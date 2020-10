No nos cerremos a la mirada de empresarios cortos de vista, se hizo una desescalada rapeleando para salvar la economía y las consecuencias son que esos mismos empresarios se quejan de que necesitan ayudas y que no se cierre porque es su ruina.

Ruina para todos los españoles es esta situación de “ni chicha ni liminá”, ni se soluciona la situación de pequeños y medianos empresarios que siguen necesitando ayudas y exención de pagos de todo tipo para seguir arrastrándose, ni sirve para que los grandes empresarios con miles de millones de euros ganados durante muchos años, cada año, aprovechen para pedir sin rubor cantidades millonarias de ayudas, ni se soluciona la situación sanitaria.

¿No nos acordamos ya de la de veces que desde todo tipo de asociaciones empresariales han estallado en indignación cuando se ha propuesto alguna medida de control sobre la actividad económica y empresarial, porque el Estado no debe inmiscuirse en la actividad económica privada? Indignados exclamaban ¿Es que quieren convertirnos en Venezuela o Cuba? ¿Nadie se acuerda ya de eso? ¿Nadie se acuerda de las múltiples peticiones sobre la necesidad de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, para la viabilidad de la actividad económica empresarial? ¿Y ahora quieren que nos juguemos la vida para que ellos sigan teniendo actividad económica, mientras piden que con nuestros impuestos les demos ayudas directas e indirectas, a pesar de la paupérrima situación económica de la mayoría de trabajadores?

Que nadie entienda que estoy haciendo un discurso revanchista, estoy poniendo la coyuntura en perspectiva para defender mi opinión de que dados los datos escalofriantes sobre la pandemia, dados los datos paupérrimos que declaran desde todas las organizaciones empresariales, lo más conveniente sería un nuevo confinamiento durante un mes al menos, para que la situación sanitaria mejore ostensiblemente y cuando esto suceda, abrir la actividad empresarial con las garantías suficientes para que los viajeros vuelvan a confiar en España como destino turístico, muchos de los cuales no han podido disfrutar de sus vacaciones y aún se podría mejorar los resultados de esta actividad en épocas no típicas. Por otro lado, no creo que la persona que tenga necesidad de comprar un vehículo, una vivienda, electrodomésticos, muebles u otro tipo de bienes de este tipo, dejen de tener esa necesidad unos meses después, su coche, sus muebles, sus electrodomésticos, no se van a volver nuevos o arreglarse solos, por lo tanto pienso que los malos datos de estas industrias, no necesitan de ayudas, pues lo que no han vendido durante la pandemia, lo van a vender durante los meses posteriores.

Todas esas ayudas suman una cantidad tremenda de dinero y me parece de recibo que quienes más ingresos hayan tenido, quienes más patrimonio y riquezas tienen, arrimen el hombro con la misma convicción con la que están solicitando ayuda.

No hay quien en su sano juicio piense que no urge solucionar la situación sanitaria, por muy cerril que se sea, nadie puede pensar que la gente con los estertores de la muerte, vaya a dedicarse a ir de tiendas, para que la gente vaya de tiendas tiene que estar sana. Hombre es evidente que el que está enfermo necesita ir al médico y la farmacia y no son estos colectivos empresariales los que se quejan, son los sanitarios de la salud pública los que se quejan de exceso de trabajo y falta de personal, algo que pagamos también los trabajadores.

Pido por tanto a los señores a los que hemos encargado la tarea de gestionar nuestros impuestos y todos los servicios e infraestructuras de los que nos hemos ido dotando a lo largo del tiempo, que sean eficaces en la solución de esta pandemia, que volvamos a un confinamiento restrictivo, que se dote de suficiente personal y medios a la sanidad pública, para que cuando volvamos a salir, estemos en el buen camino de la recuperación, sanitaria y económica.