que el ex-director de la CIA, John Brennan, informó al expresidente Obama sobre el plan de Hillary Clinton para vincular con Rusia al entonces candidato Donald Trump como “un medio para distraer al público de ella”, así como el uso de un servidor de correo electrónico privado antes de las elecciones presidenciales de 2016.

https://www.foxnews.com/ politics/trump-authorizes- declassification-of-all- russia-collusion-hillary- clinton-email-probe-documents

Ratcliffe desclasificó las notas escritas a mano de Brennan, que fueron tomadas después de que informara a Obama sobre la inteligencia que recibió la CIA, y un memorando de la CIA, que reveló que los funcionarios remitieron el asunto al FBI para una posible acción de investigación. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional transmitió los documentos desclasificados a los Comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado el martes por la tarde.

https://www.foxnews.com/ politics/dni-brennan-notes- cia-memo-clinton

https://www.zerohedge.com/ political/dni-declassifies- brennan-notes-briefed-obama- intelligence-hillary-clinton- concocted-trump

El pasado 7 de mayo el presidente Trump, sugirió que se deberían devolver, por ser noticias falsas, los premios periodísticos Pulitzer que fueron entregados a los medios de comunicación que habían informado sobre la falsa injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, y en particular sobre la culpabilidad de su ex-asesor Michael Flynn.

TIERRAS RARAS

Las tierras raras son el problema.- El presidente Trump declaró que los Estados Unidos “se encuentran ahora en estado de emergencia nacional“ al firmar el 30 de septiembre un decreto titulado “Decreto sobre la amenaza que supone para la cadena de suministro nacional la dependencia de minerales críticos procedentes del extranjero”, al que siguió inmediatamente el lanzamiento de dos de sus aviones de guerra nuclear llamados “del día del juicio final”, y que cuando se lanzaron, el presidente Trump hizo su anuncio sorprendente sobre el contagio.

http://www.whatdoesitmean.com/ index3352.htm

EEUU busca deshacerse de su ‘escandalosa’ dependencia de las tierras raras chinas.- El presidente Trump, firmó una orden que declara la emergencia en la industria minera nacional por su dependencia de China. Con este documento se busca impulsar la producción nacional de tierras raras, que son tan críticas para el país porque se utilizan en la producción de tecnología militar.

En particular, Trump ordenó a los secretarios de su gabinete que estudiaran este problema, barajando la posibilidad de presentar las subvenciones del Gobierno para el equipo de producción, e imponer aranceles, cuotas u otras restricciones a las importaciones procedentes de China y de otros adversarios de EEUU, escribe el portal “Defense News”.

Entre las tierras raras figuran diecisiete minerales que se utilizan en la producción de misiles, munición, armas hipersónicas, electrónica resistente a la radiación y teléfonos celulares. Previamente la Administración Trump había calificado de esenciales al menos 35 minerales cuyo suministro es vulnerable a la interrupción. Actualmente Estados Unidos importa de China de forma directa el 80% de las tierras raras que consume, y obtiene indirectamente una parte del resto reimportándolas de otros Estados.

https://mundo.sputniknews.com/ defensa/202010041093003355- eeuu-busca-deshacerse- escandalosa-dependencia- ierras-raras-chinas/

CRIPTOMONEDAS

El yuan digital supera las pruebas internas para competir en el mercado.- La moneda digital china está pasando por ensayos internos que buscan poner a prueba el nivel de seguridad del ‘criptoyuan’.

Las criptomonedas se convirtieron en el activo con el crecimiento más rápido del año: a lo largo de 2020 el índice de criptomonedas “Bloomberg Galaxy” creció un 65%. A modo de comparación, el segundo activo más rentable, el oro, solo subió un 25%. No obstante, las autoridades chinas optaron por crear un yuan digital en vez de legalizar las criptomonedas existentes.

La creación de las criptomonedas fue una respuesta a la crisis financiera mundial de 2008 que hizo que muchas personas se decepcionaran del sistema financiero tradicional. Hasta la fecha, existen miles de criptomonedas y activos digitales, todos ellos descentralizados.

¿ ESTAFA PIRAMIDAL ?

Por su parte la plataforma de bitcoin ‘Arbistar’ deja a 120.000 clientes atrapados sin poder recuperar su dinero.- Las pérdidas podrían ir desde los cien millones hasta los 100.000 millones. La compañía de inversión en bitcoins “Arbistar 2.0” ha congelado las cuentas de más de 120.000 clientes, que no pueden recuperar su dinero. Las plataformas de abogados y clientes afectados cifran las pérdidas en más de 100.000 millones de euros, sin embargo, el consejero delegado de la compañía, Santiago Fuentes, reduce el impacto y asegura que se estaría hablando de un ‘descuadre’ de unos cien millones de euros.

“Arbistar 2.0”, empresa con sede en Tenerife, remitió el pasado 12 de septiembre un comunicado a los clientes avisándoles que, debido a un fallo informático, quedaban congeladas las cuentas hasta nuevo aviso, o lo que es lo mismo, les imposibilitó acceder a su dinero. Desde entonces, los afectados ya preparan acciones legales conjuntas para recuperar su dinero, bajo el argumento de que se ha dado una estafa piramidal.

https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/ 10794063/09/20/La-plataforma- de-bitcoins-Arbistar-deja-a- 120000-clientes-atrapados-sin- poder-recuperar-su-dinero.html

DETENIDO EL FUNDADOR DEL ANTIVIRUS McAfee

Arrestan en España a John McAfee, buscado en EE.UU. por evasión de impuestos y fraude con criptomonedas.- El multimillonario se encontraba en la base de datos de la Interpol, y fue detenido en Barcelona, cuando se disponía a tomar un vuelo a Turquía.

El programador informático británico-estadounidense John McAfee, fundador de la conocida marca de antivirus McAfee, ha sido detenido en España y está pendiente de extradición a EE.UU., donde está acusado de evasión de impuestos. El multimillonario tenía un señalamiento de la Interpol de busca y captura, por lo que tras declarar ante un juzgado de la Audiencia Nacional española fue puesto en prisión preventiva en una cárcel de Barcelona.

Este lunes, el Departamento de Justicia de EE.UU. comunicó que el magnate está acusado de evasión fiscal y omisión intencional de presentar declaraciones de impuestos. Según la Justicia estadounidense, McAfee obtuvo millones de dólares en ingresos por trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos sobre su vida para un documental.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/368961-espana- arrestar-mcafee-evasion- impuestos-fraude- criptomonedas-eeuu

ANONIMATO

Paradójicamente, la tecnología de cadena de bloques permite conseguir una transparencia total sin perder el anonimato y es que, debido al hecho de que los datos se almacenan en forma cifrada, es imposible identificar al propietario. Al mismo tiempo, el propio sistema garantiza el registro transparente de todas las transacciones, algo que hace imposible, por ejemplo, realizar la misma transacción dos veces o pretender que no hubo ningún pago.

Según los ideólogos de las criptomonedas, la ausencia de un centro único de emisiones y procesamiento debería asegurar su fiabilidad, puesto que es imposible quitar, devaluar o congelar la criptomoneda. Al mismo tiempo, se supone que los usuarios están protegidos contra el fraude, ya que el ‘blockchain’ permite al propietario acceder a la lista de todas las transacciones para asegurarse que todo está correcto.

No obstante, dicho sistema no resultó ser tan conveniente en la vida real. Primero, el blockchain clásico requiere enormes recursos informáticos, algo que ralentiza mucho el procesamiento de las transacciones. Segundo, los precios de las criptomonedas no reguladas son muy inestables, de modo que los propietarios de los activos digitales no tienen la oportunidad de protegerse frente a los posibles riesgos financieros. Finalmente, el anonimato hizo imposible la lucha contra el blanqueo del dinero ya que las criptomonedas son utilizadas a menudo por delincuentes.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202010031092995378- el-yuan-digital-pasa-las- pruebas-internas-como- cambiara-la-moneda-virtual- china-el-sistema/

POTENCIAL DEL ORO

Una manía especulativa o una gran depresión podrían empujar los precios del oro hacia los 10.000 dólares por onza troy en los próximos años, opina “AG Thorson”, experto en análisis técnico de los mercados de metales preciosos. “El panorama fundamental de los metales preciosos nunca ha sido mejor”, asegura. El analista explica que los gobiernos de todo el mundo se han comprometido a suprimir los tipos de interés y a imprimir dinero para solucionar sus problemas de deuda. “Finalmente, se verán obligados a incumplir o devaluar”.

Según Thorson, “una manía especulativa o una gran depresión podría empujar los precios hacia los 10.000 dólares por onza troy“ en los próximos años. Actualmente, el metal amarillo se cotiza a más de 1.910 dólares por onza troy. La crisis sanitaria hizo disparar el precio del oro de forma extraordinaria, sólo en agosto el metal precioso aumentó un 30%.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202010051093014569- pronostican-un-drastico- aumento-del-precio-del-oro- llegara-a-los-10000-dolares/

Etiopía seduce a los inversores con su abundancia de oro.- Las exportaciones de oro de Etiopía aumentaron después de que el banco central ofreciera precios más altos por este metal dorado, en un intento de reducir su contrabando y estimular la inversión en la industria minera nacional. Con ayuda de este plan, Adís Abeba busca aumentar la contribución de la minería de oro en el producto interior bruto.

Actualmente la industria minera de Etiopía especializada en la explotación de oro está dominada por mineros artesanales. Las autoridades etíopes buscan canalizar las ventas de este metal precioso a través del banco central para acabar con la minería informal y hacer que el país sea más atractivo para los inversores extranjeros y las empresas más grandes.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202010021092991769- novia-reacia-anfitrion- acogedor-etiopia-seduce- inversores-oro/

NOTICIAS BREVES

Trump ordena no negociar el paquete de estímulo hasta después de las elecciones.- El presidente Trump, ordenó este martes suspender hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la crisis sanitaria.

https://es-us.noticias.yahoo. com/trump-ordena-negociar- paquete-est%C3%ADmulo- 213128278.html

La Justicia británica anula la decisión sobre el oro de Venezuela favorable a Guaidó.- La justicia británica anuló el lunes una decisión que previamente había concedido al opositor venezolano Juan Guaidó el control de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Pero no lo entregó tampoco a Nicolás Maduro, sino que ordenó seguir indagando.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/justicia- britanica-anula-decision- sobre-el-oro-de-venezuela- favorable-guaido-doc-8rf8tb5

La Comisión Europea ve insostenible el alza de la inmigración a Canarias.- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, considera insostenible el ritmo al que crece la llegada irregular de inmigrantes a las islas españolas de Canarias desde las costas atlánticas de África, que se ha multiplicado por siete en un año, y plantea una política que compagine la acogida de quien necesita protección internacional y la devolución del resto.

https://es-us.noticias.yahoo. com/comisi%C3%B3n-europea-ve- insostenible-alza-113855264. html

Johnson & Johnson podría pagar más de cien millones de dólares por un millar de demandas que acusan a su talco para bebés de provocar cáncer.- La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson pagará más de cien millones de dólares para resolver más de mil demandas que sostienen que su talco para bebés provoca cáncer por contener amianto o asbesto. Se trata del primer gran acuerdo al que llega la compañía tras cuatro años de litigios. Sin embargo, la empresa aún enfrenta otras veinte mil demandas pendientes presentadas por consumidores.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/368950-johnson- johnson-pagar-100-millones- dolares-demandas-talco-cancer

MUY CURIOSO

El sonar de un barco detecta un misterioso objeto de unos diez metros en las profundidades del lago Ness.- Steve Feltham, considerado el mayor experto en el monstruo del lago Ness, piensa que este hallazgo es quizás la prueba más convincente de la existencia de ‘Nessie’.

Ronald Mackenzie, director de una empresa de paseos en barco por el lago Ness (Escocia, Reino Unido), asegura que el sonar de su embarcación registró una imagen que ha puesto en sobreaviso a los entusiastas del famoso monstruo que supuestamente habita en esas aguas.

Mackenzie relata que el pasado miércoles pilotaba su buque, con doce pasajeros, y en el momento en que recorría la parte central del lago, el aparato electroacústico detectó a unos 170 metros de profundidad algo “grande, de al menos diez metros de largo”. El contacto del sonar con el misterioso cuerpo se prolongó durante diez segundos mientras pasaba el barco.

“He estado en el lago desde que tenía 16 años y nunca había visto algo así. Tenemos un sonar de última generación en el nuevo barco. No miente. Captura lo que hay”, asegura Mackenzie, de 49 años, quien cree que la imagen que captó podría indicar la presencia de una criatura marina gigante o quizá tratarse del popular ‘Nessie’. “Creo que hay en el lago algo que nadie sabe qué es, ya sea una gran anguila, un esturión, o un pez grande de algún tipo, o incluso Nessie”, agrega.

https://actualidad.rt.com/ viral/369052-nessie-sonar- barco-detectar-objeto-lago- ness

Hyundai planea lanzar sus primeros coches voladores para finales de esta década.- El fabricante surcoreano trabaja en el desarrollo de modelos con capacidad para 5 ó 6 personas y otro vehículo más grande. Hyundai, planea lanzar para el 2028 una serie de coches voladores, destinados al transporte urbano y entre ciudades, declaró el jefe de la unidad de movilidad aérea urbana de la compañía, Jaiwon Shin.

Shin dijo que su empresa está desarrollando modelos que transportarán a 5 ó 6 personas en zonas metropolitanas, así como un vehículo más grande para volar entre ciudades. “Las personas que siempre están atrapadas en atascos en carreteras, comprenderán lo conveniente que es desplazarse en vehículos aéreos, y ahí es cuando veremos una explosión de la demanda“, agregó.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/369071-hyundai- coches-voladores-transporte- urbano

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Captan la caída de un bólido en México.- Una cámara de seguridad ha captado la noche del martes 6 de octubre la caída de un bólido en el noreste de México. Los habitantes de Monterrey, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pudieron avistar este fenómeno espacial. Las imágenes fueron captadas alrededor de las 22:10 de la noche en Monterrey donde se pudo ver cómo una bola brillante cayó desde el cielo pasando enfrente de una cámara de seguridad.

https://mundo.sputniknews.com/ espacio/202010071093040322- que-pasa-con-el-2020-captan- la-caida-de-un-meteorito-en- mexico/

Un magistrado mexicano desea la muerte a López Obrador, el tuit es borrado y asegura que lo ‘hackearon’.- En la madrugada de este lunes, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, Reyes Rodríguez Mondragón, escribió en su cuenta de ‘Twitter’: “Ojalá se muera ese viejo culero del Palacio Nacional”, en referencia al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Diputados de la formación Morena ya han pedido que sea apartado del caso.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/368966-magistrado- desear-muerte-lopez-obrador- borrar-tuit-hackeo

El 2 de octubre no se olvida.- Este 2 de octubre 2020 se conmemoró el 52º aniversario de la matanza de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, en contra del movimiento estudiantil de 1968 para honrar a los caídos de la masacre. El 2 de octubre de 1968 México quedó marcado. Cientos de estudiantes vivieron una represión militar como nunca habíamos visto. Y México no lo olvida. Lo que estaba en juego era la libertad de expresión por parte de los estudiantes, y la reacción del gobierno que respondió reprimiendo cualquier huelga o manifestación.

Con la consigna “el 2 de octubre no se olvida”, la memoria colectiva identifica tanto los sucesos como el sentir de un pueblo que toma ese momento como símbolo del hartazgo hacia la opresión de un gobierno represivo y autoritario. Hay quienes lo califican de punto coyuntural, y dividen a México en antes y después del movimiento estudiantil de 1968. La matanza del 2 de octubre de 1968 ocurrió cuando Gustavo Díaz Ordaz, de infausto recuerdo, era presidente de México y quedó manchado para siempre por este crimen.

Allí murió como mártir la joven Regina Toetcher Pérez junto con muchos de sus seguidores, una líder espiritual mejicana de gran personalidad, de la que escribió un libro el abogado Antonio Velasco Piña, con quien simpatizo mucho. Su libro me hizo llorar varias veces. El 2 de octubre no se olvida ni se olvidará nunca. Mi empatía absoluta con el querido pueblo mexicano.

En su libro ‘Posdata’, el gran escritor mexicano Octavio Paz citó al diario inglés “The Guardian” que estimó 325 muertos, mientras que documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos cifran en un máximo de 200 el número de personas que perecieron en la matanza, que tuvo lugar diez días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México de 1968.

https://youtu.be/qmloE1aO0NQ

