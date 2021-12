Cómo despertar a la gente

La pesadilla está terminando

Internet está en llamas por fallos

Ha comenzado nuestra transformación

El QFS debería estar listo para fines de diciembre

El Apocalipsis es la gran revelación, no el Armagedón

Una nueva energía comienza el 21 de diciembre de 2021

La petición de liberación planetaria alcanzó las 144.000 firmas

La Federación Galáctica se llevó el Cristal Oscuro de la Antártida

Se llevaron el famoso Cristal Oscuro de la Antártida por Lev y Mahala.- Una nueva energía comienza el 21 de diciembre de 2021. La Federación destruyó la base oscura en la Antártida en este pasado eclipse del 4 de diciembre de 2021 cuando el Sol resaltaba esa zona. Sacó el cristal oscuro que estaban usando para controlar muchas cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, por lo que ahora somos básicamente libres, y todo lo que tenemos que hacer es conectarnos a la energía de la libertad.

LA PELÍCULA

Según la película “Cristal oscuro” en otro mundo mágico unos seres llamados urskeks vivían tranquilos en el planeta Thra hasta que se fragmentó su más preciado tesoro: el Cristal de la Verdad, fuente central de armonía, paz y sabiduría. A partir de entonces, todo cambió.

Los urskeks se dividieron en dos razas: los místicos o sabios apacibles que vivían en continua meditación apartados de la sociedad, y los skekses malvados que gobernaban en el castillo de cristal y extraían la esencia vital de los que esclavizaban. Los dos pueblos guardaban una interconexión existencial: cuando un místico fallecía o sufría alguna enfermedad o herida, a su skekse correspondiente le deparaba el mismo destino inmediato, y viceversa.

La trama comienza cuando ya han transcurrido mil años después de la rotura del cristal, y sólo quedan diez miembros de cada raza dominante. Según una profecía, cuando se produjera una conjunción de los tres soles, restauraría el cristal oscuro un joven elfo perteneciente al clan de los gelflings y, así, acabaría con el mal para siempre.

Con la intención de que no llegara a cumplirse esta profecía, los perversos skekses se encargaron de exterminar a todo el clan élfico. Sin embargo, los místicos pudieron rescatar y criar al último superviviente gelfling, llamado Jen, al que enseñaron toda su sabiduría y le encomendaron la heroica tarea de reparar el cristal oscuro para devolverle su resplandor en una fantástica aventura.

OPERACIÓN ECLIPSE DE SOL

En todas las áreas afectadas por el último eclipse de Sol, en el plano físico y sutil, se encuentran las bases principales, refugios y puntos fuertes de los arcontes y las fuerzas oscuras. Y lo más importante, allí, en la Antártida, estaba funcionando el cristal del sistema parasitario mundial. Fue este cristal el que se convirtió en el principal objetivo de la Operación Eclipse de Sol.

El 4 de diciembre de 2021, las condiciones se volvieron ideales para esta operación. Ese día, Galacom debilitó deliberadamente el campo magnético protector de la Tierra para señalar la apertura de áreas específicas en la superficie para un rayo galáctico desde el centro de la Vía Láctea. Su fuerza ha aumentado enormemente, volviéndose similar al rayo de un poderoso láser.

La energía colectiva del equipo de tierra los guerreros de la Luz, le dieron fuerza adicional, ya que habían recibido órdenes por adelantado para participar en esta operación. Cuando el pico del eclipse pasó sobre la Antártida, donde se encuentra el portal principal de Darkis, todo el poder acumulado del rayo galáctico apuntado cayó sobre la infraestructura de los arcontes y de su cristal parasitario mundial.

Para las fuerzas oscuras, las consecuencias fueron aterradoras. El núcleo de cristal se dividió en muchos fragmentos. Las razas espaciales amigas comenzaron a eliminar parte de ellos, y la otra parte fue tomada por los guerreros de la Luz en sus mónadas para aniquilarlos. Al mismo tiempo, se asestó un fuerte golpe a la matrix tridimensional, a sus programas y a sus energías. En el plano físico, este acontecimiento estuvo acompañado por más de 230 terremotos de magnitud 3,5 a 4,5, y de un aumento en la actividad de varios volcanes.

Éste es un éxito importante, pero aún no es la victoria final de Galacom y de las fuerzas de la Luz. Persistirán consecuencias negativas, incluso en nuestros genes y en nuestra conciencia. El problema más difícil es cómo eliminar la negatividad sin dañar a los seres humanos ni a la vida en la Tierra. Para evitar que los arcontes restauren su infraestructura, como ya sucedió hace millones de años, el Comité Galáctico y todas las razas espaciales amigas están enfocadas ahora en resolver este problema.

Es muy importante la ayuda de los seres tridimensionales en la transformación. Los aspectos de civilizaciones superiores se encuentran en muchos seres humanos. También tomaron su parte y su dolor, ayudando a los terrícolas. Muchos pasan conscientemente por el tránsito para quemar las fuerzas vampíricas y extraer de los cachés internos todo lo que pueda acompañar a su manifestación. No hay experiencia de tal limpieza en el Universo. Todo ocurre por primera vez.

ENERGÍA FEMENINA

El sol se mueve a través del signo de Ofiuco/Asclepio en este momento, según el horóscopo de los trece signos. El Sol se mueve a través de ese signo del 30 de noviembre al 15 de diciembre. Este es el signo de la energía femenina y de nuestras diosas creadoras. Este letrero está en el cielo para honrar a Asclepio, quien tenía un antiguo centro de curación en Grecia donde personas de todo el mundo acudían para ser sanadas. Este centro tenía muchas serpientes para ayudar con la curación. Su símbolo eran dos serpientes que subían por un poste con alas en la parte superior. Todos los médicos prestan juramento bajo este símbolo. Es un símbolo de nuestra kundalini o fuerza vital.

Asclepio es femenino y se incluyó en el antiguo zodíaco de trece signos. El poder se le quitó a la mujer hace mucho tiempo, y se le dio a los hombres, y luego se volvieron dominantes. Ahora está aumentando rápidamente la energía femenina y ya no se evitará.

Esta energía incluye los chakras del corazón y la energía de nuestro corazón, que es el órgano más poderoso de nuestro cuerpo tanto masculino como femenino, y es lo que nos mantiene a todos con vida. El 15 de diciembre de 2021, el Sol se mueve hacia el signo de Sagitario en el horóscopo de los trece signos, que es un signo de fuego y el signo de la libertad. Ahora que nos han quitado los controladores oscuros de la Antártida, podemos liberarnos del lado oscuro.

SAGITARIO

Ahora vayamos a las cosas buenas que suceden en diciembre. Siempre me ha gustado la energía de Sagitario que ocurre justo antes de Navidad y el solsticio de invierno. La gente ha estado celebrando los solsticios de invierno durante muchos años. De hecho, la mayoría de las celebraciones se celebraron según el equinoccio y el solsticio. Sagitario se considera un signo feliz y luego, en el solsticio, el sol entra en Capricornio y la energía se vuelve muy solemne.

Capricornio suele ser un signo muy serio. En el solsticio, el Sol empieza a detenerse, y tenemos los 12 ó 13 días de Navidad. Solían ser doce días de Navidad. Ahora son trece porque estamos en la energía femenina del número trece. Éste es el momento en que el Sol se detiene en la misma latitud durante trece días. Luego, el Sol comienza a avanzar, generalmente del 4 al 6 de enero. Mucha gente celebra la Navidad el 6 de enero.

Espero con ansias el año 2022 porque creo que los obreros de la luz están listos para manifestar la energía del amor. Este podría ser el momento en el que ocurra el cambio cuando pasamos a una nueva línea de tiempo o la frecuencia de quinta a sexta. Los siniestros no pueden vivir en esa frecuencia por lo que sería el final de la interferencia de la oscuridad. Aquí es cuando experimentaremos la energía luminosa de frecuencia superior de todas las naves espaciales que están ahí fuera.

ENERGÍA INTENSA

Energía intensa por James Gilliland.- Queremos abordar las energías extremas que afectan a los obreros de la luz. Hay varias razones. Una es la resonancia Shuman que está fuera de la escala en cuanto a intensidad. El Sol también está resplandeciente y está pasando por cambios. Estamos entrando en una zona altamente cargada en el espacio que algunos llaman cinturón de fotones, pero hay ataques psíquicos por influencias negativas invisibles.

También hay una intensa afluencia de conciencia y energía procedente de dimensiones superiores. Esto está trayendo a la superficie un proceso de parto. Los obreros de la Luz sienten esto debido a su sensibilidad y empatía. También hay otras fuerzas negativas en acción. Está teniendo efectos adversos la magia negra y las invocaciones de energías astrales inferiores desatadas por estos grupos impíos. Mira lo que se está revelando en las industrias política, musical y cinematográfica.

Se están adelgazando los velos entre los niveles astrales inferiores, donde reside la mayoría de estas entidades negativas invisibles. Están frenéticos debido a estas energías de despertar y curación y saben que les queda poco tiempo. Están haciendo todo lo posible para dividir, separar y crear dificultades, porque se alimentan del dolor y el sufrimiento de la división. Son las fuerzas detrás de los especuladores de la guerra y de las enfermedades, junto con los reptiles y la alianza gris, la mayoría de los cuales han sido eliminados por las civilizaciones espirituales y tecnológicamente avanzadas fuera del mundo que están liberando la Tierra. También están desempeñando su papel los que la gente se refiere como maestros angélicos y ascendidos.

Parte del despertar y de la curación, que algunos llaman proceso de liberación, es el caos y el surgimiento de estas energías, de nuestras propias heridas sin curar, de traumas y de conclusiones erróneas de experiencias pasadas. Se dice que todas las iniquidades se gritarán desde los tejados y no quedará piedra sin remover. No se ocultará nada.

Nos enfrentamos a nuestro propio proceso junto con otras influencias negativas invisibles. Algunos los llaman demonios, Djinn, seres astrales inferiores, dependiendo de la cultura y de la religión. Estas influencias negativas invisibles están teniendo su día, pero su día será corto. Muchos desconocen estas influencias, pocos pueden eliminarlas, algunos las están llamando voluntariamente mientras que otros las ignoran y las dejan entrar.

Son los que dividen, los controladores que carecen de amor, compasión y perdón. La razón por la que hay tanta inhumanidad en la Tierra es porque ha habido mucha interferencia no humana. Podemos ayudar a los demás y a las dimensiones superiores al no participar en la división, en la separación ni en la oposición, mientras no interfieran nuestro libre albedrío.

Incluso si no estamos de acuerdo, podemos permitirles a los demás su verdad y mantener nuestras propias frecuencias. No se deje arrastrar hacia estos dramas por sus propios patrones de víctima no curados. Todo se solucionará en el futuro, porque funciona el karma. Ámate a ti mismo lo suficiente para no participar en la tragedia, y las energías entrantes lo resolverán todo, si practicas el desapego amoroso. Pero defiéndete si te atacan.

LEY UNIVERSAL

Babaji dijo una vez que la mejor contribución que cualquiera puede hacer es vivir una vida llena de amor, alegría y abundancia. Sean amables los unos con los otros y con el planeta. Los bendecidos con abundancia ayudan a los que luchan. Se acerca la Ley Universal. Ha sido conservada por maestros, santos y sabios a lo largo del tiempo. Está siendo reforzada por las dimensiones superiores entrantes. Todo se ampliará y se acelerará lo que algunos llaman karma, lo bueno y lo malo.

Aquellos en una espiral ascendente continuarán evolucionando viviendo una vida espiritual en armonía con los demás y con la naturaleza. Aquellos en una espiral descendente se involucrarán, continuarán con la codicia y la competencia hasta que implosionen ellos y sus ganancias mal habidas. Lo perderán todo, incluida la vida. No son frecuencias específicas de la ascensión de la Tierra, que está muy avanzada.

No se puede evitar la responsabilidad personal por nuestros pensamientos y acciones. Es el momento de elegir, de elegir sabiamente. No busques las imperfecciones, busca y únete a las similitudes. La verdad se basa en sus propios méritos. Lo que más se defiende ahora es la mentira que al final quedará al descubierto. Sumérjase en el corazón y sienta lo que es correcto y verdadero para usted.

CUENTA REGRESIVA

La petición de liberación planetaria ya ha recopilado el número requerido de 144.000 firmas e incluso el número está creciendo rápidamente. Muchos de ustedes ya han sentido lo cerca que está el desenlace de la lucha actual. Y ahora me gustaría señalarles algunas señales de cambios irreversibles, tanto energéticos como físicos, que se están produciendo actualmente en muchos países del mundo. Empecemos por las manifestaciones energéticas, porque siempre preceden a las manifestaciones físicas.

Primero.- La energía de la cobardía está abandonando vuestra vida. La gente está cansada de tener aprensión por su vida y la de sus seres queridos y se sustituye por el deseo de ganar la libertad perdida, ya que el poder ha perdido la confianza de su pueblo en la mayoría de países del mundo.

Segundo.- La energía del temor fue sustituida por la energía de la determinación para luchar por tus derechos hasta el final. Y aunque esta energía no es de la más alta frecuencia, aún porta elementos positivos, como el amor a la libertad y la autoestima, que en cierta medida contrarrestan su carácter negativo.

Tercero.- La energía de la unidad está sustituyendo con confianza a la energía de la confrontación que se ha manifestado recientemente. Todos están comenzando a comprender igualmente que restringen cada vez más a las personas, privándolas de su vida normal. Y es así como estos cambios energéticos se manifiestan en el plano físico. Si antes muchos tenían miedo de salir, ahora las manifestaciones ya se están generalizando. En todo el mundo, millones de personas salen a la calle para expresar sus sentimientos.

La determinación de luchar hasta el final se manifiesta en el hecho de que las personas se niegan a participar, incluso en aquellos casos en los que pierden su trabajo y sus medios de vida. Incluso en una situación tan trágica para muchos, la autoestima y el amor verdadero por uno mismo, el alma y el cuerpo, siguen triunfando sobre el lado material de sus vidas.

Y cuarto.- Las personas finalmente han comenzado a unirse en grupos y comunidades, defendiendo juntos sus derechos, presentando demandas conjuntas en los tribunales y, a menudo, ganándolas, firmando diversas demandas y peticiones, e implicado a abogados con experiencia en sus acciones. Y esta unidad se fortalece día a día, crece y adquiere un poder increíble. Ha comenzado la cuenta regresiva.

NOTICIAS

El QFS debería estar listo para fines de diciembre según Alex Collier.- Hace unos días, Elon Musk dijo que la nueva Internet cuántica estaría lista para fines de mes, para fines de diciembre. También la regulación estaría en su lugar también en ese momento. Ahora que el Internet cuántico está aumentando significaría que ahora pueden poner en acción el sistema financiero cuántico. Entonces dijeron que a mediados de diciembre sabríamos adónde íbamos. Estos eventos cambiarán el mundo para siempre, y estamos hablando de aquí hasta finales de diciembre.

Cambio financiero por Santa Surfing.- Los países avanzan hacia un sistema bancario digital. El oro y la plata se encuentran en la parte inferior de los precios del barril. Cuando estos grandes bancos ya no puedan ocultar el hecho de que no tienen plata ni oro físico para respaldar esos contratos, entonces colapsará el sistema financiero y se desplegará el sistema cuántico.

Informe X-22.- Las noticias inciertas están haciendo exactamente lo que hicieron durante el colapso de 2008/09, convencer al pueblo de que la economía está bien y que no va a pasar nada. El lado oscuro ha pedido prestados más fondos en la tarjeta de crédito para hacer un pago de la deuda que creará más deuda. Los salarios bajan y la inflación sube. La inflación es ahora la mayor preocupación del pueblo. El banco central ha preparado su control económico de demolición.

Tal vez sea real el Proyecto Looking Glass, y se les dijo a los malos que sólo ganarían si hubiera un cataclismo mundial durante el cual se esconderían bajo tierra, y ahora quizás la mayoría de las bases subterráneas en las que se han escondido habrían sido destruidas por los sombreros blancos. Quizás ahora sientan que su única opción es negociar una tregua.

CIBERATAQUE

Internet está en llamas mientras los técnicos se apresuran a corregir la peor falla de software en años.- Una vulnerabilidad de software explotada en el juego en línea Minecraft está emergiendo rápidamente como una gran amenaza para los dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. «Internet está en llamas en este momento», dijo Adam Meyers, vicepresidente senior de inteligencia de la firma de ciberseguridad Crowdstrike.

«La gente está luchando para parchear y hay todo tipo de gente luchando por explotarlo», dijo el viernes por la mañana a las doce horas desde que se reveló la existencia del error, que había sido «completamente armado», lo que significa que los malhechores habrían desarrollado y distribuido herramientas para reventarlo.

El fallo podría ser la peor vulnerabilidad informática descubierta en años. Abre una laguna en el código de software que es omnipresente en los servidores en la nube y el software empresarial utilizado en la industria y el Gobierno. Podría permitir a los delincuentes o espías saquear datos valiosos, plantar malware o borrar información crucial, y mucho más.

DESPERTANDO

Cómo despertar a la gente.- Veo a muchos seres humanos frustrados e impacientes que ven lo que está sucediendo y quieren hacer algo al respecto. Estamos viviendo los últimos tiempos en este momento. El Apocalipsis es la gran revelación, no el Armagedón, cuando se revelará todo lo que se está haciendo en la oscuridad y está oculto a la vista de la humanidad. La nueva era está despertando a la gente, y el lado oscuro perdió el juego tan pronto como decidieron comenzar sus planes basados en trucos. Dios tiene un gran sentido del humor y está usando el viejo sistema para romper el viejo sistema para que todos lo vean. Nunca busques respuestas en la oscuridad, solo te dan engaños y te hacen pensar que están ganando. Quizás ese sea su mayor éxito en los últimos tiempos, tratar de convencernos de que están ganando.

Entidades astrales.- Las entidades astrales no son almas encarnadas. Cuelgan en las capas astrales inferiores y se alimentan de energías extremadamente bajas de los seres humanos. Tienen hambre, están cansados y son agresivos. Y les damos comida, con nuestras frecuencias primitivas. Hay muchos tipos de entidades astrales. Hablaré un poco de solo dos tipos.

El primero son los sirvientes de los malos como los reptiles y otros. Los trajeron como esclavos para apoyar la construcción del mal. Estas son almas desafortunadas que nacieron como esclavos primitivos, y no pueden evolucionar como puede hacerlo una persona. Sólo unas pocas de estas almas pudieron escapar de la oscuridad e ir al lado del mundo. Una gran variedad de entidades astrales están unidas a una persona, que necesitan esforzarse mucho, para provocarnos constantemente de varias maneras a lo primitivo con el fin de obtener alimento para ellos mismos: energía de nuestras emociones primitivas.

El segundo tipo de entidades astrales son fragmentos de almas humanas o almas humanas que están atrapadas en el plano astral debido a nuestras acciones, por ejemplo, las almas de niños interrumpidos. Los fragmentos de almas humanas aparecen como resultado de nuestros errores, así como bajo la influencia de programas de manipulación humana. Estos aspectos no son lo suficientemente fuertes para regresar a casa y se ven obligados a pasar el rato en el infierno y alimentarse de las energías del infierno. La mayoría sufre mucho y sueña con volver a la Luz, es decir, a casa.

