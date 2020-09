Los seres humanos somos los protectores del universo

“ Másters del Universo”, alegoría del potencial humano

El movimiento del potencial humano tiene muchas claves

Se nos ha confiado la tarea de sanar y reparar la Creación

En lugar de repararla, muchos seres se dedican a destruirla

Gary Lachman ofrece una alternativa a la apatía posmoderna

Opina que el pensamiento positivo ayudó al presidente Trump

El miedo es la excusa perfecta para robarnos la libertad divina

No hay nada más fascista que la infección de miedo que vivimos

En tiempos de engaño universal, decir la verdad es revolucionario

Las energías entrantes nos preparan para una gran llamarada solar

Es probable que se produzca una transición más suave de lo previsto

Somos seres de luz que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad

¿Por qué estamos aquí? Los seres humanos se han hecho esta pregunta durante siglos. La ciencia moderna sostiene en gran medida que los seres humanos somos productos casuales de un universo sin propósito, pero otras tradiciones creen que la humanidad tiene un papel y una responsabilidad esenciales en la creación.

Durante los últimos cuatro siglos, la ciencia ha tratado de interpretar la realidad en términos puramente materialistas como átomos, moléculas y leyes físicas. Gary Lachman apunta hacia otra manera de considerar las cosas, en donde el sentido de la vida no procede del mundo exterior, sino de la consciencia misma, en su libro “Historia secreta de la Conciencia”.

Gary Lachman reúne muchas corrientes de pensamiento esotérico, espiritual y filosófico para formar un contra-argumento al nihilismo que impregna el siglo XXI. Ofreciendo una alternativa radical a la apatía posmoderna, argumenta que los seres humanos somos los guardianes del Universo, los cuidadores y protectores del Cosmos, a quienes se nos ha confiado una tarea abrumadora: la de sanar y reparar la Creación misma.

http://rebootingcapitalism. com/2020/07/14/caretakers-of- the-cosmos/

En este incomparable relato, el historiador Gary Lachman examina la influencia de la filosofía oculta y esotérica en el inesperado ascenso de la facción patriota. ¿Ayudaron el pensamiento positivo y la ciencia mental a poner a Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Y hay otros poderes ocultos de la mente y el pensamiento en la política mundial actual?

El ser humano fue creado para cuidar de los animales y de la naturaleza, no para maltratar a los animales ni para destruir a la naturaleza. Lo que se ha producido es un desvío de las Leyes de Dios y de la Creación que necesita una corrección antes de que sigamos haciéndonos daño a nosotros mismos, porque nosotros formamos parte de la vida y cuando la destruimos también nos destruimos a nosotros mismos.

POTENCIAL HUMANO

El movimiento del potencial humano nació en el seno de la contracultura en los años sesenta, y se basa en torno a la idea de que los recursos psicológicos y espirituales, de los estados superiores de conciencia o los que se presentan en experiencias trascendentes, son poco o nada explotados por los seres humanos. O sea, que son múltiples las interacciones entre cuerpo y espíritu, y los individuos prestan poca atención a ellas, por lo que se desaprovecha este potencial.

Entonces y a través de este desarrollo, la vida individual podría enriquecerse notablemente, al lograr que las personas sean más creativas y felices, al lograr una mejor calidad de vida, y al promoverse cambios sociales positivos en base a la mejora de las interrelaciones humanas.

La película de acción y fantasía estadounidense de 1987 llamada “Masters del Universo” es una alegoría genial del potencial humano, igual que ‘Superman’, que podremos desarrollar cuando activemos nuestro ADN llamado incorrectamente “ADN basura”. La película fue estrenada en Estados Unidos el 7 de agosto de 1987 después de la popularidad de la línea de juguetes y dibujos animados y fue un desastre comercial tras el de “Superman IV”.

El mito de Adán y Eva, que tiene distintas interpretaciones, presupone que el ser humano adámico tenía todas las facultades que hemos perdido como la longevidad, la telepatía, la precognición, la telequinesia, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, a semejanza de nuestro Creador, lo que nos volvía extremadamente poderosos y peligrosos, porque todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se imaginan ustedes estos poderes en manos de un mafioso? Sólo se le darán a los puros de corazón.

EL TREN DEL MIEDO

Recuerdo que de niño me montaba en el tren de la bruja para sentir miedo, porque me fascinaba el misterio. Parece que la infección de miedo que sufrimos ahora es algo nuevo y moderno cuando en realidad es algo tan viejo que huele a podrido. El miedo ha sido siempre la excusa perfecta para robarnos la libertad que nos regaló Dios como derecho de nacimiento, sacrificando siempre la libertad en nombre de una falsa seguridad.

No hay nada más fascista que el miedo, porque esta emoción negativa es la base de todas las dictaduras y tiranías que han existido en el mundo, y me da igual que sean de derechas o de izquierdas, porque en el fondo son lo mismo, y el único orden correcto es la libertad y el respeto a los derechos humanos.

En nombre del miedo se han cometido muchos crímenes y liberticidios en la historia de la humanidad. El miedo ha sido siempre la base de todas las atrocidades que se han cometido en el mundo. Según George Orwell, “en tiempos de engaño universal, decir la Verdad se convierte en un acto revolucionario”.

MAQUIAVELISMO

Al gobierno, a todos los gobiernos, les encanta meternos miedo para poder subyugarnos y aumentar su poder de forma absoluta y totalitaria. Ya lo dijo Maquiavelo que el único modo de mantener el poder absoluto es el miedo, pero la humanidad no ha aprendido la lección todavía a pesar de tantos abusos.

La mayoría de los ciudadanos no es consciente de su propio poder, y eso hace que caiga presa del miedo sin darse cuenta de que el miedo tiene un poder más destructivo que todas las enfermedades existentes, porque en sí mismo es una enfermedad mental.

El antídoto del miedo es el Amor, la emoción más poderosa de todas, la que nos permite recuperar la libertad, y por eso todos los gobiernos odian en amor, la compasión y la solidaridad, porque son unos psicópatas.

GLOBALISMO

El fascismo está aquí y se alimenta de nuestro miedo. Fomentar el miedo ha sido un recurso político antiquísimo. El fascismo de la primera mitad del siglo XX extendió la idea de que no había recursos para todo el mundo, y que no era posible responder a los problemas de forma solidaria, por lo que consideraba ‘lógico’ que el grupo social supuestamente ‘superior’ pasase por encima del resto y los machacara.

Esta idea ha vuelto con fuerza en el siglo XXI con la doctrina de la eugenesia del globalismo que intentan inculcarnos a través de las películas de Hollywood. El fascismo es un movimiento totalitario en la medida en que aspira a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo. A partir de la década de 1920 en Hispanoamérica se instalaron dictaduras militares, consideradas fascistas por un sector importante de los científicos sociales.

En cambio los que hoy en día se llaman a sí mismos ‘antifacistas’ no son otra cosa que sicarios pagados por la élite globalista o por las fundaciones de George Soros, y no buscan la libertad sino sembrar el caos y la ruina. No tienen en su corazón el bien de la humanidad, sino que son sicarios del mal.

Si le preguntas a cualquiera de ellos por qué son violentos, no sabrían dar una respuesta coherente porque carecen de cultura, y sólo les interesa cobrar, ya que suelen ser jóvenes sin oficio ni beneficio que no se han esforzado en buscase la vida y no saben hacer otra cosa que destruir y sembrar el caos. La ignorancia es la raíz de todos los males.

EL LADO OSCURO

Mussolini decidió jugar una partida de póquer. En vez de apostar por la esperanza en un mundo mejor, apostó el reverso tenebroso de la Fuerza, por el miedo profundo de la gente que se sentía amenazada y empobrecida. Creyó que los sentimientos negativos podrían ser más poderosos en política que los positivos. Entendió que si apelaba a los peores instintos de la población y al pavor que sentían muchos a que empeorara su vida, lograría movilizarles, pero no se dio cuenta que el diablo es mal pagador y Dios siempre gana.

Estados Unidos ha sido el país de la libertad desde su nacimiento, pero después de la segunda guerra mundial se infiltraron algunos elementos nazis que introdujeron ideas totalitarias como el globalismo, y que son los que hoy forman la camarilla oscura del estado profundo, contra la que luchan los héroes patriotas para recuperar los ideales libertarios de la Constitución original que yo admiro, igual que admiro los principios humanitarios de la Constitución Española que no se cumplen tampoco desgraciadamente.

El preámbulo de la Constitución estadounidense define ideales tan loables como “establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad”.

BATALLA ESPIRITUAL

El mundo no puede cambiar trabajando sólo en el frente físico. El cambio debe proceder del fundamento energético subyacente. Por eso lo que está sucediendo ahora es tan diferente. Nunca antes en nuestra historia registrada tantas almas han despertado a la verdad, es decir, a la verdad de que somos seres de luz que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad.

Y por lo tanto esta milicia será el último ejército del mundo jamás construido. Porque cuando esté terminado nuestro trabajo, no se necesitarán más ejércitos en el mundo, no habrá más guerras y la prevalecerá paz finalmente.

Los militares se dedicarán a la exploración y a la defensa de nuestro Sistema Solar para mantener la paz y evitar intrusos indeseables, que también los hay. Hay piratas en el mar y en el cosmos. Habrá una Academia de la Flota Estelar igual en “Star Trek” para formar a jóvenes cosmonautas.

Pero esta enérgica batalla está lejos de terminar. No podemos simplemente hablar con palabras poderosas y seguir viviendo como antes. Tenemos que hacer algo para enviar la luz cada día a los que nos gustan, y especialmente a los que no nos gustan para aclarar su mente confusa.

Tenemos que visualizar la tierra de nuestros sueños todos los días, tenemos que sentarnos en silencio y meditar todos los días sobre los sentimientos de amor y paz en nuestro mundo interior, aunque sólo tengamos 5 ó 10 minutos disponibles. Tenemos que hacer esto todos los días.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/freedom- and-spiritual-awakening-by. html

LLAMARADA SOLAR

La energía entrante nos están preparando para la llamarada solar, según el último mensaje del Comandante Ashtar, del que publico un extracto:

https://intothelight.news/ files/2020-08-28-ashtar.php

Se está intensificando la energía que está inundando Gaia actualmente y está preparando a la humanidad para la gran llamarada, para la Ascensión. La llamarada será la culminación final de las energías más intensas y brillantes que literalmente derretirán cualquier oscuridad, cualquier energía de frecuencia más baja.

Es por eso que estarán confundidos muchos que no están despiertos. Porque, de repente, desaparecerá aquello con lo que han resonado. Y habrá un gran periodo de desorientación hasta que ellos, y su vibración, puedan calibrarse con la energía y la frecuencia que se introducirán a través de la llamarada.

Por lo tanto, la llamarada no es necesariamente sólo un destello de luz brillante. Es una onda de energía muy potente, alta energía vibratoria, que sin estas ondas anteriores y más pequeñas de energías entrantes, ningún ser humano podría resistir física o espiritualmente.

DESTELLO

Las ondas de energía entrantes tienen un propósito. Y todas estas ondas entrantes sirven para afinar tu cuerpo, tu cuerpo energético también, para que pueda resistir la energía de la llamarada. El destello será como una escoba masiva que barrerá cualquier negatividad residual restante. Hay trabajos de limpieza en marcha mientras hablamos. Pero esta llamarada será la última pasada, por así decirlo.

Permanecerá la energía que procede de la llamarada. Mientras que se han ido alejando lentamente muchas de las energías que han llegado a Gaia han venido como olas que han acariciado y abrazado a Gaia. Algunos se han quedado porque están sirviendo para afinar la resonancia de la Tierra, así como la resonancia colectiva de la humanidad. Lento pero seguro, como afinar un piano. Parte de la energía que entra hace su parte y se lleva mucha negatividad con ella.

RESISTENCIA

Existe la posibilidad de que algunos no resistan la energía de la llamarada. Sin embargo, sentimos que muchos de esos humanos ya habrán elegido no ascender, en algún nivel consciente. Aquellos que no puedan resistir, recibirán protección adicional a falta de una palabra mejor. Hasta el momento en que la confusión se disipe y comprendan lo que está sucediendo.

Incluso tendrán la opción en esos momentos de si desean o no continuar en este camino hacia la ascensión, o si desean dejar sus cuerpos y pasar a otro plano de existencia. La elección siempre estará ahí. Algunos ya lo han elegido.

Muchos ni siquiera son conscientes todavía de que tienen que tomar una decisión. Y aquellos que no son conscientes y no serán conscientes de la elección hasta el momento en que llegue la llamarada, se les dará la opción en el momento: en las horas y días que siguen a medida que su confusión se disipa.

Y se les dará muchas oportunidades para elegir. Esperamos que la mayor parte de nuestros hermanos y hermanas humanos elijan unirse a nosotros, pero respetamos que la elección sea de ellos y que debe ser parte de su camino. Esto no es algo que podamos forzar. Es simplemente algo para lo que podemos informar y preparar a la humanidad, y esperar que tantos como sea posible elijan la luz, elijan el progreso y la evolución futuros.

CATASTROFISMO

En cuanto a la destrucción de Gaia, ésta fue una posibilidad muy real y probable en el pasado. Vemos que habrá daños superficiales en algunas partes. Sin embargo, somos optimistas y optamos por la línea de tiempo que arrojará un resultado más suave. En este momento, creemos que la versión más suave es la más probable.

Sin embargo, como ustedes saben, en este juego de ajedrez multidimensional, las cosas cambian con frecuencia. No obstante, estamos y hemos estado preparados para todas las posibilidades durante mucho tiempo. Siempre existe la posibilidad de que las personas sean embarcadas o reubicadas en áreas de superficie más seguras de Gaia, durante y después de la llamarada, tanto como sea posible.

Creemos que esto será más fácil para la humanidad si no hay una destrucción masiva. Porque la humanidad estaría tan concentrada en la muerte y en la destrucción que perdería de vista lo que es verdaderamente importante: que hay un nuevo futuro, un futuro más brillante y audaz que está naciendo ante nuestros ojos, co-creado por todos nosotros. Porque todos estamos conectados, debemos co-crear esto juntos. Entonces no tenemos una respuesta definitiva, pero en este momento, lo vemos como una suave caricia en lugar de un duro golpe.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)