Cottrell recibirá los códigos tras la prueba del QFS

Según MarkZ, contactos bancarios en Hong Kong y Zurich informaron que en la noche del 5 de febrero comenzó otra verificación del nuevo sistema financiero cuántico, que aún sigue en marcha. Después de que tenga éxito esta tercera comprobación del nuevo sistema financiero, Mike Cottrell recibirá los códigos para ponerlos a disposición del reinicio financiero mundial. MarkZ añade que todo está en marcha de nuevo ahora que se ha acabado el ‘impeachment’.

El proceso ha comenzado a rodar tras la absolución del presidente Trump. El miércoles 5 de febrero, después de que Trump fuera absuelto del ‘impeachment’, Q twiteó sobre la desclasificación “Va a ser bíblico” y anunció “Pánico en Washington DC”, ya que Senado investiga a los Biden por corrupción en Ucrania y a JP Morgan por manipular el precio del oro.

Según Judy Byington, toda la información se ha silenciado a partir de la mañana del viernes 7 de febrero, aunque una fuente creíble confirmó que ha comenzado el reinicio financiero mundial.

El punto es que hay acción sucediendo, hay cosas que suceden entre bambalinas, detrás de las escenas. Los pagadores están listos para ir con los fondos en sus cuentas, listos para empezar a pagar con los grupos. Los líderes de los grupos están siendo convocados en el oeste para que se reúnan y se preparen para que comience todo. Todo se está moviendo.

NUEVO SISTEMA

El sistema financiero cuántico (QFS) acabará con la corrupción de los bancos centrales y cubrirá la nueva red mundial para la transferencia de fondos respaldados por activos que sustituye al sistema ‘Swift’ de control centralizado desde EE.UU.

El propósito del nuevo sistema monetario internacional es poner fin a la corrupción, a la usura y a la manipulación interna del sistema bancario, ya que no permite a los controladores obtener beneficios significativos, y acaba con el refrán de que “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”.

El QFS no es una moneda encriptada sino una red de transferencia; es completamente independiente del sistema centralizado existente, y vuelve obsoletos a todos los demás sistemas de transferencia. La tecnología del nuevo sistema financiero cuántico es la más avanzada que existe en el mundo, ya que aplica el cien por ciento de seguridad financiera y transparencia a todos los titulares de divisas.

Para evitar cualquier tipo de trampa o manipulación, asigna un número digital a cada divisa en cada banco del mundo. Dichos números son vigilados en tiempo real para saber a dónde fue cada moneda, cuándo se registró, quién la envió y qué cuenta la recibió.

DESCLASIFICACIÓN

El programa de radio de Rush Limbaugh será parte de la divulgación en un futuro próximo. A Rush Limbaugh se le ha dicho que su programa será el centro del lanzamiento de la desclasificación de inteligencia en las próximas semanas.

El presidente Trump entregó la Medalla Presidencial de la Libertad al locutor de radio Rush Limbaugh durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes, justo un día después de que la figura políticamente divisoria revelara que se le ha diagnosticado un cáncer de pulmón en estado avanzado.

Rush Hudson Limbaugh III es un locutor de radio y comentarista político conservador estadounidense. Su programa de radio “The Rush Limbaugh Show” se engloba dentro del grupo de cadenas de radio estadounidense “Premiere Radio Networks”.

Se le ha considerado como uno de los que reimpulsaron las radios de onda media en Estados Unidos, y fue denominado como una pieza importante del nexo de unión entre el Partido Republicano y los votantes en la victoria en el Congreso de 1994.

En un reportaje que apareció en una portada de 1993 la revista “National Review” lo llamó “el líder de la oposición” durante la Administración de Bill Clinton. En 1992, creó la popular palabra ‘feminazi’, usada con el fin de oponerse al feminismo extremo y a la legalización del aborto.

TESTIMONIOS

El miércoles 5 de febrero el jefe del FBI Christopher Wray dio testimonio ante el Congreso, indicando que está en marcha una investigación de las élites políticas desde hace algún tiempo. En cualquier momento deberíamos tener la publicación del informe Durham, que expondrá a las élites políticas de la camarilla oscura que están bajo acusación.

Vendrá más desclasificación con el informe de abusos de FISA que se publicará en marzo. El muro trasero para el reseteo y el plan de Gesara fue el 4 de julio del año pasado, aunque los arrestos masivos pueden esperar hasta después de las elecciones de noviembre de 2020, pero hace un año que se están haciendo detenciones puntuales en secreto. Comenzó con los conspiradores del 11-S.

Parte de esta desclasificación es que la guerra de Irak le ha costado a Estados Unidos más de dos mil millones de dólares. El periódico económico «Business Insider» reveló que la guerra de Irak le costó a los Estados Unidos más de dos mil millones de dólares, lo que indica que el gobierno estadounidense dedujo los fondos de la guerra de los contribuyentes, que pagaron un promedio de ocho mil dólares por persona.

CHINA

Con los mercados mundiales necesitando ese reinicio financiero para evitar que se desplomen, China trata de mantener su mercado en alto prohibiendo las ventas hasta hoy viernes 7 de febrero. China se esfuerza para reducir el impacto económico del coronavirus. El banco central de China aumentará sus medidas de apoyo a la economía con el fin de amortiguar el impacto del brote de coronavirus, aunque se espera que se recupere la actividad una vez que se controle el virus.

China ha registrado un aumento constante en el número de pacientes recuperados tras contagiarse del nuevo coronavirus. Hasta el jueves, se ha recuperado un total de 1.540 personas infectadas y han sido dadas de alta en diez días.

Nota de Judy Byington para los que escriben mensajes negativos.- Si no te gusta la información, no la leas, haz tu propia investigación y sobre todo, asume la responsabilidad de tus propios sentimientos en lugar de culpar de tus frustraciones a otra persona. Actúan como adolescentes inmaduros que no recibieron sus dulces, diciendo que se los merecían por no hacer nada.

