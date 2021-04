El Alma elige un camino lleno de baches

Luego se arrepiente de tantas dificultades

Las cosas suelen empeorar antes de mejorar

Las cosas no se ven igual desde arriba que desde abajo

Pero el sufrimiento desaparece cuando se aprende la lección

Es posible liberarse de acuerdos ancestrales a través de la voluntad

Se pueden revocar los contratos negativos del alma y reclamar la soberanía

Eres un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Y esta vida que estás experimentando ahora es solo un pequeño capítulo en el viaje de tu alma. Has encarnado aquí muchas veces antes. Y la fuerza impulsora detrás de todas tus experiencias son los contratos del alma.

El término contrato del alma puede sonar desagradable, porque el Alma suele elegir experiencias duras para acelerar su evolución y luego nos arrepentimos de haber puesto unos retos tan difíciles o simplemente no hemos leído la letra pequeña del contrato y nos hemos lanzado como kamikazes suicidas al infierno de la tercera dimensión porque las cosas no se ven igual desde arriba que desde aquí abajo. Hay quien no lo resiste quitándose la vida, otros se vuelven malos de tanto sufrimiento y otros aprenden a desarrollar la paciencia del santo Job.

SUFRIMIENTO

El alma siempre elige el camino lleno de baches cuando se trata de su crecimiento. Es porque el alma sabe que la única forma de superar las luchas más difíciles de la vida es atravesarlas. Es por eso que la mayoría de la gente ve los contratos del alma como una maldición. ¿Quién no lo haría? En pocas palabras, son eventos desafortunados en nuestra vida que nos causan nada más que dolor.

Sin embargo, a medida que mires más profundamente, tu alma reconocerá este evento en particular como un catalizador para tu crecimiento. Si estás espiritualmente avanzado, tu alma puede incluso entender el evento como si el alma se contrajera. Debería estar claro ahora que para experimentar el significado completo de un contrato del alma, uno debe entender su propósito. Estos contratos nunca fueron hechos para lastimarnos, sino para llevarnos a nuestro Ser Superior.

Estos contratos incluyen personas, lecciones y experiencias que lo ayudarán a alcanzar su despertar espiritual destinado.

https://individualogist.com/ soul-contracts

CICATRIZACIÓN

Uno de los propósitos de los contratos del alma es ayudarnos a curarnos de patrones tóxicos y comportamientos poco saludables que quizás hayamos aprendido del pasado. Las lecciones que obtenemos al superar los contratos del alma están destinadas a empoderarnos o potenciarnos. Nos conducirán al camino que la Divinidad nos ha escrito. Los contratos del alma están garantizados para fortalecer nuestra alma.

Todos los seres humanos existen como espíritus antes del nacimiento y después de la muerte según Nathalie Carden. Existe un plan preexistente para que nuestra alma viva nuestra mejor y más maravillosa vida en el planeta tierra. Dado que todo está predeterminado, se cree que elegimos nuestras relaciones del alma en forma de miembros de la familia y amigos. Estos contratos del alma nos ayudan a alcanzar nuestro propósito en la vida. En resumen, estas personas nos ayudan a aprender todas las cosas que deberíamos tener en nuestra forma humana. A menudo se dice que estas relaciones tienen conexiones con el alma.

Las personas con las que compartimos acuerdos de alma nos hacen sentir más felices durante nuestro tiempo en Gaia. Sin embargo, hay algunas conexiones que nos dejan en un dolor absoluto para ayudarnos a avanzar en la vida. Tanto el amor como el dolor existen en estas relaciones. Esto se conoce como contrato de alma. Estas relaciones son algo previo al nacimiento y de ninguna manera se pueden evitar durante la vida en el planeta.

DEFINICIÓN

Un contrato del alma es un acuerdo no físico hecho en el nivel del alma de tu conciencia. Los crea con mayor frecuencia entre miembros de su familia de almas y grupo de almas antes de encarnar en un nuevo cuerpo, y pueden detallar todo tipo de aspectos de su vida. A menudo confundimos los contratos del alma con simples acuerdos entre usted y otras almas. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, estos contratos no se refieren solo a sus relaciones con los demás.

En la Tierra y otros planetas que sustentan la vida, un contrato de alma es un acuerdo vinculante entre una o más almas. Es un intercambio de energía mediante el cumplimiento de diferentes papeles y funciones entre sí. Al hacerlo, crea experiencias de aprendizaje compartidas a través de episodios dramáticos con un guión.

DESAFÍO

Pero estos contratos no siempre son positivos. De hecho, están diseñados para crear desafíos, pero que te ayudarán a crecer a nivel del alma. El objetivo de estos acuerdos es que proporcionarán algún tipo de lección que puede integrar y llevar adelante con usted.

Y con ese fin, puedes, y lo haces, tener más de un contrato de alma cuando entras en una nueva vida. Algunos serán nuevos, mientras que otros serán vestigios de vidas pasadas que no completó por su incapacidad o porque las circunstancias no eran las adecuadas.

El propósito principal de estos contratos, además de mantener el orden entre las almas, es la responsabilidad personal. Lo mantienen honesto en su viaje y se aseguran de que haga lo que dice que hará. Están destinados a fomentar su progreso personal.

El cumplimiento de los contratos del alma es, en última instancia, la forma en que elevas tu frecuencia, ya que cuanta más sabiduría puedas acumular, más podrás actuar desde tu más alta intención.

https://eraoflight.com/2021/ 04/16/what-are-soul-contracts- and-how-do-they-work/

Esto es como una mesa redonda en la que todos establecen las lecciones que cada uno necesita aprender. Al nacer en la Tierra, conocerás a estas almas como tu familia, amigos, amantes e incluso enemigos y extraños. Todos ellos jugarán un papel vital en su desarrollo espiritual.

ACUERDOS

¿Qué incluye en los contratos de su alma? Puede incluir casi cualquier cosa en los contratos de su alma. No siempre son grandes acuerdos que influirán en el resultado de tu vida. Pueden existir en una escala variable a partir de intercambios de energía, es posible que no sepas que cumplen funciones vitales en la vida de alguien. Aquí hay una lista para darte una idea aproximada de lo que se podría contratar, aunque está lejos de ser exhaustiva:

Cumplir funciones familiares. Cumplir un papel como amigo. Intercambios sutiles de energía. Transmisión de conocimiento. Encuentros sincrónicos. Intercambios de código del alma. Proporcionar curación.

BENEFICIOS

Ahora la pregunta sigue siendo: ¿qué bien aportan el contrato del alma a nuestra vida?

Relaciones mejoradas.- Nadie es sólo un transeúnte en la vida. Cada persona, no importa cuán breve sea su encuentro, está destinada a agregar valor a su espiritualidad. Las relaciones de los contratos del alma no son diferentes. Es posible que haya conocido a una pareja solo para ser lastimado al final. Pensarías que la relación se desperdició, pero la verdad es que te ha convertido en una mejor persona. Entonces, en el momento en que intente otra vez tener otra relación, se habrá convertido en una pareja más amorosa, más comprensiva y más fuerte.

Poder de aceptación.- No duran todas las relaciones de contrato del alma. La mayoría de las veces, estas personas se plantan en nuestras vidas con el único propósito de enseñarnos una lección. Una vez que hayan llevado a cabo este propósito, se supone que se vayan tal y como estaba previsto. Esto nos enseña el poder de la aceptación. Se nos enseña que las cosas pueden no durar y eso está bien, que todo es transitorio en el mundo. Para que crezca nuestra alma, debemos aprender a dejar ir.

¿ QUÉ ES UN CONTRATO KÁRMICO ?

Cuando alguien llega a tu vida para enseñarte una lección relacionada con tu karma o tus acciones, se le conoce como tu socio kármico y tu relación se conoce como un contrato kármico. Esta persona es, de hecho, una de las muchas almas gemelas que conocerás en una sola vida. Estas personas te ayudan inconscientemente a aprender a estar completo. También te ayudan a ver todas las emociones que se deben sanar antes de que termine tu contrato con ellos. Una vez que aprendes todas las cosas que necesitas, con la ayuda de esta persona, tu contrato termina con ellos y pasas a otras cosas y a otras personas en la vida.

Un contrato kármico no tiene por qué ser un amante. Puede ser un miembro de la familia, un amigo, un padre, cualquier persona con la que parezca tener una fuerte conexión. Sin embargo, en muchos casos suele ser un amante o un amigo el que resulta ser tu compañero kármico porque el intercambio de energía es bastante intenso en este tipo de relación.

Un contrato kármico puede ser con una persona o con muchas. Si no aprendemos nuestra lección de una persona, el universo enviará a otra, y seguirá enviándola, hasta que aprendamos nuestra lección y así, rompamos el patrón para que nuestra alma salga y respire. Una vez que esté fuera de su deuda kármica, te superarás y podrás usar su libre albedrío para mantenerlos en tu vida o dejarlos ir por completo de tu vida.

PROPÓSITO

El propósito básico de un contrato del alma es ayudar a cada espíritu a acercarse al amor incondicional. Como alma, creces y te conviertes en tu mejor versión en la tierra. Esto requiere tanto amor como dolor para encontrar tu propósito y darte el empujón que tanto necesitas para encontrar tu tribu en el mundo.

Los contratos del alma te alimentan lo suficiente para seguir adelante en la vida. Te brindan claridad sobre cuál era el propósito de tu alma antes de nacer. La Tierra es un planeta denso. Por lo tanto, hay muchas emociones negativas adjuntas a todos los que caminan sobre su suelo. Cuando te encuentras con tu llama gemela, algún tipo de energía de amor o dolor se canaliza entre ustedes dos. Esta energía te ayuda en tu crecimiento espiritual y te ayuda a descubrir tus talentos y dones.

Una vez que decida lo mismo, podrá ver claramente el propósito de su vida. Entonces tu energía está hecha de amor y atraes tremendas posibilidades en la vida. Este es el propósito de los contratos del alma, las llamas gemelas y las almas gemelas. Si has conocido a alguno de ellos y siempre lo has hecho en tu vida, entonces debes saber que es hora de que busques un cambio importante positivo en la vida.

¿ QUÉ ES UN ACUERDO ESPIRITUAL ?

Estos acuerdos son contratos que se hicieron antes de la encarnación de un cuerpo en la tierra. Se hacen como espíritus antes de que se le proporcione al alma un cuerpo físico. Estos acuerdos están predeterminados y están destinados a neutralizar el karma o las acciones de vidas pasadas, o del tiempo pasado de la misma vida. Ayudan a equilibrar el karma de una persona, y le enseñan lecciones que no aprendería de otra manera.

Estos acuerdos están destinados a traer cambios profundos e intensos en nuestra vida. Nos transforman en una mejor versión de nosotros mismos. Estos contratos nos hacen sentir amados y también causan mucho dolor en nuestra mente y cuerpo.

No obstante, sus contratos eran necesarios para cambiar completamente nuestra energía y ayudarnos a encontrarnos con nuestro yo superior. Hay un despertar espiritual seguido de un crecimiento a nivel del alma que no habría sido posible si no hubiéramos completado o interactuado con nuestros pioneros espirituales o ángeles.

ALMAS ENTRANTES

Un ‘walk-in’ es un alma que ha entrado en un cuerpo anfitrión en lugar de otra alma. Esto puede suceder por varias razones. Puede haber un contrato de alma entre ambas almas interesadas en que este intercambio se lleve a cabo en un momento específico, aunque esto es bastante infrecuente.

Un walk-in también puede adoptar una forma humana si se descubre que un alma viola la ley universal. Si el alma ha estado abusando de las leyes del libre albedrío para manipular el viaje de su alma, en casos extremos, pueden ser expulsadas del juego y enviadas a la Fuente para su reciclaje.

Cuando estas almas entrantes entran en su nuevo cuerpo, adquieren algunas, pero no todas, las características del alma anterior. Estarán influenciados por las habilidades mentales y cognitivas del cuerpo, pero traerán su propia personalidad y valores con ellos.

Sin embargo, aunque aportan su propio sentido de individualismo, retienen todo el antiguo karma y los contratos del alma que estaban sustituyendo. Esto tuvo lugar a gran escala en 2013 cuando un número masivo de personas sin cita previa llegó a miles de posiciones prominentes de poder.

El propósito de estas almas era desarrollar el karma y cumplir con los contratos de los poseedores anteriores. Esto fue para que la Tierra pudiera avanzar más hacia el evento de ascensión. Muchas de estas personas sin cita previa llegaron a puestos en familias gubernamentales, militares y bancarias.

https://awakeandalign.com/ soul-contracts/

BORRAR ACUERDOS ANCESTRALES

Se pueden revocar los contratos negativos del alma y reclamar la soberanía. Libere los acuerdos ancestrales declarando lo siguiente tres veces cada día en voz alta y con una intención enfocada:

“Ahora rechazo todos y cada uno de los votos que acepté para experimentar la ilusión de la inconsciencia y la separación de la Fuente. Como portador de la luz de mi linaje genético, rompo estos votos por mí y por mis antepasados. Declaro estos votos nulos y sin valor en esta encarnación y en todas nuestras encarnaciones a través del tiempo, el espacio, las realidades paralelas, los universos paralelos, las realidades alternas, los universos alternos, los sistemas planetarios, todos los sistemas fuente y todas las dimensiones. Pido la liberación de todos los dispositivos de cristal, implantes, formas de pensamiento negativo, emociones limitantes, matrices, velos, memoria celular oscura, imágenes equivocadas de la realidad, limitación genética y la ilusión de la muerte. Rompo y libero estos votos limitantes y bloqueos ahora. Soy libre. Soy divino Reclamo mi poder natural y co-creo mi realidad con la Fuente.”

Luego, pide a tu fuente interior que los vacíos que quedan se llenen de armonía, amor, alegría, felicidad, crecimiento espiritual y prosperidad en todos los niveles. La vida es una prueba, ¡pero no lo sería si supieras las respuestas!

Una vez que se despierte completamente y se dé cuenta de que es un ser espiritual inmortal que tiene una experiencia humana temporal, puede trascender la ilusión de la realidad tridimensional y redescubrir su dicha.

https://numerologist.com/ spiritual-growth/soul- contracts/

REFLEXIONES

Buda pasó mucho tiempo, a través de la meditación, para encontrar el fin del sufrimiento. La cuestión es que, en esta época y era, con el aumento de la inhumanidad y de las atrocidades, no nos queda tiempo suficiente para dejar todo atrás y explorar nuestra verdad interior de forma aislada. Si queremos darle la vuelta a la vida de la humanidad, debe suceder rápido, y ahora.

Mire a su alrededor: la gente se está volviendo espiritual en sus propia vida caótica. Están meditando en el interior, equilibrando sus chakras, aprendiendo técnicas de curación y hablando de las almas con mucha más libertad. El punto es que puedes poner fin a tu sufrimiento, y la forma es ser consciente de la vida misma.

https:// myspiritualshenanigans.blog/ soul-contracts/

PENSAMIENTOS FINALES

Un verdadero contrato de alma está lleno de giros, vueltas y profundidades. Esto significa que de ninguna manera es fácil celebrar un contrato de alma. Es agotador emocional y mentalmente dejar su antiguo patrón y abrazar su nuevo yo. Sin embargo, una vez que abrazas lo nuevo y lo desconocido, finalmente te das la oportunidad de conocerte a ti mismo, y cuando eso está hecho, te conviertes en el amor absoluto.

Una vez que te conviertes en amor, cualquier persona que necesite curación y tenga una conexión de alma contigo, si y cuando entre en contacto contigo, comenzará inmediatamente su proceso de curación porque sí, una vez que estés curado, te convertirás en su sanador.

https://themindfool.com/soul- contract/

ECONOMÍA

El bitcóin cae por debajo de $ 50,000, y se hunden otras criptomonedas.- Bitcoin y otras criptomonedas registraron fuertes pérdidas el viernes, ante la preocupación de que el plan del presidente Biden para aumentar los impuestos a las ganancias de capital frenará las inversiones en activos digitales.

https://www.reuters.com/ business/bitcoin-sinks-below- 50000-cryptos-stumble-over- biden-tax-plans-2021-04-23/

Wall Street se recupera.- Las acciones subieron el viernes, lo que llevó al S&P 500 a un máximo de cierre casi récord, después de que los datos de las fábricas y las ventas de casas nuevas pusieran de relieve una economía en auge, mientras que las acciones de las grandes tecnologías subieron anticipándose a los sólidos informes de ganancias de la próxima semana.

https://www.reuters.com/ business/futures-firm-after- tax-hike-proposal-business- activity-data-eyed-2021-04-23/

La ciudad de Nueva York apunta al 100% de electricidad renovable para 2025.- El alcalde Bill de Blasio, habiendo resuelto todos los demás problemas en la ciudad relacionados con la crisis sanitaria y el reciente estallido de crímenes violentos, ha cambiado su enfoque para asegurarse de que la ciudad funcione al 100% con electricidad renovable para 2025.

https://www.zerohedge.com/ markets/new-york-city-targets- 100-renewable-electricity-2025

Manifestantes de BLM exigen que los propietarios de restaurantes blancos abandonen la ciudad.- Los manifestantes en Nueva York reaccionaron al veredicto de Derek Chauvin acosando a los comensales y exigiendo a los propietarios blancos de restaurantes que “salgan de la ciudad”.

https://www.zerohedge.com/ political/get-fk-out-new-york- blm-protesters-demand-white- restaurant-owners-leave-city

SIRIA Y UCRANIA

Ataques de energía dirigida contra tropas estadounidenses en Siria.- El Departamento de Defensa reveló el jueves que cree que el ejército ruso apuntó a las tropas estadounidenses en Siria con “ataques energéticos dirigidos” para enfermarlos y no poder realizar operaciones normales. Al parecer, algunas tropas estadounidenses que ocupaban el país comenzaron a reportar “síntomas similares a los de la gripe”, lo que hizo investigar un posible vínculo con microondas o armas de energía dirigida en el campo de batalla de Siria.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/us-officials-say- russia-behind-directed-energy- attacks-troops-syria

Israel bombardea Siria en respuesta al supuesto ataque contra su central nuclear en Dimona.- Heridos al menos cuatro soldados del Ejército sirio este jueves en un bombardeo de la aviación israelí a las afueras de Damasco. Israel responde así al supuesto ataque que Siria llevó a cabo contra la central nuclear de Dimona, al sur del estado Judío. El objetivo del bombardeo en Siria, según un comunicado castrense israelí, fueron las baterías de misiles desde donde se había lanzado el ataque.

https://es.euronews.com/2021/ 04/22/israel-bombardea-siria- en-respuesta-al-supuesto- ataque-contra-su-central- nuclear-en-dimona

El Comité del Senado aprueba un proyecto de ley para aumentar la ayuda letal a Ucrania.- Los halcones contra Rusia en el Congreso acaban de aumentar la tensión que ya se han disparado a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia, y el miércoles aprobaron un proyecto de ley que impulsa la “asistencia letal” en forma de equipo militar adicional, así como entrenamiento para las tropas ucranianas.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/senate-committee- passes-bill-ramp-lethal-aid- ukraine

El presidente de Ucrania firma un proyecto de ley para convocar a los reservistas.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien recientemente se puso el equipo de combate para unirse a las tropas de su gobierno en la línea de batalla con el Donbass, se dirigió el miércoles a la nación en un discurso televisado en el que evocó el espectro de las tropas rusas en la frontera oriental de su nación.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/ukraines- president-signs-bill-call- reservists-moment-russia- appears-de-escalate

Lo que está pasando en Ucrania es teatro, según George Eaton.- Nada ha cambiado en Ucrania; la situación sigue siendo muy peligrosa. Rusia tiene más de 150.000 soldados en la frontera y 350.000 los respaldan. Estados Unidos ahora está considerando planes para traer misiles que se podrían usar contra Rusia. Esa no es una buena señal. Putin dijo que algunas tropas en la zona de conflicto serían devueltas a partir del 1 de mayo. Pero falta una semana, y entre ahora y entonces podría pasar cualquier cosa. De hecho, podrían ser simplemente soldados rotativos en las líneas del frente. Además, no dijo que los tanques y el equipo serían retirados de la zona de conflicto.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=170739

ESPAÑA

“Religiosa y tradicional”: así es como ven a España fuera de sus fronteras.- “España es un país religioso y tradicional, democrático, fuerte, pacífico, trabajador, tolerante, honesto, solidario, que inspira confianza, más rico que pobre y más urbano que rural”, recoge el último informe del Real Instituto Elcano. La imagen del país ha quedado dañada tras la crisis sanitaria, pero puestos a criticar, los españoles son los más duros con su nación. La credibilidad de las instituciones públicas ha quedado en entredicho y se ha adoptado una actitud de pesimismo.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210423/religiosa-y- tradicional-asi-es-como-ven-a- espana-fuera-de-sus-fronteras- 1111510668.html

Se produce una nueva serie de fulguraciones en el Sol.- Por tercer día consecutivo tiene lugar en la atmósfera del Sol una serie de fulguraciones, según informó el Laboratorio de Astronomía de Rayos X del Sol del Instituto de Física de la Academia de Ciencias de Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210423/se-produce-una-nueva- serie-de-fulguraciones-en-el- sol-1111522554.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/CkriNQlbQ7w

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)