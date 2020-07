La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ve como un “auténtico despropósito” el plan para la vuelta a las aulas en septiembre trazado por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que, a juicio del sindicato, “desprotege a docentes y equipos directivos, haciendo recaer sobre ellos toda la responsabilidad y sin disponer de los recursos materiales y humanos necesarios”.

El Sector de Educación de CSIF, ha analizado las instrucciones sobre la organización de centros para el curso 2020-2021 de la Viceconsejería de Educación y ha criticado que “no vienen acompañadas de los recursos suficientes y del personal cualificado que sería necesario, desde un punto de vista técnico, en materia de prevención de riesgos y desde el punto de vista sanitario”. A juicio del sindicato, “los equipos directivos quedan desprotegidos, al hacerles responsables de las medidas preventivas y de control que se adoptan en los centros y que no les corresponden”.

Al inicio de curso, según explica CSIF, se tienen que emprender actuaciones técnicas y pedagógicas y para ello “la Administración andaluza se inventa figuras que cargan a docentes y equipos directivos de responsabilidad, si bien dichas fórmulas son de dudosa efectividad y carecen de la formación técnica que sería necesaria para afrontar la actual situación”.

“Se inventan un equipo COVID, integrado en definitiva por personal docente, responsabilizándolo de la elaboración de un plan de contingencia en el que se tenga previsto, entre otras cuestiones, si la educación va a ser presencial o a distancia, las medidas de prevención, higiene y de promoción de la salud, sobre las que no les corresponde a ellos decidir, ni le son propias, por su calado y especificidad técnica”, ha manifestado la central sindical.

Para CSIF “la Administración se autoexime de toda responsabilidad que debiera corresponderle, pero sí adopta un sinfín de exigencias desde un punto de vista técnico y pedagógico hacia los equipos directivos y docentes”.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo andaluz “haya hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de CSIF sobre dotar y reforzar las plantillas de las unidades de prevención, porque en estas unidades se cuenta con personal cualificado y es éste el que debería ejercer un papel muy activo en la evaluación de riesgos de los centros”. A este respecto, ha añadido que “los técnicos de dichas unidades no deben estar contemplados como meros asesores para resolver dudas puntuales, tal y como aparece en las instrucciones, sino que deben tener un papel activo en la elaboración de los protocolos de actuación que van a tener que implementarse”.

CSIF Educación considera que “se va a iniciar un curso inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes y sin haber hecho las evaluaciones de riesgos correspondientes”, al tiempo que señala que “también se ha hecho oídos sordos a las funciones que tiene los comités de seguridad y salud, que se han convocado, en el mejor de los casos, una vez durante toda esta crisis”.

Por otra parte, el sindicato ha considerado insuficiente el profesorado de refuerzo previsto por la Junta, “que se concreta en unos 4.014 efectivos para Infantil y Primaria, y no 6.300 como los que se anunciaban inicialmente”. De este modo, “tan sólo alrededor del 50% de los centros se van a poder beneficiar de este incremento irrisorio de plantilla, que, en el mejor de los casos, supondrá cuatro efectivos más”, ha remarcado.

En suma, para CSIF el plan de vuelta a las aulas “es poco ambicioso, en lo que a dotación de recursos se refiere, y confiere constantemente la responsabilidad a los equipos docentes y directivos, además de crear unas figuras de dudosa efectividad. Todo ello para aparentar un cierto control o la implementación de medidas”.

En definitiva, para CSIF no puede recaer todo el esfuerzo en el profesorado, al que se carga con multiplicidad de tareas pedagógicas, burocráticas, de adaptación de programaciones o diseño de dos tipos de programaciones (presencial y a distancia), entre otras”.

