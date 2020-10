La plataforma Encuentro Estatal por la República debido al deterioro institucional, territotial y sanitario en que se encuentra el Estado español, ha llamado a realizar concentraciones en todas las ciudades del Estado español que la situación sanitaria lo permita, este 18 de octubre. En Andalucía se han convocado concentraciones en todas las provincias, salvo Huelva. En nuestra ciudad Almería las organizaciones, La Desbandá, PCA, Andalucía Comunista, Anticapitalistas y Juventud Comunista y Sindicato Andaluz de Trabajadores, a las que se han sumado Alternativa Republicana, Podemos, Equo, IU y JSE, que han hecho un llamamiento a la ciudadania a realizar el próximo 18 de octubre a las 12:30 h. en la Pl. Vieja de Almería, una concentración de carácter asambleario a la que se invita a asistir a todos los almerienses. Tambien recordando que hay que acudir con mascarilla y observando las medidas sanitarias

18 de octubre – Movilización unitaria estatal. Una salida republicana a la crisis

Estamosasistiendo a una segunda olade una pandemia que nos hasumergido de nuevo en unacrisis no solo sanitaria sinosocial, económica y política.Nos ha revelado la fragilidaddel Estado y sus serviciospúblicos, y en especial denuestro sistema sanitario,como consecuencia de años depolíticas neoliberales derecortes y privatizaciones.Nos ha revelado también lasdisfunciones institucionalesen aspectos clave como loslímites del Estado de lasAutonomías.Afrontamos estasituación con la manipulaciónde la Justicia por la derechamonárquica, que imposibilitala renovación del ConsejoGeneral del Poder Judicial,sin legitimidad democráticapor estar caducado desde hacedos años, y del propio reyFelipe de Borbón, al quenadie le ha votado, que actúasaltándose las normasvigentes contra un gobiernoresultado de la mayoríaparlamentaria tras unaselecciones generales.Y porencima de todo, la monarquía,no solo por los presuntosdelitos de Juan Carlos deBorbón, sino por el silenciocómplice del rey actual, queno reaccionó hasta que elfango le salpicó,sacrificando a su padreseñalándolo como si fuera elúnico culpable. Felipe deBorbón y toda su “familiareal” conocían y seaprovechaban de la situacióny han callado durante todosestos años. Una monarquía quese escuda bajo el paraguasmedieval de la inviolabilidaddel monarca, que no estádispuesta a renunciar a eseimpresentable y nodemocrático privilegio. Y unaJusticia, unos Gobiernos, ygran parte de los medios… alservicio de la monarquía y delo que significa, que hanrechazado durante añosinvestigar al monarca, nisiquiera en lo que tenía quever con los años posterioresa su dimisión. Y solo lo hahecho cuando ya habíacomenzado a investigar lafiscalía suiza.Siendo muygrave la corrupción de losBorbones, el problema es lamonarquía. Una institución nodemocrática, que no hemosvotado, que provieneactualmente de la dictadurafascista, que hereda laJefatura del Estado como sehereda una cuenta en Suiza.Por todo ello es necesarioarticular una salidarepublicana a esta crisis,que no solo signifique elcambio en la elección de laJefatura del Estado.Necesitamos una Constituciónque garantice los derechosbásicos, laborales, socialesy políticos al conjunto de laciudadanía, que fije comoprioridad las inversiones enservicios públicos frente alpago de la deuda. Una salidaque garantice el autogobiernode los pueblos en una Españasolidaria y plurinacional.Esta salida es la República.Llamamos a la ciudadanía y alas fuerzas políticas,sociales y sindicales acomenzar a dar pasosefectivos en esa dirección.Llamamos a la movilizaciónpara defender la dignidad ylos derechos y el futuro delas nuevas generaciones. Conlas necesarias medidassanitarias de protección, nosvemos en las calles elpróximo 18 de octubre.El reyemérito al banquillo.Inviolabilidad no ¡VIVA LAREPÚBLICA!