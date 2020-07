La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, se ha concentrado esta mañana a las puertas del Materno Infantil para exigir la carrera profesional para todo el personal de la sanidad pública almeriense después de que no se llegara a un acuerdo en la Mesa Sectorial del Acuerdo para la Estabilidad y la Calidad del Empleo y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud con la dirección del SAS la pasada semana.

En esta línea, esta ha sido la primera movilización, respetando todas las medidas de seguridad y la distancia social, de una agenda de protestas en la que también ha participado CCOO y UGT que continuará el jueves, día 16, a las 11.00 horas en la puerta del Hospital Universitario Torrecárdenas y la próxima semana, en concreto, martes y jueves, que culminará con una gran concentración el 28 de julio frente a los servicios centrales del SAS en Sevilla.

Según ha explicado el sector de Sanidad la paga extra a los profesionales de la Sanidad por su actuación frente a la COVID 19 no iba a silenciar las necesidades reales del sector como aplicar la carrera profesional para todos los colectivos laborales, el aumento de plantillas, solucionar la problemática con los residentes de las distintas categorías, el paso de auxiliar administrativo a administrativo o el refuerzo de las urgencias, entre otros. Para la central sindical, todas estas medidas son “irrenunciables”.

Además, CSIF también considera que las opciones de la Administración en relación a la carrera profesional han sido inconcretas, sin un horizonte temporal definido y sin un compromiso firme de negociación para todas las categorías del SAS, que hubiera sido lo verdaderamente equitativo.

Igualmente, en lo referente al inicio para la equiparación salarial con otras comunidades autónomas planteado por la Administración, CSIF ha subrayado que “dejan fuera a más de la mitad de los profesionales del SAS, con lo que no podíamos estar de acuerdo”.

En esta línea, CSIF recuerda que valora toda propuesta de mejora retributiva y de condiciones laborales que beneficie a profesionales de la sanidad andaluza. No obstante, ha considerado que la Administración sanitaria “no ha sido suficientemente sensible y no ha dado respuesta a lo que necesitan las profesionales y los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía”.

Por último, el sindicato reitera que el desarrollo de la carrera profesional para todas y todos sus profesionales, la equiparación salarial con otras comunidades o una mayor estabilidad, entre otras cuestiones, son reivindicaciones estructurales de CSIF en el ámbito sanitario, que se enmarcan en el citado Acuerdo para la Estabilidad y la Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el Servicio Andaluz de Salud, que el sindicato desvincula de otras medidas coyunturales que la Junta pueda llevar a cabo como compensación por la COVID-19 a los profesionales de la Sanidad.

