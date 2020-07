Dan McConnell (¡mi esposo!) es el campeón australiano de XCO. Ha corrido internacionalmente desde su primer Mundial junior de 2002. No era un biker muy destacado a esa edad, pero se hizo famoso con un gran salto de calidad en 2013 ganando la famosa Copa del Mundo de Albstadt. Dan creció en una granja de bayas con su familia en la ciudad rural de Bruthen, Victoria.

Bec McConnell: Desde finales de 2010 hasta finales de 2017, sólo tú y Burry Stander pudisteis romper la racha ganadora en Copa del Mundo de Nino Schurter, Julien Absalon y Jaroslav Kulhavy. Juntos dominaron 46 carreras seguidas, excluyendo tu victoria en 2013 y la de Burry en 2012. ¿Cuál es tu reflexión sobre este dato?

Dan McConnell: Sí. Fue un momento bastante loco en mi vida. Esos tipos fueron intocables durante mucho tiempo, así que fue increíble encontrarme entre esos nombres.

Obviamente, ganar esa Copa del Mundo de Albstadt en 2013 ha sido tu mayor éxito profesional (hasta ahora). Refresca nuestra memoria sobre aquel día.

No estoy seguro de por dónde empezar. Fue mi primera carrera en Copa del Mundo para Trek Factory, así que realmente quería demostrarme que tenía el nivel. Había tenido una muy buena aproximación ganando algunas carreras previas, pero siendo realista apuntaba al top 20, que habría sido mi mejor resultado de Copa del Mundo en Europa hasta la fecha. La carrera tenía todo lo que odiaba de una carrera: condiciones húmedas, zonas terriblemente fangosas, algunas incluso estaban heladas, pero por alguna razón mentalmente estaba listo.

Simplemente tuve la carrera soñada. Me aseguré de cuidar mi bicicleta en esas condiciones locas de barro y me mantuve concentrado. Recuerdo ir a rueda de Sergio Mantecon justo antes de la recta final, la cantidad de adrenalina que bombeaba a través de mi cuerpo era ridícula, estaba en segundo lugar, pero nada me iba a impedir llegar a esa línea primero, ya que sabía que oportunidades como esa no se podían desaprovechar. Ni siquiera sentí mis piernas en los últimos metros, fue solo incredulidad.

