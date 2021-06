Por segundo año consecutivo la PEvAU (Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) ha estado marcada por las medidas anti COVID para garantizar la salud de los casi 3.400 estudiantes que, este martes 15 de junio, han comenzado a examinarse en una de las 12 sedes repartidas por toda la provincia de Almería.

Manuel Gámez, director del Secretariado de Acceso y Relaciones con Enseñanzas Medias de la UAL, ha destacado «normalidad con la que está transcurriendo la primera jornada». Además del comportamiento ejemplar del alumnado. «Está siendo magistral, están actuando con mucho orden, cuidado y ayudando con la organización que es bastante compleja».

De los casi 3.400 estudiantes que se están examinando en la provincia casi 300 lo hacen para subir nota, además hay casi 200 estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Para afrontar esta segunda edición de la PEvAU marcada por la pandemia, la Universidad de Almería ha mantenido una estructura totalmente semejante a la del año pasado con aumento de sedes y de personal. «Está funcionando todo perfectamente, no hay ninguna incidencia, salvo lo típico de algunos estudiantes que han ido a una sede de manera equivocada, pero en cualquier caso siempre está la máxima de que el estudiante siempre se va a examinar, lo haga donde lo haga».

En caso de que haya estudiantes que empiecen a sentir síntomas compatibles con el COVID-19, en todas las sedes se ha habilitado un aula para llevar a cabo las actuaciones según las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Aulas que, de momento, no se han tenido que usar. Sí hay, sin embargo, algunos estudiantes registrados que no han podido realizar la prueba por estar confinados. Esos estudiantes, al igual que los que durante el desarrollo de la prueba puedan tener cualquier tipo de incidencia que justifique que no la realizan, podrán hacer los exámenes en una fecha en la que todos puedan, con todas las garantías. «El objeto por parte de las universidades es facilitarles todo el camino posible Lo primordial es cuidar a los estudiantes y nosotros desde que empezamos en esta gestión así lo estamos haciendo a través del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, con la vicerrectora a la cabeza», ha indicado Manuel Gámez.

También es el segundo año en el que los estudiantes se han matriculado de forma virtual a través de la plataforma habilitada por la Universidad de Almería. “Ellos mismos han generado sus claves y han hecho sus matrículas, lo que nos ha permitido agilizar todo el proceso y que incluso se les haya podido comunicar las sedes y dónde tenían que realizar los exámenes con anterioridad».

Como novedad, este año la prueba extraordinaria se va a realizar en el mes de julio, los días 13,14 y 15. Motivo por el que la sección de Acceso y los servicios de informática de la UAL están trabajando a pleno rendimiento. Los estudiantes se deberán matricular una vez que conozcan resultados de sus exámenes extraordinarios bajo el mismo proceso que han hecho los estudiantes en la fase ordinaria.