La Alianza tardó 50 años en preparar el Plan

Lo está aplicando ahora con perfección militar

Más de ocho mil personas crearon este proyecto

Muchos han perdido la vida en esta lucha tan noble

Charles Ward es el canal favorito del presidente Trump

Recibe información del jefe de Seguridad de la Casa Blanca

E s un honor que un guerrero digital sea difamado en estos días

Estamos al final de la tercera guerra mundial por el control de la humanidad

La Alianza para la Tierra ha tardado más de medio siglo en aplicar este Plan Divino para liberar a la humanidad y se ha esforzado en aplicarlo. El primer intento de aplicar la Ley nacional de Nesara fue el 11-S, pero el estado profundo voló las Torres Gemelas. Esa fue sólo una de las muchas derrotas perpetradas por la camarilla profunda, pero con cada derrota, la Alianza se reagrupó, aprendió y se fortaleció, hasta que se volvió invencible.

Más de ocho mil personas totalmente geniales se unieron y crearon este plan beatífico, y lo están aplicando sin problemas, con precisión militar, con lo que sólo se puede describir como perfección divina. Muchos miembros del equipo murieron o desaparecieron en el camino.

Tuvieron que permanecer escondidos por su seguridad para poder armar su plan, y ahora mismo estamos presenciando esta operación genial en acción. Se nos da la opción de elegir el bien con cada respiración: ¿Me alineo con la Luz? ¿Con el Amor? ¿Con la Verdad? ¿O tengo demasiado miedo?

EL EQUIPO

El equipo ‘Q’ está compuesto de generales leales y otros miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas que forman parte del proyecto desde la presidencia de John F. Kennedy, así como muchos militares y políticos en todo el mundo, pero siempre han sido minoría frente a las hordas de la oscuridad. Honestamente, es un honor que un guerrero digital sea difamado en estos días. Significa que estás haciendo bien tu trabajo, y eso vuelve locos a los demonios de la camarilla.

Durante eones se escribirán historias de estos héroes y se convertirán en leyenda cuando la gente se dé cuenta finalmente de lo extraordinaria que es la Alianza para la Tierra, y de lo diminuta que es en comparación con el enorme número de seres inicuos a los que se enfrenta, y que derrotaron a los demonios y derribaron su diabólico y horroroso imperio.

Personajes tan radiantes como Nicola Tesla, Mahatma Gandhi, el presidente JFK, médicos alternativos, e incluso John Lennon, vuelven locas a las ratas humanas, y al final tienen que destruirlos por miedo. ¿Qué crímenes han cometido estas personas? Sus crímenes son: luz resplandeciente, inspiración, esperanza, creatividad, alcanzar las estrellas, encender la imaginación, saber que es posible algo mejor, catapultar a la humanidad a un futuro más hermoso, esforzarse por arreglar las cosas, espíritu, piedad, compasión, genio, curación, humildad, paciencia y respeto.

PLAN DIVINO

El doctor Charles Ward se enteró de este tema hace seis años, pero yo me enteré hace veinte años de la existencia de un plan divino para liberar a la humanidad y de un proyecto de reinicio financiero mundial, a través de los mensajes de Sheldan Nidle. Desde entonces he traducido muchos mensajes y he seguido con entusiasmo la evolución de este proyecto, cuya información me ha ayudado a prosperar en la vida y a descubrir mi misión.

Ahora de repente aparecen ‘negacionistas’ del reinicio financiero que dicen que “todo es mentira” sin haberse molestado en investigarlo durante muchos años, cuando resulta que el reinicio financiero es el tema oficial del Foro Económico Mundial. La estupidez humana es infinita.

Estamos viviendo un tiempo muy difícil, porque estamos al final de la tercera guerra mundial por el control de la mente humana, que no se ha hecho con armas convencionales. He perdido amistades que no comprenden lo que yo veo muy claro, pero he ganado más amigos, y soy optimista porque muchos están despertando y están ansiosos por escuchar versiones alternativas de la realidad, en lugar de las desgracias que transmiten todos los días los medios de comunicación para meter miedo a los ciudadanos.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 5.html

BLOQUEO

El bloqueo comenzó en marzo, la economía mundial se derrumbó y los saudíes colapsaron el mercado del petróleo. Charles Ward sostiene desde marzo hasta hoy que todo esto, el bloqueo, las vacunas, los disturbios callejeros y el 5-G, fueron cortinas de humo para traer el reajuste global de la moneda.

Estamos en medio de la tercera guerra mundial, el estado profundo no está preparado para rendirse sin una pelea, de modo que harán todo lo que puedan para secuestrar algo como el reajuste de las divisas y el reinicio financiero mundial.

Charles Ward, quien ha sido amigo de los Ancianos Chinos durante quince años, informó que fue notificado por los bancos estadounidenses que estarían en un periodo de apagón de diez días sin transferencias de dinero entre la 1 PM del viernes 4 de septiembre al lunes 21 de septiembre.

La economía mundial se derrumbó, pero ahora está teniendo lugar un resurgimiento de la ‘Súper-V’. El sistema ‘Swift’ está en soporte de vida y funcionando a un 10% durante un poco más de tiempo, pero a partir del 1 de septiembre, el Sistema Financiero Cuántico QFS se ha convertido en el sistema operativo financiero global del planeta Tierra y, en realidad, estamos en este momento en medio de un reinicio financiero mundial.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/Charles- ward-chats-qfs-with-jo-hull- and.html

SUFRIMIENTO

Si bien es cierto que la Luz ha ganado y que la Ascensión del Planeta está garantizada, estamos viendo que los oscuros no están cediendo su poder fácilmente, y han decidido hacer sufrir a la humanidad hasta su último aliento según un mensaje del Consejo de los Doce canalizado a través de EldoRa y Siman.

El cabal se está infiltrando en muchas de las protestas pacíficas provocando actos de violencia al azar. Es en el mejor interés de los oscuros etiquetar a estos manifestantes pacíficos como gamberros sin ley y “teóricos de la conspiración” que están perturbando la paz supuestamente. Los arcontes y las entidades negativas son capaces de manipular a los policías o manifestantes agresivos para provocar violencia, caos y destrucción.

Gaya (la Madre Tierra) ha llegado al límite de su sufrimiento ahora y quiere descansar igual que todos nosotros. En los próximos meses, es probable que seamos testigos de un levantamiento masivo de la humanidad, a medida que más y más personas tomen la píldora roja de la ‘matrix’. La gente se pondrá furiosa cuando sepa lo profunda que es la corrupción entre nuestros sistemas de gobierno, medios de comunicación, industria farmacéutica, bancaria y de atención médica.

El virus real es el sistema subterráneo satánico que ha estado recolectando la sangre de pequeños inocentes durante siglos, justo debajo de nuestras narices. A medida que la humanidad se dé cuenta de estas verdades, serían inevitables el caos y los levantamientos. Si no se controlara esta ira colectiva, podría desestabilizar el planeta e incluso conducir a grandes eventos cataclísmicos como terremotos y maremotos. Ahora es más importante que nunca que los trabajadores de la luz mantengamos la paz y seamos los pacificadores de la humanidad.

https://intothelight.news/ files/2020-09-04-council-of- 12.php

MARBELLA

El mejor informador que existe ahora mismo del proceso de reinicio financiero mundial es el doctor Charles Ward que reside actualmente en Marbella, España. No habló antes, porque había firmado un acuerdo de confidencialidad que parece haber caducado, o que le han dado permiso para hablar. Se enteró de este tema hace seis años.

Vive con su esposa turca y su joven hijo, Justin. Ocasionalmente describe en broma a su esposa como “95% perfecta y 5% terrorista”. Eso me suena a la definición de una diosa. Dice a menudo que “Soy un hombre de 60 años con 4 esposas, 4 hijos y 4 nietos.” Charles ha dicho en muchas ocasiones que haría cualquier cosa por sus hijos. No es sólo un padre y un abuelo, es un padre y un abuelo devoto.

Charles Ward es uno de los canales de vídeo favoritos del presidente Trump. En el momento de escribir esto Charles tiene 145.000 suscriptores y 254 vídeos en YouTube. Charles no necesita estar haciendo 2 ó 3 vídeos todos los días. Lo poco que gana, lo está depositando en la cuenta de ahorros de su hijo Justin.

https://www.youtube.com/user/ drCharlesward

Afirma que “la Casa Blanca nos ha estado siguiendo desde hace algún tiempo y también, han re-twitteado algunos de nuestros vídeos, un verdadero honor. Su Jefe de Seguridad nos mantiene informados sobre lo que podemos y no podemos decir, y también tenemos contacto directo con dos asesores en la Casa Blanca. Estamos muy bendecidos pero también muy humildes.”

Son contagiosos el optimismo y la calma de Charles Ward. Su verdad e inteligencia es auténtica. Viene directamente de dentro de la Casa Blanca, y no hay una autoridad más alta que esa en la Tierra, excepto Dios. Por eso su nombre está en boca de todos, y por eso predigo que tendrá más de un millón de suscriptores cuando todo esté dicho y hecho.

BIOGRAFÍA

Charles Ward nació en Inglaterra en 1960. Fue criado en el culto religioso de los Hermanos de Plymouth. Fue puesto en un matrimonio arreglado a la edad de 18 años y tuvo tres hijos a los 23 años. Ha dicho, muchas veces, que le lavaron el cerebro desde que era niño, por lo que tiene una aversión muy arraigada a las mentiras. No las soporta. Siempre desafía a la autoridad. Siempre trata de llegar a la verdad del asunto.

“Me lavaron el cerebro desde que nací, -explica- durante toda mi vida hasta los 23 años sobre ciertas cosas que resultaron ser una completa y absoluta basura. Así que tengo un muy buen entendimiento sobre el lavado de cerebro. Decidí desafiarlo a finales de mis veinte años. El Gobierno británico dijo que no es lavado de cerebro, sino ‘adoctrinamiento’, que es exactamente lo mismo, excepto que con un nombre elegante.”

Charles Ward le recuerda con frecuencia a la gente que la razón por la que debe investigar la verdad es porque fue criado en un culto cristiano desde que nació hasta los 23 años, cuando empezó a desafiar su mensaje y fue rápidamente apartado del culto y de su familia.

Por lo tanto, buscar la verdad es parte de la naturaleza de Charles. Este don suyo de oler la caca y buscar la verdad, lo ha mantenido en gran lugar a él y a todos los que lo escuchamos. Es como si hubiera nacido para hacer lo que hace ahora en su canal de Youtube: relacionar la verdad con el mundo sobre lo que está pasando realmente. Es su misión, y también es la mía.

SECUESTRO

Un suceso muy importante en la vida de Charles Ward es sobre su hija. Cuando su hija era una niña, casi fue secuestrada por un pederasta. Afortunadamente, una anciana estaba cerca y vio que la niña estaba a punto de ser agarrada en un coche por un hombre y gritó “asesinato sangriento” lo que hizo que se asustara el secuestrador y soltara a la niña.

Cuando Charles habló con la Policía les dijo: “Será mejor que lo atrapen antes que yo, porque si lo atrapo primero lo mataré”. La Policía le dijo a Charles: “Si lo haces pasarás el resto de tu vida en la cárcel”. Charles respondió: “No tengo ningún problema con eso”. Finalmente encontraron al secuestrador, que era un delincuente sexual fichado por la Policía.

SU TRABAJO

En su calidad de hotelero en Marbella cayó en su trabajo actual, que es el de mover dinero por todo el planeta para los gobiernos, multimillonarios y varios VIP’s. Empezó con algunos de sus huéspedes más ricos que le preguntaron si podía llevar algo de su dinero a otro país. Y de ahí surgió una vocación, que diseñó, y en la que ha estado involucrado durante más de quince años, por lo menos.

Charles ha dicho que mueve la mayoría del dinero en un ‘jet’ privado. Se necesita una planificación meticulosa, no sólo para la eficacia sino también para la seguridad. Es un trabajo que tiene bastante peligro. Trabaja con muchos equipos de seguridad que hacen el movimiento físico del dinero, y él es el que hace el plan de dónde y cómo lo moverán.

Esta experiencia ha sido muy útil para el Gobierno estadounidense, que contrató a Charles para que forme parte del equipo que está moviendo el dinero, el oro y los objetos de valor alrededor de la Tierra con el fin de respaldar las monedas que forman parte del reajuste de las divisas y del reinicio financiero mundial.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)