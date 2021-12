Del 21 de diciembre al 22 de febrero

O peración Revelación por Mark Baughman

La guerra se ha ganado pero no se ha acabado

El pesimismo está generado por los controladores

La suspensión del Foro de Davos es el primer signo

Muchas fuentes han confirmado el acuerdo de la élite

Se habría producido un caos mundial sin dicho acuerdo

La diplomacia es más eficaz que las bombas en ciertos casos

Mucha gente está molesta con el trato, pero es la mejor estrategia

Todavía no se han despejado las bases africanas según Gene Decode

La transición comenzó el 21 de diciembre y dura hasta el 22 de febrero

Se d ice que todo se revelará y estará listo para finales de marzo de 2022

S e expondrán muchos secretos cuando salte la tapa de est a olla a presión

En marzo entraremos en la cuarta dimensión, y la quinta tardará diez años

Vamos a pasar a la Ley Universal, que son las Leyes de Dios y de la Creación

Este universo no se creó para el sufrimiento, la escasez, el hambre y la miseria

La Ley Natural es la conciencia universal del Gran Creador Maestro Supremo

Esto está más allá de todas las religiones, que fueron creadas por el ser humano

Estamos en la etapa final, preparados para comenzar a revelar la verdad a las masas

D isfruta de la mayor transición en la historia de la humanidad en los próximos meses

Hay quien no cree en el acuerdo de la élite en la Antártida, a pesar de haber sido publicado por muchos mensajes y medios alternativos. Entonces, ¿por qué se ha suspendido el Foro de Davos? Muchas fuentes han confirmado el acuerdo de la élite. Cuando el río suena, agua lleva. De todos modos no existe ninguna verdad absoluta hasta que lo veamos con nuestros propios ojos. Cuestión de meses a mi juicio.

Sólo porque no entiendes algo, o no sepas que ha pasado, no significa que eso no sea real. No beneficiaría a las operaciones en marcha que se publicara toda la información antes de tiempo. Eso se hará cuando esté todo bajo control, que no lo está todavía, pero casi hemos llegado. Una transición es una acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.

La verdadera transición de la humanidad ha comenzado el 21 de diciembre de 2021. Para todos los que han dudado de los sombreros blancos, parece ser que la guerra secreta han sido ganada por el lado bueno aunque no se ha terminado todavía y tardaremos unos meses en ver los resultados.

Aunque la lentitud ponga a prueba nuestra paciencia, es una estrategia maestra el desmontar lentamente y sin grandes traumas la infiltración de la oscuridad en todos los aspectos de nuestra vida sin producir una gran pérdida de vidas ni un gran caos social y económico, pero hay que ser conscientes de que la ignorancia y la ingenuidad se paga muy cara en estos tiempos.

El gran honor debería ser para los muchos equipos que se han jugado la vida, tanto terrestres como externos, y para el apoyo espiritual de los seres ascendidos, porque no habría ocurrido la transformación sin las órdenes y el apoyo de los creadores de la Fuente Principal.

CONFIRMACIÓN

A pesar del escepticismo, muchas fuentes han confirmado el acuerdo de la élite para entregarse y ayudar en la transición a cambio de su traslado a otro mundo. En las actualizaciones de Gene Decode, la base de la Antártida fue tomada por la coalición hace varios meses. Algunos de los altos mandos escaparon a través de un portal a otro planeta, durante la toma de control. Una fuente del Pentágono dijo que la gran ciudad bajo dos millas de hielo tenía cincuenta millones de seres. Increíble, por decir lo menos.

Entiendo que muchas personas están molestas con este trato, pero ha sido la estrategia más inteligente que se haya podido hacer porque si hubieran sido reprimidos, el sistema financiero y económico habría estallado en un caos, y a nadie le interesa el caos sino una transición suave, armónica y ordenada donde todos salgamos ganando. La Justicia es un plato que se sirve frío, y una venganza en caliente no hubiera beneficiado al interés de toda la humanidad. “La Justicia es mía” dijo el Señor, y es que nadie puede escapar a las leyes cósmicas cuando las viola.

Lo importante es hacer que los altos mandos revelen toda la información para poder desactivar el tinglado que ellos mismos montaron y eso sólo se podría haber conseguido a cambio de un trato para salvar su trasero, y ese trato será un planeta prisión del que no podrán escaparse. Para salvarse el trasero, los altos mandos de la camarilla no tendrán más remedio que liberar a la Tierra de la influencia maligna y facilitar una transición suave al sistema financiero cuántico QFS que traerá prosperidad a todos los seres humanos que habitamos este planeta sin guerras, ni pobreza, ni hambruna, donde todo el mundo tendrá cubiertas sus necesidades básicas como la comida, el alojamiento, la sanidad, y muchas más cosas.

FUERZA ESPACIAL

La Fuerza Espacial tiene ocho naves estelares exóticas del Guardián Solar (Solar Warden) de la Armada procedentes del Programa Espacial Secreto que comenzó en los años setenta y ochenta. La Alianza para la Tierra comenzó con 17 países y luego se amplió a 140 países que se unieron a la liberación del planeta Tierra. La guerra se ha ganado pero no se ha terminado porque todavía no se han despejado las bases subterráneas de África, según Gene Decode, aunque se recuperaron las bases de la Luna y de Marte. Siempre se empieza por afuera y se acaba por adentro.

El programa espacial secreto del sistema solar tiene dos organizaciones de naves espaciales que son Radiant Guidance y Radiant Glory que significa Guía y Gloria Radiantes. Tienen naves o portaaviones de 1, 2, 4 y 8 kilómetros de largo, así como las naves exploradoras triangulares TR3B y TR3G que está más perfeccionada que la primera.

Las tres estaciones espaciales tienen una rueda como estaciones de acoplamiento para estos monstruosos portaviones. Hay ocho flotas patrullando el sistema solar. El Proyecto Odín conecta el sistema de satélites QFS Starlink y las llamadas “varas de Dios”, que son proyectiles reforzados de acero de tungsteno del tamaño de un poste telefónico, que pueden causar daños en la superficie u objetivos subterráneos hasta diez kilómetros hacia abajo, disparándolas hacia la Tierra desde un satélite. Esto se hace sin ningún dispositivo explosivo, ya que viaja de regreso a la Tierra sólo por la fuerza de la gravedad.

TRANSFORMACIÓN

No se trata simplemente de un cambio de liderazgo sino de la transformación a una conciencia más espiritual y colectiva, llamada conciencia de unidad. Ésta es la evolución para la humanidad en el universo, donde dentro de cada ser humano, nos convertimos en uno con Dios, a través de nuestra alma o mente-corazón hasta donde queremos, entendemos y seguimos las leyes universales de Dios y de la Creación.

Todas las personas están muy dispuestas a vivir en el cielo en la tierra en total felicidad. Ésta es la conciencia de unidad a través del reino cuántico. Esto se está transformando internamente de frecuencia desde la tercera dimensión a la cuarta dimensión para finales de febrero de 2022, y finalmente a la frecuencia de la quinta dimensión.

TRANSICIÓN

El pasado viernes 17 de diciembre un comité galáctico informó que ya ha comenzado la fase activa de Transición que alcanzaba su punto máximo culminante el 21 de diciembre de 2021. Este ha sido el comienzo de esta fase, y duraría hasta el 22 de febrero de 2022. El paso a cuarta dimensión significa una salida completa y definitiva de la matrix tridimensional, la activación de la matrix de cuarta dimensión en primer lugar, y luego su formato de quinta dimensión.

https://eraoflight.com/2021/ 12/20/galacom-update- difficult-operations/

Es el momento de que la humanidad ascienda en Gaia (la Tierra). Ésta es una gran noticia histórica que debería traer mucho júbilo al corazón. No es algo que se deba temer; es algo por lo que estar extasiado, porque este proceso de desarrollo espiritual, ha tardado milenios en gestarse.

https://eraoflight.com/2021/ 12/20/galactic-federation-of- light-grand-news-to-bring- much-jubilation/

La resonancia Schumann es una frecuencia de un planeta o de sus habitantes, denominada el latido del corazón de un planeta.

https://noc.galacticage.org/ Schumann-Resonance/

La frecuencia de la Tierra fue de 7,83 hertzios durante miles de años, y ahora estamos en el rango de 40 hertzios y, a veces, alcanzamos un máximo de más de 200 hertzios. Esto significa que nos estamos moviendo hacia la cuarta dimensión, aumentando nuestra conciencia y activando más cepas de ADN. Esto le dará a los seres humanos más habilidades como el habla telepática.

Pero no todos los seres humanos se desarrollarán en la misma línea de tiempo. Tenemos 64 filamentos de ADN, y sólo dos hilos se activan en 3-D, serán cinco hebras en la Tierra 5-D. También tenemos 64 aminoácidos. Desarrollaremos o aumentaremos en frecuencia rápidamente en las próximas semanas, luego lentamente a 5-D, en unos diez años, según Gene Decode. Esto se está acercando a Dios o al Creador de la Fuente Primordial, y sería una graduación por decirlo así.

LEY UNIVERSAL

El futuro de la humanidad es la comprensión del universo y de cómo funciona realmente. Ésta es una verdadera transformación para ser “seres soberanos”, que no sólo consiste en cambiar algunas leyes o cambiar de liderazgo. Todos, seremos iguales de facto porque ningún alma es más valiosa que otra.

Vamos a pasar a la Ley Universal o Ley Natural del universo que es la verdadera Ley de Dios y de la Creación. La Ley Natural es la conciencia universal del Gran Creador Maestro Supremo. Esto estaría más allá de todas las religiones del mundo, que fueron creadas por el ser humano.

El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario.

DIVIDE Y VENCERÁS

Si el diablo quisiera gobernar con mala intención, hubiera creado muchas formas diferentes de amar y honrar a nuestro Creador, sin que nadie pudiera ponerse de acuerdo exactamente sobre la manera correcta de hacerlo con el fin de dividirnos y enfrentarnos entre nosotros mismos por motivos religiosos o políticos, y esto es exactamente el caos que ha vivido el mundo durante miles de años.

El diablo ganó con toda la sangre perdida a lo largo de la historia sobre quién tenía razón. Divide la Biblia o deja partes fuera, haz que discutan y se enfrenten los teólogos eruditos y tendrás el viejo método romano de dividir y conquistar. Agregue el ego humano a esta ecuación, al querer obtener poder, dinero y control político, y lo que tenemos ha sido un desastre religioso a lo largo de nuestra historia.

Sabemos que el Vaticano no publicaría nunca los 777 capítulos o libros de la Biblia para ayudar a resolver algunos problemas reales. El por qué la Iglesia Romana no sería franca, es porque su cúpula forma el tercer brazo de poder de los illuminati y de la adoración de Baal o Lucifer.

Los tres pilares del control mundial son o eran la religión, el sistema bancario central y las Fuerzas Armadas. Está a punto de suceder una transformación enorme a causa del cambio energético del planeta que también se manifiesta dentro de nosotros.

LA GRAN REVELACIÓN

Se acerca la segunda fase y se expondrán muchos secretos cuando salte la tapa de la olla a presión hirviendo. Habrá mucha incredulidad y confusión inimaginable, debido a los niveles de conmoción de aquellos que no tienen ni idea de lo que hay debajo de todo lo que está sucediendo en la superficie.

Dicen que todo se revelará y estará listo para finales de marzo de 2022. Entre las muchas herramientas que se utilizarán para la liberación de la humanidad están las conocidas Gesara, QFS, Starlink, reinicio financiero mundial, condonación de la deuda nacional y personal, y aplicación de leyes universales. Algunas se promulgarán pronto, y otras más tarde.

Michelle Fielding dijo el pasado jueves 9 de diciembre que el último marcador militar sería el anuncio público de la muerte de la reina, para que la coalición revele al público que se han completado todas las operaciones, cosa que no ha ocurrido todavía porque no se han completado algunos marcadores menores, pero está muy claro que estamos en la etapa final y estamos listos para comenzar a revelar la verdad a las masas.

La gran revelación la que estamos esperando se parece mucho al sistema de transmisión de emergencia EBS. Se deben de hacer públicos una serie de comportamientos que violan la directiva principal de no hacer daño a nadie, o de que no hagas a los demás lo que no deseas para ti mismo. Otros dicen que no será el EBS sino las redes sociales las que revelarán todo, pero yo creo que serán ambas cosas.

NO HABRÁ UN CRAC

En cuanto a los famosos diez días de oscuridad, las fuentes dicen que ya se hizo en noviembre, pero eso no está claro y prefiero llamarlos los diez días de luz o de verdad que están por venir. Zorra dice que ya ha comenzado la cuenta atrás para el lanzamiento, pero no hay indicios del punto de partida. Las fuentes dicen que no habrá una gran caída de la bolsa, ni una gran agitación en términos económicos, porque ya estamos en recesión y no es necesario más sufrimiento, por lo que no se permitirá que la gente pierda sus ahorros.

Esto sería lo mismo que hacer estallar muchas guerras en todo el mundo, que es lo que ocurrió a partir del 11-S, y no lo necesitamos. El estallido será la revelación de una gran cantidad de información veraz. Algunas personas no creerán lo que vean sus ojos y se refugiarán en su paraíso para obtener alivio. El gran cambio está comenzando ahora.

Sabemos que los satélites Starlink serán un sistema muy seguro en comparación con el actual sistema bancario y de internet de puerta trasera que tenemos ahora. Será un gran logro y libertad para la humanidad, una vez que cambiemos a Starlink. Porque quitará todo el poder de los malos de un solo golpe.

El software QFS se ha infiltrado en la banca secundaria de las grandes finanzas y gracias a ello se han detectado fraudes y se han producido detenciones. Este software de Starlink es el más avanzado del mundo, y conocerá cada intención con el dinero y detendrá toda actividad delictiva.

LIBERACIÓN

Ha llegado el momento de la liberación total, ha llegado el momento de la liberación de todos los bloqueos, de todos los velos del olvido, de todo lo que los ha mantenido sometidos o apartados de todo el proceso del universo. Dios Padre/Madre no creó este universo para el sufrimiento, la escasez, el hambre y la miseria. Creó a cada uno de nosotros para la prosperidad y la abundancia.

Y estos dones existen en el universo, todo lo que tienes que hacer es emanar sentimientos positivos; todo lo que tienes que hacer es emanar alegría, y todo lo que emanas positivamente comenzará a atraer abundancia. Por lo tanto, no te consideres indigno, no creas que algo anda mal en tu camino.

Starlink supervisará al gobierno o a un ejército benévolo capacitado que se asegurará de que ningún gobierno cree la guerra, y que ningún gobierno haga la guerra contra sus ciudadanos con mandatos o leyes injustas. En realidad, no se necesitan gobiernos, a nivel municipal, estatal y nacional. Habrá comités ciudadanos que sólo votarán por la política, a nivel local y nada en el medio.

VOLUNTAD DIVINA

Tengan la seguridad de que la Luz que viene del Sol Central es la razón por la que todas las cosas nuevas están llegando para la humanidad. La verdadera razón de los cambios. No son sólo los actos de los grandes líderes en el terreno. Ellos tenían órdenes, porque todo es una jerarquía, desde Dios hasta los ángeles, el reino angélico, los maestros ascendidos, los seres de frecuencia superior, pero incluso los animales y las moléculas en nosotros y alrededor de nosotros.

Porque la energía divina es lo que nos da la vida, a través del reino cuántico, la partícula de Dios o la energía divina, por así decirlo, y el alma es pura energía divina, que vive para siempre. Todos estamos conectados a través de esta energía, por la conciencia de unidad.

Dios no está en las nubes ni en el Sol Central, está en todas partes, para ir a esta luz para ir hacia adentro, a través de la meditación o la oración. Deja que la luz brille sobre la tierra desde la vida de la primera dimensión hasta la vida de la cuarta dimensión y finalmente a la vida de la quinta dimensión. Deja que haya paz en tu corazón y disfruta de ver cómo se desarrolla la mayor transición en la historia de la humanidad en los próximos días, semanas y meses. Todo se daría a conocer a finales de marzo de 2022, según las fuentes, pero no hay fechas seguras.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/24/the-real- transition-of-humanity/

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)