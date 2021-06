¿ D ónde se han ido todas las flores hace tiempo ?

Hay una batalla espiritual por nuestra existencia

La fe es muy necesaria en estos tiempos únicos y confusos

Descubren que el “oro de los tontos” no es tan tonto como se creía

Singapur, el FMI y el Banco Mundial preparan una moneda digital

Un economista destroza al bitcóin y calcula que su valor es igual a cero

Reino Unido prohíbe el intercambio de criptomonedas más grande del mundo



Esta semana no ha comenzado con una noticia destacable sino con muchas noticias destacadas. Se supone que acaba de comenzar la aplicación del nuevo acuerdo de Basilea que consolida el patrón oro en todos los sistemas financieros del mundo. Las nuevas normas bancarias de Basilea requieren que los bancos mantengan niveles más altos de capital, con tenencias mínimas de capital común en los bancos que aumentan del 2% al 7% de los activos ponderados por riesgo.

No todo está bien en el frente financiero, porque la gente irresponsable se mantiene a flote y simplemente se traslada al siguiente barco que se hundirá. Simplemente cierran un capítulo y comienzan de nuevo.

También se supone que a partir de esta semana comienzan importantes operaciones de las Fuerzas de la Luz que tendrán lugar tanto bajo tierra como en la superficie del planeta a partir del lunes 28 de junio, lo que podría desencadenar escaladas drásticas, según el breve mensaje a la población de la superficie emitido el viernes 25 de junio por el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.

OPERACIONES SECRETAS

Hay operaciones en marcha que requerirán restricciones de viaje incluso más de lo que estamos viendo ahora. Los militares deben hacer lo que tienen que hacer. Siempre hemos esperado que nuestros países se cierren por completo cuando se produzcan las detenciones anunciadas. Fronteras cerradas, sin tráfico aéreo. Encerrado como un insecto en una alfombra para que los malos no puedan huir. Interrupciones de comunicación. Con los túneles destruidos, los globalistas no pueden esconderse bajo tierra en sus búnqueres, y con la Fuerza Espacial patrullando los cielos, no pueden saltar en su nave espacial e irse, o serán derribados, como muchos lo han hecho.

Con las recientes cancelaciones de aerolíneas supuestamente como resultado de pilotos enfermos, creo que los sombreros blancos están facilitando a todos en una situación completamente fundamentada para el futuro cercano. El Plan es bastante brillante.

Entendemos que la postura militar que estamos escuchando tiene la intención de llegar a un punto crítico en un escenario de guerra aparente pero cuidadosamente elaborado, como hemos dicho. Forma parte de los eventos de miedo que estaban planeados para llamar la atención de los gorrones o fisgones, y avanzar a la siguiente fase del plan.

Eso provocaría que los ejércitos del mundo se lanzaran al modo de «arresto masivo» para destituir a sus funcionarios corruptos. Pase lo que pase, mantenga la calma y sepa que los buenos tienen el control. Esta es la famosa tormenta anunciada, y saldremos del otro lado a un mundo completamente nuevo.

PERSONAJES

John McAfee activó un interruptor de muerte cuando se hizo el anuncio de que se había suicidado en su celda de la cárcel. Parece que se ha activado dicho interruptor y que está transfiriendo documentos a través de código binario sin parar, y se espera que salga toda la información.

Romana Didulo en Canadá dice que las camas médicas cuánticas fueron donadas a la humanidad hace mucho tiempo, pero fueron robadas y escondidas por el lado oscuro de la fuerza para continuar con el negocio que todos conocemos. Revela que ahora tienen el control sobre estas tecnologías y que se están produciendo en masa para la gente del mundo, pero se mantiene el secreto. Londres está llevando a cabo más protestas contra el bloqueo. Mucha gente está involucrada en este movimiento ahora. También hay protestas en Escocia.

Lamentablemente, la dirección de la historia sobre el condominio de Surfside colapsado en Florida está echando la culpa a la estructura defectuosa del edificio. Parece muy poco probable que sea de una losa agrietada o algo menor y gradual. ¿Por qué colapsaría tan rápido y tan completamente? ¿Por qué se desintegraría como lo hizo? Hay un incendio profundo, dicen, y el humo complica los esfuerzos de rescate.

Nada es lo que parece. Aquellos de nosotros que entendemos esa cara tenemos una mejor idea de lo que está pasando. Ésta es una batalla espiritual por nuestra propia existencia y estamos comprometidos, de mente abierta y curiosos. La fe es muy necesaria en estos tiempos únicos y confusos.

TÁCTICAS

Una de las tácticas más convincentes del lado oscuro ha sido su método de crear su propia oposición o cooptar a aquellos que podrían desafiar su posición, o intentar iluminar a la población sobre su sistema amañado, o los medios por los cuales fue logrado.

El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Y ustedes, nuestros líderes, han optado por no hacer nada. Dejaron que esta locura se prolongara demasiado tiempo. Que hoy sea el día en que todo cambie. Y comencemos finalmente el asombroso viaje de ocupar el lugar que nos corresponde en el Cosmos.

Y luego tenemos a los quejidos que incluso critican a la Coalición por no hacer esto lo suficientemente rápido, aparentemente sin preocuparse por los obstáculos que se enfrentan a diario. Cuando sea el momento adecuado, estaremos listos para reaccionar en cualquier dirección que sea necesaria para lograr el resultado deseado para el bien mayor.

La fe, la confianza y la paciencia son las herramientas que tenemos para completar lo que nos propusimos hacer con nuestro corazón y nuestra mente. La paciencia es una virtud. Tener Virtud es signo de un buen ser moral. Los buenos seres morales tienen el poder de vencer el mal y cambiar el mundo.

Dice Poofness.- Hay esperanza, sí, y están ocurriendo cosas, y muchos están deseando, queriendo mucho ver este cambio, pero no vemos que suceda todavía. Los tornillos se están apretando en todo el lío, y la capacidad de mover las cosas ha cambiado enormemente a medida que se vigila el sistema de comunicaciones, y los algoritmos son un desastre.

Hay muchos gurus de las finanzas detrás de los fondos, y también en los bancos, además de que los grandes están tratando de estrangular a toda la economía de formas que recién ahora comienzas a reconocer. Cortar el suministro de alimentos, agua, electricidad, petróleo y gas, productos electrónicos, y ver cómo todo se vuelve patético de todo tipo.

Nuevamente les dijimos que esto iba a suceder. Se pondrá más complicado de lo que lo ves ahora, al menos por un tiempo. Existía la promesa de que no duraría mucho y esa promesa sigue siendo realista. Simplemente sostenga sus caballos y haga los ajustes necesarios. Esté preparado y diviértase, siempre atento, consciente y tomando decisiones que sean las mejores y más importantes para usted.

Hay elementos que están luchando con todos los trucos sucios que se les ocurren y se están abriendo camino. Entonces, enviar luz y arrojar luz a todos los rincones y a toda la gente es imprescindible. Asegúrate de estar haciendo todo lo que puedes. Haga el esfuerzo de mantener el rumbo, haga el trabajo, haga lo que tiene que hacer, pero trabaje con lo invisible. En el momento en el que dejemos de luchar el uno por el otro, es el momento en el que perderemos nuestra humanidad.

MONEDA DIGITAL DE BANCO CENTRAL

Singapur, el FMI y el Banco Mundial se unen a los esfuerzos para crear la moneda digital del banco central, según Max Gorbachev. El auge de las criptomonedas ha despertado el interés de los bancos centrales por crear monedas digitales. Una encuesta reciente realizada por el Banco de Pagos Internacionales reveló que casi todos los bancos centrales han considerado emitir una moneda digital.

La Autoridad Monetaria de Singapur, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones supranacionales han unido esfuerzos para crear una moneda digital de banco central para uso minorista. Según un comunicado publicado en su sitio web, Singapur y sus socios han lanzado un concurso que consideran mejorará la eficacia de los pagos y promoverá la inclusión financiera.

«Una moneda digital de banco central minorista, construida para rieles financieros de próxima generación, tiene el potencial de aumentar la eficacia de los pagos, mejorar la inclusión financiera y respaldar el impulso de digitalización más amplio en la economía», se lee en el comunicado emitido por Singapur.

Como se mencionó anteriormente, los bancos centrales de varios países han estado estudiando la posibilidad de emitir monedas digitales. A principios de este mes, el Banco de Inglaterra anunció que había estado revisando las perspectivas de una libra digital. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo también han estado investigando las monedas digitales, mientras que China ha estado probando su yuan digital en varias partes del país.

EL “ORO DE LOS TONTOS”

Descubren que el “oro de los tontos” no es tan tonto como se creía.- La pirita, llamada a veces el ‘oro de los tontos’ por su parecido con ese metal precioso, podría ver aumentar su valor, ahora que un grupo de investigadores ha publicado un método para extraer la diminutas partículas de oro que pueden haber quedado atrapadas dentro del mineral.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/396343-descubrir- oro-tontos-extraer

El oro termina más alto, obteniendo ganancias consecutivas.- Los futuros del oro cierran al alza el lunes por segunda sesión consecutiva, y los precios extienden su movimiento al alza después de registrar la primera ganancia semanal en cuatro semanas.

El gigante de la minería de oro de Rusia planea impulsar la producción de metales preciosos en medio de la subida de los precios.- El precio del oro por onza se disparó en 2020 cuando los inversores mundiales se apresuraron a comprar el metal precioso como un activo de refugio seguro en un momento en el que la economía mundial se hundió en una crisis repentina causada por los bloqueos. La empresa minera de oro más grande de Rusia, Polyus, ha anunciado planes para aumentar la producción de metales preciosos en los próximos dos años. En 2021, la compañía espera resultados más modestos en comparación con el año anterior.

CRIPTOMONEDAS

Reino Unido prohíbe el intercambio de criptomonedas más grande del mundo Binance.- El organismo de control financiero de Gran Bretaña ha ordenado a una de las redes de intercambio de cifrado más grandes del mundo, Binance, que cierre todas las actividades reguladas en el Reino Unido. La prohibición se produce en medio de un creciente escrutinio de los activos digitales en todo el mundo.

México dice que las criptomonedas no son dinero.- Las autoridades financieras mexicanas dijeron el lunes que los cripto-activos no son moneda de curso legal en México y no se consideran monedas según las leyes vigentes, advirtiendo que las instituciones financieras que operan con ellos están sujetas a sanciones.

Un economista destroza al bitcóin y calcula que su valor es igual a cero.- El reconocido economista, analista y matemático Nassim Taleb, que hace unos años elogiaba al bitcóin, ha vuelto a criticar a la popular criptomoneda diciendo que su valor real equivale a cero. «En su versión actual, a pesar de la exageración, el bitcóin no logró satisfacer la noción de moneda sin gobierno, no puede ser un depósito de valor a corto o largo plazo, no puede operar como una cobertura fiable de inflación y lo peor de todo es que no constituye, ni siquiera remotamente, un vehículo de protección para episodios catastróficos», señaló.

ECONOMÍA

El petróleo cae un 2%.- El precio del petróleo cayó un 2% a un mínimo de una semana el lunes después de alcanzar su nivel más alto desde 2018 a principios de la sesión.

Caerá la plantilla de banqueros de Frankfurt a pesar del impulso del Brexit.- Los empleos bancarios en la capital financiera alemana de Frankfurt están en declive, a pesar del impulso del Brexit, según un estudio del prestamista alemán Helaba. La plantilla en las instituciones financieras de la ciudad se reducirá un 5% para fines de 2023, a alrededor de 62.200 personas, como resultado de las medidas de reducción de costos, predice Helaba. Eso es 3.300 personas menos que el otoño pasado.

El banco de Beirut asaltado por manifestantes enojados.- Según los informes, decenas de personas sitiaron el Banco Suizo Libanés en Beirut y atacaron a tres empleados, mientras exigían acceso a decenas de miles de dólares en un intento por aliviar las terribles condiciones de vida en el Líbano. Las imágenes tomadas el lunes en el barrio de Hamra de la capital libanesa supuestamente mostraban a personas arrojando documentos bancarios desde las ventanas del edificio.

El SoftBank reduce su negocio de robótica.- SoftBank Group Corp está recortando puestos de trabajo en su negocio mundial de robótica, y ha dejado de producir su famoso robot Pepper que detecta si las personas usan máscaras faciales y, en caso contrario, les indica que las usen.

GUERRA

Aviones de guerra estadounidenses atacan a milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria.- Estados Unidos dijo el domingo que llevó a cabo otra ronda de ataques aéreos contra milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, esta vez en respuesta a los ataques con aviones no tripulados de la milicia contra personal e instalaciones estadounidenses en Irak.

Cohetes y morteros contra una base estadounidense en Siria, en represalia por los ataques aéreos contra la milicia chiita.- Una base utilizada por las tropas estadounidenses en el este de Siria, cerca del campo petrolero Omar en la provincia de Deir-ez-Zor, fue alcanzada por cohetes y morteros el lunes. El ataque parece ser una represalia por los ataques aéreos estadounidenses durante el fin de semana.

Un «buen samaritano» desarma a un atacante que había matado a un policía, pero termina asesinado por otro oficial.- La Policía de Arvada (Colorado) confirmó el pasado viernes que uno de sus agentes asesinó a tiros a un «buen samaritano» que confrontó a un atacante que había matado a otro oficial del departamento y evitó una «mayor pérdida de vidas».

Los agentes 007 no son lo que solían ser.- La aparición el domingo de documentos altamente clasificados vinculados a la incursión de un buque de guerra británico en aguas rusas cerca de Crimea, días después de que ocurrió, dispara todas las alarmas en el Reino Unido. Según la emisora estatal británica BBC, el expediente de 50 páginas, relacionado con la misión de Defender en el Mar Negro, aparentemente fue encontrado por un transeúnte en un montón de basura detrás de una parada de autobús en Kent el martes por la mañana.

NOTICIAS CURIOSAS

México aprueba el uso lúdico de la marihuana.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este lunes por mayoría el uso lúdico de la marihuana en México. Con ocho votos a favor y tres en contra, los jueces de la Corte se pronunciaron a favor de esta planta, después de que el Congreso mexicano no cumplió con emitir una ley para garantizar el derecho de las y los usuarios a consumir la planta, pese a que la Suprema Corte le dio tres prórrogas para discutir y aprobar este tema.

La Nasa muestra la imagen de una violenta mariposa cósmica «que pica como una abeja».- La Nasa ha publicado una impresionante imagen tomada por el telescopio Hubble de la nebulosa NGC 6302, conocida también como nebulosa de la Mariposa, y ubicada en la constelación de Escorpio, a una distancia de 3.400 años luz de la Tierra. La agencia espacial indicó que esa ‘mariposa’ es mucho más violenta de lo que parece a primera vista.

Las nubes cerca de Júpiter podrían sustentar la vida.- Las nubes cerca de Júpiter tienen «la combinación adecuada de temperatura y actividad del agua» para sustentar la vida similar a la de la Tierra, afirma un estudio. «No esperábamos eso en absoluto», dijo el Dr. John Hallsworth, quien describió el descubrimiento como «profundo y emocionante».

Una antigua catástrofe cósmica podría haber afectado a las primeras sociedades humanas.- Se sospecha que el evento de impacto es la causa de una mini era glacial que duró más de mil años. La colisión de fragmentos de cometas con nuestro planeta hace aproximadamente trece mil años puede haber tenido un impacto en el estilo de vida de la sociedad humana. Conocido como el impacto de Younger Dryas, el evento acabó con varias especies de animales grandes e incluso desencadenó una mini era de hielo que duró más de mil años. La teoría del impacto se propuso originalmente en 2007, y ahora los investigadores de la Universidad de Edimburgo sugieren que una gran cantidad de evidencia apoya la teoría de que un cometa chocó hace unos trece mil años. Esta gran catástrofe cósmica parece haber sido conmemorada en los pilares de piedra gigantes de Göbekli Tepe, en Turquía, posiblemente el ‘primer templo del mundo’, que está relacionado con el origen de la civilización del Creciente Fértil en el suroeste de Asia.

