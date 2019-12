¿Comienza la Desclasificación con el arresto de Obama?

Hoy sabemos un poquito más del orden de prelación de los acontecimientos que conducirán al reinicio financiero mundial. Que la desclasificación comenzará con el arresto de una figura promitente, y que esa figura podría ser precisamente el expresidente Barak Obama, puesto que el Fiscal General William Barr, acaba de citar a Obama por la acusación de un acto criminal que se podría considerar como traición. La acusación ucraniana reclama 7.400 millones de dólares por lavado de dinero vinculado a Obama, y sitúa la ganancia del Grupo Biden en 16,5 millones de dólares.

Ayer muchas personas se sorprendieron al saber que no habrá reinicio financiero mundial, ni intercambios de divisas, hasta que se hagan los arrestos masivos de los partidarios claves de la camarilla oscura, porque es entonces cuando la banca podrá estar segura con el patrón oro, pero ya se sabía hace mucho tiempo que los arrestos iban antes del reseteo, por lo tanto no hay sorpresa ni contradicción con los informes anteriores.

Otros me echan la culpa como si yo fuera el controlador de este proceso, o como si les estuviera mintiendo. Lo único que hago es sacar las noticias sobre el tema que aparecen todos los días, y cuando no hay noticias, como hoy, procuro buscar temas relacionados y reflexionar sobre ellos.

Otros están tan ciegos que dicen que nunca pasa nada cuando no se molestan ni en investigar lo que pasa todos los días, que es mucho, o están tan programados por la ‘matrix’ que son incapaces de imaginar algo bueno, porque desconocen la ley cósmica que el enfoque crea la realidad.

Un enfoque positivo crea una realidad positiva, y un enfoque negativo crea una realidad negativa. Cada uno crea su propia realidad con su mente. Así de poderosos somos, y todavía no nos hemos enterado. Los malos utilizan este poder para crearnos una pesadilla, y los buenos para crear el cielo en la tierra. El problema es que hay veces en que los malos son más sabios que los buenos, y hay gente que confunde el ser bueno con ser tonto.

PACIENCIA

La paciencia es la madre de la ciencia, y es una virtud que consiste en la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, y en la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, y a mi no me falta paciencia en la espera de este proceso lento pero constante. Para lo único que me falta paciencia a veces es para soportar la impaciencia de otras personas, que no saben o no quieren saber que todo lleva su tiempo, y esto mucho más porque se trata nada más y nada menos que de la liberación de la humanidad de milenios de esclavitud. Si algo quieren los malos es que caigamos en la desesperación. Así que tómense una tila y disfruten de las noticias, progresos y avances que se producen todos los días.

La paciencia no va unida a la pasividad sino a la constancia, como una tortuga, al trabajo diario y permanente, como una gota de agua que horada la piedra hasta desgastarla. Los malos carecen de paciencia, y por eso suelen perder sus batallas. “El arte de la guerra” de Tsung Tzu es sobre todo el arte de la paciencia, porque el que se vence a sí mismo, también es capaz de vencer a sus enemigos. “La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte” dijo Enmanuel Kant

La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentos. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma y con estoicismo a que sucedan las cosas, ya que piensan que se debe otorgar tiempo a las cosas que no dependan estrictamente de uno.

Como dijo Santa Teresa de Jesús “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta: Sólo Dios basta.” También el Dalai Lama habló del poder de la paciencia.

CRISIS EN EUROPA

Las bolsas europeas se sitúan cerca de máximos históricos hoy martes, en una semana acortada por las festividades, e impulsada por el optimismo ante las perspectivas económicas mundiales tras el avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China.

Sin embargo la Unión Europea va a iniciar 2020 con razones para vivir en la incertidumbre y con dudas sobre su cohesión y solidaridad. Será un año crucial para afrontar los retos que Europa viene soslayando para evitar la crisis generalizada.

El Brexit se hará realidad, aunque la modalidad del divorcio entre Reino Unido y sus 27 exsocios se discutirá durante meses. Esa negociación puede desembocar en un acuerdo amigable o en una salida brutal.

Las cuotas de pesca, las tarifas aduaneras y otras cuestiones económicas pasarán a un segundo plano, porque la verdadera preocupación será la seguridad interna en el territorio comunitario, y la futura relación en asuntos de defensa.

¡QUE VIENEN LOS YANQUIS!

Desde Harley Davidson hasta Colgate-Palmolive, las empresas estadounidenses están acudiendo en masa a emitir deuda en euros, y el volumen de emisiones, en niveles récord, está insuflando vida a un mercado en el que las rentabilidades se han visto dañadas por las nuevas medidas de estímulo del Banco Central Europeo.

Esta fiebre se debe a los costes más bajos de los préstamos en la zona euro. Esto reduce los costes de financiación, y mejora los resultados de las empresas con activos denominados en euros.

La captación de fondos en el extranjero por parte de las empresas estadounidenses ha sido una característica habitual del mercado de deuda en euros. Pero se han cuadruplicado este año, desde 2018, las emisiones de empresas estadounidenses no financieras. Y si este fenómeno se extiende hasta 2020, Estados Unidos se convertirá en el país más grande del índice de deuda corporativa de la zona euro, superando a Francia.

MOTÍN CONTRA EL DÓLAR

Las sanciones estadounidenses y la agresividad de la Casa Blanca, que está dispuesta a causar graves daños a sus aliados para satisfacer sus propios intereses comerciales e ideológicos, están provocando una respuesta mundial rotunda.

Las naciones musulmanas se proponen unirse para hacer frente a las medidas punitivas. Los países participantes de la cumbre de Kuala Lumpur 2019 —Turquía, Catar, Malasia e Irán— barajan crear un sistema de pagos dorados invulnerable a las sanciones de Estados Unidos. Los países mencionaron cuatro opciones para rechazar al dólar en el comercio: el oro, las operaciones de trueque, el uso de monedas nacionales y las monedas criptográficas.

Si se utiliza una criptomoneda, el problema del sistema de pago electrónico se resuelve mucho más fácil, y el único riesgo es la posibilidad de un grave ataque de piratas informáticos o la desactivación masiva de internet como parte de las sanciones.

En el caso del oro, no hay ningún problema de volatilidad del tipo de cambio: el oro simplemente sustituye al dólar como herramienta de valoración universal. Sin embargo, el problema del sistema de pago electrónico sigue presente. Pero los lingotes se pueden transportar físicamente para pagar bienes y servicios.

Arabia Saudita condena a muerte a cinco personas por la muerte de Khashoggi.- La fiscalía pública de Arabia Saudita informó el lunes sentencias de muerte para cinco personas y penas de cárcel para otras tres, durante un total de 24 años, por la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul en octubre del año pasado.

RECORTE DEL BITCOIN

Si no eres un entusiasta de los bitcoin, probablemente no has oído lo que va a pasar el año que viene: Se llama ‘halving’ y reducirá la producción de la criptomoneda en un 50%. Esto es un gran cambio en un mercado que vale unos 120.000 millones de dólares, en el que cada año se crean monedas por valor de varios miles de millones de dólares.

Nadie tiene el control de este proceso. Es una regla escrita en el código subyacente de bitcoin introducida por su creador, que opera con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, desde hace más de una década. El evento, previsto para mayo de 2020, reduce a la mitad el número de nuevas monedas otorgadas a los mineros de bitcoin que proporcionan un suministro mundial de la criptomoneda mediante la resolución de complejos rompecabezas matemáticos.

BREVES

China se prepara para lanzar su primera criptodivisa soberana.- Preocupada por el desarrollo de las criptomonedas, como el bitcoin y la libra de Facebook, China planea lanzar su primera divisa soberana digital, que le ayudará a luchar contra varios problemas económicos. Se supone que el yuan electrónico es la primera divisa soberana digital del mundo que ha sido lanzada por el banco central de un país.

Venezuela fue pionera.- Sin embargo, la historia reciente ya conoce una iniciativa parecida aplicada por el Gobierno de otro país. El 1 de octubre del 2018, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó el Petro a nivel nacional e internacional. Sin embargo, se cree que el Petro no es una criptodivisa, sino un tipo de ficha o ‘token’ creada sobre la base de la plataforma abierta y gratis del blockchain de Etherium.

El secreto de Apple.- Apple tiene un equipo secreto que desarrolla tecnología satelital que le permitiría prestar servicios directamente a sus dispositivos evitando el uso de redes inalámbricas. Una vez alcanzadas sus metas, Apple podrá suministrar datos directamente a los dispositivos electrónicos, lo que le permitirá mitigar su dependencia de las redes inalámbricas.

Último eclipse anular de 2019.- El jueves 26 de diciembre tendrá lugar el último eclipse del año y será el Sol el que se ocultará de la vista durante breves momentos. Será un eclipse anular, donde la Luna no cubrirá por completo al Sol, dando lugar a la aparición de una especie de anillo de luz en el momento de la culminación de este evento. En esta ocasión, el eclipse no será visible desde América Latina.

NUEVA RELIGIÓN

Una monja católica ha expuesto en “before it news” el plan del papa Francisco para establecer una nueva religión mundial con el fin de controlar a la población. El papa Francisco ha invitado a los líderes religiosos del mundo al Vaticano para firmar un pacto mundial el 14 de mayo de 2020. Esta iniciativa del nuevo humanismo crearía una religión mundial diseñada para controlar a la población mundial, no para liberarla.

Según esta monja católica, el pacto arruinaría a nuestra sociedad porque colocaría al ser humano, en vez de a Cristo, en el centro de la iniciativa. Al igual que Hitler, este pacto mundial fue diseñado para educar a la gente en cómo destruir a la familia para que pudiera asumir el control un nuevo orden mundial que ya es viejo.

http://beforeitsnews.com/ alternative/2019/12/nun- exposes-popes-evil-global- plan-to-wipe-out-christian- religion-and-establish-new- world-religion-3708271.html

MUERE RAM DASS

Ram Dass, quien en los años 60 se sumó a Timothy Leary en la defensa de las sustancias psicodélicas como camino hacia la iluminación interior antes de experimentar un renacimiento espiritual que él mismo explicó en el influyente libro “Aquí ahora”, murió en su casa el pasado domingo. Tenía 88 años.

Fue un guía para miles de personas que buscaban descubrir o reclamar su identidad espiritual, más allá de la religión institucional. El hombre que se convertiría en un precursor del movimiento de la Nueva Era y que desempeñaría un papel destacado en la introducción de la espiritualidad oriental en Occidente se crió como Richard Alpert en una familia judía de Newton, Massachusetts.

En pleno auge del movimiento hippie, Ram Dass y Timothy Leary estuvieron entre los protagonistas de la contracultura ‘underground’ en una concentración de unas 25.000 personas en San Francisco en 1967, donde Timothy Leary difundió el credo de “Conéctate, sintoniza, deserta”. También participaron poetas como Allen Ginsberg, y los artistas de rock Janis Joplin, Grateful Dead y Jefferson Airplane.

En busca de la iluminación, en 1967 Ram Dass se fue a la India, como lo harían los miembros de los Beatles en 1968. Encontró lo que buscaba en el entonces famoso místico hindú Maharaj-ji. Alpert dijo que por medio del Maharaj-ji encontró un amor espiritual más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Yo también fui a la India tres veces y esos viajes me cambiaron la vida.

El guru le dio el nombre de Ram Dass, que significa “siervo de Dios”, y regresó a Estados Unidos con el pelo largo, barba e instrucciones de Maharaj-ji de “amar a todos y decir la verdad”. Escribió sobre su conversión en “Aquí ahora”, una obra muy popular en la década de 1960 que proporcionó una hoja de ruta para el movimiento espiritual de la Nueva Era.

El cofundador de Apple, Steve Jobs, dijo que el libro “me transformó a mí y a muchos de mis amigos” y George Harrison utilizó el título y su filosofía para una de sus canciones post-Beatles. A mi también me cambió la vida este libro. ¡Feliz Navidad!

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.