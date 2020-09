Tres virtudes para estos tiempos difíciles

Nadie tiene poder espiritual sobre nosotros

Sólo tienen poder cuando caemos en el miedo

El conocimiento es una deuda que hay que cobrar

No empujes el río de la felicidad, porque fluye solo

Están desesperados porque saben que han perdido

S ó lo pueden imponerse si la gente permanece ciega

Falso lema: “ e sto es demasiado bueno para ser verdad”

El pantano se está drenando a pesar de los obstáculos

La confianza es la seguridad que alguien tiene en sí mismo

Muchos muerden el anzuelo de la impaciencia, igual que el cabal

No se puede acelerar el momento divino perfecto para el comienzo

La paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho

No se debe confundir la virtud de la paciencia con el vicio de la pasividad

Nuestra tarea es ayudar al colectivo humano a alcanzar la mayoría de edad

En algún momento escucharemos los bombos de lo que se hace ahora con disimulo

La fruta madura se cae sola del árbol, pero todavía sigue estando un poco verderona

Sigo sin apostar por ninguna fecha concreta con la seguridad de que esto se producirá

Las personas sinceras y dedicadas tienen confianza, paciencia y perseverancia, pero aunque estén cansadas, como lo estamos todos, tienen paz mental y un saber que el tiempo está cerca, y un sentir que toda su vida los ha preparado para este momento en el tiempo. Han hecho la preparación interior necesaria y están listos para las tareas trascendentales que se avecinan, según explica Mike Haydon en su artículo titulado “Hemos aprendido su juego”.

La confianza es la seguridad que alguien tiene en sí mismo, y la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La paciencia crea confianza, decisión y una visión objetiva que conduce al éxito. La paciencia todo lo alcanza, pero no se debe confundir la virtud de la paciencia con el vicio de la pasividad, porque cada uno debe cumplir con su deber para mejorar el mundo y ayudar al colectivo humano a alcanzar la mayoría de edad.

El catecismo católico me enseñó que las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad, mientras que las virtudes cardinales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Algo de razón tenía, aunque no esté de acuerdo con todos los dogmas. Estas virtudes son un punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, así como hacia la construcción de una sociedad más justa y sana.

PERSEVERANCIA

Perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. La perseverancia final es la constancia en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte. Como decían los revolucionarios, “Patria o muerte ¡Venceremos!”, y ese grito de guerra se puede aplicar a cualquier causa justa. Pero el comunismo no es una causa justa, porque es pura tiranía de un capitalismo de Estado, que significa la pérdida de la libertad personal.

Aquellos que todavía se quejan de las fechas siempre cambiantes, que son el resultado de las improvisaciones naturales de una batalla, no han entendido lo que está en juego, y continuamente muerden el anzuelo de la impaciencia al igual que el cabal desesperado, que saben que el juego está terminado, porque no ven el panorama completo. Los árboles no dejan ver el bosque. La élite se está poniendo nerviosa en todas partes, a medida que salen más revelaciones sobre el tráfico que todos conocemos.

Esta revolución espiritual es mucho más que ser capaces de pagar nuestras deudas y comprar un coche nuevo. Esto no tiene precedentes en su naturaleza, es una maravilla que esté sucediendo finalmente, pero no se puede acelerar el momento divino perfecto. ¿Cuándo se darán cuenta de que hemos aprendido su juego, y de que no tienen poder espiritual sobre nosotros?

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/we-have- learned-their-game-by-mike. html

FECHAS INSEGURAS

Rinus Verhagen está convencido de que a partir del 1 de octubre, el QFS se hará cargo de todo, lo que significa que estaría fuera de servicio el sistema ‘Swift’ de la Reserva Federal. Ahora lo está al 10%. El 1 de octubre es también el comienzo del nuevo año fiscal en los Estados Unidos.

También está convencido de que a partir del 1 de enero, comenzaría en todo el mundo el plan de Gesara. Hay un acuerdo de confidencialidad para firmar durante 90 días, así que a partir del 2 de octubre más 90 días significa el 1 de enero de 2021. Los tres meses hasta el 1 de enero de 2021 son muy necesarios para purificar los países de la camarilla, para proteger a los débiles y para eliminar a los inicuos.

Pero esto no es una fecha sino una predicción personal de Rinus Verhagen con la que yo no comulgo del todo, porque no tengo una bola de cristal, y porque el plan ya se está aplicando poco a poco y con sigilo. A mi juicio, la fecha más importante sería el 21 de marzo, que coincide con el comienzo de la primavera y el final del proceso de Reseteo, pero sigo sin apostar por ninguna fecha concreta con la seguridad de que en algún momento escucharemos los bombos y los platillos de lo que ahora se hace con disimulo. La fruta madura se cae sola del árbol, sin necesidad de que la corten, pero todavía sigue estando un poco verderona.

CONDICIONAMIENTO

Según Rebecca Porter, hemos sido condicionados desde el nacimiento para vernos a nosotros mismos como seres limitados, alojados dentro de cuerpos frágiles, como víctimas de las circunstancias externas que presenciamos en nuestra vida o en los medios de comunicación. Mucha gente piensa constantemente “yo no soy nada”, pero somos todo. Pero, gracias a los recientes trastornos, muchos de nosotros estamos empezando a cuestionar el sistema de creencias de la tercera dimensión en el que nacimos. No hay mal que por bien no venga como dice el refrán.

Estamos viendo con más claridad que nunca, cómo tiene sus raíces el engaño, el miedo y la vulnerabilidad, y en lo más profundo de nuestro ser sentimos una discordancia inquebrantable con todo ello. Tenemos la capacidad de ver todo lo que se está desarrollando como parte de un plan divino, un plan que ofrece sanación a todos, un plan que nos invita a abordar nuestros conceptos erróneos, a presenciar la oscuridad en nosotros mismos y en nuestro mundo, y transformarla en luz.

https://intothelight.news/ files/2020-09-22-projection- makes-perception.php

DRENAJE DEL PANTANO

El pantano está siendo drenado, esto será imparable, ha sido una interacción de varios servicios secretos que han hecho el plan juntos para liberar a la población mundial de los inicuos. Si pudiera elegir entre confiar en un ejército o en un banquero, elegiría el Ejército de los Estados Unidos y todos los ejércitos patriotas del mundo, ya que ha sido limpiado por dentro y aún está en proceso de derrocar a la camarilla.

En el primer confinamiento, la Alianza irrumpió en las oficinas de la Unión Europea en Bruselas y se llevaron ordenadores de un edificio que estaba muy custodiado. Ésta ha sido una acción de la Alianza para la Tierra para descontaminar la corrupción de la UE. Sin embargo, la Reina de Inglaterra ha estado maniobrando por la puerta trasera, y ello explica por qué sigue en el trono.

El lunes 21 de septiembre se informó que un banco alemán y los norcoreanos fueron atrapados por la transparente computadora financiera cuántica, en un esquema de fraude de 10 ó 15 mil millones de dólares.

En Bélgica hay 11.500 soldados estadounidenses adicionales. En los Países Bajos la base militar de Gilze Rijen está fortificada con 1.500 soldados estadounidenses y helicópteros. En La Haya la gente está muy preocupada porque obtienen información que no quieren, sobre la situación del mundo contra los inicuos, sobre el QFS, y que ya no pueden permitirse su protección cuando el QFS haya reemplazado al ‘Swift’ a partir del 1 de octubre. El único disparo salvador es deshabilitar la Fed con el sistema ‘Swift’, y el QFS congelará todas las cuentas del cabal con el sistema CIPS.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/ commentary-on-red-alert-news- by-rinus.html

RESCATE

Según Charles Ward, hubo rescates masivos en túneles subterráneos profundos en Nueva Zelanda y Alemania, donde hubo una redada en los túneles bajo la Selva Negra. La operación de rescate de una extensa red de túneles subterráneos profundos que rodeaban Australia terminó el 3 de septiembre. Se rescató a 300.000 debajo de Melbourne, con un total de más de un millón de rescatados en toda Australia.

En Israel la misión de rescate y demolición de túneles comenzó el 6 de septiembre con el uso de tres mil marines. Terminó el sábado 19 de septiembre, y los marines volvieron a casa felizmente el 22 de septiembre. La misión para el país terminaría el 1 de octubre, aunque se mantendría el toque de queda. En Barcelona, rescataron a más de dos mil y arrestaron a trece líderes pederastas.

https://beforeitsnews.com/ politics/2020/04/over-50000- traumatized-children-rescued- by-military-out-of-tunnels- beneath-us-cities-3184076.html

REACCIÓN OSCURA

Según Stefan, la lucha del estado profundo ha cobrado impulso en todo el mundo. Contra el movimiento patriota, contra Trump y contra el reajuste de las divisas. Y especialmente en Alemania, los informes negativos de la máquina de propaganda del Estado caen en un terreno fértil, perfecto para la narrativa oficial del pensamiento único de control mental totalitario.

Además, hay algunos ‘youtubers’ que actúan como ‘expertos’ o ‘bienhechores’, y ponen a la comunidad despierta en contra de todo lo bueno que vendrá para todos nosotros, sembrando el derrotismo, que es un delito en tiempos de guerra.

De repente aparecen negacionistas ‘zalameros’ del reinicio financiero, salidos de la nada, que no se han molestado en investigar el tema durante veinte años, como yo he hecho. Parecen buenas personas pero no lo son. Ésta es la última pelea del estado profundo, que los utiliza como fuerzas de choque aprovechando su ignorancia y su maldad. El “divide y vencerás” siempre parece funcionar con eficacia desde el Imperio Romano u otras grandes civilizaciones de la humanidad.

El “Green New Deal” o “Nuevo Acuerdo Verde” creado por el Banco de Inglaterra, está siendo empujado bajo la niebla del “Great Green Global Reset” o “Gran Reajuste Verde Mundial” del Foro de Davos que promete imponer restricciones draconianas a la capacidad de carga de la humanidad, con la excusa de “salvar a la naturaleza, de la humanidad”.

Esto no tiene nada que ver con el “New Deal” o Nuevo Acuerdo de Franklin Delano Roosevelt y tienen menos que ver con la reunión de Bretton Woods en 1944. Estos son simplemente los sueños húmedos de los banqueros centrales para la despoblación y el totalitarismo “con rostro democrático” que no lograron en sus esfuerzos de 1923 y 1933, y sólo pueden imponerse si la gente permanece ciega a su propia historia reciente.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/hyperinflation- fascism-war-how-new-world- order-may-be-defeated-once- more

ELECCIONES

El argumento de Charles Ward de que el QFS se utilizaría para dirigir las elecciones en los Estados Unidos, a través de una computadora cuántica, no significa que sea el QFS, sino la técnica de cadena de bloques que se puede utilizar a través de otra computadora corriente para evitar el fraude. Hay mucha confusión entre el sistema cuántico y la cadena de bloques que son dos cosas diferentes.

Las elecciones del 3 de noviembre las ganará el presidente Trump, ya que no hay candidato contrario, porque el olfateador senil Joe Biden parece dispuesto a perderlas deliberadamente, ya que mete la pata continuamente. La élite oscura se está poniendo muy nerviosa en todas partes, a medida que salen más revelaciones sobre el tráfico ilícito. El calificativo de ‘pandémico’ puede significar “pánico de los demócratas”.

Creo que Donald Trump sabe que nunca podrá unir a todos los estadounidenses detrás de él, porque no es muy simpático. Es la persona adecuada para hacer el trabajo. Una vez que se aplique el programa de Nesara, habrá nuevas elecciones en un plazo de 120 días. Allí se presentará un líder que tendrá una aprobación popular mucho más alta, posiblemente JFK Jr. y el presidente Trump se retiraría caballerosamente cuando cumpla su misión, sabiendo que ha puesto todo en marcha, y el mundo siempre lo recordará positivamente.

DESPERTAR

Según John Sallman, ya hemos pasado el punto de inflexión, el colectivo humano ha optado por despertar finalmente y, a pesar del aparente caos y confusión en la miríada de organizaciones humanas en todo el mundo a nivel nacional, político, cultural, religioso, militar, económico, empresarial y social, ¡tu despertar está sucediendo ahora mismo!

La tarea que se propuso antes de tomar forma cada ser humano encarnado actualmente, cada uno de los miles de millones que hay ahora en la Tierra, fue la tarea amorosa más hermosa posible, la tarea de ayudar al colectivo humano a alcanzar la mayoría de edad. ¡Y esa tarea está progresando sin problemas, de manera eficaz en todo nuestro hermoso planeta, ahora mismo!

El único tiempo real es este momento constante del Ahora en el que todo sucede. El ahora no cambia, sólo cambia tu experiencia. El Amor es como el Sol, y el miedo, el juicio y la culpa son como nubes oscuras que lo esconden de ti.

Pero mientras te aferres al miedo, bloqueas tu capacidad de amar, y luego te preocupas interminablemente por lo que podría sucederle a tus seres queridos, agotando tu energía y privándote de la alegría de la vida. Si son honestos con ustedes mismos, pueden ver que preocuparse con miedo no sirve para nada, que simplemente llena la mente con los peores escenarios de catastróficas desdichas que podrían suceder, pero que, en realidad, es muy poco probable que ocurran.

Todos ustedes han experimentado esto, así que ahora es el momento de dejarlo ir. Cuando surjan situaciones que no sean de su agrado, podrán lidiar con ellas, lo sabe porque lo ha estado haciendo toda la vida, mientras tanto, disfrute de la vida sabiendo que no importa lo que surja, podrá lidiar con ellas, incluso aunque no disfrute haciéndolo. Pero ya hemos toreado muchos toros y somos expertos en el arte de la lidia en los problemas de la vida.

Cuando dejas ir el miedo y la preocupación, entonces vives en el momento presente, aceptando lo que surja: la lluvia cuando esperabas hacer un ‘picnic’; una hermosa puesta de sol que te encuentra en el lugar más apropiado para observarla; olvidar el cumpleaños de su cónyuge; recibir un regalo inesperado o un cumplido de un extraño: la vida te honrará al deleitarte en el momento, aunque no lo esperes. No empujes el río de la felicidad, porque fluye solo igual que el Amor, sin que puedas evitarlo.

https://intothelight.news/ files/2020-09-22-jesus- through-john.php

https://youtu.be/SQZBn73_XOo

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)