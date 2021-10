Crisis significa transformación

Hay crisis hasta en la sopa de letras impagadas. Crisis significa transformación, inestabilidad, apuro, problema, cambio y conflicto. Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, y una crisis económica es la reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, o fase más baja de la actividad de un ciclo económico.

La crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución; especialmente, la crisis de una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución.

Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etc. También puede ser la definición de un hecho ambiental a gran escala, que implica un cambio brusco.

El colapso social o catástrofe social es una quiebra a gran escala o una declinación a largo plazo de la cultura, las instituciones civiles y otras características principales de una sociedad o civilización. La quiebra de las instituciones sociales y culturales es quizás la manifestación más común del colapso. Mientras que el colapso social ha sido considerado anteriormente como el punto final de una civilización, el fenómeno es sólo una descripción del proceso de cambio de dicha civilización. El colapso social no es un proceso social benigno, pero las sociedades pueden no acabar ni perecer cuando colapsan. Por el contrario, se pueden adaptar y renacer nuevamente.

FIN DE SEMANA

Este fin de semana fue otra prueba que superar. Todo parece una prueba. Todo es difícil. Las relaciones familiares son difíciles, todos están tensos. Vecinos, amigos y compañeros de trabajo, todos al límite. Éste es el momento del cambio y se acerca un cambio drástico.

Nadie está hablando realmente, salvo para animar. Palabras como, «mantente fuerte, sepan que ganamos», se llevan a cabo todos los días. Sólo podemos esperar que cuando llegue el momento ya habrá terminado el conflicto. Al igual que ocurrió nuestro cambio de temperatura. Un día, de repente, reconoceremos que sucedió. Veremos la evidencia.

Los galácticos no permitirán que estalle una bomba nuclear en el planeta, y lo han dicho muchas veces. Los sombreros blancos tienen muchas más piezas de ajedrez, pero recientemente grandes pérdidas de ambos lados. La República Restaurada no sucedió porque se pensaba que algunos de los sombreros blancos se convirtieron en sombreros negros, pero esto no lo puede parar nadie. Para aquellos de nosotros que tenemos ojos para ver y oídos para oír, felicitaciones. El gran espectáculo ha comenzado. Necesitamos ser amables, respetuosos y considerados. Ayúdense unos a otros y sirvan a los demás.

MENSAJES

Esto es un extracto y un resumen condensado de diferentes mensajes espirituales de diversos autores, realizado así para evitar problemas conocidos. No juzguen cada mensaje por su autor, sino únicamente por su contenido. Ya sé que algunos tienen prejuicios contra determinados autores, y por eso me he abstenido de nombrarlos a todos. Sananda es el protagonista a través de sus últimos mensajes, también pero hay otros autores.

Según Kejraj, las semillas estelares de este planeta no sólo han estado limpiando su propio residuo kármico, sino también el residuo del inconsciente colectivo, que se ha estado acumulando durante milenios. Es por eso que las semillas estelares tenemos más dificultades para lidiar con los diferentes síntomas, con todas las ondas de energía que llegan al planeta. Es decir, que nos estamos comiendo el ‘marrón’ de los demás, dicho en lenguaje popular.

Mira de las Pléyades habla de los próximos pasos.- “Me complace anunciar que nuestra presencia es muy cercana. Todo está en su lugar para los próximos pasos para la libertad de la tierra, así como para la vuestra. Esto marca la diferencia en el mundo y en nuestro sistema planetario, así como para toda la vida. El control de la tierra está a punto de liberarse por completo. Ya se ha hecho mucho. Se requerirá mucho trabajo y limpieza mientras se reorganiza gran parte de la vida. Estamos agradecidos y encantados con la ayuda que nos ha brindado toda la creación. Éste es nuestro proyecto más importante. Admiramos a nuestro equipo de tierra por su arduo trabajo.”

MENSAJE DE SANANDA

Cuando comenzamos este viaje de iluminación, de cambio, de batallas para superar la no luz, por supuesto que conocíamos el resultado de todo. Siempre supimos que saldríamos victoriosos. Fue simplemente construir la mitad de la historia que requeriría mucha planificación y mucho amor para todos ustedes. Y así lo hemos hecho.

Cada planificación fue cuidadosamente pensada y probada muchas veces, y podemos decir que no tuvimos sorpresas casi el 100% de las veces. La Luz del Sol Central, ha envuelto cada pequeña energía que existe en este planeta; ya sea en forma de átomo, de célula, de ser humano, animal, piedra o cristal.

Todas las estructuras, todas las energías, están conectadas a la luz del Sol Central. Nada en este planeta es invisible a esta Luz. Por supuesto, aquellos que no pueden soportar esta luz, no lo han hecho muy bien. Muchos se han entregado voluntariamente, sin poder soportar más el dolor que han estado sintiendo en su cuerpo. Muchos simplemente eligen desencarnar para que se ayude a su alma.

FACTOR SORPRESA

La gran estrategia en cualquier batalla es tomar al rival por sorpresa, evitar que se expanda, y evitar que tome decisiones momentáneas y muy peligrosas. Hoy el oponente ya no tiene esa red de comunicación, lo que le permitió provocar una catástrofe en todo el planeta con una orden simple. Porque ya no funcionan esos botones que solían presionar, y se han destruido todos. No pueden hacer nada más contra el planeta. Un día sabrás, un día verás lo minado que estaba el suelo de este planeta, no sólo debajo de la superficie, sino en las entrañas muy profundas de Gaia.

Destruir estas bases internas fue la batalla más difícil que tuvimos. Ya no estamos debajo, ya no estamos en los cielos, porque los cielos también están despejados. Todas las aberturas, portales y rutas de escape están muy bien controladas y vigiladas. Ahora nos estamos concentrando en la superficie del planeta. En el momento en que se ven acorralados, quieren destruirlo todo.

Entendemos la ansiedad, muchas veces entendemos la falta de fe, porque hablamos y hablamos, y no pasa nada. No pasa nada en tus ojos, porque todo está sucediendo. Y cuando tengamos total seguridad para todos y cada uno de los habitantes de este planeta, entonces sí, ese será el momento final.

No, ellos no serán juzgados por las leyes humanas, porque sus acciones van mucho más allá de sus propias leyes. Son acciones que serán revisadas por los Tribunales Universales, por las Leyes Universales. No eres tú quien determinará cuál será el fin de estas cabezas pensantes. Algunos ya están cayendo de forma natural, sin que tengamos que hacer nada.

Está sucediendo, pero no ves nada, no observas nada; todo parece lo mismo. Entonces, que así sea, que sigas dándote cuenta de que todo sigue igual. Porque cuanto más te aíslas de todo este proceso, sin enfocarse en el miedo, en la ansiedad, en algo que está sucediendo, tanto más fácil nos resultaría actuar.

Somos un gran equipo. No decidimos recuperar este planeta porque somos aficionados, todos tenemos mucha experiencia. Pero nuestra mayor arma, la que siempre nos da la certeza de la victoria, es el amor incondicional que tenemos en nuestro corazón.

En ningún momento hicimos lo que ellos esperaban que hiciéramos. Y esa fue la estrategia que nos permitió ganar, sin que dieran cuenta. Cuando se dieron cuenta, no tenían más control sobre nada. No amenazamos y luego actuamos, actuamos y luego informamos. Esta ha sido nuestra forma de actuar; lo hacemos y luego lo comunicamos. Y eso es lo que obtendrás. Nadie verá nada sucediendo en este momento, porque todo ya habrá sucedido, y simplemente se les informará.

LEYES UNIVERSALES

Todo estará listo para cuando se les informe; y luego nuestra mente se centrará en aquellos que piensan que pueden hacer algo en vuestra contra. Y cada uno de estos será vigilado de cerca y, si es necesario, retirado del planeta. Ustedes conocen las leyes de los hombres; las leyes que establecidas por vuestras religiones, pero hay leyes más elevadas que todo eso, que son las Leyes Universales. Y mientras actuamos, hacemos cumplir las Leyes Universales. No nos preocupa si nos condenarán, juzgarán, o se enojarán contra nosotros, porque no nos entenderán.

Recuerden que ahora ustedes son un pueblo libre, que ahora no le debe sumisión a nadie. Y no serás tú quien juzgará, condenará o disputará lo que hemos hecho. Cuando todo suceda, no olvides que a partir de ese momento serás libre, sin más sumisión de ningún tipo.

Hay leyes mucho más elevadas que no conoces, pero son exactamente estas leyes las que nos permiten mantener el equilibrio del universo. Porque si no fuera así, este universo que ves hoy sería un caos. Y Dios Padre/Madre no es el caos, es amor puro. Sí, nunca dejará de serlo. Pero tenemos que saber actuar con firmeza, contra aquellos que se vuelven contra esta gran energía.

Tenemos que mantener el equilibrio del universo. No eres tú quien juzgará si estas leyes son válidas o no. Ustedes son personas que se están despertando ahora al universo, pero el universo ha existido durante miles de millones de años terrestres. Entonces, ¿quién eres tú para condenar o juzgar algo? Las Leyes Universales se harán cumplir en este planeta, sin importar quién esté de acuerdo. Aprendan a vivir sin juzgar, porque esto también repercutirá en su contra.

EL FIN DE LOS TIEMPOS

Los tiempos se aceleran, están sucediendo muchas cosas en vuestro mundo, cosas diferentes, cosas nunca antes vistas. No interprete esto como el «fin de los tiempos», porque nada tiene final, todo está cambiando, todo cambia. Vuestro planeta ha evolucionado en términos de sabiduría y de tecnología; la mente humana ha podido hacer evolucionar la civilización. Por otro lado, se ha borrado el Amor, y te has vuelto individualista y egoísta.

Mucha gente piensa que es maravilloso vivir bien, tener consuelo, mucha comida en la mesa, sin preocuparse por los demás; que es la felicidad pura buscada. Para muchos, no tener nada para comer, no tener un lugar donde vivir, honestamente y cómodamente, es el peor de todos los mundos, una vergüenza total. Hablamos del fin de la miseria, del fin del hambre, del fin de la desigualdad social. También estamos al final de la riqueza extrema, del egoísmo, de pensar sólo en uno mismo.

No hay final, siempre hay una transformación, donde muchos lo verán como para peor y muchos lo verán como para mejor. Quienes hoy viven en la miseria, en la pobreza, tendrán algo para comer; para ellos será mejor. Aquellos que hoy tienen una vida abundante, a quienes no les importa ese ser humano que muere de hambre afuera de su puerta, tal vez en su opinión la vida será peor. ¿Quién está en lo correcto y quién está equivocado?

Entonces, prefiero cambiar la expresión el “fin de los tiempos” por “transformación de los tiempos”, donde cada uno de ustedes tendrá que aprender una nueva forma de vivir. Nadie pasará por estos nuevos tiempos transformados sin un cambio interior. Todos necesitarán cambiar. Todos necesitarán aprender una nueva forma de pensar y vivir.

No hay ser humano en la faz del planeta que acepte todo con el corazón abierto y esté 100% de acuerdo con todo; no lo hay. Pero les puedo asegurar a cada uno de ustedes, con el paso del tiempo, verán que todo empieza a encajar, y que será muy fácil y sencillo aprender a vivir de esta nueva forma.

¿De dónde viene el mayor desequilibrio en su mundo? Es precisamente la desigualdad social que existe en todo el planeta. Donde se echa a la gente a la calle porque no tiene dónde vivir, mendigando un trozo de pan y viendo a los que circulan en coches de lujo, sin importarle lo que pase a su alrededor. Esta desigualdad generó el desequilibrio que existe en su mundo hoy. ¿Por qué unos pueden y otros no? ¿Por qué algunos tienen una vida cómoda, abundante y contemplando el ombligo y otros no tienen nada?

Los que tienen las condiciones económicas privilegiadas siempre han pisado a los que nunca tuvieron nada. Esta gran desigualdad ha generado la violencia, la miseria, la desgracia, que se vive día a día. Porque a los que están allá arriba, no les importan los de abajo.

El “fin de los tiempos” es el final de esta implacable soberanía que estos seres han impuesto a este planeta. Hacer que los países se empobrezcan, hacer que los gobernantes sean cada vez más ricos, mientras que otros no saben qué hacer para alimentar a su gente. Todo esto llegará a su fin.

No creas que pondremos a todos al mismo nivel. Cada uno cosechará el fruto de sus acciones. Cada uno será puesto en su lugar apropiado. Cada uno será colocado, no por sus cuentas bancarias, porque hay muchos que tienen posesiones, pero que no son arrogantes ni egoístas, sino que ayudan a mucha gente porque tienen un gran corazón.

Es el fin de estos tiempos de desigualdad, de dominación, de hambre y miseria. Y a partir de entonces, tendrás que aprender a vivir en un mundo equilibrado, un mundo donde nadie humillará a nadie, donde nadie tendrá que mendigar un plato de comida, porque todo el mundo tendrá derecho a todo; sin distinción de raza, color o creencias.

Cada uno recibirá su parte, según sus acciones, según su corazón. No habrá juicio, solo habrá un equilibrio, donde se colocará a un lado todo lo positivo que hayas hecho; y se colocará al otro lado todo lo negativo que hayas hecho. Y el resultado de este equilibrio te proporcionará lo que tendrás.

MERCADOS

Cae Wall Street por la pérdida de empleos en septiembre.- Las acciones cayeron el viernes después de que los datos mostraran que el crecimiento del empleo en septiembre fue más débil de lo esperado, pero los inversores esperan aún que la Fed comience a reducir la compra de activos.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-dips- after-september-jobs-miss- 2021-10-08/

Wall Street se prepara para que la Fed apriete el gatillo de la reducción.- Es posible que la recuperación del mercado laboral se esté desacelerando, pero la Fed debería reducir la liquidez excesiva en un futuro muy cercano.

https://finance.yahoo.com/m/ 3eccd03a-1232-35ed-9ab9- 01026be7db94/wall-street-gets- ready-for.html

Trump está endeudado.- Sus deudas suman unos 1.300 millones de dólares. Cuando abandonó la Casa Blanca se dio a conocer que la mayor parte de sus negocios sufrieron pérdidas sustanciales de hasta un 63%. Pero sus problemas financieros no sólo se deben a la caída de ingresos de sus negocios, sino también al aumento de las deudas que tendrá que pagar en los años por venir.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211008/de-presidente-a- endeudado-las-deudas-de-trump- suman-unos-1300-millones-de- dolares-1116884911.html

CRIPTOMONEDAS

JPMorgan dice que los inversores institucionales están reemplazando el oro por bitcóin.- «El atractivo del bitcóin como cobertura de la inflación» está atrayendo a los inversores institucionales de vuelta al mercado de cifrado, escribió Nikolaos Panigirtzoglou de JPMorgan.

https://finance.yahoo.com/ news/jpmorgan-says- institutional-investors- replacing-144245977.html

Comprar criptomonedas es un acto de fe.- Los inversores en criptomonedas exhiben impresionantes actos de fe que hacen que los compradores de acciones parezcan que nunca toman riesgos. Esto no quiere decir que no se requieran actos de fe para confiar en que las empresas no engañarán a los accionistas.

https://finance.yahoo.com/m/ f368af6e-eb31-3bbb-8c9d- f9713956a10d/buying-bitcoin- or-any-other.html

SUBE EL PETRÓLEO

El petróleo supera los $ 80 por barril por primera vez desde noviembre de 2014.- El precio del petróleo WTI sobrepasó los 80 dólares por barril por primera vez en casi siete años, según los datos bursátiles. A su vez, el precio de los futuros de diciembre del petróleo de la marca Brent creció un 1,56%, hasta 83,21 dólares por barril.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211008/el-petroleo-wti- supera-los-80-por-barril-por- primera-vez-desde-noviembre- de-2014-1116906348.html

El petróleo sube más de un 4% en la semana.- El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 0,63% este viernes hasta los 82,47 dólares por barril, estableciendo un nuevo máximo anual. Así, el crudo de referencia en Europa registra un ascenso del 4,04% con respecto al viernes pasado. Se trata de su mejor semana desde la que finalizó el pasado 27 de agosto, cuando el petróleo subió un 11%. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 59,2%.

https://www.eleconomista.es/ flash/#flash_12401

El precio del petróleo cae desde el máximo de siete años después de que Rusia y EE.UU. alivian la preocupación sobre el suministro de energía.- Los precios mundiales del crudo cayeron alrededor de un 1% el jueves después de que Rusia ofreciera aliviar la crisis energética en Europa con suministros adicionales de gas, mientras que Estados Unidos insinuó la liberación de crudo de sus reservas estratégicas.

https://www.rt.com/business/ 536861-oil-drops-easing- supply-worries-gas/

Un invierno frío podría hacer que los precios del petróleo se disparen más allá de los $ 100.- Los meteorólogos predicen un invierno particularmente frío y podría hacer que los precios del petróleo alcancen el nivel más alto desde 2014.

https://www.rt.com/business/ 536938-cold-winter-oil-price- surge/

ESPAÑA

Baja la bolsa española por las dudas de Wall Street.- La bolsa española ha bajado este viernes el 0,09% condicionada por las dudas de la bolsa de Nueva York y por el retroceso de parte de las plazas europeas tras conocerse las cifras de empleo.

https://es.noticias.yahoo.com/ bolsa-espa%C3%B1ola-abre- plana-espera-070725185.html

Las centrales resucitan el carbón.- La Red Eléctrica española se prepara para la parada de las centrales nucleares en noviembre y diciembre, y busca fórmulas para garantizar el suministro. Endesa ha comprado 80.000 toneladas de carbón destinados a su planta de As Pontes. El gestor técnico del sistema ha pedido a las compañías eléctricas que todavía no disponen de las autorizaciones de cierre de sus centrales de carbón que informen sobre su disponibilidad.

https://www.eleconomista.es/ energia/noticias/11425099/10/ 21/Endesa-prepara-la-central- de-carbon-de-As-Pontes-ante- la-escasez-de-gas-y-la- recarga-nuclear.html

El precio de la electricidad en España se desploma más de un 20%.- En España, el precio de la electricidad se ha desplomado más de un 20% en comparación con la jornada anterior, estableciendo su precio medio en alrededor de 229 euros por megavatio hora. Sin embargo, éste es el segundo valor más caro de la historia del país. La volatilidad de las tarifas de la luz se debe a que las compañías eléctricas son privadas.

https://actualidad.rt.com/ video/406486-precio- electricidad-espana-desploma- 20

EUROPA

El euro termina su quinta semana consecutiva a la baja.- La divisa europea sube un 0,15% este viernes en su cruce con el dólar y alcanza la zona de cambio de 1,1569 dólares. En cambio, retrocede un 0,23% con respecto al viernes pasado, en la que es su quinta semana consecutiva de descensos. En lo que va de año, el euro se deprecia alrededor de un 5,4% en el año frente al dólar.

https://www.eleconomista.es/ flash/#flash_12401

Europa se enfrenta a una crisis por el fallo de un tribunal polaco.- Un fallo de un tribunal polaco que desafió la supremacía de la ley de la Unión Europea sumió a la UE en una crisis existencial el viernes, lo que aumentó los temores entre los políticos de la UE y muchos polacos de que Polonia eventualmente pueda abandonar el bloque.

https://www.reuters.com/world/ europe/polish-court-ruling- plunges-eu-into-new-crisis-eu- ministers-say-2021-10-08/

Salir de la Otan, la promesa electoral de los partidos franceses.- Salir de la Otan se ha convertido en uno de los principales objetivos de los partidos políticos franceses y lo han incluido entre sus promesas electorales. Sólo los partidarios del presidente Macron prefieren mantenerse en la alianza militar, aunque con ciertas reservas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/salir-de-la-otan-la- promesa-electoral-de-los- partidos-franceses-1116802963. html

CHINA

Incumplimiento de los bonos de China Evergrande.- Se espera que China Evergrande Group incumpla sus obligaciones de pago de bonos en el extranjero, dijeron el viernes.

https://www.reuters.com/world/ china/china-evergrandes- offshore-bond-default- imminent-bondholders-advisor- says-2021-10-08/

El contagio de Evergrande podría desencadenar una ola de incumplimientos.- Las firmas inmobiliarias chinas podrían enfrentarse a una ola de incumplimientos el próximo año si la crisis de deuda de China Evergrande Group cierra el acceso a una fuente clave de financiación, y no se alivian las condiciones para los prestatarios muy endeudados.

https://finance.yahoo.com/ news/evergrande-contagion-may- trigger-wave-101745595.html

Acuerdo minero de China con el Congo.- La República Democrática del Congo debería renegociar su acuerdo de infraestructura por minerales de seis mil millones de dólares con inversores chinos, según el borrador de un informe encargado por un organismo mundial anticorrupción.

https://finance.yahoo.com/ news/congos-6-billion-china- mining-090331908.html

AMÉRICA

La Fiscalía de Chile abre una investigación penal contra Piñera por los Papeles de Pandora.- Entre los delitos que se investigarán están «cohecho, soborno y tributarios» en el marco de la compraventa de Minera Dominga. El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, inició una investigación penal de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, por la compraventa de Minera Dominga, revelada en los papeles de Panamá.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/406509-fiscalia- chile-abrir-investigacion- pinera-papeles-pandora

Seis terremotos en el sur del Perú.- Una serie de seis seísmos con magnitudes de entre 3,3 y 4,0 en la escala de Richter se sintieron este viernes en el sur de Perú, sin que hasta el momento se informe de daños personales ni materiales. Un terremoto es una sacudida violenta de la corteza terrestre que es ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Un temblor es un terremoto de escasa intensidad.

https://es.noticias.yahoo.com/ sur-per%C3%BA-registra-serie- 6-185852679.html

Cárceles de Uruguay: un sistema a punto de explotar.- «Estamos violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, y me desespera», fue la dramática frase del propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una interpelación el mes pasado en el Parlamento, que desató nuevamente la alarma sobre la situación de un sistema penitenciario hacinado y violento.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211008/carceles-de-uruguay- un-sistema-a-punto-de- explotar-1116921502.html

Se acelera la inflación en Brasil hasta el 10,25% por la energía eléctrica.- La inflación de Brasil alcanzó un 1,16% en septiembre -el mayor nivel para el mes desde 1994- y acumuló un 10,25% en los últimos doce meses, impulsada por los costos de la energía eléctrica y de los combustibles.

https://es.noticias.yahoo.com/ inflaci%C3%B3n-acelera-10-25- brasil-133920731.html

Aumenta la deforestación de la Amazonía brasileña.- La deforestación en la selva amazónica de Brasil aumentó levemente en septiembre con respecto al año anterior, mostraron el viernes datos satelitales preliminares, mientras el presidente Jair Bolsonaro lucha por cumplir su promesa de eliminar la tala ilegal de los bosques.

https://www.reuters.com/ business/environment/brazil- vp-says-preliminary-data- shows-fall-amazon- deforestation-2021-10-08/

La ONU declara el acceso a un medio ambiente limpio como un derecho humano.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció el viernes el acceso a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho fundamental.

https://www.reuters.com/ business/environment/un- passes-resolution-making- clean-environment-access- human-right-2021-10-08/

