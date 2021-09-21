Desde la concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Pulpí informamos que continúan disponibles para los vecinos de Pulpí los cursos de formación online de la Escuela Virtual del Ayuntamiento, ofreciendo un total de 147 cursos operativos actualmente.
Los cursos online de la Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento son totalmente gratuitos, y están disponibles las 24 horas del día para todas aquellas personas que actualmente estén en situación de desempleo y quieran ampliar su formación desde casa, o también y gracias a la flexibilidad horaria, para aquellos interesados en compaginar su actividad laboral con los cursos formativos. Para inscribirse a dichos cursos es necesario acceder a la web del Ayuntamiento de Pulpí www.pulpi.es, e inscribirse en el apartado ESCUELA VIRTUAL, una vez validada la inscripción por el área de Formación y Empleo del Ayuntamiento, se facilitará a través de email al usuario la ruta y las claves de acceso.
◾ ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
– ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
– ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO
– ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO
– APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
– BÁSICO DE FISCALIDAD
– BÁSICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
– CÓMO INTERPRETAR NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
– CÓMO LEER E INTERPRETAR LAS CUENTAS DE UNA EMPRESA
– CONTABILIDAD
– CONTABILIDAD FINANCIERA
– CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES
– CONTABILIDAD PREVISIONAL
– CONTRATACIÓN LABORAL
– CREACIÓN DE EMPRESAS
– DISEÑO Y GESTIÓN DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN
– FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCK
– GESTIÓN DE COSTES
– GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
– MARKETING Y PLAN DE NEGOCIO DE LA MICROEMPRESA
– MICROPYME: LO QUE NECESITAS PARA TRIUNFAR
– PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA
– RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓ
◾ COMERCIAL
– ATENCIÓN AL CLIENTE
– ATENCIÓN AL CLIENTE ONLINE
– ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO
– COMERCIO ELECTRÓNICO
– COMMUNITY MANAGER (NOCIONES BÁSICAS)
– CÓMO CONSEGUIR MÁS VENTAS EN TU TIENDA ONLINE
– CÓMO GESTIONAR UNA TIENDA ONLINE CON PRESTASHOP
– INICIACIÓN A LA ANALÍTICA WEB
– INICIACIÓN AL POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
– MARKETING
– MARKETING DIGITAL
– TÉCNICAS DE RELACIÓN COMERCIAL
– TÉCNICAS DE VENTA
– TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP
– VENTA ONLINE
◾ DISEÑO
– CÓMO RETOCAR TUS FOTOS CON PHOTOSHOP
– INICIACIÓN A ILLUSTRATOR
– PHOTOSHOP
– WORDPRESS
◾ INDUSTRIAL
– ELECTRICIDAD – CORRIENTE ALTERNA
– ELECTRICIDAD: CORRIENTE CONTINUA
– ELECTRÓNICA 1: DIODOS
– ELECTRÓNICA 2: TRANSISTORES
– ELECTRÓNICA 3: AMPLIFICADORES
◾ PROGRAMACIÓN
– INTRODUCCIÓN A PHP
◾ LEGISLACIÓN
– CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL TELETRABAJO
– EL CONTRATO DE TELETRABAJO
– LEGISLACIÓN LABORAL BÁSICA
– LEY DE DEPENDENCIA
– LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
– PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
– REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
◾ OFIMÁTICA
– ACCESS 2010 AVANZADO
– ACCESS 2010 BÁSICO
– ACCESS 2010: APLIC. INFORMÁTICAS BD RELACIONALES
– ACCESS 2016
– ACCESS 365 AVANZADO
– ACCESS 365 BÁSICO
– ACCESS 365: APLIC. INFORMÁTICAS BD RELACIONALES
– BÁSICO DE REDES SOCIALES
– COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS
– COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS
– EXCEL 2010 AVANZADO
– EXCEL 2010 BÁSICO
– EXCEL 2010: APLIC. INFORMÁTICAS HOJA DE CÁLCULO
– EXCEL 2016
– EXCEL 365 AVANZADO
– EXCEL 365 BÁSICO
– EXCEL 365: APLIC. INFORMÁTICAS HOJA DE CÁLCULO
– GESTIÓN REMOTA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
– INTERNET Y REDES SOCIALES
– POWER POINT: APLIC. INFORMATICAS PRESENTACIONES
– POWERPOINT 2016
– POWERPOINT 365
– SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICA
– SINCRONIZACIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD
– WORD 2010 AVANZADO
– WORD 2010 BÁSICO
– WORD 2010: APLIC. INFORMÁTICAS TRATAMIENTO TEXTOS
– WORD 2016
– WORD 365 AVANZADO
– WORD 365 BÁSICO
– WORD 365: APLIC. INFORMÁTICAS TRATAMIENTO TEXTOS
◾PREVENCIÓN, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
– BÁSICO DE CALIDAD
– BÁSICO DE MEDIOAMBIENTE
– BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
– CURSO DE ALÉRGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
– EFQM (V. 2020)
– FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
– ISO 9001-2015
– MANIPULADOR DE ALIMENTOS
– PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TELETRABAJO
– PRIMEROS AUXILIOS (NOCIONES BÁSICAS)
◾RECURSOS HUMANOS
– APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
– CÓMO ELABORAR UN PLAN DE IGUALDAD
– CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA
– COMUNICACIÓN
– COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO
– COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DE TRABAJO
– CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
– DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. TRABAJO EN EQUIPO
– DIRECCIÓN DE REUNIONES
– DIRECCIÓN POR OBJETIVOS
– EXPERTO EN E-LEARNING
– FIJAR OBJETIVOS PARA TELETRABAJAR
– FORMACIÓN DE FORMADORES
– FORMACIÓN DE TELEFORMADORES
– GESTIÓN DE PROYECTOS
– GESTIÓN DEL TIEMPO
– GESTIÓN EFECTIVA DEL TELETRABAJO
– HABILIDADES PARA CRECER (PROFESIONAL Y PERSONALMENTE)
– HABILIDADES SOCIALES
– HABILIDADES SOCIALES. COMUNICACIÓN Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
– INTELIGENCIA EMOCIONAL. CONTROL DEL ESTRÉS
– LIDERAZGO EFICAZ
– MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
– NEGOCIACIÓN COLECTIVA
– ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
– ORIENTACIÓN LABORAL
– PRESENTACIONES EFICACES
– RECURSOS HUMANOS PARA NO EXPERTOS
– SELECCIÓN DE PERSONAL
– SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
– TÉCNICAS DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL
– TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO
– TELETRABAJO ¡ME QUEDO!
– TELETRABAJO: REUNIONES POR VIDEOCONFERENCIA
– TRABAJO EN EQUIPO
◾IDIOMAS
– ALEMÁN BÁSICO (A2)
– ALEMÁN PARA PRINCIPIANTES (A1)
– FRANCÉS AVANZADO (C1)
– FRANCÉS BASICO (A2)
– FRANCÉS INTERMEDIO ALTO (B2)
– FRANCÉS INTERMEDIO BAJO (B1)
– FRANCÉS PARA PRINCIPIANTES (A1)
– INGLÉS AVANZADO (C1)
– INGLÉS BÁSICO (A2)
– INGLÉS DE NEGOCIOS
– INGLÉS INTERMEDIO ALTO (B2)
– INGLÉS INTERMEDIO BAJO (B1)
– INGLÉS PARA LA HOSTELERÍA
– INGLÉS PARA PRINCIPIANTES (A1)
– INGLÉS PARA VIAJAR
– INGLÉS: ESCRITURA
Para más información o consultas acerca de los cursos o la recogida de diplomas, podrán dirigirse al Área de Empleo del Ayuntamiento de Pulpí a través del correo: escuelavirtual@pulpi.es o en el teléfono: 950464001.