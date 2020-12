Tras el decreto de estado de alarma en todo el territorio nacional, con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, son muchas las dudas que han surgido entre las personas que viajan por negocios: ¿Puedo desplazarme a otra Comunidad por temas laborales? ¿Qué documento tengo que presentar para justificar que estoy viajando por trabajo? ¿Qué pasa si mi vuelo aterriza dentro del horario de toque de queda? ¿Este decreto afecta a los desplazamientos a otros países de la UE? En este contexto, GEBTA ha publicado un informe del Comité de Business Travel en el que explica la normativa activa en el territorio español. En el mismo, se aclara que los viajeros de empresa pueden seguir desplazándose entre comunidades, e incluso en los horarios de limitación a la movilidad, siempre y cuando lo pueda justificar por motivos profesionales o esenciales. “El decreto de estado de alarma no afecta a los viajes corporativos. Hay que tener en cuenta que estos son esenciales para reactivar la economía. De hecho, antes de la crisis de la COVID19, representaban un 25% de los ingresos relacionados con el turismo en la Unión Europea”, explica Hugo Van Nienwenhove, Marketing Manager de Aervio. Preguntas frecuentes ¿Qué datos debe aportar el justificante del trabajador en caso de desplazamientos a otra empresa u otra comunidad por motivos laborales? Dicho justificante debe aportar todos los datos de la empresa, del viajero y del viaje incluyendo fechas de realización, origen y destino, medios de transporte utilizados, etc. También tiene que indicar el motivo del viaje e ir sellado y firmado por un responsable de la empresa cuyos datos de contacto se aporten en el mismo. ¿Este decreto afecta a la movilidad internacional? No, pero sí puede afectar a trabajadores extranjeros que se desplacen a España y que deban cumplir la normativa en vigor. ¿Qué sucede si tengo que viajar en el horario de toque de queda? Siempre que el trabajador se desplace con un justificante de la empresa no se aplicarán las restricciones de la libre circulación. En el caso de vuelos o traslados que exigen la movilidad entre 23h y 6h, el viajero lo podría justificar con el billete aéreo. ¿Dónde puedo encontrar un ejemplo de documentos justificativos del viaje? Facilitamos dos modelos que pueden servir de referencia en las páginas 6 y 7 de la guía que se había elaborado para viajar por Europa en el siguiente link, que igualmente pueden servir de referencia para desplazamientos dentro de España. Risk Management Tool, la nueva herramienta de Aervio Con el fin de garantizar la seguridad a todos y cada uno de sus clientes, Aervio ha incluido un nuevo módulo en su herramienta de Risk Management Tool, gratuita para sus clientes y abierta a todas las empresas. Tal y como asegura Santiago Montero, CEO de Aervio, “se puede viajar con total seguridad sabiendo cuáles son los protocolos de protección sanitaria y las restricciones de movilidad de los 193 países del mundo y del resto de territorios autónomos”. Dicha información está integrada dentro de la plataforma de gestión de reservas así que los asesores de Aervio pueden conocer cualquier incidencia en el país de destino. Por su parte, los usuarios pueden optar por recibir dicha información en el email de confirmación de la reserva, en español o en inglés, en versión corta o extendida. Además, cualquier empresa que quiera aclarar dudas sobre alteraciones en el país donde va a viajar puede enviar su consulta dejando sus comentarios en la página web.