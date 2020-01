Demagogia carca (y fumigapensionistas)

«Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque: ‘Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan’.» Técnicas de propaganda. Joseph Goebbels

Sin que ni de lejos nos parezcamos a un fan del hermanito del obispo, ZP, ¿se acuerdan de cuando el expresidente Zapatero al poco de perder las elecciones en una visita suya personal de este último a Marruecos, el rey de allí siguiendo las sagradas reglas de la islámica hospitalidad le invitó a su palacio…? La carcundia de Rajoy y su predecesor ‘Ánsar’ se precipitó en mediático tropel por su supuesta intromisión ilegítima en la política exterior de España competencia exclusiva del gobierno… Y sin ruborizarse ahora los romanistas de las JONS del Trifachito conceden al fracasado usurpador venezolano vaticano-gringuista Guaidó en Madrid hasta las llaves de la ciudad y la posibilidad de dar un mitin en la Puerta del Sol y no pasa nada. La comunidad española residente en Venezuela y los numerosos intereses de múltiples empresas del Estado les importan lo mismo que a Merkel, Johnson, Macron y el premier canadiense, anhelando un traspiés de las relaciones exteriores de Madrid para desplazar a los pardillos que se dejan avasallar por los opusino-loyolistas traidores. Patriotismo y coherencia lo llaman, oiga.

La doble moral del facherío cañí y sus descerebrados adeptos, seguidistas del vox-mitivo clerical-franquismo, alcanza cotas no vislumbradas desde los tiempos del ascenso al poder absoluto del partido nazi en Alemania. ¡Y qué, la canalla roja se ha beneficiado de la abstención de Bildu para llegar a Moncloa! ¡Vistamos de saco y ceniza y rasguémonos las vestiduras! Sin embargo que los guardianes de las esencias y de la inmaculada ética del Trifachito votaran un rotundo no a la investidura de Sánchez con los ‘antisistema’ de la CUP no representa ni una anécdota a reseñar. En una alforja llevo los vicios, los ajenos delante… detrás los míos. La Mesa del Senado afirma que el genocida Franco – el mayor genocida en tiempo no de guerra de la historia de Europa – es un ‘líder que debe ser respetado’, y ¿cómo responde la pusilánime y mezquina ‘izquierda’ zampabollos rojigualda?: pues vistiéndose de chaqué en los premios Goya tras las barricadas de canapés y armados con cava fresquito. Se observa el dolor que les produce enaltecer la tiranía y sus escabechinas represoras.

El ‘rey de Jerusalén’ Preparao VI acude al cortijo hebreo supremacista al acto en conmemoración del fin de la monstruosidad esclavista de Auschwitz, que los fascio-sionistas que masacran y torturan palestinos sin cesar pretenden explotar para blanquearse, ¿y con qué legitimidad moral se presenta el hijo del rey del ‘caudillo de la cruzada’, admirador y colaborador del führer, ante muchos descendientes y parientes de exterminados en los hornos crematorios?: sin mencionar el Samudaripén – holocausto gitano -, las masacres de gays y discapacitados, ni el derecho a la nacionalidad de los descendientes de moriscos andalusíes – concedido a los originarios de Sefarad por el contrario -, y sin quedarse atrás en relación con los que colocaban la estrella de David a los niños marginados por motivos racistas… sólo que ahora a ‘los puros’ les endosan en el pecho un pin parental para no ser ‘contaminados’ con la esencial Educación Cívica, devenida para la escoria sectarizada vómito de Belcebú. ¡Entrando escaleta de Venezuela para solapar infames y criminales vergüenzas propias!

Protestas en la calle por el masivo robo de bebés impune de la secta catolicista durante décadas. Venezuela. Por el programado desmantelamiento de la Sanidad Pública a beneficio de supernumerarios de tapadillo al frente de hospitales privados. Venezuela. Pelotazos de residencias de mayores de la Obra camufladas que ofrecen cuidados paliativos a cambio de rapiñar inmuebles de ancianos a cambio de prolongar sus deshumanizadas vidas. Venezuela. Colegios ‘concertados’ – pagados con los impuestos de todos por la jeta – que adoctrinan y segregan por sexo. Venezuela. Destrucción programada del sistema de pensiones para lucrarse los que quieren privatizarlas, con economistas del pesebre que lo justifican con prospectivas agoreras del futuro, sin incidir en el nulo interés político de hacer caso al FMI – institución bolivariana como todo el mundo sabe -, acerca de la necesidad de combatir el catastrófico envejecimiento poblacional con la integración de no menos cinco millones de nuevos inmigrantes, en tierras ahora abandonadas y pueblos fantasmas del vaciado Agro (¿no era necesario producir y cotizar para sostener los servicios públicos esenciales? Ah, claro, que si son de la ‘raza’ equivocada no). Y más Venezuela para variar.

Cárceles-chiringuito de mangantes (disculpad, quise decir ‘magnates’) para elaborar diversos insumos y mobiliario con salarios de miseria, y tiendas convertidas en ‘boutiques’ con el fin de sacarle a los presos-siervos sus cuatro perrillas, machacando con esa competencia desleal a empresas de la calle (ved análisis aterrador desde dentro del testigo Amadeu Casellas en youtube, sin que al ministrito de Consumo Garzonín y a su colega de ‘igualdaz’ Irene Montero les importe un carajo… no es por maldad o estupidez, es que están muy ocupados estudiando como liquidar políticamente a Teresa Rodríguez). Más Venezuela. El brutal y autoritario patán ególatra Trump, el nuevo Hitler, impone aranceles a nuestras exportaciones sin contraprestación alguna de politicastros-basura y con los súbditos del clerical-imperialismo sin parar de indigestarse con sus burguerías, mierda-colas, coches horteras o sus artículos de importación. Y Venezuela que no nos falte. Emigrantes a los que priva la pútrida partidocracia de su derecho a voto con el cuento ‘rogado’/robado… Y el bucle de Venezuela que todo lo tapa. Y de remate el Trifachito andaluz, con las mismas competencias legales la Nación del Guadalquivir estatutaria y constitucionalmente que Catalunya, se traga que a esta le permitan mantener representaciones paraconsulares-comerciales en Argentina, México y Túnez.. donde los andaluces nunca han tenido relaciones humanas, culturales ni económicas, como de sobra conocen los tres catetos gerifaltes de San Telmo (ubicación del gobierno de la Junta), sin visión internacional más allá de Lourdes, Fátima y Torreciudad. Luces, fuegos de artificio venezolanos… ¡acción!

Con los complejos de inferioridad de gabinete de Sánchez&Coletas SL y con los nuevos inquisidorcillos al mando en el Hospital sevillano de las Cinco Llagas (sede del ‘parlamento andaluz’), lo raro es que al sanguinario Queipo de Llano no lo adoren ya los lustracirios macarenos de la colonia-‘sur’ bajo la advocación de san Gonzalo, carnicero fumigador y mártir, y cuando los golpistas triunfen con derecho a paso propio en procesión en Bogotá…

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan