Dudas sobre las criptomonedas

Podrían ser como una ruleta rusa

Los banqueros expresan sus recelos

El dinero privado colapsa tarde o temprano

La mayoría de los especuladores son jóvenes

Si no lo comprendes , te emocionas mucho más

Advierten que el bitcóin podría colapsar de golpe

El bitcóin pierde cien mil millones $ en una semana

El último mes y medio ha sido accidentado para el bit

Mucha gente se ha hecho rica especulando con criptos

Pero sigue siendo un un juego de lotería muy arriesgado

Warren Buffett las llamó “veneno para las ratas al cuadrado”

John Paulson las describe como un “suministro limitado de nada”

Ucrania aprueba una ley para legalizar y regular las criptomonedas

Las criptomonedas pueden ser El Dorado para los que sepan usarlas

Los bancos de México, Suecia e Inglaterra critican las criptomonedas

Los bancos centrales se arriesgan a ser superados por un mundo digital

La billetera digital de bitcoines de El Salvador sufre problemas técnicos

La bolsa suiza Six obtiene un visto bueno para el mercado de activos digitales

El FBI publica un nuevo documento desclasificado sobre los ataques del 11-S

El bitcóin podría colapsar repentinamente por ser una reserva de valor deficiente, según advierten los expertos en el tema. Algunos banqueros centrales han comenzado a expresar sus dudas sobre la utilidad y la volatilidad de las criptomonedas, después de que el principal cripto-activo del mundo haya experimentado altibajos últimamente, especialmente en la última semana que ha perdido cien mil millones de dólares.

Sin embargo, todas estas críticas pueden ser interesadas ya que los bancos centrales deben seguir adelante con el desarrollo de sus propias monedas electrónicas o se arriesgan a ser superados por un mundo que se vuelve digital, según el Banco de Pagos Internacionales.

En el fondo del asunto late la verdad de que la mayoría de los criptoactivos es tal falsa como el dinero fiduciario, porque no tienen respaldo de casi nada, pero al menos las notas promisorias están respaldadas por un banco central, mientras que a una criptomoneda sólo la respalda la confianza de sus compradores, y ya hemos visto que la confianza es algo que se gana y se pierde con facilidad, y más ahora con las corrientes de miedo que circulan por las redes.

AVENTUREROS

Los hombres jóvenes sin experiencia están excesivamente representados en el comercio de bitcoines, en comparación con la demografía del mundo inversor en general. Los expertos en finanzas atribuyen esto a que los hombres jóvenes generalmente son comerciantes demasiado confiados, y es mucho más probable que se precipiten hacia tendencias especulativas que las mujeres o los inversores mayores, que son más prudentes y realistas.

La ruleta rusa es un juego de azar potencialmente mortal que consiste en que un jugador coloque una o varias balas dentro de un tambor de revólver, gire el cilindro, coloque el cañón en su sien y presione el gatillo. Se juega generalmente entre dos o más personas, y utilizando un solo cartucho. El objetivo es sobrevivir y quedarse con el dinero o la especie de valor a jugar. Lo puedes ganar todo pero también lo puedes perder todo. Es un juego de suicidas.

El año pasado en Rusia, fue posible comprar propiedades o automóviles por criptomonedas. Pero la aprobación de la Ley de Activos Financieros Digitales prohibió de hecho el uso de criptomonedas como medio de pago.

CRISIS DEL BITCÓIN

El bitcóin pierde cien mil millones en una semana tumultuosa.- En poco más de tres días el bitcóin ha pasado de alcanzar máximos de cuatro meses y debutar como moneda oficial de un país a perder más de cien mil millones de euros de capitalización.

El bitcóin retrocede hasta mínimos.- La criptomoneda más grande por valor de mercado cayó hasta un 3,2% a 44,760 dólares durante el comercio de Nueva York, antes de reducir las pérdidas. Ether se desplomó hasta un 6,5% a 3.210 dólares.

El último mes y medio ha sido accidentado para el bitcóin. Después de un primer trimestre agresivo de 2021 que llevó a un pico histórico de $ 63.000 por unidad a mediados de abril, la moneda digital líder en el mundo ahora ronda los $ 45.000, gracias en gran parte a una caída repentina del martes de aproximadamente el 15%.

El bitcóin ha subido más del 9% desde un mínimo semanal de $ 42.900 y ha subido más del 61% en términos del año hasta la fecha. Actualmente, la criptografía está cambiando de manos por alrededor de $ 46.840, después de alcanzar un máximo de 24 horas de $ 47.396.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Las criptomonedas pueden ser El Dorado para aquellos que sepan cómo usarlas y quieren ganar con ellas, pero también pueden ser la ruina para los que no sepan. La popularidad de las criptomonedas está creciendo en todo el mundo. Si hace unos años las criptomonedas se utilizaban casi exclusivamente para el comercio especulativo, hoy se utilizan bitcoin y algunas altcoins o monedas alternativas como medio de pago o instrumento de inversión. El siguiente paso hacia la adopción de las criptomonedas sería la creación de mercados especiales donde las criptomonedas serían la principal opción de pago.

Incluso ahora mismo, las criptomonedas son un medio de pago. Es ampliamente utilizado por una gran cantidad de personas, sin importar el nivel de prosperidad material. Por ejemplo, en países en desarrollo de África como Nigeria, las criptomonedas son el medio de pago más popular porque las transferencias digitales en ellas son mucho más baratas y rápidas que en las monedas locales.

Sin embargo, la falta de regulación clara en el mercado de las criptomonedas y las peculiaridades de algunas criptomonedas trae sus inconvenientes: en primer lugar, en forma de intermediarios o terceros, que aún podrían ser necesarios para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario.

Es un mito que las criptomonedas sean la única opción de pago en la darknet. El dinero fiat también se usa ampliamente. Las criptomonedas no tienen beneficios o propiedades especiales que serían más atractivas para usarlas como medio de pago en la darknet: la mayoría de las criptomonedas no son ni extra anónimas ni más líquidas que cualquier otra moneda.

El principal objetivo de la industria de la criptografía es tender puentes entre compradores y vendedores para que puedan realizar transacciones en criptomonedas directamente sin conversiones e intercambios a moneda fiduciaria. Reduce los costes y ahorra tiempo. Borra las fronteras geográficas y erradica los límites de las oportunidades.

CRÍTICAS

Crítica a las criptomonedas.- «No recomendaría a nadie invertir en criptomonedas», dijo el multimillonario John Paulson. “Las describiría como un suministro limitado de nada. Entonces, el precio subiría en la medida en que hubiera más demanda que oferta limitada. Pero el precio bajaría en la medida en que cayese la demanda. No hay ningún valor intrínseco para ninguna de las criptomonedas, excepto que hay una cantidad limitada.”

El gobernador del banco central de Suecia, Stefan Ingves, dijo que podría colapsar drásticamente el valor de bitcóin. Comparó la moneda digital con una colección filatélica de sellos, lo que arrojó dudas sobre su validez y viabilidad a largo plazo. «El dinero privado colapsa tarde o temprano por lo general» dijo, y agregó: «y, claro, puede hacerse rico comerciando con bitcoines, pero es comparable a comerciar con sellos». Ingves dijo que aumentaría el escrutinio regulatorio de las criptomonedas a medida que crezca la popularidad de los activos digitales.

Mientras tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo el jueves que, en su opinión, el bitcóin es una herramienta para el trueque más que viable como moneda de curso legal. Lo describió como una “reserva de valor pobre”, argumentando su salvaje oscilación de precios. «Quien recibe bitcoines a cambio de un bien o servicio, creemos que es más parecido al trueque, porque esa persona está intercambiando un bien por un bien, pero no realmente dinero por un bien».

“La gente no querrá que su poder adquisitivo, que su salario suba o baje un 10% de un día para otro. No desea esa volatilidad para el poder adquisitivo. En ese sentido, no es una buena salvaguarda de valor”, dijo de León. Afirmó que México no buscaría adoptar las criptomonedas como moneda, como lo ha hecho El Salvador, dado lo que describió como sus fallos.

Según el director de tecnología financiera del Banco de Inglaterra, Tom Mutton, la tecnología detrás de las monedas digitales del banco central podría ser “decenas de miles de veces más eficaz por transacción” que los bitcoines. Mutton dijo en junio: «Dadas sus deficiencias de rendimiento y su ineficacia energética, no es de ninguna manera una comparación relevante para el tipo de tecnología que podríamos usar en la moneda digital de banco central.»

PROBLEMAS TÉCNICOS

La billetera digital de bitcoines de el Salvador sufre problemas técnicos.- Por cuarto día consecutivo, fallos técnicos han acosado a la billetera digital Chivo de bitcoines del Gobierno salvadoreño, un revés que podría disuadir a los residentes de registrarse en la aplicación promovida por el presidente Nayib Bukele.

La ley del bitcóin en El Salvador impacta en las remesas.- Las nuevas billeteras bitcoin de El Salvador podrían costarles a los proveedores de servicios monetarios como Western Union y MoneyGram $ 400 millones al año en comisiones por remesas, según CNBC.

La bolsa suiza Six obtiene un visto bueno para el mercado de activos digitales.- La bolsa de valores suiza Six recibió la aprobación regulatoria del supervisor del mercado financiero, dijo el viernes, allanando el camino para que entre en funcionamiento con un mercado de activos digitales.

Ucrania aprueba una ley para legalizar y regular las criptomonedas.- Ucrania se ha convertido en el último país en legalizar las criptomonedas, pocos días después de que El Salvador adoptara el bitcóin como moneda de curso legal. En una votación casi unánime el 8 de septiembre, el Parlamento de Ucrania adoptó un proyecto de ley de activos virtuales que legaliza las criptomonedas y otros activos digitales en el país.

LA GRAN PREGUNTA

¿Significa la reciente caída repentina del bitcóin que Warren Buffett tiene razón en odiar las criptomonedas? ¿Qué diría el inversor más famoso del mundo a los que podrían estar pensando en poner en marcha sus aplicaciones de inversión, y comprar bitcoines a un precio de ganga. Es «probablemente veneno para ratas al cuadrado, contrario a los intereses de la civilización” dijo una vez Buffett.

El vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, dijo al respecto «no le doy la bienvenida a una moneda que sea tan útil para los secuestradores y extorsionistas. Todo el maldito desarrollo es repugnante y contrario a los intereses de la civilización.»

Para no quedarse atrás, Buffett ha hecho su parte de comentarios extremadamente cortantes sobre las criptomonedas a lo largo de los años: “No tengo ningún bitcóin. No poseo ninguna criptomoneda, nunca lo tendré” le dijo a CNBC en 2020.

TRES RAZONES

Aquí hay tres razones por las que Buffett no se acercará:

No tiene «ningún valor único».- Al inversor multimillonario no le gusta el bitcóin porque lo considera un activo improductivo. “No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más adelante, pero esa persona tiene el problema.» En opinión de Buffett, el valor del bitcóin procede del optimismo de que alguien más estará dispuesto a pagar más por él en el futuro de lo que usted paga hoy, pero las criptomonedas no tienen valor real, dijo Buffett en 2020. No cree que las criptomonedas cuenten como dinero.- Se supone que el dinero es un medio de intercambio, un depósito de valor y una unidad de cuenta. Pero Buffett lo llama un ‘espejismo’. «No cumple con la prueba de una moneda» dijo el multimillonario. «No es un medio de cambio duradero, no es una reserva de valor». Añade que es una forma muy eficaz de transmitir dinero de forma anónima. Pero: “un cheque también es una forma de transmitir dinero” dijo. «¿Los cheques valen mucho dinero sólo porque pueden transmitir dinero?» No lo entiende.- Buffett se convirtió en uno de los inversores más exitosos de la historia al quedarse con acciones que entiende. «Me meto en suficientes problemas con cosas de las que creo que sé algo. ¿Por qué diablos debería tomar una posición larga o corta en algo de lo que no sé nada?» Pero a la gente le gusta apostar. “Si no lo entiendes, te emocionas mucho más que si lo entiendes. Puedes tener cualquier cosa que quieras imaginar si solo miras algo y dices ‘eso es magia.”

