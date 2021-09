Las cadenas Decathlon, Décimas y Leroy Merlín han firmado por primera vez este año, un convenio de prácticas no laborales con Cáritas Diocesana de Almería. Los que han tenido la oportunidad de inaugurar este acuerdo, han sido los estudiantes de los cursos de Personal de Almacén y Personal de Comercio del curso 2021, que han podido completar la formación recibida en el Centro de Formación San Francisco de Asís realizando un mes de prácticas en dichas empresas. Este es el resultado, de parte de nuestra labor de formar, en su integridad, a todas las personas que acompañamos.

Decathlon, que tiene dos de sus tiendas ubicadas en la provincia de Almería; una en el municipio de Huércal de Almería y; otra en el de Vícar, han ofrecido a tres asistentes de los cursos de formación, la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios durante un mes. Esta alianza con Cáritas, como ha dicho el responsable Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales de Decathlon Almería, Carlos García, supone “cumplir con nuestro sentido de ser útiles a las personas y al planeta. Contribuir a construir una sociedad más inclusiva y poder hacer llegar el deporte al mayor número posible de personas. Y por supuesto capacitar, dotar y preparar a los alumnos/as para su vida laboral”.

En el caso de Décimas, en concreto, de la tienda ubicada en las instalaciones de Carrefour de Almería, ha facilitado la incorporación de uno de los alumnos para vivir esta experiencia laboral, sumándose también al acuerdo con la entidad. De la misma forma, se ha unido Leroy Merlín. Tanto la tienda de Almería, como la de Roquetas de Mar, han incluido en su plantilla a dos alumnos para formarlos durante un mes.

Estas empresas no son las únicas con las que Cáritas ha establecido acuerdos para que los participantes, puedan desarrollar sus habilidades y completar su currículum. Varios supermercados DÍA de la capital, como el situado en la barriada de los Molinos y el que se encuentra en el paseo marítimo, en la zona del Zapillo, o Grupo Caparrós, están adheridos a convenios con el Centro de Formación.

Carlos García, ha comentado que “no es la primera vez que Decathlon, realiza convenios de inclusión laboral con otras entidades” y se plantean “que no solo se trate de convenios de prácticas no laborales, sino que también se pueda generar un vínculo que sirva para facilitar perfiles que puedan contratarse y dar una oportunidad laboral, que no siempre todo el mundo tiene”.