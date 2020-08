Extraña paradoja de Randall Kroszner

Es hora de convertir la crisis en oportunidad

El fracaso forma parte de la vida para aprender

Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias

Hay una demolición controlada del sistema para cambiarlo

Esta crisis puede suponer el final de una era de la humanidad

Comienza el caos hipotecario y se dispara la tasa de morosidad

La compra de oro se convierte en un deporte popular en Suiza

Los gobernadores de la Fed odian el oro, excepto Judy Shelton

Trump perdió 300 millones de dólares desde que llegó al poder

Fallece Robert Trump, hermano del presidente Donald Trump

El General Flynn habla ahora de los nuevos “soldados digitales”

“ El 2% de los apasionados controlarán a l 98% de los indiferentes”

La India adopta la tarjeta sanitaria digital obligatoria de Bill Gates

Hoy hay manifestación en el centro de Madrid contra la ‘plamdemia’

En España e Italia, el dinero en efectivo sigue siendo el rey del cambio

China teme un telón de acero financiero por las tensiones con EE.UU.

Pompeo dice China es más temible que la URSS por su poder económico

“ Occupy Wall Street” planea un asedio a la Casa Blanca de cincuenta días

Manifestaciones violentas en Chicago con 17 policías heridos y 24 detenidos

– Enlace al Twiter de Robert Trump, que ha fallecido: https://twitter.com/ UncleRobTrump

“Necesitamos un proceso de quiebra acelerado para ayudar a la recuperación” dijo Randall Kroszner, vicedecano de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, asesor de Patomak Partners y exgobernador de la Reserva Federal.

A su juicio, un procedimiento acelerado de quiebra pondría a las empresas en dificultad en una “mejor posición, tanto para los trabajadores que pueden quedarse, como para los los tenedores de la deuda”. Este extraño razonamiento de “cuanto peor, mejor” explicaría la extraña paradoja de por qué se quieren cargar desde dentro el viejo sistema financiero con el fin de cambiarlo mediante una demolición controlada.

Una quiebra o bancarrota es la situación económica en que se encuentra una empresa, organización o persona física cuando tiene que cesar su actividad de forma permanente, debido a la incapacidad de hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles. Esta crisis puede suponer el final de una era de la humanidad, pero también el principio de otra nueva era más próspera y feliz.

Randall S. Kroszner es un antiguo miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Fue presidente de su Comité de Supervisión y Regulación de Instituciones Bancarias durante la crisis financiera mundial. Tomó posesión del cargo el 1 de marzo de 2006 para cumplir un mandato que no había expirado, y dimitió el 21 de enero de 2009.

https://www.aol.com/finance/u- needs-expedited-bankruptcy- process-171648427.html? guccounter=1&guce_referrer= aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS 8&guce_referrer_sig= AQAAAMbzRrfvAhqH6NjgeEa47zZOuX LKcqTQ_tnj_ gNUbRrfmsYAHlbp61WcKWtPH5s7NSe hIBn-BvwNh7BUcRsVJqz6JEH_ pr3wgWfg_ N5vDhEIFNaeIOtND8ZeLxnAQRoBvFD u5z3eogNNvTSQopVj- SrbOUNt1sTXw_G-GVeJhuJb

CRISIS = OPORTUNIDAD

Cada crisis provoca una oportunidad. La palabra china ‘crisis’ tiene dos caracteres significan ‘riesgo’ y ‘oportunidad’ respectivamente. “La palabra ‘crisis’ deriva también de una palabra griega que significa ‘tamizar’ o ‘separar’. Una crisis nos confronta con la necesidad de separar lo que es viable, lo que merece vivir, de aquello que tiene que morir” según David Steindl-Rast.

Se puede definir una crisis como una situación difícil y decisiva, que pone en peligro el progreso de un asunto. Es decir, que cuando ésta aparece, se tambalea la realidad tal y como la conocemos. Lo que creíamos saber ya no sirve, y puede desaparecer aquello que dábamos por sentado.

Una crisis puede traer una oportunidad de cambio, crecimiento y desarrollo. Pero para identificarla es clave la adaptabilidad y la flexibilidad. Para sobrevivir en este ambiente adverso hay que tener mucha agilidad, información y experiencia. Aquellos que adquieren las herramientas y la habilidad para superar la crisis pueden ganar mucho dinero.

¿Podemos sentirnos agradecidos en momentos de crisis? La clave está en aceptarlo todo como un don, lo próspero y lo adverso. ¿Y cómo puede ser la adversidad un don? “El don dentro de cada don es la oportunidad” según David Steindl-Rast. Recibir un momento de crisis como un don significa descubrir la oportunidad que esa crisis nos ofrece: oportunidad de aprender, de madurar, de cambiar, de hacer algo al respecto.

La vida es movimiento y cambio constante. Cada cambio, cada instancia de crecimiento implica un dejar atrás algo, un terminar, un morir a lo viejo para que surja lo nuevo. Lógicamente, el terminar y el morir son instancias dolorosas, pero ese dolor se mitiga si sabemos ver el camino que se abre con cada paso que se deja atrás.

Una crisis puede desestabilizarnos y abocarnos a un cambio inesperado. Pero también constituye una gran oportunidad para crecer y redirigir nuestra vida. Según Paulo Coelho “El fracaso forma parte parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias”.- “Si aprendes de tu fracaso, entonces en realidad no fracasaste” según Zig Ziglar. Vivir agradecidos implica saber descubrir la oportunidad de cambio, aprendizaje y crecimiento que encierra cada situación crítica.

https://www.viviragradecidos. org/temas/crisis-y- oportunidad/

IMPREVISTOS

No podemos evitar que ocurran imprevistos. Si tratamos de tener el control de todo lo que acontece, acabaríamos desgastados y sumidos en la rigidez y en la infelicidad. Los eventos suceden, incluso los que consideramos negativos. Pero la decisión de tomarlos como un fracaso o como un reto sólo es nuestra. La vida es lo que sucede, mientras hacemos planes para cambiarlo.

Se trata, sin duda, de un cambio significativo que puede hacer entrar en pánico a aquellos amantes de la rutina y de lo familiar. Hay quien, ante estos acontecimientos, ve sobrepasada su capacidad para hacer frente a la situación, y comienza a padecer un estrés importante. Siente realmente que las nuevas exigencias del medio están muy por encima de su capacidad de reacción, por lo que puede acabar angustiado y paralizado.

Una crisis puede suponer el final de una era, de una etapa vital o de un vínculo emocional importante. Y dado que los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, a lo que conforma nuestra identidad, el golpe puede ser duro. Sin embargo únicamente necesitamos abrir la mente y adoptar una perspectiva diferente, que nos permita sacar de la crisis algo positivo.

https://lamenteesmaravillosa. com/cada-crisis-una-nueva- oportunidad/

CAOS HIPOTECARIO

Comienza el caos hipotecario y se dispara la tasa de morosidad.- Los prestamistas hipotecarios se están preparando para la ola de morosidad más importante de la historia, ya que decenas de millones de personas perdieron su trabajo a causa de la recesión. Desde entonces, se han endurecido las normas de los préstamos hipotecarios, a medida que aumentan las ejecuciones hipotecarias masivas y el caos del mercado.

La Administración Trump ha hallado formas creativas de impedir la ola de ejecuciones hipotecarias o levantamientos judiciales durante el año electoral, lo que ha colocado a millones de propietarios en programas de indulgencia hasta después de noviembre. Con la pérdida repentina de ingresos, muchos propietarios están luchando por mantenerse al tanto de sus préstamos hipotecarios, lo que se traduce en un aumento de los impagos.

https://www.zerohedge.com/ markets/mortgage-mayhem- begins-overall-delinquency- rates-soar-housing-crisis- lurks

ODIAN EL ORO

Los banqueros centrales casi por definición son “Fed Bugs” o ‘sabandijas’ de la Reserva Federal, pero también lo son la mayoría de los economistas monetarios, periodistas financieros y políticos. Y todos ellos odian el oro con pasión. Las razones son múltiples, pero en última instancia surgen de su resentimiento fundamental por cualquier dinero que no controlen y no puedan diseñar.

La planificación central requiere dinero central, y el oro se distingue por su naturaleza muy descentralizada. Es indiferente a las concepciones humanas, y sólo se puede descubrir desde la tierra con tremendo riesgo y esfuerzo. No se puede manipular o destruir fácilmente, y su valor no se puede decretar (aunque lo intentan con todas sus fuerzas). Es inmutable, inflexible y está en desacuerdo con la visión política de los “Fed Bugs”.

Y por eso lo odian. Odian el oro porque nunca desaparece y nunca llega a cero. Tiene valor monetario intrínsecamente, sin el ‘imprimátur’ de un Gobierno. El oro no necesita que el Estado o sus banqueros lo operen como dinero, porque los ciudadanos lo eligen como dinero siglo tras siglo.

https://www.zerohedge.com/ economics/why-fed-bugs-really- really-hate-gold

MANIFESTACIÓN CONTRA EL BOZAL

Un grupo de héroes del planeta ha convocado para este domingo una manifestación en el centro de Madrid “contra los psicópatas de la nueva a-normalidad y sus secuaces del negocio del miedo”. Todos ellos plantean reunirse este fin de semana para protestar contra las medidas adoptadas en los últimos días, que “responden a intereses oscuros”.

Para asistir al evento hace falta llevar mascarilla, aunque el objetivo sea denunciar su uso. En los foros se comenta que habrá quien regale piruletas, para que los asistentes tengan una excusa para quitarse el bozal. Algunos de los lemas sugeridos incluyen premisas contra la vacuna, o gritos a favor del dióxido de cloro, o pintadas de “todo es mentira”.

El famoso cantante Miguel Bosé mostró su apoyo a la iniciativa, y ha animado a sus seguidores a asistir a la concentración, en la que se vuelcan muchas de las denuncias que el cantante ha defendido desde hace ya semanas. Como que la ‘plandemia’ es un plan para inyectar masivamente nanobots para lograr así el control mental de la población. Algo dictado por el nuevo orden mundial que dirige la ‘plandemia’.

“El Periódico” de Barcelona ha publicado unos titulares que demuestran claramente la manipulación mediática al llamar a los manifestantes “teóricos de la conspiración, anti-vacunas, negacionistas y defensores de la terapia de la lejía” cuando todo el mundo sabe que el dióxido de cloro no tiene nada que ver con la lejía, que sería hipoclorito sódico, y que además se usa legalmente en los hospitales para desinfectar la sangre y para la diálisis, pero los casos de intoxicación que alegan se deben a sobredosis. En la manifestación anterior que se celebró en Berlín, dijeron que todos eran ‘nazis’.

https://www.elperiodico.com/ es/sociedad/20200815/ manifestacion-teoria- conspiracion-pandemia-covid- 19-madrid-8077032

A tal extremo ha llegado la psicosis social por el bicho inducida por los medios, que cuando te ven sano y alegre te miran con miedo y sospecha, como si tuvieras la obligación moral de estar asustado y enfermo igual que ellos, porque el miedo es una enfermedad mental que produce enfermedades físicas. Parece que en el fondo desearían que estuvieras asustado y enfermo igual que ellos, por aquella filosofía de la igualdad insectoide de la colmena.

Es posible que también te miren con envidia, por no haber caído en la trampa igual que ellos, y han caído solitos bajo su propia irresponsabilidad ignorante. Tienen mucho miedo de pensar por sí mismos y de cuestionar la narrativa oficial de cifras infladas a causa de otras enfermedades. Nunca en la historia de la humanidad se había considerado peligrosa a una persona totalmente sana.

ROBERT TRUMP

Fallece Robert Trump, hermano del presidente.- Ha muerto Robert Trump, hermano menor del presidente Trump, informó en un comunicado el secretario de prensa del mandatario. “Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No sólo era mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz” señaló Trump en un comunicado.

El día de su muerte tenía 71 años. Anteriormente, el presidente reveló que su hermano fue hospitalizado en estado grave. El mandatario lo visitó en el hospital antes de partir hacia su Club de Golf en Nueva Jersey. Robert Trump nació el 26 de agosto de 1948 en Queens, Nueva York, y era uno de los cuatro hermanos del mandatario. Durante mucho tiempo fue vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.

https://mundo.sputniknews.com/ america_del_norte/ 202008161092434135-fallece- robert-trump-hermano-del- presidente-de-eeuu/

La fortuna de Trump sufre una caída récord desde su estancia en la Casa Blanca.- A medida que se acercan las elecciones presidenciales, muchos se preguntan si el mandatario se ha vuelto más rico en los últimos cuatro años. Parece que no. El patrimonio neto del presidente ha disminuido considerablemente, aunque aún sigue contando con miles de millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Durante el año pasado, el patrimonio neto del presidente Trump disminuyó en unos trescientos millones de dólares. Esta dinámica supone una caída del 10%, la más pronunciada desde que la agencia comenzó a rastrear su fortuna en 2015. Hoy en día el mandatario y magnate suma unos 2.700 millones de dólares, según Bloomberg.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202008161092434280- la-fortuna-de-trump-sufre-una- caida-record-desde-su- estancia-en-la-casa-blanca/

NOTICIAS BREVES

El general Flynn habla ahora de “soldados digitales”.- El famoso general Flynn ha cambiado la imagen de su pancarta. La nueva imagen tiene las palabras “Soldados Digitales”. Un Tweet del general Flynn dijo que “El 2% de los apasionados controlarán al 98% de los indiferentes, el 100% de las veces si no nos despertamos”.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/general- flynns-new-banner-pic-by- sierra.html

La India adopta la tarjeta sanitaria digital obligatoria de Bill Gates.- El gobierno indio planea lanzar una tarjeta sanitaria digital obligatoria inspirada en el concepto de Bill Gates. Bajo el esquema de “Una nación, una tarjeta sanitaria”, los registros del historial médico de una persona, se guardarán digitalmente en esta tarjeta. Los hospitales, clínicas y médicos estarán conectados a un servidor central. La medida tiene como objetivo mapear los registros de salud de todos los ciudadanos del país en formato digital.

https://www.zerohedge.com/ markets/indian-government- launch-mandatory-digital- health-card-bill-gates-concept

El dinero en efectivo sigue siendo el rey en España.- La mayoría de los europeos todavía se aferran al efectivo físico, mientras que las naciones de Asia son las que más han adoptado los pagos sin efectivo. Ésta es la conclusión del Informe Mundial sobre Efectivo 2018 que analiza el hábito de pagar en efectivo o con tarjeta, o incluso con el móvil. Japón es una de las excepciones a la regla de los países asiáticos que aman los pagos sin efectivo.

https://www.zerohedge.com/ personal-finance/spain-italy- cash-still-king

CHINA

China teme un telón de acero financiero por las tensiones con EEUU.- La fuerte escalada de tensión con EEUU ha avivado el temor en China al agravamiento de una guerra financiera que podría dar lugar a su exclusión del sistema mundial dominado por el dólar, una perspectiva devastadora, que podría haber sonado descabellada, pero que ahora no parece imposible.

https://es.reuters.com/ article/businessNews/ idESKCN2591RP

China adquiere activos estadounidenses en América.- Las empresas estatales chinas State Grid y Three Gorges adquirieron importantes activos, incluidos los estadounidenses, en los mercados eléctricos de Brasil, Chile y Perú. Los expertos analizan si la expansión de China en América forma parte de una rivalidad con Estados Unidos.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202008111092385346- china-adquiere-activos- estadounidenses-en- latinoamerica-una-rivalidad- con-eeuu-o-puro-negocio/

El poder económico de China es más temible que la URSS.- El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirma que la amenaza de China es más peligrosa para EE.UU. que la antigua Unión Soviética durante la guerra fría, en un discurso que pronunció durante una visita a la República Checa.

https://www.hispantv.com/ noticias/ee-uu-/474154/china- guerra-fria-pompeo

PROTESTAS

Manifestaciones violentas en Chicago con 17 policías heridos y 24 detenidos.- Las protestas se volvieron violentas en Chicago el sábado cuando los manifestantes comenzaron a atacar a los agentes de policía con botellas, patinetas y otros objetos, dejando a 17 policías heridosy 24 personas detenidas. El día comenzó con una protesta pacífica, sin arrestos ni incidentes violentos, dijo el superintendente de Policía David Brown. Durante otra protesta que tuvo lugar horas más tarde, “múltiples agitadores” secuestraron “esta protesta pacífica”, dijo Brown. “Este grupo desplegó grandes paraguas negros, cambió su apariencia, y comenzó a empujar a nuestros agentes y finalmente los asaltaron”.

https://es.theepochtimes.com/ 17-policias-heridos-y-24- personas-arrestadas-tras- varias-manifestaciones- violentas-en-chicago_711609. html

“Occupy Wall Street” planea un asedio a la Casa Blanca de 50 días.- Adbusters, el grupo al que se le atribuye haber impulsado las protestas de “Occupy Wall Street” ahora está impulsando un asedio de 50 días a la Casa Blanca a partir del 17 de septiembre. Esta fecha es el mismo día en que comenzaron los disturbios de ‘Occupy’ en 2011. El grupo es una revista contra el consumismo con sede en Vancouver, Columbia Británica.

https://www.zerohedge.com/ political/who-stands-benefit- group-behind-occupy-wall- street-plans-50-day-white- house-siege

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)