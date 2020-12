Todo está a punto de cambiar

Pronto conoceremos el desenlace

Es posible que haya una ley marcial

Todo está oculto por el secreto militar

El gran despertar comienza en diciembre

Las fuentes alternativas anuncian cambios

Se expondrá a todos los gobiernos malvados

El caos electoral forma parte del proceso de Ascensión

Los mensajes optimistas que están saliendo ahora son breves y crípticos, pero todos se inclinan hacia la misma dirección desde múltiples fuentes de información. No puedo garantizar la certeza de ninguno, pero algo está pasando porque cuando el río suena, agua lleva.

“Trump ordena a su secretario de Defensa Chris Miller el derribo definitivo del pantano” dijo ayer Pedro Rosillo en su canal El Arconte.

https://www.youtube.com/watch? v=WoyuzZFR8VM

Por su parte Rafapal informa que los vuelos militares se han triplicado en las últimas fechas, lo que induce a pensar en detenciones. Normalmente suelen ser 250 vuelos militares diarios en EEUU y ahora han subido a 750 con destino a Cuba, Honduras y República Dominicana.

https://rafapal.com/2020/12/ 04/los-vuelos-militares-en- estados-unidos-se-han- multiplicado-por-tres-en-las- ultimas-fechas-lo-que-induce- a-pensar-en-detenciones-no-se- sabe-de-que-nivel/

“Aguanten unas cuantas semanas más, porque pronto sabremos el desenlace de todo esto.” Mientras tanto todos deben permanecer fuertes y autoprotegerse sabiendo que muchos seres positivos están con nosotros dijo ayer Aneeka de Temmer a través de Robert en su análisis gobal del 3 de diciembre.

https://www.twitch.tv/videos/ 825419437

El famoso abogado Lin Wood ha tuiteado que el Partido Comunista de China atacó a Estados Unidos con armas biológicas, y trató de robar las elecciones, y que ya es hora de que el país decida si quiere libertad o tiranía.

https://gnews.org/617602/

Por otro lado Tom Zawistowski ha hablado en “Nosotros el Pueblo” para pedir que el presidente invoque temporalmente una ley marcial limitada con el único propósito de que las Fuerzas Armadas supervisen una reelección libre y justa de las elecciones federales.

https://www. wethepeopleconvention.org/

Don Carlos de Marbella indica que vamos a entrar en otro encierro. Estarás a salvo pero mantente fuera de la calle. Añade que se va a exponer a todos los gobiernos malvados. El jueves 3 de diciembre, don Carlos recibió una notificación de un banco de que estaban iniciando el reajuste de las divisas, pero este rumor no es fiable todavía. No se preocupen por la bolsa de valores con el nuevo sistema financiero cuántico.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 5.html

OPCIÓN SANSÓN

Por su parte Sorcha Faal ha dicho que “la tercera guerra mundial ha comenzado en silencio”. Revela también que un dron militar sobrevolaba el telescopio de Arecibo en Puerto Rico en el mismo momento en que fue atacado. Ignoramos la razón, pero Sorcha Faal afirma que su destrucción fue anticipada por el presidente, y que se ha derogado el tratado oscuro con los grises y el presidente se prepara para la Opción Sansón para la Defensa de EE.UU. o “Samson Option Defense of America”.

http://www.whatdoesitmean.com/ index3411.htm

Se trata de una estrategia militar basada en el juez bíblico Sansón, quien derribó los pilares de un templo filisteo, derribó el techo, se suicidó y mató a miles de personas. Filisteos que lo habían capturado, mientras él gritaba: “¡Déjame morir con los filisteos!”.

Llega al mismo tiempo que sus decenas de millones de partidarios han declarado: “El juramento del presidente le impide entregar la Casa Blanca a un títere comprometido controlado por un enemigo extranjero”. Y llega al mismo tiempo que la abogada Sidney Powell pide la reconstrucción completa del FBI y del Departamento de Justicia.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?noframes; read=159418

DESPERTAR MASIVO

Pero aún va más lejos la predicción sobre el gran despertar masivo que se inicia en diciembre firmado por una letra muy conocida, que fue adelantado ayer en primicia por Inmaculada Fernández, y que yo no me atrevo a firmar porque me parece demasiado optimista, y ojalá me equivoque. Estos son los tres párrafos más importantes entre comillas:

“Donald Trump será declarado Presidente de los Estados Unidos el 16 de diciembre, y aplicará la Ley Marcial esa misma semana. Necesitamos que el 100% de la gente vea desde su casa lo que el ejército estadounidense va a emitir en los televisores de todo el mundo. Va a ser muy doloroso, pero ya no podemos tener a la gente dividida durante más tiempo. Alrededor del domingo o el lunes, el presidente tuitteará ‘Mis queridos compatriotas, la tormenta está sobre nosotros’. Declararemos la Ley Marcial a nivel mundial’.”

“Lo más probable -añade el comunicado- es que el presidente esté a bordo de un avión del ejército AF1 cuando envíe mensajes presidenciales a todos los teléfonos y televisores del mundo a través del Sistema de Transmisión de Emergencia. Desde allí, todos los militares globales a través de los militares de EE.UU. cerrarán todos los medios de comunicación.”

“Los teléfonos y toda la programación de televisión (los servicios de emergencia seguirán teniendo los suyos) para que los militares de EE.UU. puedan transmitir diez días de sesiones de 3×8 horas de confesiones en vídeo, tribunales militares, muchas pruebas de los escándalos enumerados en artículos de nuestra web. Mientras sucede esto, se estarán eliminando los funcionarios corruptos de todo el mundo y marcando los arrestos globales con medio millón acusaciones.”

https://www.anarcolibertad. com/2020/12/03/comunicado-de- qanon-sobre-el-gran-despertar- masivo-que-se-inicia-en- diciembre/

ACTIVACIÓN

“Activados los mecanismos ofensivos de guerra cibernética; el resultado de las elecciones se inclina ahora hacia el escenario de defensa nacional” afirma Mike Adams el 4 de diciembre en su mensaje actualizado sobre la situación. La verdadera discusión en esta actualización se refiere a la “opción de seguridad nacional” que parece ser cada vez más el resultado más probable derivado de la traición y la guerra cibernética del día de las elecciones llevada a cabo por los globalistas.

El presidente invocó el lenguaje de su Orden Ejecutiva de 2018 en su histórico discurso del 2 de diciembre, para proporcionar la justificación pública completa para que el Secretario de Defensa Chris Miller comience a emitir todas las órdenes necesarias. También sabemos que hay muchos otros documentos críticos y se establecieron órdenes secretas entre 2018 y las elecciones de 2020.

La comprensión obvia y racional de todo esto es que desde 2018, el presidente ha aplicado un plan de batalla de guerra cibernética para Estados Unidos, y ese plan se inició el 3 de noviembre con la captura en tiempo real de los actores que intentaban hacer trampa en las elecciones.

Es importante destacar que aquellos que cometieron el robo cayeron directamente en la trampa al tropezar con las estrategias de “seguridad nacional”, lo que lleva su procesamiento desde tribunales civiles o penales hacia tribunales militares. Así es como se logra una maniobra de flanqueo en torno a jueces corruptos o comprados en los tribunales tradicionales.

También subraya por qué gran parte de la actividad que se lleva a cabo en este momento no es conocida por el público. Todo está oculto por las disposiciones de secreto mencionadas anteriormente. Lo que todos deberíamos esperar ver en un futuro muy cercano (semanas como máximo) son afirmaciones históricas de la autoridad militar, seguidas de una aceleración de los arrestos de traidores, confesiones públicas y una ola de dimisiones de políticos.

https://www.naturalnews.com/ 2020-12-04-situation-update- dec-4th-offensive-cyber- warfare-mechanisms.html

NOTICIAS BREVES

Demanda electoral en Georgia.- El equipo de campaña del presidente dijo que presentó una demanda en un tribunal estatal de Georgia que busca invalidar los resultados de las elecciones presidenciales allí, en el último de una serie de desafíos legales. En un comunicado, la Administración dijo que la demanda incluiría declaraciones juradas de residentes en Georgia que alegan fraude. El equipo ha presentado una serie de demandas en todo Estados Unidos.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN28E37F

Arizona pide auditoría a las máquinas de votación.- La Cámara y el Senado de Arizona pidieron una auditoría forense, al ‘software’ y al equipo electoral del condado de Maricopa, tras las acusaciones de irregularidades expuestas por el equipo del presidente a principios de semana.

https://es.theepochtimes.com/ legislatura-de-arizona-pide- auditoria-forense-inmediata-a- las-maquinas-de-votacion-de- dominion_762767.html

Las máquinas de votación son una herramienta totalitaria vestida con capa de democracia.- Un ex-funcionario de inteligencia que ha investigado las máquinas de votación afectadas durante más de una década dijo que varios gobernantes totalitarios construyeron las máquinas de votación como una herramienta para cubrirlas con una capa de democracia. “Es una guerra poco convencional. Es básicamente un ataque al estilo del 11-S contra el sistema electoral”, dijo el ex-funcionario.

https://es.theepochtimes.com/ maquinas-de-votacion-son- herramienta-totalitaria- vestida-con-capa-de- democracia-exoficial-de- inteligencia_762579.html

Lo que está pasando en las elecciones coincide con lo sucedido en Venezuela.- Las irregularidades que han tenido lugar en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año son parecidas a la manipulación de la votación que se hizo en Venezuela en 2004, según un exfuncionario de alto rango.

https://es.theepochtimes.com/ lo-que-esta-pasando-en-las- elecciones-de-ee-uu-coincide- con-lo-sucedido-en-venezuela- dice-experto_762694.html

Retirada de Somalia en 2021.- El presidente ha ordenado la retirada a principios de 2021 de los setecientos soldados estadounidenses desplegados en Somalia, de los que un pequeño contingente será reubicado en naciones cercanas, informó este viernes el Pentágono.

https://es.theepochtimes.com/ trump-ordena-la-retirada-de- las-tropas-de-ee-uu-de- somalia-en-2021_762796.html

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia artificial.- El presidente firmó el jueves una Orden Ejecutiva que establece una guía para el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de las agencias federales en la toma de decisiones del gobierno con el fin de “fomentar la confianza pública y la confianza en el uso de la IA, y garantizar que se proteja la privacidad, los derechos y las libertades civiles”.

https://es.theepochtimes.com/ trump-firma-orden-ejecutiva- que-promueve-uso-de- inteligencia-artificial-en-el- gobierno-de-ee-uu_762586.html

China arrebata a EEUU la supremacía cuántica con su nueva supercomputadora.- Un equipo de físicos de China afirma haber construido una computadora cuántica capaz de realizar ciertos cálculos casi cien billones de veces más rápido que la supercomputadora más avanzada del mundo. De esta manera, China ha alcanzado el primer hito en la carrera mundial para desarrollar la computación cuántica a gran escala.

https://mundo.sputniknews.com/ tecnologia/202012051093735906- china-le-arrebata-eeuu- supremacia-cuantica-nueva- supercomputadora/

China está desarrollando súper soldados y “busca dominar a EE.UU. y el resto del mundo”, según el jefe de Inteligencia estadounidense.- El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en su artículo de opinión para “The Wall Street Journal”, afirmó el 3 de diciembre que “China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad, y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la segunda guerra mundial”. Ratcliffe señaló que “Pekín tiene la intención de dominar a EE.UU. y al resto del planeta a nivel económico, militar y tecnológico“.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/375746-china- desarrollar-super-soldados- busca-dominar-eeuu-mundo- inteligencia

Cuba rompe el diálogo con un grupo artistas que pedía libertad de expresión.- El Gobierno de Cuba rompió su promesa de reunirse con un grupo de artistas que solicitaron más libertad de expresión, pues dijo que no está de acuerdo con una serie de condiciones para emprender negociaciones, y que no conversará con supuestos “enemigos de la revolución”.

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKBN28E2TG

CAOS ELECTORAL

“En estos tiempos de agitación, invita al milagro del Amor a tu vida, y no rechaces a los desamparados o deprimidos. Deja que tu luz brille tanto que ilumine los corazones de los demás seres humanos: una sonrisa, una palabra tranquilizadora, una acción desinteresada a la vez.”– Anna Von Reitz.

A principios de este año se decidió que el tiempo se aceleraría para que la ascensión fuera más rápida porque las fuerzas oscuras estaban creando demasiada destrucción afirma Mira del Alto Consejo Pleyadiano a través de Valerie Donner.

El caos electoral forma parte del proceso de Ascensión. Tiene la intención de agregar luz y verdad a lo que muchos no sabían que estaba sucediendo. También es necesario potenciar a las personas para que recuperen su poder para reclamar su libertad.

Lo más importante es que los trabajadores de la luz mantengan alta su frecuencia y sigan la verdad de su propio corazón. La desinformación que se difunde en los medios oficiales “como una manguera de incendios” puede desarmar y desanimar. Si lo aceptas, estás reduciendo tu frecuencia y no eres tan capaz de sostener la luz ni de hacer tu trabajo.

No queremos que energices los esquemas oscuros con tu enfoque o tu energía. Es improductivo. Confíe y crea en el plan divino y sepa que está en acción. Cada aspecto es brillante y está diseñado para que salgan la verdad y la luz para que todos lo vean. Estamos contigo con cada respiración, cada elección y cada victoria, ya sea grande o pequeña. Te celebramos y celebramos cada victoria. Pronto estaremos bailando juntos en la calle.

https://intothelight.news/ files/2020-12-04-mira.php

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)