Su aplicación resulta esencial en el actual mundo hipertecnologizado, del Big Data, el uso masivo de redes sociales y el ‘Internet of Things’ (IoT)

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha querido sumarse esta semana a la celebración del tercer aniversario de la entrada en vigor efectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este establece un marco normativo que, desde los pilares jurídico, organizativo y sobre todo desde el punto de la seguridad, atañe a administraciones, empresas y el conjunto de la ciudadanía, y a las personas consumidoras y usuarias, en especial en un escenario tan hipertecnologizado como el actual, definido por realidades como el Big Data o el Internet of Things (IoT).

El Reglamento General-Europeo de Protección de Datos (RGPD o REPD) comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2018 y se sostiene en los pilares de la intimidad, la privacidad y el honor de toda persona, de manera que la reciente actualización normativa ha supuesto un nuevo contexto que ha repercutido de manera positiva en la protección de las personas. Con el nuevo reglamento, a los tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se añadieron otros como los derechos al olvido de portabilidad de los datos, a la limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas, e incluyendo dos elementos tan importantes como el principio de responsabilidad proactiva de las organizaciones y el enfoque de riesgo.

Cabe destacar el referido principio de responsabilidad proactiva de las entidades que tratan con datos personales, obligadas a blindar la prevención en base al Reglamento Europeo, de manera que se establece una obligación de adoptar –y acreditar– medidas que aseguren de manera razonable que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que ampara la normativa, a saber: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación en el plazo de conservación; integridad y confidencialidad.

La entidad competente en España, con la que la Junta de Andalucía en todos sus estamentos, y Consumo, están en permanente coordinación en esta materia, es la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), que advierte constantemente no sólo en hacer hincapié y vigilar este ejercicio proactivo de las organizaciones, sino también en la necesidad de que cada persona realice un ejercicio permanentemente activo de proteger-salvaguardar sus datos personales. En este sentido, entre las numerosas herramientas para hacer valer estos derechos esenciales de toda persona consumidora y usuaria, desde Consumo Responde se pone como ejemplo la denominada ‘Lista Robinson’, con el objetivo de la exclusión publicitaria, en especial para hacer frente al spam telefónico. Se trata de un servicio gratuito de exclusión publicitaria, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, creado conforme a los preceptos del RGPD.

Desde la AEPD y desde Consumo Responde, junto con la iniciativa de la Junta de Andalucía Andalucía Compromiso Digital, inciden constantemente en hacer llegar el mensaje de manera muy especial a las personas menores de edad, y por ende a sus progenitores y progenitoras, o tutores y tutoras, ya que, como en todos los ámbitos referentes al consumo, son los niños y las niñas los sujetos más vulnerables.

No son pocos los riesgos que entraña en estos tiempos el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, y por ello desde los tres organismos se pone de relieve la necesidad de proteger a toda persona menor en internet con una correcta educación digital, fomentando el uso responsable de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, así como de aquellas herramientas optimizadas para este público específico, y pragmáticas para los padres, madres, tutores y tutoras, como son los sistemas de control parental. La AEPD subraya también la necesidad de fomentar el uso de navegadores, launchers y apps (aplicaciones) en su versión infantil, que se erigen como alternativas menos intrusivas, o la revisión periódica en la configuración de las políticas de privacidad, datos y seguridad (imágenes, vídeo, audio, documentos, información personal, etcétera) de cada programa.

Desde Consumo Responde, se recuerda una serie de procedimientos básicos en materia de ciberseguridad y protección de datos, como: no facilitar las contraseñas; no proporcionar datos personales si no se tiene seguridad de quién los va a recibir; utilizar siempre conexiones seguras –desconfiar de las redes Wi-Fi públicas a la hora de realizar compras facilitar datos personales–; actualizar constantemente el antivirus, sistema operativo y dispositivo; emplear siempre métodos seguros de pago; no instalar programas que no procedan de una fuente fiable; y no abrir e-mails ni mensajes sospechosos.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.