El desplome del cripto-mercado: ¿obstáculo momentáneo o el inicio de la debacle? El bitcóin y otras criptomonedas experimentaron caídas de mas del 30% este miércoles. Por primera vez en más de tres meses, el bitcóin cayó por debajo de los cuarenta mil dólares, continuando así el descenso impulsado en días recientes por los tuits de Elon Musk y noticias procedentes de China.

La caída representó una aceleración de una tendencia bajista en la criptografía número uno del mundo que había comenzado durante los últimos diez días. Cuando el bitcóin estornuda, se resfría el resto del complejo criptográfico, porque el activo digital dominante se ha convertido cada vez más en un indicador del sentimiento, no sólo en los mercados no convencionales, sino como una medida del apetito por el riesgo en general.

https://www.marketwatch.com/ story/why-is-crypto-crashing- will-bitcoin-prices-ever- recover-heres-what-traders- and-investors-say-11621456298? mod=mixifeed

Así, el bitcóin llegó a perder cerca de un tercio de su cotización en las últimas 24 horas, hasta situarse alrededor de los 30.200 dólares. Tras alcanzar este mínimo, la moneda ha subido un poco y ahora se vende en unos 37.800 dólares. Otras criptodivisas también sufrieron fuertes pérdidas. Así, la segunda divisa digital más capitalizada, el ethereum, perdió cerca del 25% de su valor y su cotización está ahora en torno a 2.470 dólares. Por su parte, el dogecóin, que se cotiza en 0,35 dólares, cayó un 25%.

Mientras unos auguran un colapso total del cripto-mercado y otros hacen conjeturas acerca del punto dónde se detendrá la caída, muchos analistas aseguran que la crisis actual no es nada nuevo e incluso la califican como un fenómeno predecible. Algunos analistas predicen más pérdidas en lo sucesivo, ya que la caída del bitcóin por debajo de los cuarenta mil dólares marca el paso de una barrera crucial que podría desencadenar mayores liquidaciones. El director de inversiones de Saxo Bank, Steen Jakobsen, describió el evento como un «desapalancamiento extenso», y considera que se trata de una liquidación más profunda y amplia que en ocasiones anteriores.

Los inversores podrían estar saliendo del bitcóin a favor del oro, según analistas de JPMorgan, que citan datos de acceso abierto en contratos de futuros para esa divisa en la bolsa. Esos datos muestran la «liquidación más precipitada y sostenida» de los futuros del bitcóin desde octubre pasado, lo que indica una «retirada continua por parte de inversores institucionales».

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392610-desplome- criptomercado-obstaculo- comienzo-siniestro

PÉRDIDAS

El mercado de criptomonedas ha perdido casi mil millones de dólares en valor desde el pico de abril.- La caída de bitcóin del miércoles hizo que todo el mercado de criptomonedas perdiera casi un tercio de su valor, con pérdidas cercanas a mil millones de dólares desde el pico del mes pasado. La fuerte caída se produjo poco después de que el Banco Popular de China anunciara que los tokens digitales no se pueden utilizar como forma de pago. El regulador dijo que las monedas virtuales no eran reales, afirmando que «no deben ni pueden usarse como moneda en el mercado». También se refirió a un aumento reciente en el precio de las criptomonedas como especulación.

https://www.rt.com/business/ 524237-bitcoin-crypto-value- trillion-loss/

El mercado de criptomonedas había experimentado una tendencia alcista desde el comienzo del año, pero la semana pasada sufrió pérdidas importantes, que se cree que fueron impulsadas por los comentarios hechos por el magnate tecnológico Elon Musk en las redes sociales. El empresario anunció que Tesla ya no aceptaría el bitcóin debido al impacto de su minería en el medio ambiente.

https://sputniknews.com/ business/202105191082941049- cryptocurrency-market-loses-1- trillion-in-capitalisation-as- btc-ethereum-sustain-heavy- losses/

El theter, una excepción.- La única criptomoneda principal que no se derrumbó tras las restricciones de China fue el theter, una moneda estable cuyo valor se encuentra vinculado al del dólar. El tether ocupa el tercer lugar en esa clasificación, con una capitalización cercana a 58.400 millones de dólares. Su valor en este momento es de exactamente un dólar, y en las últimas 24 horas sólo sufrió fluctuaciones inferiores al 0,2%.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392599-unica- principales-criptomonedas-no- derrumbarse-china

DESBANDADA FINANCIERA

Los multimillonarios se desprenden de sus acciones.- Cuando los directores ejecutivos y multimillonarios del país comiencen a salir un poco más rápido de lo habitual al final de un mercado alcista de trece años, puede que sea el momento de comenzar a prestar atención. Jeff Bezos de Amazon y el cofundador de Google, Sergey Brin, son sólo dos de los nombres bien conocidos que han estado deshaciéndose de sus acciones. A ellos se unen nombres como Mark Zuckerberg y Larry Ellison.

https://www.zerohedge.com/ markets/billionaires-are- offloading-massive-amounts- stock

Todos los elementos están en su lugar para que las cosas se calienten realmente, según Rabobank.- A medida que el mercado atraviesa otro espasmo de inflación, deflación y estaflación, reflejado en algunos precios de las materias primas que caen desde picos altísimos, y algunos suben aún más, el oro sube a medida que caen las criptomonedas, es hora de subrayar que todos los elementos están en su lugar para que las cosas se pongan realmente calientes.

https://www.zerohedge.com/ markets/rabo-all-elements-are- place-things-get-truly-heated

Judy Shelton opina que el auge de las criptomonedas refleja un «desafío radical a las políticas del banco central».- El impulso detrás del auge de las criptomonedas está siendo impulsado por las aspiraciones populistas de descentralizar las finanzas en nombre de la democracia, en un desafío radical a las políticas del banco central que se perciben como favorables a los grandes inversores, las grandes empresas y el gran gobierno.

https://www.zerohedge.com/ economics/judy-shelton-rise- cryptos-reflects-radical- defiance-central-bank-policies

AMENAZA

El inversor Kyle Bass asegura que el yuan digital es «la mayor amenaza que ha enfrentado Occidente en los últimos 30 ó 40 años».- Este proyecto chino ha sido vinculado con la posibilidad de burlar las sanciones impuestas a varios países por Washington. La llegada del yuan digital es una gran amenaza para Occidente que podría socavar las economías desarrolladas, opina Kyle Bass, director de inversiones de la gestora de capitales Hayman Capital Management, quien describió el proyecto chino como un «caballo de Troya digital».

«Creo que China podría forzar la adopción de su moneda digital para el comercio e inversiones en el país, a menos que Estados Unidos y el resto de Occidente lo ilegalice o, en general, no lo permita», afirmó Bass en declaraciones a CNBC. El experto calificó el yuan digital como «la mayor amenaza que ha enfrentado Occidente en los últimos 30 a 40 años» por posibilitar que Pekín «meta sus garras en todos lados en Occidente» y «potencialmente exporte su autoritarismo digital».

The Wall Street Journal señaló en abril que el ‘criptoyuan‘ representaría un duro golpe para EE.UU., ya que eliminaría en gran medida su capacidad para imponer sanciones y bloqueos a través del sistema bancario internacional. Así, la nueva divisa china serviría como una plataforma para Irán y otros países incluidos en la lista negra, para poder comerciar sin el consentimiento ni conocimiento de EE.UU.

El llamado Pago Electrónico de Moneda Digital está diseñado para sustituir parcialmente al dinero en efectivo. Estará vinculado al número de celular del usuario, posibilitando transacciones mediante una aplicación. Será un medio de pago legal y no necesitará de bancos como intermediarios.

Como parte de las pruebas, las autoridades de las ciudades de Pekín y Suzhou repartieron cuarenta millones de yuanes (unos 6,2 millones de dólares) en un sorteo público durante la celebración del Año Nuevo Lunar en febrero pasado. También se planea expandir las pruebas a otras ciudades.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392585-inversor- kyle-bass-asegurar-yuan- amenaza-occidente

CRISIS=OPORTUNIDAD

La crisis de las criptomonedas podría ser una oportunidad para comprar.- Las criptomonedas colapsaron el miércoles, con el bitcóin cayendo hasta un 30% en una sola sesión en medio de presiones regulatorias en el extranjero y titulares negativos en el frente interno. En una entrevista con “Trading Nation” de CNBC, el fundador y director ejecutivo de New Street Advisors Group, Delano Saporu, dijo que “para los inversores que piensan a largo plazo, esta es en realidad una gran oportunidad para comprar a precios que quizás no veas durante un tiempo”.

https://www.cnbc.com/2021/05/ 19/bitcoin-cryptocurrency- drop-a-great-opportunity-to- buy-trader-says.html

Dave Portnoy dice que todavía está involucrado en las criptomonedas a pesar de la caída masiva.- El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, dijo el miércoles que cualquier verdadero creyente en las criptomonedas debería amar el choque de hoy, porque podría obtener más monedas con un descuento. «Todavía estoy involucrado en las criptomonedas», dijo Portnoy en un vídeo publicado en Twitter. “Si te gustan las criptomonedas, si crees en ellas, nunca deberías estar más feliz que hoy, porque puedes obtenerlas con descuento.”

https://nypost.com/2021/05/19/ barstools-dave-portnoy-says- hes-still-in-on-crypto- despite-crash/

El exdirector ejecutivo de Amazon dice que su empresa «iría a la quiebra».- Jeff Bezos simplemente sorprendió a los inversores de Amazon con esta audaz predicción: «Predigo que algún día Amazon fracasará». En una entrevista reciente, Bezos explicó que cree que «Amazon se verá afectado algún día» y, finalmente, «irá a la quiebra». Lo que podría ser aún más alarmante es que Bezos se ha estado deshaciendo de acciones de Amazon por valor de aproximadamente mil millones de dólares cada año. Pero Bezos no sólo está cobrando, sino que está reinvirtiendo su dinero en una tecnología de rápida aparición que cree que “mejorará todos los negocios”.

https://www.fool.com/ext- content/amazon-ceo-says-his- company-will-go-bankrupt/?utm_ source=mixi&utm_source=baron& utm_source=baron&utm_medium= contentmarketing&utm_medium= baron_mixi&utm_medium=baron_ mixi&utm_campaign=sar- allinalert&utm_campaign=fool& utm_campaign=fool&paid=9223& waid=9223&aid=9223&psource= esamixwdg0210002&source= esamixwdg0210002&wsource= esamixwdg0210002

NOTICIAS DEL RESETEO

El Foro Económico Mundial canceló su reunión anual.- Después de reprogramar inicialmente el foro de mayo a los meses de finales del verano, el Foro Económico Mundial decidió cancelar su reunión anual de potencias en el mundo de los mercados, los negocios y la política, que generalmente se lleva a cabo en Davos, Suiza, pero que se había trasladado a Singapur.

https://www.zerohedge.com/ economics/world-economic- forum-cancels-annual-meeting- after-moving-it-singapore

El gran reinicio de Davos está fracasando y el pueblo está recuperando el control.- El banco central está presionando el gran reinicio lo más fuerte posible, pero está fracasando, ya que fue completamente contrarrestado, y ahora lo intentarán de nuevo. Pero una vez que la gente esté despierta, esto sería muy difícil. El banco central impulsa su plan para alejar a la gente de la nueva moneda alternativa.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=172530

Charlie Ward revela que algo grande está a punto de suceder. El oro brilla mientras las criptomonedas se derrumban. El dólar, los bonos y las acciones se hunden. El sistema financiero cuántico QFS se ha integrado con bancos e instituciones financieras a nivel mundial. Las bolsas de valores y productos básicos y poco menos de cuatro millones de empresas que utilizaron transacciones de puntos de venta con tarjeta de crédito se han vinculado globalmente con el QFS. Está listo para aplicarse. El lado oscuro de la Fuerza había provocado el conflicto entre Israel y Gaza de los últimos diez días, aunque fue muy golpeado y no pudo poner en marcha una guerra mundial en Ucrania o Taiwán.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/19/restored-republic- via-a-gcr-extra-extra-extra- special-report-as-of-may-19- 2021/

Informe Atlantis: el mayor impacto en la oferta que provocó la recesión mundial.- El mundo se enfrenta ahora a la recesión económica y social más grave de los tiempos modernos. Ahora estamos entrando en un periodo de crisis mundial que cambiará el mundo durante mucho tiempo.

China se ha convertido en un actor relevante en la cadena de suministro mundial, y los problemas de producción y demanda en China se extienden por todo el mundo a través de canales directos e indirectos. El impacto de la cadena de suministro se sentiría en todo el mundo. La Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá y todos los principales países asiáticos sentirían un impacto inmediato en la cadena de suministro de China.

Las interrupciones de la cadena de suministro se volverían más frecuentes en las próximas semanas a medida que los almacenes se estén secando. Muchas empresas y sectores industriales perderían productividad y algunos podrían volverse inoperantes. Este sería un reinicio del tipo 1 en mil millones de escenarios. Básicamente, una tormenta perfecta. Lo que la gente no entiende sobre esto es que podrían fallar todas las cadenas de suministro.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/18/the-atlantis- report-the-greatest-supply- shock-to-cause-global- recession/

Está fallando el sistema.– El viejo sistema fiduciario está asomando su fea cabeza, la gente está sintiendo la crisis, y va a más a medida que pase el tiempo según el informe X-22. El banco central no está mejorando la economía; quieren que se destruya para movernos al gran reinicio que ya falló. El patrón oro destruirá el viejo sistema. Las auditorías plantean ahora un problema para el lado oscuro. Les preocupa que una vez que salga a la luz la verdad, expondrá el delito, y así será. Quieren que se detenga a toda costa, pero cada vez que lo rechazan hace que su caso sea cada vez más débil. La gente debe ver la verdad, porque tenía que ser así.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/18/x22-report-fiat- system-is-failing-deep-state- must-feel-the-pain/

MENSAJE DEL CIELO

Mensaje publicado en el sitio web de Esperanza Abundante el 15 de junio tras muchos meses de silencio: “A todos los que lean esto. Yo Soy Monjoronson, el Hijo Magistral Avonal. Aconsejo a todos los que siguen ‘AbundantHope’ que se preparen para un breve periodo de probable incomodidad extrema. Es urgente. Incluye no solo comida y agua, sino quizás un corto período sin electricidad en algunos lugares y falta de comunicaciones públicas. Este no es el apagón de Internet que se ha sugerido y será mucho más corto pero intenso.”

http://abundanthope.net/pages/

¿Qué es un Hijo Magistral Avonal?.- Cada vez que un concepto original y absoluto de ser formulado por el Hijo Eterno se une a un ideal nuevo y divino de servicio amoroso concebido por el Espíritu Infinito, se produce un Hijo de Dios nuevo y original, un Hijo magistral del Paraíso. Estos Hijos constituyen la orden de Avonal en contraposición a la orden de Mikael, los Hijos Creadores. Aunque no son creadores en el sentido personal, están estrechamente asociados con los Michaeles en todo su trabajo. Los Avonales son ministros y jueces planetarios, los magistrados de los reinos espacio-temporales, de todas las razas, de todos los mundos y de todos los universos.

El número total de Hijos magistrales en el gran universo es de aproximadamente mil millones. Son una orden autónoma, dirigida por su consejo supremo en el Paraíso, que está formado por Avonales experimentados extraídos de los servicios de todos los universos. Pero cuando son asignados y comisionados en un universo local, sirven bajo la dirección del Hijo Creador de ese dominio.

Los Avonales son los Hijos Paradisiacos de servicio y otorgamiento a los planetas individuales de los universos locales. Y dado que cada Hijo Avonal tiene una personalidad exclusiva, dado que no hay dos iguales, su trabajo es individualmente único en los reinos de su estadía, donde a menudo se encarnan en semejanza de carne mortal y, a veces, nacen de madres terrenales en los mundos evolutivos.

https://nordan.daynal.org/ wiki/Avonal

ESPAÑA

Marruecos cierra su frontera con Ceuta, y España devuelve «en caliente» a más de la mitad de los ocho mil emigrantes.- Este miércoles, Marruecos ha vuelto a cerrar los accesos a la ciudad autónoma de Ceuta, después de la entrada masiva de emigrantes a este enclave español situado al norte de África. Más de ocho mil personas, ciudadanos marroquíes en su mayoría, cruzaron entre el lunes y el martes hasta suelo español, a nado o en pequeñas embarcaciones, ante la falta de vigilancia del lado marroquí de la valla que separa los dos países. Ya han sido devueltos o han regresado voluntariamente 5.600 emigrantes, aunque ahora preocupa especialmente la situación de los menores extranjeros que han llegado sin la tutela de ningún adulto.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392566-marruecos- cerrar-frontera-espana-flujo- emigrantes

«¡Ceuta no se vende!»: reciben a Pedro Sánchez con gritos, golpes y peticiones de dimisión.- El presidente del Gobierno fue recibido en Ceuta con abucheos y patadas. Los vecinos de la ciudad piden su dimisión tras la llegada de ocho mil emigrantes a nado. También exigen el cese de la delegada del Gobierno en la plaza norteafricana, Salvadora Mateos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210519/ceuta-no-se-vende- reciben-a-pedro-sanchez-con- gritos-golpes-y-peticiones-de- dimision–videos-1112332349. html

España sirve a Marruecos al líder saharaui con una citación por crímenes de guerra.- El Tribunal Supremo español ha entregado citaciones por crímenes de guerra a Brahim Ghali, el líder del movimiento independentista del Sáhara Occidental. Se produce sólo unos días después de que ocho mil emigrantes africanos cruzaran la frontera marroquí hacia el territorio español de Ceuta, ejerciendo una intensa presión sobre la infraestructura del pequeño enclave. Marruecos se enfureció cuando Ghali llegó a España para recibir tratamiento el mes pasado.

https://sputniknews.com/ europe/202105191082940166- after-morocco-floods-ceuta- with-migrants-spain-serves- western-sahara-leader-with- war-crimes-summons/

Político español expulsado de Twitter por «discurso de odio» después de decir que «un hombre no puede quedar embarazado«.- Francisco José Contreras fue excluido de su cuenta durante doce horas, según Fox News, por decir que los hombres «no tienen útero ni óvulos».

https://www.zerohedge.com/ markets/spanish-politician- banned-twitter-hate-speech- after-saying-man-cannot-get- pregnant

Los emigrantes siguen viniendo de Libia a Italia.- Durante la semana pasada, en su mayoría en el lapso de un solo día, dos mil nuevos emigrantes a Europa se han agolpado en el primer punto de entrada de Italia en la pequeña isla de Lampedusa, alrededor de un centro de recepción que sólo puede albergar a doscientas personas.

https://www.rt.com/op-ed/ 524147-eu-libya-migrants- policy/

NOTICIAS BREVES

La Policía se prepara para otro verano violento.- Con ese fin, el Wall Street Journal informa que los departamentos de Policía de todo el país están «aumentando las patrullas y aplicando nuevas tácticas para prepararse para lo que dicen que podría ser un verano violento» a medida que los estados eliminan las restricciones. También se cita un aumento en la compra de armas de fuego durante la crisis, a medida que los delitos se salen de control en las principales ciudades.

https://www.zerohedge.com/ political/police-across- america-brace-another-violent- summer

Palm Beach se prepara para un posible arresto de Trump.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el condado de Palm Beach, Florida, se han preparado activamente para la posibilidad de que el fiscal de distrito de Manhattan pueda acusar al expresidente mientras está en Mar-a-Lago, según dos funcionarios de alto rango del condado involucrados en sesiones de planificación.

https://populist.press/palm- beach-preparing-for-possible- trump-arrest/

Fox News pide que se desestime la demanda de Dominion Voting Systems.- Fox News le pidió el martes a un tribunal de Delaware que desestime una demanda de Dominion Voting Systems, la cual alega difamación y exige una compensación de 1.600 millones de dólares, tras los reportajes publicados en el marco de los comicios de 2020. Fox dijo que la demanda afectaría el “derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación, el cual permite que se le informe al público sobre alegaciones de interés público primordial.”

https://es.theepochtimes.com/ fox-news-pide-que-se- desestime-la-demanda-por-usd- 1600-millones-de-dominion- voting-systems_837509.html

Juez impide a Administración Biden repartir subvenciones basándose en la raza y el sexo.- Un juez federal impidió esta semana que la Administración concediera subvenciones en un programa destinado a dar prioridad a los solicitantes por su raza o sexo.

https://es.theepochtimes.com/ juez-impide-a-administracion- biden-repartir-subvenciones- basandose-en-la-raza-y-el- sexo_837623.html

Netanyahu dice que continúa la operación en Gaza y rechaza petición de Biden.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que está ‘decidido’ a seguir con la operación militar en Gaza, poco después de hablar con el presidente Biden, que le urgió a llevar a cabo “una desescalada significativa” ahora mismo.

https://es.theepochtimes.com/ netanyahu-dice-que-continua- la-operacion-en-gaza-y- rechaza-peticion-de-biden_ 837560.html

La iglesia de Yorkshire sustituirá esculturas centenarias por iconos feministas.- Una iglesia histórica en East Yorkshire recibirá un lavado de cara, sustituyendo esculturas que datan de hace cientos de años con íconos feministas. La vicaria de la iglesia, la reverenda Rebecca Lumley, recibió la aprobación de un tribunal eclesiástico para las reformas poco ortodoxas, que calificaron los cambios como una forma de celebrar los logros de las mujeres.

https://www.rt.com/uk/524215- church-feminist-icons/

Corea del Norte prohíbe los jeans ajustados y los ‘salmonetes’.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha prohibido los pantalones vaqueros ajustados y los peinados estilo salmonete en su país, guiado por el temor de que las influencias de la moda extranjera en la juventud local pudieran llevar al colapso de Corea del Norte. También se han prohibido los piercings, el cabello teñido y las camisetas con lemas.

https://sputniknews.com/asia/ 202105191082939787-kim-jong- un-bans-skinny-jeans-mullets- fearing-capitalist-influences- on-country-reports-say/

