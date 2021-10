Fallan las cadenas de suministro

E l sistema de transporte está bloqueado

E l mercado laboral es un rompecabezas

Advierte la Cámara Naviera Internacional

L os gobiernos bloquean a los transportistas

Se acumulan los buques en China y EE.UU.

El puerto de Los Ángeles pide financiación

Transportistas piden libertad de movimiento

Los bloqueos podrían durar hasta primavera

El Banco de América advierte de ‘fragilidad’

Bloqueado el servicio del Banco de América

Los bancos centrales no controlan el problema

La Fed da luz verde a todas las criptomonedas

No tiene intención de prohibirlas como en China

Septiembre fue un mes terrible para las acciones

Viene una caída del mercado en la que nadie cree

Se profundiza la crisis energética en Asia y Europa

Bancos de todo el mundo están sufriendo grandes cortes

Llega la inflación a la ropa con el alto precio del algodón

Todo el infierno se está rompiendo en los mercados de energía

Rusia corta el suministro de gas a Hungría a través de Ucrania

Largas colas en París para el centro de distribución de alimentos

Robert Kiyosaki pronostica un «gran colapso» de los mercados en octubre

Las economías de todo el mundo pueden sentir la escasez de energía en China

Incluso los medios oficiales advierten de un «colapso del sistema» debido al fracaso de las cadenas de suministro globales.- En una carta abierta el miércoles a los jefes de estado que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cámara Naviera Internacional (ICS) y otros grupos de la industria advirtieron sobre un «colapso del sistema de transporte mundial« si los gobiernos no restablecen la libertad de movimiento a los trabajadores del transporte.

Los trabajadores que durante más de año y medio de crisis han sostenido las cadenas de suministro a nivel mundial no pueden más. Están agotados física y mentalmente y han lanzado un mensaje a las autoridades de todos los países para que empiecen a tomar cartas en el asunto de manera que su complicada situación sea más llevadera.

Marineros, camioneros y trabajadores de aerolíneas han logrado, con esfuerzo, trabajo y muchos sacrificios personales en algunos casos, mantener en pie las cadenas de suministro para que las estanterías vacías en los supermercados o la escasez de combustible no hayan sido la tónica dominante durante los peores meses de esta crisis. Pero están agotados, hartos, y necesitan que se les escuche y atienda a sus reivindicaciones.

ESCASEZ DE TRABAJADORES

De momento, lo que hay es un debilitamiento del sistema que responde a “dos años de tensión sobre los trabajadores del transporte”. Esa tensión, que les está pasando factura, se traduce en una escasez de trabajadores, que prevén vaya a más, si no se pone remedio. Hablan, en su carta, del “mal trato que han sufrido millones de trabajadores durante la crisis, lo que pone la cadena de suministro bajo una mayor amenaza”.

https://es.finance.yahoo.com/ noticias/transportistas- cadena-suministros-pandemia- medidas-colapso-advertencia- 123019535.html

Durante décadas, todos hemos podido dar por sentadas nuestras cadenas de suministro extremadamente complejas. Las cosas siempre han estado donde deben estar cuando necesitan estar allí, y muchos de nosotros simplemente asumimos que siempre sería así. Pero ahora las organizaciones que representan a 65 millones de trabajadores del transporte en todo el mundo advierten abiertamente que «las cadenas de suministro globales están comenzando a fallar».

«Las cadenas de suministro mundiales están comenzando a fallar a medida que pasan factura dos años de tensión sobre los trabajadores del transporte», escribieron los grupos. La carta también ha sido firmada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). Juntos representan a 65 millones de trabajadores del transporte en todo el mundo.

“Todos los sectores del transporte también están experimentando una escasez de trabajadores y esperan que más se vayan como resultado del mal trato que han sufrido millones de personas, lo que pone la cadena de suministro bajo una mayor amenaza” agregó. Los cuellos de botella en el suministro podrían durar hasta la próxima primavera.

https://www.zerohedge.com/ political/even-liberal-media- warning-system-collapse-due- failure-global-supply-chains

BLOQUEO DE MERCANCÍAS

Se acumulan buques de mercancías en alta mar.- Hay más de sesenta buques porta-contenedores llenos de carga de importación atrapados en alta mar en Los Ángeles y Long Beach, pero hay más del doble (154) esperando para cargar mercancías de exportación en Shanghai y Ningbo en China.

https://www.zerohedge.com/ economics/container-ships-now- piling-anchorages-chinas-ports

El puerto de Los Ángeles exige más financiación.- Los puertos de Los Ángeles y Long Beach todavía no funcionan en turnos las 24 horas al día, a pesar de un enorme retraso, y se dice que el puerto de Los Ángeles solicitó más fondos federales. Hasta ahora, el Gobierno ha invertido alrededor de once mil millones de dólares en la costa este del Golfo, en comparación con solo mil millones en la costa oeste. La capacidad de los camiones también ha reducido la velocidad del puerto, con el 50% de los conductores de camiones registrados que llegan al puerto al menos una vez a la semana, y el 30% de las citas de camiones no se utilizan todos los días.

https://www.zerohedge.com/ markets/port-los-angeles-asks- more-federal-funding-cargo- backlog-looms

¿Cómo se resolverán exactamente estos cuellos de botella en la cadena de suministro?.- Sí, pueden enviar al Ejército a entregar combustible, como en el Reino Unido, y detener lo peor del pánico a corto plazo en las explanadas. Pero, ¿también entregará alimentos el Ejército? O, mejor, ¿cultivar alimentos, recogerlos, enviarlos a través de su propia red de puertos y luego entregarlos? ¿Han visto alguna vez agricultores militares?

https://www.zerohedge.com/ markets/rabobank-how-exactly- do-central-bankers-plan- resolve-supply-chain- bottlenecks

Se profundiza la crisis energética en Asia y Europa.- Hay pánico en la compra de gasolina en el Reino Unido. Los precios del gas natural en Europa y Asia se están disparando. Las protestas están estallando en toda Europa debido al aumento de las facturas de electricidad. India y China carecen de carbón para los servicios públicos. Se está racionando la energía a las fábricas en varias provincias chinas, y se acerca el invierno.

https://www.zerohedge.com/ markets/power-crisis-deepens- asia-and-europe-what-it-means- shipping

FALLOS DE LOS BANCOS

El Banco de América advierte sobre un inminente impacto de ‘fragilidad’ tras la recuperación del mercado más rápida de la semana pasada.- ¿Qué tan rápido se recuperó el mercado del choque de Evergrande del pasado lunes? Tan rápido que, como muestran los analistas de derivados del Banco de América, fue la recuperación más rápida en 93 años, «ya que la respuesta pavloviana de compra y caída del mercado superó cualquier preocupación fundamental».

https://www.zerohedge.com/ markets/one-bank-warns- imminent-fragility-shock- after-last-week-fastest-ever- market-recovery

La historia sugiere que podemos ver fragilidad en las acciones a corto o medio plazo, advierte el Banco de América. Este banco advirtió a sus inversores de que Estados Unidos ya ha entrado en una recesión a consecuencia de los efectos de la crisis en la economía.

El Banco de América ya ha caído, sin acceso a la cuenta, sin transferencias, y sin cajeros automáticos.- El Banco de América está teniendo problemas informáticos. Los titulares de cuentas no pueden iniciar sesión, no pueden depositar ni transferir dinero y, según se informa, también están cerrados los cajeros automáticos.

https://dinarchronicles.com/ 2021/10/01/bank-of-america- down-no-account-access-no- transfers-no-atms/

Bancos de todo el mundo están sufriendo grandes cortes, dejando a millones de clientes en la estacada en el peor momento posible.- Veinte bancos con cortes repetidos, seis países (uno bloqueado), cinco continentes, 24 millones de clientes insatisfechos. En Nueva Zelanda, ahora en su séptima semana de bloqueo a nivel nacional, uno de los prestamistas más grandes del país, Kiwibank, quebró el martes, dejando a muchos de sus clientes en la estacada. También fallaron varios prestamistas como Commonwealth Bank y Anz Bank a causa de ciberataques. Nueva Zelanda no es el único país que ha sufrido cortes importantes en su sistema bancario en las últimas semanas. Otros países incluyen el Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Venezuela y México, aunque no hay duda de que hay más.

https://www.zerohedge.com/ markets/banks-around-world- are-suffering-big-outages- leaving-millions-customers- lurch-worst

BOLSA DE VALORES

Wall Street arranca octubre con ganancias.- La bolsa de Nueva York avanzó en un amplio repunte el viernes, luego de resolver noticias contradictorias sobre la economía, y las disputas legislativas en Washington al comienzo del cuarto trimestre.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-kicks- off-october-with-gains- boosted-by-economic-optimism- 2021-10-01/

Wall Street comienza octubre con un amplio repunte, impulsado por la alegría económica.- Las acciones subieron al alza el viernes, entrando en el último trimestre de 2021 con un ánimo de compra impulsado por datos económicos positivos.

https://www.reuters.com/ article/usa-stocks/wall- street-kicks-off-october-with- broad-rally-boosted-by- economic-cheer-idUSKBN2GR3I0

Las acciones rebotan, pero persiste el temor de inflación.- Las acciones globales rebotaron en las operaciones volátiles el viernes, con el debate sobre el momento de las futuras subidas de las tasas de interés en ambos lados del Atlántico, intensificado por la inflación de la zona euro que saltó a un máximo de trece años. Septiembre fue un mes terrible para las acciones.

https://www.reuters.com/ article/global-markets/stocks- bounce-but-inflation-fears- persist-idUSKBN2GR2O2

Las economías de todo el mundo pueden sentir la escasez de energía en China.- Mientras China está luchando para lidiar con la escasez de electricidad en sus redes eléctricas, el resto del mundo podría sentir las consecuencias económicas de esta lucha, advierte The Wall Street Journal, citando los relatos de empresarios y economistas sobre los efectos iniciales.

https://sputniknews.com/ 20211001/chinese-energy- shortages-may-be-felt-by- economies-around-the-world- 1089587576.html

EUROPA

La inflación de la UE salta a un máximo de 13 años en septiembre, impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía y el costo récord del gas natural.- La inflación anual en la zona euro en septiembre se aceleró al 3,4%, desde el 3% del mes anterior, alcanzando un máximo de trece años.

https://www.rt.com/business/ 536336-eu-inflation-jumps-13- year-high/

Las acciones están bajo presión debido a la inflación.- Las acciones mundiales se mantuvieron bajo presión el viernes y se intensificó el debate sobre el momento de las futuras subidas de las tasas de interés en ambos lados del Atlántico.

https://finance.yahoo.com/ news/global-markets-stocks- under-pressure-142053490.html

El BCE tiene un problema de inflación.- Christine Lagarde se enfrenta a un problema que sus predecesores en el Banco Central Europeo habrían dado la bienvenida: demasiada inflación. Esto animará a quienes quieren que la francesa ponga fin a su estímulo monetario de emergencia.

https://www.reuters.com/ breakingviews/ecb-has-least- worrying-inflation-problem- 2021-10-01/

Los porqueros británicos piden ayuda.- Los criadores de cerdos de Gran Bretaña advirtieron el viernes sobre una crisis porcina a menos que el gobierno alivie urgentemente la aguda escasez de trabajadores de mataderos y carniceros que ha dejado hasta 150.000 cerdos en las granjas y enfrentando un costoso sacrificio.

https://www.reuters.com/world/ uk/save-our-pigs-british- farmers-demand-cull-looms- 2021-10-01/

«Esto es un caos»: la escasez de camioneros en el Reino Unido inflará los precios de los productos antes de Navidad.- Al Reino Unido le faltan cien conductores de camiones calificados después de que decenas de miles de ellos regresaron a la Unión Europea durante el Brexit, y se suspendieron 40.000 pruebas de conductores de vehículos pesados. La falta de conductores ha afectado a la oferta, lo que resulta en costos logísticos más altos que podrían encarecer el precio de los alimentos y cualquier otra cosa transportada en camiones antes de la temporada navideña.

https://www.zerohedge.com/ markets/chaos-uk-trucker- shortage-will-inflate-prices- goods-ahead-christmas

Prohibir el carbón causó la crisis.- La crisis energética que se está desarrollando en el Reino Unido es una consecuencia directa de sus planes de emisiones «netas cero» a través de un cambio a las llamadas energías renovables y la prohibición de la energía del carbón. Durante los últimos 50 años, el Reino Unido se ha despojado de la generación de carbón y se ha vuelto más dependiente del gas como su principal fuente de generación de electricidad, gran parte de la cual se importa de Europa. Además, la fuerte inversión en energías renovables durante la última década también ha impulsado la producción eólica, contribuyendo al 24% de la generación total en 2020.

https://www.zerohedge.com/ energy/uk-energy-crisis-shows- danger-net-zero-emissions- policies-aussie-senator

El eclipse de Europa.- Hoy se percibe que el papel de Europa en la historia mundial está pasando, que el giro estadounidense hacia China y el Indo-Pacífico es histórico y permanente. El pasado pertenece a Europa, y el futuro pertenece a Asia.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/eclipse-europe

Francia.- Largas colas en París para el centro de distribución de alimentos donde las situaciones siguen siendo críticas desde que comenzó la crisis.

Rusia.- La estatal rusa Gazprom ha detenido por completo el tránsito de gas a Hungría a través de Ucrania el viernes 1 de octubre a las cinco de la mañana.

https://dinarchronicles.com/ 2021/10/01/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-october-1-2021/

MERCADOS

El dólar se prepara para la mejor semana desde junio por el ajuste esperado de la Fed.- El dólar comenzó el último trimestre de 2021 cerca de su nivel más alto del año, y se encaminaba a su mejor semana desde junio, ya que los inversores esperaban que la Fed elevara las tasas de interés.

https://finance.yahoo.com/ news/forex-dollar-set-best- week-112802769.html

La ‘tormenta perfecta’ eleva el dólar sobre los mercados inestables.- Un repunte del dólar se está acelerando, impulsado por una inclinación agresiva de la Reserva Federal, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las preocupaciones sobre la posibilidad de una batalla prolongada para elevar el techo de la deuda.

https://www.reuters.com/ business/perfect-storm-lifts- dollar-over-unsettled-markets- 2021-10-01/

El rendimiento de los bonos del Tesoro registra la mayor caída en meses.- El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó el viernes, un día después de que los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años registraran sus mayores ganancias trimestrales desde marzo, y cuando los bancos centrales comienzan a alejarse de entornos laxos de política monetaria.

https://finance.yahoo.com/m/ 8aab4e52-1b1d-32cd-b800- ce7dce7e3c0b/treasury-yields- post-the.html

Se estabiliza el petróleo.- El petróleo cerró el viernes por encima de los 78 dólares el barril, apenas por debajo de un máximo de tres años alcanzado a principios de esta semana, ante las expectativas de que los ministros de la OPEP mantendrán un ritmo constante en el aumento de la oferta.

https://www.reuters.com/ business/energy/oil-slips- opec-weighs-output-boost- tight-market-2021-10-01/

Llega la inflación a camisetas y vaqueros con el alto precio del algodón.- Los futuros del algodón en Nueva York están subiendo, superando el dólar por libra por primera vez en una década, ya que las condiciones climáticas adversas y la sólida demanda reducen la oferta mundial.

https://www.zerohedge.com/ commodities/t-shirt-and-jean- inflation-coming-decade-high- cotton-prices

METALES PRECIOSOS

El precio del oro termina más alto.- Los futuros del oro terminaron en alza el viernes, registrando una pequeña ganancia para la semana, y los precios encontraron cierto apoyo en la debilidad del dólar y los rendimientos de los bonos del gobierno después de que una lectura sobre el costo de los bienes y servicios revelara un fuerte aumento para agosto.

https://finance.yahoo.com/m/ 3a6df1bc-fd0c-391f-8d9a- fb1fdb6104be/gold-prices-end- higher-to.html

Se recupera el oro.- Los mercados del oro han caído un poco durante el transcurso de la semana de operaciones, pero luego se han recuperado. Cuando lo hicieron, terminamos formando una especie de martillo que, por supuesto, es una señal alcista. Con esto, es muy probable que sigamos viendo que los mercados se moverán junto con el dólar, ya que existe una correlación negativa importante entre estos dos mercados.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-weekly-price- forecast-gold-161525174.html

La plata sube cuando el dólar baja.- El precio de la plata se recuperó cuando cayó el dólar desde un máximo de seis meses. El rendimiento de los bonos del Tesoro fue mixto, pero el aumento en el diferencial de tipos de interés a favor del dólar durante las últimas dos semanas ha ejercido presión sobre el precio de la plata. El precio del oro también fuer más alto, lo que ayudó a levantar el complejo de metales preciosos. Dado que la plata tiene un precio en dólares, una moneda más fuerte encarece la plata en otras monedas.

https://finance.yahoo.com/ news/silver-price-prediction- prices-rally-214913489.html

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin sube al nivel más alto en casi dos semanas.- El bitcóin subió el viernes a su nivel más alto desde mediados de septiembre, impulsado en parte por factores estacionales, así como por los comentarios de apoyo del presidente de la Fed, Jerome Powell.

https://www.reuters.com/ business/finance/bitcoin- jumps-9-touch-12-day-high- 2021-10-01/

El bitcóin aumenta un 10%, liderando el rally del mercado de criptomonedas.- El bitcóin subió por encima de los $ 47.500 el viernes, con las veinte principales criptomonedas casi todas en verde, ya que El Salvador dijo que extrajo su primer bitcóin usando energía volcánica, mientras que el presidente de la Fed Jerome Powell, dijo que no tiene «ninguna intención» de prohibir las criptomonedas. La Fed puede haber dado luz verde a las criptomonedas.

https://finance.yahoo.com/m/ 3ed1a5c6-a9ea-315e-9bb1- b114a11bbf69/bitcoin-surges- 10-leading.html

ESPAÑA

El nivel de inflación de España alcanza el máximo de trece años impulsado por el aumento del precio de la electricidad.- El nivel de inflación de España se disparó a un máximo de trece años en septiembre, impulsado por el aumento del costo de la energía. Los precios al consumidor subieron un 4% interanual, la lectura más alta desde septiembre de 2008, cuando la tasa fue de 4,5%.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/spains-inflation- levels-hit-13-year-high- driven-increasing-energy-costs

España impone una multa de 148 millones de dólares al cartel ferroviario que involucra a Siemens y Nokia.- El organismo de control de la competencia de España ha multado a ocho empresas, incluidas Siemens, Nokia y ACS, por un importe combinado de 148 millones de dólares por manipular supuestamente contratos públicos de sistemas de señalización ferroviaria.

https://finance.yahoo.com/ news/spain-slaps-148-million- fine-133806902.html

Se abren dos nuevas bocas por las que manan ríos de lava.- El volcán de Cumbre Vieja vuelve a jugar con los nervios de la población de la isla canaria de La Palma. A unos 450 metros del cono principal se han abierto dos nuevas bocas, muy próximas entre sí. Por ellas manan ríos de lava que parecen querer unirse con la colada principal en su avance hacia el mar.

https://es.euronews.com/2021/ 10/01/volcan-de-la-palma-se- abren-dos-nuevas-bocas-por- las-que-manan-rios-de-lava

Confinan varios núcleos de población por empeorar la calidad del aire.- La dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico en Canarias ha ordenado el confinamiento de varios el mercado laboral es un rompecabezas núcleos de población de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane debido a un empeoramiento de la calidad del aire por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

https://www.efe.com/efe/ espana/portada/confinan- varios-nucleos-poblacionales- por-empeorar-la-calidad-del- aire/10010-4642399

También entra en erupción el volcán Kilauea de Hawái.- El volcán Kilauea de Hawái comenzó a entrar en erupción el miércoles, después de un enjambre de terremotos. El Kilauea es uno de los volcanes más activos de la Tierra.

https://www.zerohedge.com/ weather/usgs-warns-hawaiis- kilauea-volcano-erupting-full- swing

HISPANOAMÉRICA

Ecuador indultará a miles de presos tras la muerte de 118 en el peor motín carcelario de la historia.- Ecuador planea indultar hasta dos mil presos para aliviar el hacinamiento en sus centros de detención, después de que murieron 118 presos, y otros 79 resultaron heridos en el peor motín carcelario ocurrido en el país.

https://www.reuters.com/world/ americas/death-toll-ecuadors- worst-ever-prison-riot-rises- 118-2021-10-01/

Venezuela abre paso al ‘bolívar digital’.- A partir de este 1º de octubre entra en vigencia en Venezuela el ‘bolívar digital’, una medida que implica la supresión de seis ceros en la escala monetaria, y que pretende impulsar el uso de medios electrónicos como métodos de pago, para reducir el uso del dinero en efectivo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/405591-venezuela- ajustar-sistema-bancario- bolivar-digital

El bolívar de Venezuela se renueva con seis ceros menos.- Venezuela está lanzando una nueva versión del bolívar en el último intento de salvar una moneda, tan golpeada por años de hiperinflación, que los residentes han adoptado el dólar.

https://finance.yahoo.com/ news/venezuela-battered- bolivar-gets-makeover- 083000478.html

El Banco Central de México sube la tasa de interés al 4,75% por preocupación sobre inflación.- El Banco de México elevó el jueves la tasa de interés de referencia en un 4%, hasta el 4,75%, en una votación dividida 4 a 1, debido a la preocupación por la inflación.

https://es.theepochtimes.com/ banco-central-de-mexico-sube- la-tasa-de-interes-a-4-75-por- preocupacion-sobre-inflacion_ 899271.html

EEUU advierte a México sobre el derrame masivo de aguas residuales en Río Grande.- Una importante rotura de tubería en el lado estadounidense de la frontera entre EEUU y México está enviando millones de litros por día de aguas residuales sin tratar al Río Grande, advierte la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

https://www.zerohedge.com/ political/us-warns-mexico- massive-ongoing-sewage-spill- rio-grande-150-million- gallons-august

AFGANISTÁN

Evacuados afganos abandonan bases militares antes del reasentamiento.- Algo inesperado está sucediendo en las bases militares que albergan a evacuados afganos: muchos cientos de ellos simplemente se están yendo antes de recibir los servicios de reasentamiento.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/exclusive-giant- can-worms-some-afghans-leave- us-military-bases-before-2021- 10-01/

Niñas afganas atrapadas en casa, esperando el plan de los talibanes para reabrir escuelas.- A medida que pasan las semanas en Afganistán, la nueva administración talibán aún no ha anunciado cuándo reabrirá las escuelas secundarias para niñas, dejándolas atrapadas en casa mientras sus hermanos regresan a clase.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/afghan-girls- stuck-home-waiting-taliban- plan-re-open-schools-2021-10- 01/

La Media Luna Roja turca envía ayuda para alimentar a los afganos desplazados.- La Media Luna Roja turca está enviando ayuda a Afganistán para alimentar a los desplazados internos que lo necesitan en medio de la agitación que siguió a la toma de posesión de los talibanes, dijo el viernes el director de la organización.

https://www.reuters.com/world/ middle-east/turkish-red- crescent-sending-aid-feed- displaced-afghans-2021-10-01/

Grecia dice que no permitirá flujos migratorios ‘incontrolados’ desde Afganistán.- Grecia no permitirá que se repita la crisis migratoria de 2015 en sus fronteras tras el deterioro de la situación en Afganistán, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis después de visitar un nuevo campamento de emigrantes en una isla cercana.

https://www.reuters.com/world/ europe/greece-says-will-not- allow-uncontrolled-migrant- flows-afghanistan-2021-10-01/

Niegan la entrada a un vuelo de rescate que transporta estadounidenses y afganos.- Una organización sin fines de lucro organizada por una red flexible de veteranos y miembros del servicio actual para ayudar a evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables de Kabul está viendo un vuelo fletado con más de cien estadounidenses y titulares de tarjetas verdes a los que el Departamento de Seguridad Nacional les niega la entrada a EE.UU. según Reuters. Están detenidos en Abu Dhabi después de llegar de Kabul con 117 personas, incluidos 59 niños.

https://www.zerohedge.com/ political/biden- administration-denies-entry- chartered-rescue-flight- carrying-american-citizens

Encarcelado un teniente coronel infante de Marina que pidió responsabilidad a los líderes militares por la retirada de Afganistán.- El infante de marina destituido del mando después de criticar a los altos mandos militares por el manejo de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán está en el calabozo.

https://www.zerohedge.com/ political/us-marine-who- sought-accountability- military-leaders-over- afghanistan-withdrawal-jailed

OPINIONES

Informe X-22.- El Gobierno ahora permanecerá abierto hasta diciembre. No se aumentó el límite de deuda y se aplicó una ley de déficit para financiar al Gobierno. La propuesta de impuestos es la misma que hemos visto, y las corporaciones mega-adineradas usarán las mismas lagunas. La factura de infraestructura incluye impuestos sobre la cantidad de millas que uno conduce. La gente está despertando y haciendo preguntas sobre el sistema bancario.

https://rumble.com/vn64dz-ep.- 2590a-people-are-waking-up-to- the-financial-crisis-and-the- banking-syst.html

El asesor económico de la Casa Blanca admite que es probable que una mayor inflación se quede más tiempo.- El asesor económico de la Casa Blanca, Jared Bernstein, dijo a Fox News que es probable que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo de lo esperado. Bernstein cree que la tasa de inflación será de alrededor del 4% para 2021, antes de caer al 2,3% en 2022. No dijo cuándo, pero señaló que la inflación se mantendría alta hasta mediados del próximo año.

https://www.zerohedge.com/ economics/white-house- economic-adviser-admits- higher-inflation-likely-stick- around-longer

La inflación que no ven los bancos centrales.- El miércoles escuchamos de los Cuatro Grandes Jerome Powell, Christine Lagarde, Haruhiko Kuroda y Andrew Bailey, más o menos, el mismo mensaje: la inflación está aquí, pero es transitoria. Pero, ¿cuán transitorio es lo transitorio? Eso depende de lo que quieran contar los bancos centrales. Si consideraran los precios de la vivienda en casi cualquier lugar desde el cambio de milenio, sabrían que la inflación está muy por encima de lo que definen como su umbral de tolerancia. Y eso es cierto para una serie de otros activos que simplemente han subido, y desaparecido, más allá del alcance de la mayoría.

https://www.zerohedge.com/ markets/inflation-central- banks-dont-see-doesnt-count

Peter Schiff opina que la Fed está destruyendo los cimientos de la economía.- Peter dijo que las compras de activos de la Fed están apuntalando toda la burbuja económica. “Si la Fed hiciera realmente lo que están diciendo, corren el riesgo de derrocar la economía porque van a sacar los cimientos de debajo de ella, razón por la cual solo hablan. En realidad, no actúan». Peter opina que “la Fed es el mayor obstáculo que nos mantiene alejados de la verdadera prosperidad económica. Los ahorros se están destruyendo. Pero si la Fed está castigando a los ahorradores hasta el punto de que nadie quiere ahorrar, entonces habría destruido la base misma de la economía. La Fed está tratando de sustituirlo con una imprenta.”

https://www.zerohedge.com/ economics/peter-schiff-fed- destroying-foundation-economy

¿Por qué los globalistas odian el populismo?.- Porque el populismo se preocupa por la gente y por atender a los ciudadanos comunes de una nación, independientemente de su raza y etnia, dándoles una voz en sus respectivas sociedades.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/why-globalists- hate-populism

¿Cuándo llegarán las langostas?.- El discurso del gobernador Bailey argumentó que tantas plagas económicas están golpeando la economía, que preguntó ¿cuándo llegarán las langostas? “Parece estar aumentando el número de cuellos de botella de suministro; se dispara el precio de la energía; el mercado laboral es un rompecabezas; y si bien la inflación es ‘transitoria’, todavía se ve en 4% este año, ya que también están subiendo los impuestos.”

https://www.zerohedge.com/ markets/rabobank-when-are- locusts-due-arrive

¿Somos realmente tan ricos? Una nueva forma de definir la riqueza.- ¿Qué pasa si nuestra definición de riqueza mercantilizada y monetizada refleja una asombrosa pobreza de cultura, espíritu, sabiduría, sentido práctico y sentido común? La definición convencional de riqueza es únicamente financiera: propiedad de dinero y activos. El supuesto es que el dinero puede comprar cualquier cosa que el propietario desee: energía, acceso, tierra, refugio, energía, transporte y, si no es amor, entonces un facsímil de cariño. A medida que exploramos lo que en realidad no se puede comprar o convertir en mercancía, surge esta pregunta: ¿qué pasa si nuestra definición de riqueza mercantilizada y monetizada refleja una asombrosa pobreza de cultura, espíritu, sabiduría, integridad, calidez, amabilidad, amistad, sentido práctico y sentido común?

https://www.zerohedge.com/ political/are-we-really-so- rich-new-way-defining-wealth

Robert Kiyosaki pronostica un «gran colapso» de los mercados financieros en octubre.- Kiyosaki escribió que ese desplome ocurriría debido a los títulos de renta fija a corto plazo emitidos por la Fed y el Tesoro. El inversor prevé que también podrían colapsar el oro, la plata y el bitcóin. Ante ese escenario, el escritor sostiene que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación tras la caída de los mercados.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/405358-kiyosaki- pronostica-gran-colapso- mercados-financieros

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/AmUQCamoC-0

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)