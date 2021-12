Rusia prohibirá las cripto divisas

Hay más preguntas que respuestas

S e podrían prohibir, pero no detener

E l valor del bitcóin podría caer a cero

Dicen que el Evento las haría desaparecer

China quiere llevar l a prohibición al G-20

La impresión de dinero se salió de los rieles

Luz verde a la Ley de Ingreso Mínimo en España

La crisis inmobiliaria de China infecta a l mercado

La libra esterlina salt a a máximos frente al euro y a l dólar

La mayor reserva de gas en Europa alcanza un mínimo histórico

Sí, se podrían prohibir las criptomonedas, como ha hecho China y va a hacer Rusia, pero no se podrían detener, según Evan Ezquer. La criptografía fue concebida por los dioses de la privacidad, los llamados cypherpunks. Estas personas se adelantaron a su tiempo y sabían qué hacer. Ahora han avanzado y están a punto de recuperar la libertad financiera que los gobiernos le quitaron al pueblo.

Por diseño, la criptografía permite eludir los regímenes e instituciones. La naturaleza de la criptografía, que es el cifrado, permite que las personas se puedan comunicar y realizar transacciones entre sí de forma segura a pesar de estar en presencia de adversarios.

Hoy en día, si le preguntamos a cualquiera qué sabe sobre las criptomonedas, casi todos dirán: el bitcóin y la del perro. Ese ha sido el trabajo de Elon Musk, el de rebajar las criptos a la categoría de meme. Porque está claro que las criptos son incontrolables por los gobiernos, y prohibirlas tendrían el efecto contrario, subirían de valor. Por lo tanto la primera fase ha sido ridiculizarlas.

RUMORES Y EXPECTATIVAS

Según los círculos del reseteo, que no tienen una credibilidad absoluta sino relativa, se eliminaría el 99,5% de las criptomonedas porque no se podrían regular y porque estarían a punto de eliminarse las criptodivisas de China, mientras que las monedas reguladas estarían a punto de ser respaldadas por metales preciosos y formar parte del nuevo sistema financiero cuántico. Esto lo provocaría el famoso Evento según los círculos conspirativos.

Por ahora, hay muchas más preguntas que respuestas. Pero la insidiosa nueva industria de la piratería informática y el ransomware sería una amenaza para la seguridad económica y para la estabilidad financiera mundial. Los pagos imposibles de rastrear tienen mucho valor para los piratas informáticos, los ciberdelincuentes y los lavadores de dinero negro, pero también tienen valor para seres humanos honrados que buscan un sistema económico independiente, aunque no esté respaldado por ningún tesoro nacional.

NO ES TAN FÁCIL

El bitcóin y otras monedas digitales no se podrían cerrar fácilmente. A diferencia de las corporaciones centralizadas, las criptomonedas no necesitan ajustarse a los líderes estatales. Ningún líder para arrestar. Sin empresa, sin institución, sin centro de datos, sin almacén, sin servidor. Es una red mundial descentralizada que existe sin la necesidad de un operador central. No pasaría nada si arrestaran a un desarrollador importante, ya que miles de personas más podrían hacer la misma labor. La comunidad también crece y se fortalece cada día.

Lo peor que podrían hacer los gobiernos sería legislar una prohibición bancaria, lo que haría inconveniente para los ciudadanos comprar y vender criptomonedas sin una puerta de enlace fiduciaria. Pero definitivamente no los detendría. Con todas las tecnologías de encriptación que existen actualmente, cualquier ciudadano puede enviar y recibir pagos criptográficos sin que nadie lo sepa.

Los gobiernos nunca pueden detener las criptomonedas, por más que lo intenten. Ningún país del mundo ha logrado prohibir las criptomonedas todavía. Por lo tanto, sería un esfuerzo inútil. Algunos países ya se han dado cuenta de esto. Otros todavía se están poniendo al día. Pero al final, todos lo resolverán.

RELACIÓN TENSA

Siempre ha sido tensa la relación entre gobiernos y criptomonedas. En algunos países, esto ha llevado a prohibiciones absolutas de comprar, poseer y comerciar. La prohibición de las criptomonedas ocurrió principalmente alrededor de los años 2017 y 2018, coincidiendo con la carrera alcista del bitcóin. A medida que los bancos centrales y los gobiernos notaron el aumento del interés en las criptomonedas, ya no era una opción ignorar este mercado en crecimiento. Si bien esos fueron los años más importantes para las prohibiciones, algunos países siguen considerando la prohibición de estas monedas que no pueden controlar.

Los cuatro bancos centrales más grandes, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y la Reserva Federal buscan crear sus propias monedas digitales oficiales, la famosa moneda digital de banco central, y hacer que las criptomonedas sean ilegales. Mientras tanto, China ya está digitalizando su moneda, el remimbi, y permitiendo que los visitantes extranjeros la utilicen para realizar pagos, aunque China todavía está muy lejos de tener una moneda de reserva internacional que rivalice con el dólar.

Existe la preocupación de que el sistema descentralizado de bitcóin haga más complicado para los bancos centrales la creación de sus propias monedas digitales de banco central, así como la preocupación de que las criptomonedas se podrían utilizar para financiar actividades ilícitas. Las monedas digitales serían una herramienta que permitirá a los bancos centrales tener datos en tiempo real sobre sus economías, ofreciendo la capacidad de rastrear los flujos de dinero, los datos de gastos y ahorros, y qué sectores están sufriendo o les va bien.

NOTICIAS CRIPTOGRÁFICAS

El Banco de Inglaterra advierte que el valor del bitcóin podría caer a cero.- Un alto funcionario del Banco de Inglaterra ha cuestionado el valor del bitcóin, que se disparó a $ 68,000 el mes pasado, citando la volatilidad de la moneda y advirtiendo que los activos digitales podrían caer a cero. Según el vicegobernador Sir Jon Cunliffe, los activos digitales de rápido crecimiento podrían representar un peligro para el sistema financiero establecido.

Rusia prohibirá las criptomonedas.- El Banco Central de Rusia quiere prohibir las criptomonedas en su país. El regulador ve el aumento en el número de transacciones cifradas como un riesgo para la estabilidad financiera del país. Los activos digitales tienen estatus legal en Rusia, pero no se pueden usar como medio de pago, ya que el Gobierno cree que se podrían usar en el lavado de dinero o para financiar el terrorismo.

Principal competidor de Ethereum en 2022.- Michael van de Poppe, analista del mercado de criptodivisas con más de 150.000 seguidores en su canal de Youtube, pronosticó el pasado sábado que la criptomoneda Avalanche podría cuadruplicar su precio en 2022 y convertirse en el principal competidor de Ethereum.

El hombre que tiró a la basura un disco duro con 360 millones de dólares en bitcoines contrata a expertos de la Nasa para poder leerlo.- El británico James Howells contactó con una comisión de expertos en recuperación de datos para garantizar que se pueda extraer su contenido, en caso de hallar en un vertedero su disco duro con 7.500 bitcoines, valorados en 364 millones de dólares.

Los principales bancos centrales siguen su propio camino en 2022.- Los principales bancos centrales darán a conocer medidas de política para dirigir sus economías a través de la creciente turbulencia de la crisis y de la alta inflación, y algunos de ellos están dispuestos a mantener el dinero barato hasta 2022 aunque se endurezca la Reserva Federal.

El BCE reducirá su programa de estímulos en 2022.- El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves reducir paso a paso su programa de estímulos monetarios vinculado a la crisis durante el primer trimestre 2022, mientras que otros bancos centrales ya han comenzado a subir su tipo de interés, como el Banco de Inglaterra o el Banco de Noruega.

CHINA

Si China estuviera a bordo, podría caber la posibilidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para prohibir las criptomonedas. Esa sería una base para llevar la prohibición al G-20 para intentar convertirlo en una norma mundial.

China las ilegalizó.- China declaró ilegal toda transacción con criptomonedas. La consecuencia inmediata fue una importante caída en la cotización del bitcón, del ethereum y de otras criptos. Toda actividad o transacción con criptomonedas se declaró “ilegal y delictiva”. Así lo aseguró el Banco Popular de China el pasado 25 de septiembre, lo que rápidamente despertó el pánico en los mercados. La cotización del bitcóin cayó cerca de un 6% cuando de informó de esta decisión en medios de todo el mundo. Y es que hay muchas personas haciendo mucho dinero en todo el mundo gracias, precisamente, a las criptomonedas, mientras los Gobiernos y bancos centrales buscan por dónde meter mano al asunto.

EEUU no las prohibirá.- El 6 de octubre, Gary Gensler, director de la Comisión de Bolsa y Valores, confirmó que el regulador no prohibiría las criptomonedas, lo que podría abrir el camino para que la economía más grande del mundo se convierta en el líder mundial en el desarrollo de las finanzas descentralizadas y de las tecnologías blockchain.

También la India.- Recientemente, el Parlamento de la India ha mantenido conversaciones sobre un polémico proyecto de ley en el que se prohíben las criptomonedas privadas, al tiempo que se promueve la tecnología blockchain.

NOTICIAS DEL RESETEO

1º.- Hay indicios de que los buenos estarían a punto de tomar el control de los medios. Los abogados de Meta están diciendo en audiencia pública que “las verificaciones de hechos son opiniones.” Las ratas están abandonando el barco. Los datos de InsiderScore muestran que vendieron hasta noviembre la alucinante cifra de 63.500 millones de dólares en acciones, un aumento del 50% en comparación con todo 2020.

2º.- Los directores ejecutivos y los conocedores corporativos se están deshaciendo de las acciones a un ritmo mucho más rápido de lo que hemos visto en los últimos años, y están aumentando las ventas a medida que sus propias empresas realizan recompras récord de acciones.

3º.- El Congreso ha enviado a Biden un aumento del límite de deuda de 2.500 millones, evitando el incumplimiento.

4º.- La impresión de dinero se salió de los rieles.- El reconocido experto en oro James Turk dice que la impresión de dinero de la Fed se habría descarrilado y estaría en una situación de inflarse o morir. El sistema habría llegado a su fin y tenemos que reconocer que la naturaleza nos da todo lo que la humanidad necesita para avanzar y eso incluye el dinero natural, que, por supuesto, es el oro

5º.- El mercado de valores sigue aumentando incluso cuando los niveles de vida reales están cayendo a una tasa de inflación real del 10% anual.

6º.- El jefe de criptomonedas Kraken dice que el dólar se derrumbaría y que el precio de bitcóin caería drásticamente en 2022. Aconseja a los inversores que paguen por adelantado sus facturas de atención médica y matrícula y asuman una deuda más alta.

7º.- Los ciudadanos enojados están recurriendo al saqueo como represalia. Los saqueos ya han convertido a San Francisco en una ciudad fantasma. Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etc., no se quedan atrás.

8º.- Los residentes de Beverly Hills se arman y forman grupos de autodefensa para contrarrestar el aumento de la violencia y de las crecientes tasas de criminalidad en su zona.

ACUSACIONES

9º.- El coronel Earl Matthews acusa al hermano de Michael Flynn y a otro general de retrasar el envío de la Guardia Nacional al Capitolio, en respuesta a la insurrección del 6 de enero.

10º.- El jefe de policía del Capitolio, Steven Sund, suplicó el despliegue inmediato de la Guardia Nacional en el Capitolio después de que los alborotadores traspasaran el perímetro. Piatt y Flynn negaron la solicitud .

11º.- El Ejército ha abandonado Washington DC desde enero de 2020 y ahora está dirigido por el Mando Espacial de Cheyenne Mountain y la Base Aérea Thule en Groenlandia. Prometen grandes movimientos pronto. ¿Pondrán sus platillos voladores anti-gravedad a disposición del público?

12º.- Los impactantes archivos clasificados de JFK se han lanzado al público finalmente:

TORMENTA

13º.- Se acerca una tormenta realmente extraña, con tornados, vientos con fuerza de huracán, inundaciones repentinas y más. Se está rastreando un movimiento rápido y poderoso de una tormenta a través de las Montañas Rocosas y hacia las llanuras. Serían posible nevadas, huracanes y ráfagas de viento.

14º.- La mayor reserva de gas de emergencia de Europa alcanza un mínimo histórico.- La capacidad de almacenamiento de gas natural en Alemania ha caído por debajo del 60% por primera vez en años.

15º.- Eurodiputada croata del Parlamento Europeo envía un mensaje a Ursula von der Leyen.- Dice lo siguiente: “No, usted no puede exigir estos productos. Nuestros derechos son inalienables, eso significa que ningún secuestrador puede quitárnoslos. Es tan simple como eso. No aceptamos nada más.”

16º.- La libra esterlina salta a máximos frente al euro y al dólar después de que el Banco de Inglaterra sorprendiera a los inversores al subir las tasas de interés, mientras que el Banco Central Europeo anunciaba una reducción de su estímulo monetario. Hay una larga cola de camiones en el puerto de Dóver a causa de la crisis de suministro.

17º.- IBM y Samsung anuncian el avance del microchip Skynet que permitiría sistemas generalizados de supercomputación de inteligencia artificial que rastrearían y vigilarían todo lo que hacen los seres humanos.

ASIA

18º.- El colapso de Turquía indica un problema económico mundial mucho mayor.

19º.- Turquía aumenta el salario mínimo en un 50% ante la crisis de la lira.- Turquía aumentará su salario mínimo en un enorme 50% a 275,44 dólares por mes el próximo año para abordar una caída de la moneda y un pico de inflación.

20º.- La crisis inmobiliaria de China infecta al mercado, a medida que se desploman las acciones de Shimao Group. Los inversores se deshicieron de acciones de Shimao Group, uno de los diez principales desarrolladores de China. Sigue cayendo en espiral el enorme mercado inmobiliario de China.

21º.- Evergrande está colapsando todo el mercado financiero mundial. Se está produciendo un efecto dominó. Se acabó el juego. Bienvenidos al reinicio financiero mundial.

22º.- Contra la glorificación del nazismo.- La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución propuesta por Rusia sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, mientras que sólo EE.UU. y Ucrania se opusieron a la iniciativa. Además, el documento insta a los Estados a erradicar el racismo, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de etnia, nacionalidad, religión o creencias.

23º.- Luz verde a la Ley del Ingreso Mínimo en España.- El Pleno del Congreso ha puesto fin a la tramitación de la Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha sido aprobada con los votos de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición.

R EFEXIONES

Comentario panteísta.- Recuerda que todos somos hermanos. Todos los seres humanos, animales, árboles, piedra y viento. Todos descendemos del Único Gran Ser que siempre estuvo allí, antes de que la gente viviera y lo nombrara, antes de que brotara la primera semilla.

Ascensión.- La humanidad estaba destinada a ascender el 21 de diciembre de 2012. El colectivo despierto decidió aplazar la ascensión hasta que despertaran más personas. En ese momento, pareció una decisión muy dolorosa. Nos decepcionó enormemente. Muchos obreros de la luz se estrellaron emocionalmente después de que la ascensión no sucediera el 21 de diciembre de 2012.

Veo este mes como una sólida línea de tiempo para que suceda el Evento. Hay una poderosa sensación de expectativa por las energías entrantes, mucho más de lo que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, si por alguna razón no ocurre este mes el Evento, sólo significaría que el tiempo divino no estaría en su lugar. Mantén tu fe y confianza en el plan divino y cumple con tu misión de vida, porque a Dios rogando y con el mazo dando, pero al mismo tiempo mantén bajas tus expectativas para no decepcionarse si no ocurriera nada este mes.

Liberación de todos los miedos conscientes e inconscientes por Judith Kusel.- Estamos en la ola masiva de purificación en los grados más altos mientras que la llama blanca está barriendo la Tierra. En este momento, desde lo más profundo de ti, se agitará mucho que se necesita liberar. La mayor parte de esto tiene que ver con la programación y los miedos inconscientes, ya que todo está saliendo a la superficie ahora mismo: las vidas pasadas y el presente.

Está emergiendo la mayoría de estos temores que están profundamente enterrados y que se activan ahora, debido a la sombra de todas las civilizaciones que existieron antes y a la inclinación de la humanidad hacia la autodestrucción. Necesitamos liberarnos de los miedos colectivos y de la tendencia colectiva hacia la autodestrucción. Más que esto, ahora están surgiendo muchas cosas de vidas pasadas en las que fuimos perseguidos por estar firmes en nuestra verdad, por decir nuestra verdad, por vivir nuestra verdad.

