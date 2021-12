Olla a presión alquímica

Noches de insomnio y ataques psíquicos

La era de las tinieblas terminaría en 2025

Los poderes celestiales están bañando el planeta

Nos cuecen como a los garbanzos para ablandarnos

La liberación planetaria es un evento multidimensional

Corea del Norte y Corea del Sur alcanzan un acuerdo de paz

Regresan los antepasados antiguos benévolos que no cayeron

Muchos seres benévolos ayudan al despertar de la humanidad

Hay muchos malentendidos sobre el reinicio financiero mundial

Un fallo de Internet ha afectado a los grandes gigantes tecnológicos

Hay una ola de conciencia superior y energía despertando a las masas

Estamos a punto de experimentar un salto cuántico en nuestr a evolución

Desafíos, noches de insomnio, ataques psíquicos y liberación planetaria por James Gilliland de Eceti News.- Los seres humanos estamos siendo desafiados como nunca antes. Para superar estos desafíos, deberíamos comprenderlo completamente, y seguir los conceptos básicos, el pensamiento correcto y la alimentación correcta, que incluye beber mucha agua potable, así como acciones correctas en el servicio a los demás y a la Tierra, pero existen otros desafíos. Hay desafíos invisibles e influencias negativas que afectan a nuestra vida diaria.

La liberación planetaria es un acontecimiento multidimensional. Va mucho más allá de la mayoría de los entendimientos religiosos, es un poco más complicado y tenemos que darnos cuenta de que la supuesta “palabra de Dios” fue escrita por seres humanos que no eran infalibles.

Sería necesario ese conocimiento de las otras civilizaciones, planos y dimensiones para comprender lo que se está desarrollando en el mundo. Vayamos de abajo hacia arriba, desde los seres más controladores, hasta los seres más amorosos y orientados al servicio.

ÁNGELES CAÍDOS

En los niveles más bajos de la cuarta dimensión tenemos a los caídos. Los más poderosos en los niveles inferiores son los annunaki caídos, djinn, demonios, etc. Son manipuladores, y siempre sale mal si te alineas con ellos. Están registrados en los papiros de Nag Hammadi y en las paredes de los templos antiguos. No pueden generar su propia luz, por lo que se alimentan de la tuya como parásitos. También se alimentan del caos, del dolor y del sufrimiento necesarios para mantener su mundo.

Ellos son los que usan la adulación, diciéndote que eres el elegido, maestros manipuladores que se aprovechan del ego haciendo promesas de fama y riquezas. Aquellos que son víctimas de sus influencias pasan del ego espiritual al narcisismo, perdiendo finalmente toda conexión con el alma. Son los divisores. También hay varios niveles de reptiles y grises malévolos que usan las mismas tácticas.

Están las personas de las sombras y los poltergeist en el astral inferior o la cuarta dimensión, las viejas brujas, el hombre del sombrero, etc. En la mayoría de los casos los poltergeist son niños traviesos, bromistas que intentan llamar la atención, y que necesitan ayuda para llegar a la luz. En este nivel están los seres humanos malévolos atrapados por su propia ambición de poder y riqueza, codicia, manipulación y control. Tienen asuntos pendientes que los mantienen en la cuarta dimensión inferior. Se los ve desfigurados, porque son tan feos como su conciencia.

LIMPIEZA

La buena noticia es que la mayoría de los grupos desagradables del mundo exterior se han limpiado. Los Maestros Ascendidos, seres espiritualmente y tecnológicamente avanzados, nuestros hermanos y hermanas de fuera del mundo, han estado muy ocupados con esto. Se ha expulsado a los annunaki caídos, reptiles, grises y algunos otros grupos siniestros.

Con lo que estamos tratando ahora es con los híbridos reptilianos y grises malévolos y sus contrapartes humanas. Debido a que son en parte humanos, caen bajo una categoría diferente en la Ley Universal y la interferencia fuera del mundo. Están los que han caído bajo el control de estos seres a través de rituales. Ocupan importantes posiciones de poder en la política, la música, el cine, los medios de comunicación social y general, los negocios e incluso las instituciones religiosas.

No pueden esconderse de lo que han hecho, su karma se ampliará y se acelerará. Su retirada es un acontecimiento mundial y multidimensional. Muchos dirán por qué no han oído hablar de la dimisión de directores ejecutivos, de la destitución de personas poderosas implicadas en estos actos. La corriente principal y las redes sociales no lo cubrirán. La mayoría no puede manejar la respuesta.

INSOMNIO

Muchos están teniendo noches de insomnio, pesadillas, escenarios locos, sintiéndose mal energéticamente y atacados a veces por influencias negativas invisibles. Esto forma parte de las últimas etapas del despertar y de la curación o liberación planetaria. Cuando te vas a dormir eres susceptible a estas influencias en la cuarta dimensión inferior, y muchos están luchando fuera del cuerpo con estas entidades. Estas influencias pueden entrar cuando estás en el estado hipnótico justo antes del sueño profundo.

Aquellos que son sensibles, pueden sentirlos en estado despierto. Una sensibilidad interior desarrollada puede ser un regalo y una maldición, especialmente si no sabes cómo curar las influencias negativas invisibles. La buena noticia es que si puede sentirlo, también puedes curarlo. Terminarán muchas influencias y ataques si haces limpieza antes de irte a la cama y pides protección.

Muchos todavía están haciendo trabajos de rescate en la cuarta dimensión y se despiertan cansados, sintiéndose un poco golpeados. Algunos están pasando por el último esfuerzo de liberar heridas no curadas, traumas y conclusiones erróneas de experiencias pasadas. Estos efectos secundarios se pueden eliminar con una meditación matutina o vespertina.

Empiece por despejar cualquier influencia negativa invisible y pida a los seres de dimensiones superiores que restauren y rejuvenezcan tu cuerpo físico, mental, emocional y astral. Puedes limpiar tu familia, tu hogar, tu negocio y tu liderazgo. Las influencias negativas invisibles son invasivas, por lo que no son un juego limpio.

RAZAS CÓSMICAS

En el lado más luminoso, hay seres benévolos que ayudan en el despertar y la curación de la humanidad y de la Tierra, lo que algunos llaman liberación o ascensión planetaria. En la parte superior tenemos lo que muchos llaman el Creador o el Gran Espíritu. Él es eso, es todo lo que es, la única conciencia que abarca toda la conciencia en todos los planos y dimensiones en todo el Universo.

Hay seres hasta la decimotercera dimensión involucrados en este proceso. Se les conoce como los sembradores, conocidos como Laka o Jasia, otros nombres se refieren a ellos como un colectivo sin necesidad de identidad personal.

Tenemos el Consejo de Andrómeda en la séptima dimensión de la que la mayoría de las personas iluminadas conocen quienes están orquestando este evento que mitológicamente se conocen como Arcángeles. Miden tres metros de altura, han magnetizado cuerpos de luz y campos de energía a su alrededor, que se empluman hacia atrás, pareciéndose a dos alas cuando entran en nuestra conciencia. Hay otras razas de piel azul que proceden del sistema de Andrómeda.

Existe el Consejo de la Luz de Orión en la sexta dimensión que no debe confundirse con la Alianza Gris de Orión, que es malévola. El Consejo de Luz de Orión son liberadores planetarios e iniciadores en los reinos superiores. Han tenido sus guerras con los seres malévolos en su sistema, han ganado la sabiduría de la experiencia, y son los más adecuados para la liberación planetaria de los alienígenas malévolos.

También tenemos Arcturianos y Annunaki benévolos que ayudan desde la sexta dimensión. Estos son los Annunaki, los dioses barbudos a los que a menudo se hace referencia como los antiguos constructores de templos, los que no cayeron y continuaron evolucionando espiritualmente.

Hay seres felinos en el sistema de Sirio que también viven en Lyra y forman parte de nuestras culturas antiguas. Sejmet, la Esfinge en Egipto, Narisimha y Narshringa en la India se refieren a ellos, sus huesos se encuentran en Antártida debajo del hielo. Residen en la quinta densidad como felinos humanoides, en la sexta como seres pantera erguidos y la séptima como seres leones. Fueron conocidos como los protectores de los dioses.

PLEYADIANOS

Los Pleyadianos residen principalmente en la quinta dimensión, pero hay maestros maestros pleyadianos en la sexta y en la séptima. Algunos también están en la cuarta dimensión ayudándonos en la limpieza. Los Pleyadianos tienen más acervo genético en la Tierra que cualquier otra raza. Los antiguos Lyrianos conocidos como Annunaki, los altos antepasados de los Pleyadianos fueron los formadores de la Tierra.

Los semidioses eran descendientes de los antiguos Lyrianos que se aparearon con las hijas de la Tierra. Fueron las primeras colonias y su último intento fueron los Pleyadianos con la Atlántida, Mu y Lemuria. A ellos se unieron otras naciones estelares.

Los Lyrianos fueron los constructores de pirámides, y las pirámides que vemos hoy son el segundo intento después del cambio de polo y de inundaciones con un aumento extremo del nivel del mar. Hay pirámides y templos más antiguos debajo de los océanos y enterrados bajo el hielo en los polos.

La buena noticia es que están regresando los antepasados antiguos, los que no cayeron. Estamos a punto de unirnos en paz al resto del universo y experimentar un salto cuántico en la evolución. Los seres espirituales y tecnológicamente avanzados de fuera del mundo y los seres de dimensiones superiores están ayudando en la ascensión o liberación planetaria de la Tierra. La Tierra ha estado bajo una ley draconiana debido a que seres malévolos ocuparon posiciones de poder durante más de 450.000 años.

Esto comenzó con Marduk, quien hizo un pacto con los reptiles y una alianza gris por la supremacía total de la Tierra. Era lo que llamamos Annunakis caídos. Los líderes han continuado formando manadas con seres malévolos que llevaron a la caída de la Atlántida, y están haciendo todo lo posible para acabar de nuevo con la civilización actual. ¿Cómo saber quién es benévolo o malévolo? Por sus hechos los conoceréis. No por sus palabras, no por las imágenes generadas por la corriente principal y las redes sociales comprometidas de propiedad corporativa.

LEY UNIVERSAL

Los despiertos, los sombreros blancos, aquellos que han mantenido un nivel de integridad y carácter moral están exponiendo y sacando los corazones oscuros, respaldados por los seres más benévolos hasta llegar a la Fuente. Hay una ola de conciencia superior y energía despertando a las masas, está llegando a lo alto, activando el alma y entraremos en una nueva era. Trasciende todas las fronteras políticas, religiosas, culturales y de género. Únete a la Ley Universal, elije el servicio a los demás. El cielo en la tierra te espera, pero no estarás solo en el universo.

Es hora de elevarse por encima de las narrativas controladas, despertar al hecho de que la creación no tiene fronteras. Está más allá de nuestra imaginación. La verdad saldrá a la superficie, y no necesita ser defendida, ya que se sostiene por sus propios méritos. En los días venideros se revelará a las masas despiertas, todo lo que se dice aquí y mucho más.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/12/james- gilliland-eceti-news- challenges-sleepless-nights- psychic-attacks-planetary- liberation/

OLLA A PRESIÓN

Visión en profundidad de nuestra situación actual y llamada a la acción unificada por Parisse Deza.- A partir de los últimos meses, la humanidad está en una olla a presión alquímica, puesta a un calor espiritual de un grado que no hemos experimentado antes, y está forzando un proceso dentro de nosotros que nos lanzará a un nuevo tiempo, si cooperamos con él completamente.

El aumento de las erupciones solares, los rayos de fotones, la energía de la Fuente, y nuestra propia presión interna para purgar, sanar y ser libres, nos están cocinando, refinándonos en recipientes espirituales dignos para una nueva era.

Para cooperar con este proceso orquestado divinamente, tenemos que elegir hacer un cambio muy específico en la conciencia y el comportamiento ahora que alterará la vida en la Tierra para mejor. Tenemos que rendirnos a nuestro viejo yo basándonos en la resistencia a cualquier cosa, y empezar a actuar como los seres altamente evolucionados que seremos cuando lleguemos al siguiente nivel.

Los poderes celestiales están bañando el planeta en luz y amor, energía de unidad, presionando a una humanidad hipnotizada y en gran parte poco cooperadora, y provocando una gran resistencia del mal arraigado que quiere que la humanidad permanezca dormida. Ahora se entiende que nuestra transición a un nuevo tiempo se haya visto obstaculizada por fuerzas aparentemente externas mucho más poderosas de lo que nos habíamos dado cuenta anteriormente, que no pueden ceder el control y están empeñadas en sabotear nuestra progresión natural, lo que se conoce más exactamente como recordar lo que realmente somos. Ellos han hecho todo lo posible para mantenernos alejados de la verdad. Nosotros nos hemos permitido olvidar lo que realmente somos.

La razón por la que hemos tenido tantos problemas con este cambio es que creemos que somos personas o máscaras. Nuestra solución es recordar que somos espíritus de conciencia divina, chispas felices y libres de luz amorosa, para que dejemos de actuar como víctimas despistadas, reaccionarias e impotentes. La olla a presión cósmica nos contiene y no hay escapatoria a este hecho.

La vida es lo divino que se experimenta a sí mismo como el universo, incluyéndonos a nosotros. Somos sus herramientas de conciencia y acción. Somos las flores de la conciencia que crecen en el jardín universal. Y tenemos el poder de crear.

Nos ha entretenido demasiado para mirar fuera de nosotros mismos, como una distracción, para evitar darnos cuenta de cuánto dolor y sufrimiento ha habido dentro. Es por eso que ahora estamos encontrando tantos comportamientos oscuros ocultos en nuestra sociedad. El mundo exterior procede del mundo interior y es su reflejo.

Hemos estado tratando de tomar el camino más fácil a través de la culpa y la distracción. Afortunadamente, ahora nos vemos obligados a aclararnos por la Luz y el Amor entrantes del Universo. Es esta energía divina la que hace posible que progresen en la limpieza fuerzas terrenales como los sombreros blancos.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/13/parisse-deza-an-in- depth-view-of-our-current- situation-and-a-call-for- unified-action/

NOTICIAS DEL RESETEO

El domingo 12 de diciembre, Trump y el Great Awakening World inform aron : “Recuerda que estás viendo una película. La tormenta ya está aquí. Comenzó el evento.” La fecha límite de la quiebra de US Inc. es hoy miércoles 15 de diciembre . Se debe elevar el techo de la deuda antes del miércoles 15 de diciembre o se incumplen todas sus obligaciones. El Senado estadounidense aprobó el martes una votación para elevar el límite de deuda del Gobierno Federal en 2.500 millones de dólares a unos 31.4 00 m illones, y remitir la medida a la Cámara de Representantes para evitar un incumplimiento sin precedentes. Informe X22.- La Fed está perdiendo el control de la narrativa, porque nadie cree que la inflación esté bajo control. El 56% de los votantes cree que Biden no se preocupa por la inflación, y que no har ís nada para mejorar la situación. Las noticias dicen que la única forma de sobrevivir a la inflación es gastar t u cheque de pago rápido. L os estudiantes tendrán que pagar la deuda estudiantil. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/13/x22-report-fed- getting-ahead-of-inflation- the-narrative-already-failed/ Un tribunal francés multa al banco suizo UBS con 1.800 millones de euros por evasión fiscal. La lira turca se desploma a más mínimos históricos antes del recorte anticipado de las tasas de interés. Algunos economistas creen que los líderes políticos y corporativos están utilizando la situación mundial actual con el fin de colapsar las economías nacionales e introducir una moneda digital mundial https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/13/reader-liberty- the-scarecrow/ Se están construyendo estaciones productoras de energía libre de Tesla. Quebec en Canadá dijo el domingo que cerró casi cuatro mil sitios web gubernamentales como medida preventiva tras recibir una amenaza de ataque cibernético. Internet en llamas.- Los expertos en ciberseguridad han dado la alarma. Se llama ‘Log4Shell’ y es la vulnerabilidad más grande y más crítica de la última década. El fall o afecta a los servidores administrados por gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple, Amazon, Twitter, Yahoo, etc. La hora cero está cerca. S e sorprenderán a quellos que pensaban que el kraken https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/13/kat-anonup- update-the-kraken-antarctica/ era una broma. Lo tenemos todo. https://anonup.com/@ KatistheSea3 La Fuerza Espacial r ealiza un juego de guerra para probar la red de satélites bajo ataque. E stá probando la resistencia de los satélites a las amenazas de China y Rusia a millas sobre la superficie de la tierra, pocas semanas después de que Rusia derribara un antiguo satélite de comunicaciones. Judy Byington se ha disculpado con los afectados por el tornado de Kentucky del 10 de diciembre. Aunque las imágenes mostradas en los medios de comunicación pueden haber sido falsas, la devastación no lo fue, ni tampoco las muchas víctimas. Les damos el pésame.

CHINA

La rebaja de Evergrande obliga a BlackRock y a otras instituciones a cancelar miles de millones, provocando una crisis financiera internacional. Cinco instituciones financieras mundiales se verán obligadas a cancelar unos 23.000 millones de dólares como resultado de la rebaja de calificación de Evergrande Fitch de China.

https://www.asiamarkets.com/ evergrande-downgrade-forces- blackrock-and-other- institutions-to-write-off- billions/

Los promotores inmobiliarios chinos cotizaban a la baja en Hong Kong, liderados por Shimao Group Holdings Ltd., ya que las nuevas señales de apoyo al sector de Pekín no lograron levantar la confianza de los inversores.

https://www.marketscreener. com/quote/stock/SHIMAO-GROUP- HOLDINGS-LIM-6170672/news/ Shimao-Shares-Lead-Declines- Among-Chinese-Developers- Despite-Signs-of-Support-From- Beijing-37300387/

Corea del Norte y Corea del Sur alcanzan un acuerdo de paz histórico en principio. Las Coreas, EEUU y China acordaron formalmente poner fin a la guerra que se ha estado gestando desde el armisticio de 1953. El presidente Moon de Corea del Sur dijo que los cuatro países habían hecho un pacto en principio para anunciar el final oficial de la guerra.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/14/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-14-2021/

MALENTENDIDOS

Informe semanal de la Oficina de Poofness.- Las discusiones que tienen lugar con referencia al reinicio han estado, durante años, mezcladas con verdades erróneas, especulaciones y desinformación. Parece haber una cultura que se ha desarrollado de narrativas que se centran en aquellos involucrados en el evento. Estas narrativas son las que provocan la ansiedad de los poseedores de activos. Ya sea por codicia, esperanza o curiosidad, los implicados aceptan rápidamente una narrativa que se ajusta a sus creencias y necesidades individuales, pero por alguna razón, el sentido común y la lógica escapan al proceso de pensamiento.

Si uno usara el sentido común y la lógica, sólo tendría sentido que sea inevitable un evento tipo reinicio financiero mundial. La realidad es que, nos guste o no, tenemos que lidiar con los mecanismos que actualmente se aplican en todo el mundo financiero para procesar y mover las finanzas y el dinero. Estos mecanismos simplemente no desaparecen, y la mayoría ni siquiera saben que existen. En la forma en que el reinicio maniobra estos mecanismos es donde ocurren los problemas de dificultad y de tiempo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/13/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-dj-12-13-21/

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/13/the-office-of- poofness-weekly-report-better- days-are-coming/

FINAL DEL KALI YUGA

La era de las tinieblas terminaría en 2025 según Bibhu Dev Misra.- Ahora vivimos en los tiempos oscuros del Kali Yuga, cuando la bondad y la virtud prácticamente han desaparecido del mundo, y las capacidades espirituales alcanzan su punto más bajo en el ciclo.

El Mahabharata describe el Kali Yuga como el periodo en el que el Alma del Mundo es de color negro; sólo queda una cuarta parte de la virtud, que lentamente se reduce a cero al final del Kali Yuga. Los seres humanos se vuelven malvados; dominan la enfermedad, el letargo, la ira, las calamidades naturales, la angustia y el miedo a la escasez.

Durante los últimos 2.700 años hemos pasado por el Kali Yuga ascendente, y este Yuga llegará a su fin en 2025. El actual repunte de las actividades tectónicas y los fenómenos meteorológicos extremos, por un lado, y los signos iniciales del despertar de una conciencia superior entre la humanidad, por el otro, pueden ser indicativos de que ya están en marcha los efectos del periodo de transición. Necesitamos ser conscientes de estos grandes ciclos de tiempo que gobiernan la civilización humana y de los cambios que se vislumbran en el horizonte.

https://humansarefree.com/ 2021/12/kali-yuga-age-of- darkness-will-end-in-2025.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/ei89AH0m3UI

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)