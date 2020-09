No resultó nada fácil para los McConnell colocarse un dorsal a la espalda este domingo y competir en Walbrzych, en una carrera de la Copa de Polonia de XCO en la que esperaban un gran número de habituales de las citas de Copa del Mundo. Muy cerca, un largo viaje en avión desde Australia y el inevitable jet lag en piernas y cabeza.

Con todo, Daniel completó una magnifica actuación, de menos a más como acostumbra en sus mejores momentos, remontando en los giros finales para concluir en un meritorio tercer lugar, sólo por detrás del brasileño Avancini y el francés Marotte. 30 puntos UCI importantes de cara a próximos objetivos y, sobre todo, la constatación de que el trabajo llevado a cabo durante estas complicadas semanas puede tener su fruto en este fugaz final de curso. Por otro lado, Rebecca sí acusaba un poco más el ajetreo de los días previos y finalizaba en octavo puesto.

Dan McConnell: “La verdad es que me quedo muy satisfecho por cómo ha ido mi carrera. Ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que me enfrenté a ciclistas de este nivel, así que regresar con un tercer puesto es algo positivo y que me hace sentir orgulloso, no sólo por el resultado, sino por haber sido capaz de mantener la disciplina del trabajo y permanecer siempre optimista durante toda esta fase. Ahora vienen unas pocas semanas para dejar atrás el jet lag y prepararme para mis principales objetivos de la temporada este año en República Checa y Austria”.

Fue un domingo de regresos, ya que David Campos también disfrutó de nuevo de la competición en el Open de Murcia de XCO. Lo de menos, el triunfo sub 23 en Mazarrón; lo importante, recuperar sensaciones sobre la Mondraker a pocas semanas del Campeonato de España de XCO.

