“Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi idea de la democracia”. Abraham Lincoln

Dedicado a los jacobinos podemitas & IU SL en Euzkadi y Galiza, expertos en el ‘divide y vencerás’ contra los Pueblos, no sólo el de Al-Andalusía. Para que cuando pretendan arreglar los asuntos de los andaluces desde ‘madriz’, baboseando por los carguitos, nos recuerden con cariño.

La desconfianza instintiva del que intuye su servidumbre, aunque sea analfabeto funcional o esté cerca de la paranoia conspiranoica, hace que rechace medidas indispensables en caso de emergencia. No se resiste el súbdito por maldad o estupidez, sino porque en su fuero interno sabe que el usurero clerical-franquismo precedente aún sigue en vigor, cada vez más nocivo y cínico, y no únicamente en las humillantes relaciones laborales.

La experiencia piloto en la Isla de la Gomera, en la Nación Kanarya, para detectar la trazabilidad de posibles contagiados, a través de un seguimiento vía móviles por ‘bluetooth’ con todos los que se haya cruzado el infecto por neumovirus, al poner al conjunto en cuarentena y confinado en caso de alarma, no parece indeseable, y ha demostrado su efectividad en Taiwán. Sin embargo, en el corrupto reino impuesto por un dictador golpista despierta el invento comprensibles suspicacias y rechazos. Sin que ello implique la infame tolerancia de la administración con funcionarios que en sus ratos libres se obcecan en difundir el negacionismo de la pandemia o todo tipo de bulos pseudocientíficos antivacunas. Ponen en peligro a la gente… ¿y a qué se dedican los responsables de aplicarles un severo correctivo? Pues a lo mismo que cuando la colza, la talidomida o la hepatitis C: a tirar balones fuera. Los muertos y los damnificados con secuelas irreversibles pueden solaparse con teledosis de distracción masiva o anunciando el edulcorado advenimiento del timo de la ‘era de Acuario’, en sus diversas pamemas delirantes (los temas precedentes de ovnis y fantasmas ya aburren a los crédulos).

De igual manera el Artículo 14 que proclama la no discriminación por sexo – o ‘género’, que dirían las pedantes anglosajonizadas – insulta la menor inteligencia, máxime cuando ese supremacismo contra la otra mitad de los seres humanos, ya fue ensayado con éxito por los tentáculos parajesuíticos durante la II República, con gran éxito para reventarla y conducir a los Pueblos ibéricos a la brutalidad homicida. Los neorrequetés del ‘vivacristorey’ empiezan por chupar del Estado en sus chiringuitos ‘educativos’, para imponer sus sandeces fanáticas y su odio criminal entre falditas plisadas y sotanas, y cuando acordamos andamos todos como en aquel cuadro de Goya, a garrotazos sin poder zafarnos de la ciénaga oscurantista.

¿Por qué repudia, v.g., el anticonstitucional hembro-supremacismo la llamada ‘autodeterminación de género’? De seguro para continuar con las discriminaciones ‘positivas’ o las ‘cuotas’ (tan estimadas por los caciquillos vox-mitivos para que millones les apoyen por despecho). Se les cae la brutal máscara parafascista a muchas androfóbicas lesbianas – enchufadas en puestos de poder o articulando ‘lobbies’ – que tratan de competir con ventaja en el mercado del trabajo y en la seducción del sexo femenino, empobreciendo al hombre y condenando a la sociedad a una desigualdad que cimenta una esterilidad social catastrófica. Si realmente les animase un espíritu de igualdad como en los Países Bajos, que han suprimido la distinción por sexo en todos los formularios oficiales de identidad, no tendrían problemas en que una persona se llamase Pepe o Pepi – por cierto, también nombre de faraón egipcio -, sin obligar a un ser humano a imponerle tratamientos psiquiátricos y una burocracia infame al no reconocerse en sus genitales. Esta miseria moral arbitraria, y otros ilegales privilegios sexistas, retroalimentan el avance del fascio… El moro pasiego de tapadillo Abascal cabalga no a caballo, sino sobre una necia mula coja con anteojeras. Por la ‘ingenieria social’ clasista en bragas hacia una distopía orweliana aterradora. Incluso los niños son ‘educados’ cual niñas deficientes mentales, según la feminista igualitaria Camile Paglia. ¡Y se lo montan algunas cerdas criminales de ‘progres’! Boicoteadlas allá donde las veáis hocicar, no dad a las totalitarias harpías tregua ni cuartel. En realidad siguen las directrices de sus parejas aparentes, ‘feministos’ rojipardos ansiosos por mantener el statu quo clerical-imperialista, junto con el sueldofijo o la pensioncita. Dan asco ya al mentecato con mayores tragaderas.

Naturalmente sin una mezquina ‘prensa orgánica’, entendida como vehículo de propaganda, tal hundimiento en la barbarie no sería posible. De eso supo mucho el abuelo del mayordomo de Murdoch, el patético monje-soldadito de pega Mr. ‘Ánsar’, cuando el sicario de Goebbels Hans Lazar fundó la Agencia nacional-católica de noticias EFE en los años cuarenta: con efe de Franco, Falange y, sobre todo, de Führer. Esta escuela amarillista de ‘periodismo’ por la causa de Castelgandolfo y de las Jons, más rancia que los pololos de la Collares, todavía recibe fondos públicos de la publicidad institucional, únicamente para inficionar la opinión de la gente con sus pamemas y bulos ridículos. Pasto venenoso de babosos descerebrados y pazguatos, el que esa gentuza reporteril siga encantada de haberse conocido, engordada en su vanidad de hipócritas, y que gran parte del Común le ría las gracias, expresa el grado de miseria al que hemos llegado en el E. español y casi toda Latinoamérica. De ahí que el estornudo de una repulsiva alimaña yanqui como Trump, provoque graves neumonías desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego, pasando por Madrid y Lisboa.

Lo hemos visto en el último montaje de la diputada almeriense vox-mitiva De Meer, nieta del general vallisoletano progolpista Carlos de Meer, autor de: Generalísimo: La era de Franco y sus empresas, y del también infumable truño: Isabel la católica, reina de la hispanidad (no sólo querida en el área de la antiguo Reino nazarí, adorada asimismo allende Ponferrada, cuando algunos megalomaníacos castellanos racistas demostraron cómo recompensan a los incautos machacas que les aúpan al poder: ‘Doma y castración del Reino del Galicia’). Además la Rociíto II sigue los pasos reaccionarios de su papi también Carlos, el cual se reunió con Gadafi para según parece dar un golpe de Estado contra el amigo del autócrata Carlos Andrés Pérez y el magnate Slim, Felipe González, una joya a su vez muy democrática como pudieron comprobar Lasa y Zabala.

Da el pistoletazo de salida de la patética orquestación, hazmerreír general, el supuesto atentado en Sestao contra la diputada ultraderechista Rociíto, la Farsante… La directora ejecutiva de Youtube, Susan Wojcicki, partidaria del supremacismo hembrista, por órdenes suyas según parece, nos coloca a todos los usuarios de móviles la recepción del bulo a primera hora de la mañana, previa a la sesgada prelación noticiosa de la carcundia gacetillera de google habitual. Y no es que la leve herida fuese tomatera, se produjo por accidente con el roce de la cámara de un fotógrafo, que al atestiguarlo vio cerrada su cuenta de twitter. Presenta con jeta la menda ¡dos días después en Bilbao! un parte médico de lesiones de un MIR lleno de gazapos pseudosanitarios en la redacción, evidenciados por una enfermera, a su vez represaliada bloqueándola en la red gringa, atentando contra su Libertad de Conciencia y Expresión… ¡Y un enorme número de periodistas, sin contrastar la ‘noticia’, se hacen eco de esta aparente falacia sin rubor alguno, haciéndole la campaña a los vox-mitivos! Hasta el propio Urkullu, el enterrador ignaciano de Zaldívar, aprovecha la patraña para difamar a la izquierda abertzale, con el manido recurso de la ‘condena de la violencia’, por ejercer el Derecho a la manifestación. No dejes que la verdad te estropee engordar electoralmente a costa de tragasapos desprevenidos. El presidente candidato de la Xunta galega, fundador del partido feijoísta – hay que pertenecer a un partido impresentable en una CA para ocultar sus siglas el candidato -, tinglado que le permite posar de redentor de su Pobo, mientras tanto se traga que el compinche de sus camaradas del P.P. (Partido Podrido) y de Ciudaenanos, el multicontagiador Torrente Smith de los infalibles anticuerpos nacional-católicos, escupa a todos los gallegos insultando la Memoria de Castelao, al que no llega el primero a la altura de la suela de los zapatos del genio inmortal autor de Sempre en Galiza.

Tiempos oscuros de impunes provocaciones de bocazas canónigo-imperialistas y de absoluta aversión por la Humanidad… todo sea por el sendero de gloria de Torquemada y Steve Bannon, el coacher del KKK. De ‘autoridades’ de atrezo apolillado. Como esos médicos de Madrid tan aclamados sin distinguir churras de merinas. Por desgracia no se destacaron únicamente los héroes. También los perros/as que justificaron el establishment sanitario politizado, dejando el Juramento Hipocrático a ras de las cloacas. Hubo quienes por acatar las consignas del capo del centro de salud, celoso en aplicar las órdenes de la Consejería de su CA, se relajaron al no ponerse mascarilla ‘por no alarmar’… y ahora alimentan a los gusanos en el Campo de las Malvas. Desaprensión, cinismo cómplice, cobardía por mor de apuntalar el establishment apesebrado, y la comodidad arbitraria de los servicios de algunos sueldofijos adictos a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Necesitamos unas decenas de miles de cadáveres más, consintiendo que algunas/os galenas/os pagadas/os con nuestros impuestos se lo lleven crudo sin doblarla? Seguro que son los mismos que a los empleados de sus residencias costeras fuera de temporada procuran monitorizarlos con cámaras y sistemas digitales… ¿y por qué a ellos no, con el peligro que supone un Estado centralizado, vector radial de la pandemia en todas direcciones, como hemos podido comprobar con terror? Queremos conocer el número de visitas que hacen a sus pacientes al día, sobre todo en sus guardias, fichando electrónicamente en los pasillos y debiendo dar partes diarios a la administración de los hospitales. ¿U os conformáis con el corporativismo desvergonzado y autopromociones baratas de una porción de caraduras? ¿No os duelen los pobres fallecidos que han caído entre atroces sufrimientos en soledad, sin poder despedirse de sus familiares? ¿No, de verdad…? Entonces sois cómplices.

Vemos que el cinismo en el ejercicio del poder puede evidenciarse sin necesidad de sufrir la sonrisita de maestro de novicios del monaguillo harvaravaquizado del repartesobres ‘Ansar’, Casado piquito de oro. Si bien lo más sangrante reside en poner en riesgo la salud de todos. Pongamos por caso la recepción de turistas por vacaciones… ¿Tan caro resultarían los análisis multicromatográficos antiCovid-19 – en un único tubo de ensayo puede detectarse si se da un infectado en todo un colectivo – a los pasajeros de un avión o crucero como efectúan en Latinoamérica? La multitud de rebrotes y una segunda ola pandémica antes del otoño no debe arredrarnos… ¡qué son unos cientos de fiambres más para no estorbar los intereses de los magnates del sector turístico! ¿No, Bonilla, Ayuso y Sánchez…?

Por un lado nos venden la monserga de que los responsables políticos están muy preocupados por el cambio climático. Y que perturba su digestión el que la destrucción de los espacios naturales vírgenes nos deja indefensos ante nuevos virus letales. Da igual, como la propaganda lo lava todo, en un inmenso paseo marítimo encementado que recorre desde Cádiz a Croacia, ¿por qué conformarse únicamente con el engendro del almeriense El Algarrobico en pleno Parque Natural de Cabo de Gata único en el mundo y con más endemismos que Alemania, Francia continental e Inglaterra juntas? Nada, nada… ‘andalucistas’ de sacristía y ‘ecologistas’ pardos o colorados de sainete, se cambia la catalogación de un cortijo agroganadero y ya se puede ejecutar en Genoveses de Cabo de Gata un hotel de treinta habitaciones y setenta plazas de aparcamiento privado… Y la alcaldesa sociata de Níjar – no enredes, Esperancica Poncia Pilatos, tu consistorio sí tienes competencias urbanísticas para recurrir, como en el lorquiano Cortijo del Fraile – de la manita con discreción con el presidente de la Junta de Andalucía Moreno ‘Nocilla’ (¡qué merendilla!). A bailar juntitos al arrimo de la milonga de que crearán ‘puestos de trabajo’, cuando nadie ignora que no escasos residentes extranjeros jubilados en San José han puesto en venta sus propiedades por el seguidismo del insostenible modelo de ‘solyplaya’ vulgar y cateto. La exclusividad de parajes sin par en el mundo no sirve para los ‘parias lagañosos’ de Almería, murcianicos de pala y hormigonera por vocación. Y cuando sienten este precedente de atropello ignominioso, ahí están a la espera nueve proyectos urbanísticos más, en especial en Playa Macenas… Mojácar, la Perla del Levante, poco a poco convertida en el repulsivo extrarradio barato de Benidorn, ¡qué estratégica visión de sostenibilidad y progreso! Ni siquiera precisan ahora el cuento ‘deportivo’ de los campos de golf para la salvaje especulación encubierta, como en Maro (Málaga) y tantos otros lugares.

¡Romped las cadenas de vuestra ignorancia, hijos de los titanes de antaño! ¡No consentid que los ‘psicópatas integrados’ de la prensa centralista prostibularia, los politicastros y los buitres de las empresas sin escrúpulos ni dignidad os condenen a morir ahogados entre contaminación, cemento y plástico!

No dejad que os roben lo que un día nos hizo humanos y nos permitió acariciar con los dedos la Inmortalidad… ¡Viva Al-Andalusía libre y soberana! ¡Venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan

